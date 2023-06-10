2026年06月13日 00時00分 アニメ

2026年夏開始の新作アニメ一覧



放送・配信中のアニメが終わり、入れ替わりに新たな作品が始まる時期がやってきました。2026年夏(2026年6月～2026年9月ごろ)に始まるアニメの数は約75本で、近年の傾向から外れることなく多め。1話2分～5分程度のショートアニメも含まれているとはいえ、PVをチェックするだけでも相当な時間を要します。



オリジナルアニメとしては、制作会社・キネマシトラスの15周年記念作品『さよならララ』、動画工房初のオリジナル異能バトルアニメだという『メビウス・ダスト』、アニメ『冴えない彼女の育て方』スタッフと作者による『グロウアップショウ ～ひまわりのサーカス団～』などが放送されます。



また、『魔法少女リリカルなのは』シリーズ最新作の『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』や、ディズニープラス独占配信となっていた『コードギアス』シリーズ新作『コードギアス 奪還のロゼ』の放送もあります。



漫画原作では『BLEACH』がいよいよ『BLEACH 千年血戦篇 -禍進譚-』でラストを迎えるほか、押井守監督による映画が広く知られている作品を原作準拠の形でアニメ化する『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』、少女漫画の金字塔『天は赤い河のほとり』、「コロコロコミック」の人気作だった『炎の闘球児 ドッジ弾平』の正統続編『炎の闘球女 ドッジ弾子』などがあるほか、小説原作からは制作が発表されてから5年越しで待望の放送を迎える『幼女戦記Ⅱ』、第8回京都アニメーション大賞奨励賞受賞小説をアニメ化する『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』などがあります。



なお、連載中作品の中で決して数が多いわけではない、タイトルに「ヤニ」が入った『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』と『ヤニねこ』の2作品が同時期に放送されます。



・作品リストは放送・配信の時期が早いものから順に並べています。

・配信サービスは数が多いため基本的に最速タイミング以外の情報は「他配信」としてまとめています。

・「独占配信」記載のものは、他サービスでの配信はありません。

・「主題歌」表記のものはOPかEDのどちらかに記載しています。ショートアニメの場合は曲がEDで流れることが多いためEDとしています。



▼目次表示





・放送情報

TBS系列全国28局ネット：7/9(木) 23:56～

AT-X：7/12(日) 21:00～



ABEMA：6/3(水) 20:30～【ABEMA限定先行配信版：TV版1話～6話を約10分のショート版に短縮し話数順に分割した全12話】

ABEMA：7/9(木) 24:30～

Netflix：7/9(木) 24:30～

他配信：7/15(水) 24:30以降順次

全12話予定



・作品情報



社畜街道をひた走る、くたびれ中年男性の佐々木。

彼のひそやかな癒しといえば、日ごろから愛煙する煙草と、行きつけのスーパーで働く女性店員山田さんのにこやかな接客くらい。

仕事に疲れたある夜、癒しを求めてスーパーに向かうが、目当ての山田さんはおらず、今どき煙草を吸える場所もなし…。

意気消沈した佐々木に「ここなら吸える」と声をかけてきたのは、田山という女性だった――。



原作はXおよび「月刊ビッグガンガン」連載漫画で、既刊8巻。



Amazon.co.jp: スーパーの裏でヤニ吸うふたり(1) (ビッグガンガンコミックス) : 地主: 本





・スタッフ

監督：鈴木理人、森あおい

シリーズ構成：井上美緒

キャラクターデザイン：大滝那佳

音楽：河野伸、青木沙也果

音響監督：吉田光平

制作：旭プロダクション

コピーライト表記：©地主／SQUARE ENIX・「ヤニすう」製作委員会



・キャスト

佐々木：佐藤拓也

山田／田山：星希成奏

後藤：行成とあ

大野：豊口めぐみ

小畑：安田陸矢

前澤：日笠陽子

鈴木：高橋伸也



主要公式SNS：@yanisuu_anime

ハッシュタグ：#ヤニすう



OP：ずっと真夜中でいいのに。「クズリ念」(ABEMA先行配信版)／ずっと真夜中でいいのに。「イチジク煙」(TV版)

ED：imase「NIGHT DANCER」(ABEMA先行配信版)／imase「Fiction」(TV版)



TVアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」メインPV第2弾









・放送情報

テレ東系列6局ネット：6/13(土) 9:30～

AT-X：6/20(土) 20:30～



アニメタイムズ／Lemino／U-NEXT／アニメ放題：6/11(木) 24:00～

他配信：6/15(月) 24:00～



・作品情報

2025年夏アニメ『おそ松くん』第4期で未放送となっていた第13話(最終回)「ザ・マツノテン」が放送・配信される。本話数は「10th ANNIVERSARY OSOMATSUSAN SPECIAL 6DAYS」で期間限定上映され、好評を博していた。



