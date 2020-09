SSHの認証に物理セキュリティキー＆認証局を用いて一時的な鍵を生成する方法とは？

・関連記事

SSHのポート番号が「22」に決まった経緯を開発者のTatu Ylonen氏が公開 - GIGAZINE



物理セキュリティキーの「YubiKey」でついに生体認証が可能となることが判明 - GIGAZINE



Googleの安全な2段階認証を構築し不正アクセスを防ぐ物理キー「Titan セキュリティ キー」使用レビュー - GIGAZINE



Googleがセキュリティキーを自作可能になるオープンソースプロジェクト「OpenSK」を開始 - GIGAZINE



SSHの公開鍵暗号には「RSA」「DSA」「ECDSA」「EdDSA」のどれを使えばよいのか? - GIGAZINE

2020年09月14日 06時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.