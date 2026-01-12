2026年01月12日 18時00分 AI

Googleが特定の健康関連検索クエリで「AIによる概要」を非表示に、誤解を招く情報を提供していたため



Google検索の「AIによる概要」が、特定の健康関連検索クエリに対して誤解を招く情報を提供していることが明らかになりました。これを受け、Googleは一部の検索結果で「AIによる概要」を非表示にしていることが判明しています。



Google AI Overviews put people at risk of harm with misleading health advice | Google | The Guardian

https://www.theguardian.com/technology/2026/jan/02/google-ai-overviews-risk-harm-misleading-health-information





‘Dangerous and alarming’: Google removes some of its AI summaries after users’ health put at risk | Google | The Guardian

https://www.theguardian.com/technology/2026/jan/11/google-ai-overviews-health-guardian-investigation



Google removes AI Overviews for certain medical queries | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/01/11/google-removes-ai-overviews-for-certain-medical-queries/



The Guardianの報道により、Google検索の「AIによる概要」が特定の健康関連検索クエリに対して誤解を招く情報を提供していることが明らかになりました。例えば、膵臓がん患者に対して高脂肪食品を避けるよう誤ったアドバイスをしたり、肝機能検査について偽の情報を提供するため重度の肝疾患を患っている人々が自分は健康であると誤解してしまう危険があったり、女性のがん検査について完全に間違った情報を表示したりするそうです。より具体的には、「肝臓の血液検査の正常範囲は？」と入力すると、大量の数字が表示され、文脈はほとんど示されず、患者の国籍・性別・民族・年齢は考慮されないことがThe Guardianの調査で明らかになりました。





The Guardianの報道を受け、Googleは一部の検索クエリで「AIによる概要」を表示しなくなりました。Googleの広報担当者はThe Guardianに対して、「検索における個々の削除についてはコメントいたしません。『AIによる概要』で文脈が欠落しているケースについては、幅広い改善に努めるとともに、必要に応じて我々のポリシーに基づいた措置を講じます」と説明しています。



肝臓の健康に関する慈善団体であるBritish Liver Trustの広報・政策担当ディレクターであるヴァネッサ・ヘブディッチ氏は、「これは素晴らしいニュースであり、このようなケースでGoogle検索の『AIによる概要』が削除されたことを嬉しく思います」「しかし、質問の仕方が変われば、誤解を招く可能性のある『AIによる概要』が提供される可能性があり、AIが生成するその他の健康情報は不正確で混乱を招く可能性があると懸念しています」と語りました。





実際、The Guardianが検索クエリを「lft 基準範囲」(lft：Liver Function Test/肝機能検査)「lft テスト 基準範囲」といった具合に少し変えると、再び「AIによる概要」が表示されたそうです。



医療専門家による根拠に基づいた健康情報を提供するPatient Information Forumのスー・ファリントン議長は、世界中で何百万人もの成人が、信頼できる健康情報へのアクセスに苦労していると言及。「だからこそ、Googleが信頼できる医療機関による、綿密で調査に基づいた健康情報やケアの提供に人々を誘導することが非常に重要」と語りました。



なお、Googleは一部の健康関連情報の「AIによる概要」が削除されないままである点について、信頼できる情報源にリンクされており、専門家のアドバイスを求めることが重要である場合には正しくユーザーに通知しているためと回答しています。Googleの広報担当者は「当社の臨床医チームがThe Guardianから共有された情報を確認したところ、多くの場合、情報は不正確ではなく、高品質なウェブサイトによって裏付けられていることがわかりました」と回答しています。