・スタッフ

原作：赤塚不二夫

監督：小高義規

シリーズ構成：松原秀

キャラクターデザイン・総作画監督：安彦英二

総作画監督：渡邊葉瑠、和田佳純

副監督：二村寧々

美術監督：田村せいき

色彩設計：垣田由紀子

撮影監督：福士享

撮影副監督：大泉鉱

編集：坂本久美子

音楽：橋本由香利

音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ

音楽協力：テレビ東京ミュージック

音響監督：菊田浩巳

音響制作：楽音舎

アニメーション制作：PIERROT FILMS

製作：おそ松さん製作委員会

コピーライト表記：©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会



・キャスト

おそ松：櫻井孝宏

カラ松：中村悠一

チョロ松：神谷浩史

一松：福山潤

十四松：小野大輔

トド松：入野自由

トト子：遠藤綾

イヤミ：鈴村健一

チビ太：國立幸

デカパン：上田燿司

ダヨーン：飛田展男

ハタ坊：斎藤桃子

松造：井上和彦

松代：くじら



主要公式SNS：@osomatsu_PR

ハッシュタグ：#おそ松さん







・放送情報

TOKYO MX：7/5(日)～

BS11：7/7(火)～



AnimeFesta：6/12(金) 17:00～(AnimeFestaプレミアム版／オンエア版)(第1話先行配信)

DMM TV：6/12(金) 17:00～(第1話先行配信)

他配信：7/7(火)以降順次



・作品情報



「マジかよ…これ、染谷さん？」

大学生の良介がアダルト動画配信サイトで見つけたのは同じゼミの染谷さんに激似のセクシー女優『愛音はるな』

他人のそら似？ それとも…？

真相が気になってしょうがない良介はある日ついにその確認を染谷さん本人に試みてしまうのだが…その結果はなんと同棲！？

とってもセクシーでとってもカワイイ♡染谷さんとのロマンティック・ラブコメディが今はじまる！！



原作は漫画『同じゼミの染谷さんがAV女優だった話。』、全8話で完結済み。



同じゼミの染谷さんがAV女優だった話。（１） - 庄司二号/穴乱 - 電子書籍・無料漫画ならブックライブ





・スタッフ

原作：庄司二号

監督：黒津口成恵

シリーズ構成：黒崎エーヨ

キャラクターデザイン：ハピライ☆ちょこ美

色彩設計：TA-KU

美術設定：チャン・ド・キム・ファン

撮影監督：姜アイリス

編集：新海コウキ

音響監督：司馬明徳

音響制作：スタジオマウス

アニメーション制作：studio HōKIBOSHI

製作：彗星社

コピーライト表記：©庄司二号／KATTS／Suiseisha Inc.



・キャスト

神谷良介：宮空陸

染谷留香：柳ひとみ



主要公式SNS：@someyasan_anime

ハッシュタグ：#アニメ染谷さん



ED：桜空もも「未来コントレール」



TVアニメ『同じゼミの染谷さんがセクシー女優だった話。』キャラクターPV【染谷留香Ver.】





TVアニメ『同じゼミの染谷さんがセクシー女優だった話。』キャラクターPV【神谷良介Ver.】









・放送情報

TOKYO MX：7/1(水) 22:00～

BSフジ：7/1(水) 24:30～(第2話以降24:00～)

AT-X：7/3(金) 20:30～



dアニメストア：6/24(水) 22:30～

ABEMA：6/24(水) 22:30～



・作品情報



ここは乙女ゲーム「銀の聖女と五つの誓い」の中――やがて魔王が現れ、世界は滅亡の危機に瀕してしまう……。

そんな運命から世界を救うはずのヒロイン(聖女)のメロディは、なぜか能力をすべてメイド業務に捧げ、完全無欠のオールワークスメイドへと変貌を遂げていた！

聖女不在で予測不能になってしまったシナリオは…、世界は…、いったいどうなっちゃうの～～！？



原作は「小説家になろう」「カクヨム」連載の小説で、書籍版がTOブックスから刊行されておりシリーズ累計60万部超。既刊10巻。



ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！ | あてきち, 雪子 |本 | 通販 | Amazon





