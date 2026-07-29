2026年07月29日 12時35分 メモ

「NVIDIA製GPUが日本経由で中国に密輸された事件」の捜査でNVIDIA社員が逮捕されたことが判明



台湾の検察は2026年5月に「NVIDIA製GPUを日本経由で中国に密輸しようとした」として3人を逮捕しました。この事件に関連して、NVIDIAの社員が逮捕されたことが報じられています。



基檢偵辦國人不法出口高階 AI 伺服器一案於今年7月24日發動第三波搜索，經審酌公共利益之維護，認有適度公開說明之必要，茲簡要說明如下

(PDFファイル)https://www.klc.moj.gov.tw/media/447330/1150728基檢偵辦不法出口高階伺服器案第三波執行新聞稿.pdf



輝達業務經理涉放水高階AI伺服器「轉賣中國」 基檢第三波搜索到案！裁定羈押 - 鏡報

https://www.mirrordaily.news/story/75902



Nvidia Employee Reportedly Detained in Taiwan Over AI Chip Smuggling | PCMag

https://www.pcmag.com/news/nvidia-employee-reportedly-detained-in-taiwan-over-ai-chip-smuggling



2025年5月21日、台湾の基隆(キールン)市の地方検察はNVIDIA製GPUを搭載したSupermicro製AIサーバーを中国に密輸しようとした疑いで3人を逮捕したことを発表しました。この3人は台湾でAIサーバーを購入して中国・香港・マカオへの密輸を計画していたとされています。



日本経由でNVIDIA製GPUを中国に密輸しようとした3人が台湾当局に逮捕される - GIGAZINE





検察はその後も捜査を続け、2026年7月24日に「張〇〇」という人物を逮捕したことを発表しました。検察は張の自宅および企業の捜索を実施するとともに、張に対して出頭を要請して事情聴取を実施。その結果、張に「重大な犯罪の疑い」と「共犯者との口裏合わせの可能性」が認められたため逮捕にいたりました。





検察は張のフルネームや所属企業を発表していませんが、台湾メディアの鏡報によると張は「NVIDIAのシニアビジネス開発マネージャーである張騰龍」だったとのこと。



テクノロジー系メディアのPCMagがNVIDIAに張の逮捕について問い合わせた結果、「GPUの密輸は論外の行為です。当社はOEM企業を含むパートナー企業に対して製品を販売しており、パートナー企業はすべての取引がアメリカの輸出管理規則に準拠していることを保証しています。小規模な輸出業者であっても徹底的な審査の対象となり、不正に販売された製品に対してはサービスやアップロードを一切提供しません」というコメントが得られました。





なお、アメリカ政府はNVIDIA製高性能GPU「H200」については中国への輸出を認めていますが、中国政府は輸入を認めておらず、中国政府の承認を待つ状況が続いています。



NVIDIAによるAIチップ「H200」の中国企業への販売をアメリカ政府が承認、中国政府の承認待ちへ - GIGAZINE

