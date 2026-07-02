2026年07月02日 12時20分 ハードウェア

Metaのスマートグラスは月額課金の「Meta One Premium」に加入しないと利用が制限される



Metaはサングラスブランド・Ray-Banと共同開発した「Ray-Ban Meta」や自社ブランドでより安価な「Meta Glasses」といったAI搭載スマートグラスを展開しています。そんなAIグラスのヘルプセンターが2026年7月1日に更新され、月額19.99ドル(約3200円)のサブスクリプションに加入しない限り、AIグラスの一部機能の利用が制限されることが明らかになりました。



AIグラス向けのMeta Oneサブスクリプション | AIグラスのヘルプ (ja)

https://www.meta.com/ja-jp/help/ai-glasses/1384571770097740/



Meta is adding ridiculous ‘rate limits’ and a soft paywall to its smart glasses | The Verge

https://www.theverge.com/gadgets/959899/meta-ai-glasses-paywall-rate-limit



Metaは2026年5月に、主力サービスであるInstagram、Facebook、WhatsApp向けのサブスクリプションプランを世界展開すると発表し、さらに企業、クリエイター、Meta AIユーザー向けの新しいサブスクリプションのテストも開始すると明らかにしました。Metaのサブスクリプションプラン名は「Instagram Plus」など、各サービスの名前に「Plus」が付いたものになり、一部の地域で試験運用されていました。これらのサブスクリプションプランが世界中で展開され、将来的には「Meta One」という新しい名称で統合される可能性も明かされています。



MetaがInstagram・Facebook・WhatsAppのサブスクリプションを開始し今後AIプランを含むさらに多くのサービスを追加する予定 - GIGAZINE





Meta AIユーザー向けの月額7.99ドル(約1300円)のMeta One Plusと月額19.99ドル(約3200円)のMeta One Premiumの2プランのうち、Meta One Premiumのみ、AIグラス向けのプレミアムデバイスサポートが利用できることが2026年7月1日に発表されました。



Meta AIグラスヘルプセンターによると、Meta One Premiumでは「会話フォーカス」機能をより拡大して利用できるようになっているとのこと。会話フォーカスとは、騒がしい場所でも対面している人の声を増幅して聞こえやすくする機能です。通常は「1カ月当たり3時間」を利用できるところ、Meta One Premiumに登録している場合は、「1カ月当たり15時間」利用できるようになります。





Meta AIグラスヘルプセンターには「AIグラスの使用にサブスクリプションは不要です」と記載されていますが、テクノロジー系メディアのThe Vergeは「既に所有しているAIハードウェアへのアクセスに月額を支払いますか？このレート制限はバカげています」と批判しています。



The Vergeによると、会話フォーカスはAIグラスに内蔵されたチップを使用してデバイス上で動作するものであるとのこと。Metaのサーバーを使用する機能ならばデバイスの購入後もレート制限がかけられることも考えられますが、インターネット接続を切断してもデバイス上で動作する機能のため、レート制限の対象となるべきではないとThe Vergeは指摘しています。



The VergeはMetaにAIグラスのレート制限について説明を求めたほか、今後他の端末機能も有料化する予定があるのか​​どうかを問い合わせましたが、記事作成時点でMetaは回答していません。