「ピッコマ」「コロナEX」連載の漫画版は既刊8巻。



ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！＠COMIC 第1巻





・スタッフ

原作：あてきち

原作イラスト：雪子

漫画：螢子

総監督：石平信司

監督：村川直哉

シリーズ構成：根元歳三

キャラクターデザイン：徳川恵梨

サブキャラクターデザイン：小島えり

美術監督：大河内稔

色彩設計：いわみみか。

撮影監督：岩崎敦

編集：山岸歩奈実

音響監督：森下広人

音響制作：ダックスプロダクション

音楽：伊藤賢

音楽プロデューサー：関根陽一、臼倉竜太郎

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：EMTスクエアード

コピーライト表記：© あてきち・TOブックス／オールワークスメイド製作委員会



・キャスト

メロディ・ウェーブ：宮本侑芽

ルシアナ・ルトルバーグ：大久保瑠美

アンネマリー・ヴィクティリウム：日笠陽子

クリストファー・フォン・テオラス：天﨑滉平

レクティアス・フロード：小野友樹

ビューク：堀江瞬

魔王：仲村宗悟



主要公式SNS：@allworks_maid

ハッシュタグ：#オールワークスメイド



OP：メロディ・ウェーブ(CV.宮本侑芽)、ルシアナ・ルトルバーグ(CV.大久保瑠美)「マデュアル↔ハート」

ED：仲村宗悟「ハンドメイド」



TVアニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』メインPV ｜ 2026年7月1日（水）よりTOKYO MX、BSフジほかにてTVアニメ放送開始！









・放送情報

TOKYO MX：7/1(水) 24:00～

BSフジ：7/3(金) 23:30～

ABC：7/4(土) 24:00～

WOWOW：7/7(火) 24:30～(全話無料放送)



配信：6/25(木) 24:00以降順次



・作品情報



現代から転生し、人生のすべてを魔導の研究に費やした大賢者エフタル。

しかし彼は己の才能の限界を知り、絶望と後悔の果てに命を落としてしまう。

――それから400年。

前世の知識と魔術を携え、二度目の転生を遂げたエフタルは、再び魔導の頂きを目指すことを決意する。だが彼を待っていたのは、なぜか魔法文明が著しく衰退した世界だった。彼の扱う魔法は、もはや“奇跡”と呼ばれる領域――。

それでもなお魔導には上があると信じ、彼は旅の途中で出会った奴隷の少女、アナスタシアとともに魔法学院の入学試験へと向かう。

その前にたちはだかったのは、魔族屈指の魔術師にして名門学院の学長マーリン――400年を越えてなお、師であるエフタルを想い続ける“かつての弟子”だった。

絶望から転生した賢者が、世界の常識を塗り替える。

規格外の学院ファンタジー、開幕！



原作は「小説家になろう」連載の『落第賢者の学院無双 〜二度転生した最強賢者、400年後の世界を魔剣で無双〜』。書籍版が角川スニーカー文庫から刊行されており、全8巻。



Amazon.co.jp: 落第賢者の学院無双 ~二度転生した最強賢者、400年後の世界を魔剣で無双~ (角川スニーカー文庫) : 白石 新, 魚デニム: 本





書籍に先駆けて始まった「マンガUP!」連載の漫画版は既刊8巻。



落第賢者の学院無双 ~二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録~ (1)





・スタッフ

原作：白石新

漫画：けんたろう

キャラクター原案：魚デニム

監督：石井久志

シリーズ構成：赤尾でこ

キャラクターデザイン：古川英樹

音楽：中橋孝晃

アニメーション制作：EMTスクエアード

コピーライト表記：©白石新・けんたろう・魚デニム／SQUARE ENIX・「落第賢者の学院無双～二度目の転生、Ｓランクチート魔術師冒険録～」製作委員会



・キャスト

エフタル：梅田修一朗

アナスタシア：小山内怜央

マーリン：白石晴香

イリア：加藤英美里

フレイザー：平川大輔



主要公式SNS：@rakudai_anime

ハッシュタグ：#落第賢者



OP：FLOW「＋ENCOUNT」

ED：TrySail「憧憬」



TVアニメ「落第賢者の学院無双～二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録～」メインPV｜2026年7月1日より放送開始！









・放送情報

AT-X：6/30(火) 22:00～

TOKYO MX：7/7(火) 23:00～

とちぎテレビ：7/9(木) 23:00～

BS11：7/9(木) 25:00～

群馬テレビ：7/10(金) 24:30～



・作品情報



優秀なサンチェス公爵家には二人の姉妹がいた。

姉のフローラは才色兼備な聖女候補。

妹のカロリーナは地味で才能もない落ちこぼれ……。

カロリーナは優秀な姉と比べられ、劣等感を抱える日々を送っていた。

ある日、カロリーナのもとに隣国との関係調整のため第二皇子との縁談が舞い込む。

ただし、皇子は“野蛮”で“残酷無比”と噂の人物。

「お役に立てるなら」

国を守るため政略結婚を受け入れるカロリーナだったが、この決断が人生を一変させる──。

噂に反して紳士的な皇子や新しい家族に正当に評価され、少しずつ自分を認められるようになっていくカロリーナ。

さらに、不思議な力が宿っていることが判明する。

一方、王国に残されたフローラは不調続きで……。



原作は「小説家になろう」連載。「第2回アース・スターノベル大賞」奨励賞を受賞していて、書籍版全4巻がアース・スター ルナから刊行されている。シリーズ累計180万部突破。



