2026年06月22日 15時10分 ネットサービス

AIエージェントだけでCloudflareへの一時的なデプロイを可能にして人間による作業を減らせる機能「Temporary Cloudflare Accounts for Agents」が登場



Cloudflareは2026年6月19日、AIエージェントがCloudflareのアカウント作成やログインを行わずにアプリをデプロイできる「Temporary Cloudflare Accounts for Agents」を発表しました。



Temporary Cloudflare Accounts for AI agents

https://blog.cloudflare.com/temporary-accounts/



AIエージェントにコードを書かせた後、実際にサービスへ公開しようとすると、ブラウザでログイン画面を開き、アカウントを作成し、認証を通し、APIトークンをコピーして貼り付けるなど人間の介入が必要な作業が発生します。





AIエージェントによる開発では、コードを書く、公開する、修正して再公開するという流れを短時間で何度も繰り返すため、認証やアカウント作成が途中に挟まると試行錯誤のテンポが崩れます。CloudflareはAIエージェントがコードを公開する段階で人間向けの手続きにぶつかる問題を解消するため、AIエージェント向けの一時的に使えるCloudflareアカウント「Temporary Cloudflare Accounts for Agents」を発表しました。



Temporary Cloudflare Accounts for Agentsは、Cloudflareの開発者向けコマンドラインツール「Wrangler」に追加された仕組みです。従来はWranglerでCloudflareにデプロイする前にログインや認証が必要でしたが、新機能ではAIエージェントが「wrangler deploy --temporary」を実行することで、一時アカウントを使ったデプロイが可能になります。



デプロイ後の一時アカウントは60分間有効です。60分以内に引き継ぎ用URLを開き、Cloudflareにログインまたは新規登録すると、一時アカウント上に作成されたWorkerや関連リソースを自分のCloudflareアカウントに引き継いで保持できます。60分以内に引き継がなかった場合、一時アカウントとデプロイ内容は自動的に削除されるとのこと。





また、AIエージェントが通常のデプロイコマンドを実行した際、Cloudflareの認証情報が見つからない場合は、Wranglerが「--temporary」フラグを付けて再実行できることを通知します。AIエージェントは通知内容から一時アカウントを使用したデプロイの方法を把握できるというわけ。





「--temporary」フラグ付きのコマンドが実行された場合、CloudflareはAIエージェント向けに一時アカウントを作成または再利用し、Workerをworkers.devのURLへデプロイし、人間が後から引き継ぐためのURLを表示します。





一時アカウントは試作やAIエージェントによる自動デプロイを円滑にするためのものであり、本番環境や継続的インテグレーション・継続的デプロイ(CI/CD)には通常のCloudflareアカウントと認証情報を使うことが推奨されています。記事作成時点ではWorkers、Workers Static Assets、Workers KV、D1、Durable Objects、Hyperdrive、Queues、SSL/TLS certificatesなど一部のCloudflare製品やリソースが対象で、利用できる範囲には制限があります。



Cloudflareは今回の一時アカウントについて、AIエージェントがCloudflareを使いやすくする取り組みの一部だと説明しています。CloudflareはStripeとの連携やWorkOSとの取り組みにも触れつつ、AIエージェントがアカウント作成、サブスクリプション開始、ドメイン登録、APIトークン取得などをより少ない手順で扱える方向へ進めていると述べています。