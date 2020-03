見た目はUSBケーブル、中身はハッキングツールの悪用厳禁ケーブル「O.MG Cable」がLightningに続きUSB Type-Cバージョンなども販売開始

コネクタ部分に超小型のWi-Fiモジュールを搭載した、通常のUSBケーブルと見分けがつかないハッキングツール「O.MG Cable」のラインナップに、Lightningに続きUSB Type-CとMicro-USBが追加されました。



O.MG Cable - Hak5

https://shop.hak5.org/products/o-mg-cable?variant=29408695582833



「O.MG Cable」はいわゆる「BadUSB」と呼ばれるUSBの脆弱性を利用したデバイスの一種。「O.MG Cable」は他のBadUSBと比較して「Wi-Fiを通して遠隔操作ができる」のが特徴で、以下の記事を読めば「O.MG Cable」への理解が深まります。



USBケーブルのコネクタ内にWi-Fiモジュールを内蔵した「バックドア付きUSBケーブル」登場 - GIGAZINE





「O.MG Cable」は通常のLightningケーブルに偽装したバージョンが先行販売されていましたが、2月中旬にUSB Type-CとMicro-USBにそれぞれ偽装したバージョンがリリースされました。



OMG Cable has arrived... https://t.co/mVYIMD3v7g @d3d0c3d , @clevernyyyy , & I have been very busy. Logo: @dustrial Song: @threeteeth Find OMG Cable on: @Hak5 pic.twitter.com/jV68FzfgGJ



「O.MG Cable」はケーブル単体ではファームウェアの適用や設定ができないので、「ケーブル本体」とセットアップ用の「プログラムキット」をセットで購入する必要があります。また、購入後はGitHubに公開されているファームウェアを適用することで、ハッキングツールとして使用可能になります。



GitHub - O-MG/O.MG_Cable-Firmware

https://github.com/O-MG/O.MG_Cable-Firmware



実際に「O.MG Cable」でMacBook Proを遠隔操作している動画も公開されています。



OMG Cable, now also in USB-C and USB Micro.



Get one: https://t.co/Uw4rhWXcNa



Music: @KANGAkult

Logo: @dustrial

Available at: @Hak5 pic.twitter.com/w8QmyYkLMZ