2026年07月29日 16時40分 メモ

eBayと元幹部がジャーナリストへの嫌がらせ事件の民事訴訟解決のため合計5600万ドルの支払いに合意



2019年に発生したジャーナリスト夫妻に対する嫌がらせ事件を巡り、eBayと刑事訴追を受けなかった幹部3名らが和解金や寄付金など、合計およそ5600万ドル(約91億6000万円)の支払いに合意したことがわかりました。



eBay Cyberstalking Case Settles for $55.7 Million - Scalli Murphy Law

https://www.scallimurphy.com/ebay-cyberstalking-lawsuit-settlement/



eBay Statement Regarding Agreement with Ina and David Steiner

https://www.ebayinc.com/stories/news/ebay-statement-regarding-agreement-with-ina-and-david-steiner/



この問題は2019年、eBayに批判的な記事をメールマガジンに掲載したアイナ・シュタイナー氏とデビッド・シュタイナー氏に対して、eBayとその従業員らが嫌がらせとストーキング行為を行ったというもの。



eBay幹部ら6名が「血まみれのブタのマスク」などをジャーナリストに送りつけた容疑で逮捕される - GIGAZINE



by Kazuhisa OTSUBO



事件を巡ってはセーフティ＆セキュリティ部門シニアディレクターら複数の幹部を含む従業員が逮捕・起訴されています。eBayは事件に関与した従業員を全員解雇しましたが、行為そのものは雇用していた従業員による行為であったことを認め、300万ドル(約4億9000万円)支払いの刑事罰を受けています。



eBayが批判的なブロガーへの報復に生きたゴキブリやクモを送った件で罰金約4億3500万円を支払う - GIGAZINE

https://gigazine.net/news/20240112-ebay-pay-penalty-harassment-spiders-cockroaches/





原告側の弁護を担当するスカリー・マーフィー法律事務所の発表によると、現地時間2026年7月27日にシュタイナー氏らは2019年に発生した事件に関する民事訴訟について和解したとのこと。民事訴訟は会社としてのeBayのほか、当時のCEOだったデヴィン・ウェニグ氏、COOだったスティーヴ・ワイマー氏、グローバルオペレーション担当シニアヴァイスプレジデント(SVP)だったウェンディ・ジョーンズ氏ら3人の幹部やその他の従業員が対象となっていました。



和解条件として、原告にはeBayから4615万ドル(約75億5000万円)、ウェニグ元CEOから200万ドル(約3億2700万円)、ジョーンズ元SVPから50万ドル(約8180万円)、ワイマー元COOから5万ドル(約818万円)の、合計4870万ドル(約79億6000万円)が支払われます。





また、eBayはさまざまな非営利団体に対して合計600万ドル(約9億8100万円)の慈善寄付を行います。ウェニグ元CEOは合衆国憲法修正第1条の権利保護に取り組むシュタイナー氏の団体に100万ドル(約1億6300万円)を寄付する予定です。



幹部陣3名のほかの従業員とも、それぞれ個別の条件で和解が成立しています。



なお、和解には機密保持規定はなく、シュタイナー夫妻は事件のことについて公に議論することが可能だとのことです。

