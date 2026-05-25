2026年05月25日 11時31分 ハードウェア

台湾がNVIDIA製AI半導体密輸に対する初の本格的な取り締まりで12カ所を捜索、文書偽造と虚偽申告の容疑で逃亡中の3人を逮捕



輸出が禁止されている中国に対して高性能半導体を密輸したとして、台湾が3人の身柄拘束を行ったことが分かりました。台湾にとって半導体密輸に対する初の本格的な取り締まりになると伝えられています。



Taiwan Moves to Detain Three Over Nvidia AI Chip Smuggling to China - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-21/taiwan-seeks-to-detain-three-in-ai-chip-smuggling-crackdown



Taiwan raids 12 locations in its first formal crackdown on Nvidia AI chip smuggling — hunts three fugitives for document forgery, fraudulent declarations in Super Micro smuggling case | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/desktops/servers/taiwan-raids-12-locations-in-its-first-formal-crackdown-on-nvidia-ai-chip-smuggling-hunts-three-fugitives-for-document-forgery-fraudulent-declarations-in-super-micro-smuggling-case



報道によると、台湾当局が拘束した3人はアメリカ企業であるSupermicro製のAIサーバーを中国、香港、マカオへ密輸するために書類を偽造した疑いがあるとのこと。摘発の規模自体は比較的小さく、関与したサーバーは約50台とされていますが、政治的・経済的な意味合いははるかに大きいものだとのことです。





検察当局の発表によると、3人とその他の証人は既に逮捕され、事情聴取を受けているとのこと。また、検察当局は国内12か所で捜索令状を発効しました。



これまでの調査では、中国がNVIDIA製半導体を搭載したサーバーを再販業者から仕入れていることが判明しています。



中国がアメリカに禁じられたはずのNVIDIA製AIチップをDell・Gigabyte・Supermicro製サーバーから取得していたことが明らかに - GIGAZINE





アメリカの検察当局は密輸に関与した疑いでSupermicro共同創業者兼上級副社長のイー・シャン・ウォーリー・リアウ被告を起訴しています。報道によると、アメリカで組み立てられたサーバーが台湾にあるSupermicroの施設に送られ、そこから「OBON」というタイ企業に配送された後、第三者の仲介業者を通じて中国の購入者に転送されていたとのことです。



台湾検察は、今回行った50台のサーバーに関する事件はアメリカの捜査とは異なる独立したものだと伝えています。テクノロジー系メディアのTom's Hardwareは「台湾当局が現地の文書偽造および詐欺関連法を用いて関係者を拘束しようとしている事実は、世界のAIサプライチェーン保護を求めるアメリカから強い圧力を受けている頼清徳政権下での大きな政策転換を示している」と伝えました。





アメリカに加え台湾やシンガポールのような主要製造・中継拠点が積極的に摘発し始めたことで、半導体密輸のサプライチェーンは分断されつつあり、禁止されたチップを中国本土のデータセンターへ持ち込むのはこれまでとは比較にならないほど困難になったといわれています。

