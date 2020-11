2020年11月30日 07時00分 メモ

座りっぱなしの負債を相殺する運動量はどれぐらいか?



座りっぱなしの生活は健康だけではなく人格にも大きな影響を与えるという研究があるように、体に悪いことがわかっています。では、この「座りっぱなし」の悪影響はどれぐらいの運動によって解消されるものなのか、研究結果が示されました。



Joint associations of accelero-meter measured physical activity and sedentary time with all-cause mortality: a harmonised meta-analysis in more than 44 000 middle-aged and older individuals | British Journal of Sports Medicine

https://bjsm.bmj.com/content/54/24/1499





Scientists Figured Out How Much Exercise You Need to 'Offset' a Day of Sitting

https://www.sciencealert.com/getting-a-sweat-on-for-30-40-minutes-could-offset-a-day-of-sitting-down





この論文によると、座りっぱなしに対して必要となるのは「1日に30分~40分ほど、中程度の運動で汗をかくこと」だとのこと。



もとになったデータは、4つの国の4万4370人にフィットネストラッカーを取り付けて行われた9つの研究のもの。





分析により、座りっぱなしのライフスタイルを送っている人は、運動量が少なければ少ないほど死亡リスクが高かったことがわかりました。しかし、30分~40分ほど中程度の運動をしていた人だと、座りっぱなしの時間が長くても短くても死亡リスクに有意な差はみられませんでした。



「中程度の運動」は、サイクリングやウォーキング、庭仕事など、適度に集中した運動のことを指すとのこと。



なお、健康科学を研究しているシドニー大学のEmmanuel Stamatakis氏によると、どれぐらいからが「座りすぎ」なのかはまだ研究不足で基準がはっきりしていないそうです。ただ、「研究のペースが速い分野なので、うまくいけば数年以内には答えが得られると思います」とStamatakis氏は語りました。