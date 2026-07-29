2026年07月29日 16時00分 AI

AnthropicのAI「Claude」のプライベートな会話内容・健康記録・社内文書などがGoogle検索で大量に発見される



Google検索で特定の演算子を入力すると、AnthropicのAI・Claudeで行われたチャット内容やClaudeで作成されたドキュメントなどが検索可能になっているとRedditユーザーが報告しました。確認された会話の中には、健康記録や子どもの名前・電話番号、企業の非公開文書なども含まれていたとされています。



You can view a lot of shared conversations via Google. : r/ClaudeAI

https://www.reddit.com/r/ClaudeAI/comments/1v6fiyj/you_can_view_a_lot_of_shared_conversations_via/



Tons of Peoples’ Claude Chats and Creations are Exposed on Google

https://www.404media.co/tons-of-peoples-claude-chats-and-creations-are-exposed-on-google/



PSA: Your Claude shared chats and Artifacts may have ended up on Google | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/07/27/psa-your-claude-shared-chats-and-artifacts-may-have-ended-up-on-google/



Googleで「site:claude.ai/share」のような検索演算子を入力すると、共有された会話のリストが大量に表示されることがRedditユーザーによって報告されました。





流出していたチャットの内容として、Futurismは「実際の患者の詳細な医療報告書」「患者名を含む臨床試験結果」「小学生の子供の名前と電話番号を共有する文書」「社内使用のみとマークされた社内文書」「従業員の個人情報を含む従業員評価」を発見したと報告しました。また、Fortuneの報道によると、コードや作業メモのほか、Anthropicのポリシーに反するアダルトコンテンツも確認されたとのこと。



この問題は、Claudeの「チャット共有」機能に起因していると考えられています。「チャット共有」ではチャットの共有リンクを作成でき、そのリンクを開くことでチャットを誰でも閲覧できます。チャット共有はあくまで友人や小規模なグループでの使用を想定しており、インターネット全体に公開することを想定したものではありません。





そのほか、ユーザーが特定のプロジェクトをスタンドアロンのアプリやツールとして保存できる機能である「Claude Artifacts」という形で、個人のウェブサイトや一部のバイブコーディングアプリなどがGoogleによってインデックス登録されていました。ただし、Claude Artifactsでは「公開するとインターネット上の誰でもアクセスできるようになり、検索エンジンの結果に表示される可能性がある」とユーザーに警告しています。



同様のトラブルは、OpenAIのChatGPTでも2025年8月に話題となりました。ただし、ChatGPTのリンクでチャットを共有するShared Links機能には当時「検索エンジンにインデックス登録する」というオプションが試験的に追加されており、後にユーザーが意図しないものを誤って共有する機会が増えすぎたと判断されて削除されたものの、検索結果に共有チャットが表示されるのはOpenAIが意図した機能でした。



ChatGPTの会話内容をGoogleなどの検索エンジンでインデックス化する機能がテストされるも短期間で削除される - GIGAZINE





Anthropicはメディアの取材に対し、「共有リンクはフォーラムやソーシャルメディアの投稿など、検索エンジンが認識できる場所にURLが掲載された場合にのみ、検索結果に表示されています。個人宛に送られていた場合、リンクは検索結果に表示されません」と説明しました。



広報担当のエイミー・ロザラム氏は声明の中で「私たちはユーザーがClaudeでの会話を公開するかどうかをコントロールできるようにしており、プライバシー原則に基づき、チャットディレクトリやサイトマップをGoogleなどの検索エンジンと共有することはありません。これらの共有可能なリンクは、ユーザー自身が共有を選択しない限り、推測して発見することはできません。誰かが会話を共有すると、そのコンテンツは一般に公開され、他の公開ウェブコンテンツと同様に、サードパーティサービスによってアーカイブされる可能性があります」と付け加えました。



なお、この問題は2026年7月25日にRedditユーザーによって指摘され、27日朝に404 Mediaによって最初に報道された後、27日の午後時点でRedditに報告された方法で検索しても何も表示されなかったとのこと。これは、検索エンジンによるチャットの漏えいが何らかの形で修復されたとみられています。



Googleの広報担当者であるネッド・アドリアンス氏はTechCrunchに対し、「Googleも他の検索エンジンも、ウェブ上で公開されるページを管理する権限はなく、これらのページは多くの検索エンジンでインデックス登録されています。当社はサイト所有者に対し、ページのクロールやインデックス登録の可否を明確に決定する権限を与えており、常にその指示を尊重しています」と述べました。