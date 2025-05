2025年05月23日 14時17分 サイエンス

長時間座り続ける生活で脳が萎縮するとの研究結果、運動もほぼ効果なしか



座りっぱなしの生活は一般的に良くないとされており、定期的に立ち上がったり、軽い運動をしたりするのが良いとされています。50歳以上の人を対象にした新たな研究で、座っている時間が長い人は脳が萎縮して認知機能が低下する可能性があり、さらに運動もほぼ効果がない可能性があることが明らかになりました。



Increased sedentary behavior is associated with neurodegeneration and worse cognition in older adults over a 7‐year period despite high levels of physical activity - Gogniat - 2025 - Alzheimer's & Dementia - Wiley Online Library

https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alz.70157



Study reveals sedentary behavior is an independent risk factor for Alzheimer’s disease - VUMC News

https://news.vumc.org/2025/05/13/study-reveals-sedentary-behavior-is-an-independent-risk-factor-for-alzheimers-disease/



長時間座り続けることは健康にとってリスクがあると見なされており、1日の合計座位時間が12時間を超えると心血管疾患のリスクが超過1時間あたり13%高くなるという研究結果のほか、座るよりも寝る方がマシとの研究結果さえ報告されています。こうしたリスクを軽減するには、30分ごとに5分間の軽いウォーキングが最適であるとの研究結果もあります。



ところが、上記のような運動は、高齢者にとってのアルツハイマー病発症リスクには影響を及ぼさない可能性があることがわかりました。



アメリカにあるヴァンダービルト大学メディカルセンターとピッツバーグ大学の研究者らは、50歳以上の被験者404人に特殊な腕時計型の機器を着用させ、7日間にわたり被験者の運動量を測定しました。そして、被験者が過去7年間にわたって協力した研究のデータと照合し、座る時間によって被験者の認知能力および脳画像がどのように変化するのかを調査しました。



その結果、座っている時間が長くなればなるほど、認知機能の低下や脳の縮小が起きていることがわかりました。





以下の画像の左は座っている時間と脳の灰白質容積の関係を示した図で、右は座っている時間とエピソード記憶のスコアを関係を示した図です。いずれも横軸は数値が高いほどパフォーマンスが高いことを示しており、縦軸に示された座る時間が長くなるにつれてパフォーマンスが低下していることがわかります。





なお、被験者の平均座位時間は1日当たり807分(約13時間)でした。



この研究では、高齢者の認知機能の低下に、運動量があまり影響を及ぼさない可能性があることもわかりました。研究者らによると、被験者のほとんど(87%)が疾病管理予防センター推奨の運動量を満たしており、速めのウォーキングやバレーボールといった中高強度身体活動(3.0METs以上の身体活動)の平均実施時間は1日あたり61±38分だったにもかかわらず、このような運動が認知機能の低下を防ぐ証拠は見られませんでした。





このことから、研究者らは「座っている時間が長い被験者は、運動量に関係なく、認知機能の低下や神経変性を経験する可能性が高いことがわかりました。アルツハイマー病の遺伝的危険因子であるAPOE-e4対立遺伝子を持つ被験者はこの傾向が強いです。座位時間を減らすことは、アルツハイマー病の遺伝的危険性が高い高齢者にとって特に重要であることを示唆しています。アルツハイマー病のリスクを減らすには1日1回の運動だけでは不十分で、たとえ毎日運動していたとしても、座っている時間を最小限に抑えることが大事です」と述べました。