2026年07月04日 16時57分 ハードウェア

「Nikon Z6 III」の無線機能非搭載モデルが個人でも購入可能な状態で販売されている



ミラーレスカメラ「Nikon Z6 III」にはスマートフォンやPCと無線接続するためのWi-Fi・Bluetooth機能が搭載されています。この無線通信機能を取り除いた特別版がカメラ通販サイトのB＆Hで取り扱われています。



Nikon Z6 III Mirrorless Camera (No Wireless Connectivity) 2036

https://www.bhphotovideo.com/c/product/1978816-REG/nikon_2036_z6_iii_mirrorless_camera.html



A Special Wireless-Free Nikon Camera Is Publicly Available for the First Time | PetaPixel

https://petapixel.com/2026/06/24/a-special-wireless-free-nikon-camera-is-publicly-available-for-the-first-time/



B＆Hで販売されている無線機能非搭載版のNikon Z6 IIIが以下。型番は「Nikon 2036」で、無線機能以外の仕様は通常版と同一です。価格は2379.95ドル(約38万4000円)です。





B＆Hでは通常版のNikon Z6 IIIが1996.95ドル(約32万2000円)で売られています。つまり、無線機能非搭載版の方が6万円以上高価というわけです。





カメラ情報サイトのPetaPixelがNikonから得た情報によると、Nikonは政府機関や産業界のパートナーからの要望に応じて無線機能非搭載版のカメラを生産しているとのこと。通常、無線機能非搭載版のカメラは少数だけが生産され、納期も長くなります。



Nikonは無線機能非搭載版カメラを必要とする顧客との直接取引で販売していますが、販売パートナーから「同様のニーズを持つユーザーがいる」という報告を受けたため、販売パートナーを通じて一般市場でも販売することにしたそうです。無線機能非搭載版はNikon Z6 IIIは「同様の製品に対する潜在的な需要を評価する」という目的で一般販売されているとのことで、需要が多ければ他のモデルの無線機能非搭載版も発売される可能性がありそうです。