無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す 今代の聖女は姉ではなく、妹の私だったみたいです1 (アース・スター ルナ) | あーもんど, あんべよしろう |本 | 通販 | Amazon





「コミック アース・スター」連載の漫画版は既刊7巻。



無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す ~公爵家の落ちこぼれ令嬢、嫁ぎ先で幸せを掴み取る~ (1)





・スタッフ

原作：あーもんど

原作イラスト・キャラクターデザイン原案：あんべよしろう

コミカライズ：えとうヨナ

監督：熨斗谷充孝

シリーズ構成：待田堂子

キャラクターデザイン：永井泰平

音楽：SUPA LOVE

アニメーション制作：マジックバス×ピカンテサーカス

コピーライト表記：©あーもんど/アース・スター エンターテイメント/無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す製作委員会



・キャスト

カロリーナ：高橋李依

エドワード：古川慎

フローラ：白石晴香

テオドール：土岐隼一

マリッサ：水瀬いのり



主要公式SNS：@mujikaku_seijo

ハッシュタグ：#無自覚聖女



OP：花耶「Windmaker」

ED：ウタヒメドリーム オールスターズ「アンノウンミー」



TVアニメ『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』第2弾PV┋ 2026年7月より、TOKYO MX・BS11・AT-Xにて放送開始！









・放送情報

テレ東：7/1(水) 24:00～

BSフジ：7/2(木) 24:30～



ABEMA：7/1(水) 24:00～(第2話以降は地上波に1週間先行)

DMM TV：7/1(水) 24:00～(第2話以降は地上波に1週間先行)



・作品情報



剣と魔法の世界、アースクリア。この世界で人々はレベルと生まれながらの役割を持つ。

戦士、武闘家、僧侶、魔法使い、盗賊、商人、狩人、呪術師、王、賢者、勇者。

そして最もその人口が多く、力無き、最弱の役割……「村人」。

ある日、モンスターに襲われる村人の親子。

そこに颯爽と現れ、軽々とモンスターを倒す青年に親子は驚愕する。

「鏡浩二、村人……。レベル……999!?」

LV999の極致に至り、定められた生き方に抗う村人、鏡浩二。

魔族の頂点である魔王の娘、アリス。

二人は出会い、仲間たちとともに魔族と人間の共存を目指す。

「対立」することを運命づけられた世界で彼らを待ち受けるこの世界の仕組みとは……！



原作は「小説家になろう」に連載された小説。書籍版がKADOKAWAから刊行されていて、全8巻。



LV999の村人 1 | 星月 子猫, ふーみ |本 | 通販 | Amazon





また、「月刊コンプエース」連載の漫画版が既刊20巻。



Amazon.co.jp: LV999の村人 (1) (角川コミックス・エース) : 岩元 健一, 星月 子猫, ふーみ: 本





・スタッフ

原作：星月子猫

キャラクター原案：ふーみ

監督：葛西良信

シリーズ構成：藤田伸三

キャラクターデザイン：松本健太郎

サブキャラクターデザイン：岩岡優子

プロップ＆モンスターデザイン：樫内乃恵子

美術監督：堺駿介

色彩設計：佐野ひとみ

色彩設計補佐：会沢可奈

撮影監督：藤野祐介

撮影監督補佐：山城悠以

3DCGディレクター：織田頼信

2Dデザインワークス：徳丸仁志

編集：池田康隆

音響監督：小泉紀介

音楽：中村博

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

アニメーション制作：ブレインズ・ベース

コピーライト表記：©星月子猫・ふーみ/KADOKAWA/「LV999の村人」製作委員会



・キャスト

鏡浩二：猪股慧士

アリス：東山奈央

タカコ：江頭宏哉

レックス：島﨑信長

クルル：石見舞菜香

ティナ：古賀葵

パルナ：Lynn

メノウ：梅原裕一郎



主要公式SNS：@lv999_anime

ハッシュタグ：#LV999の村人



OP：藍月なくる&棗いつき「Not a Hero」

ED：ゆきむら。「HP」



『LV999の村人』メインPV｜2026年7月1日放送開始！









・放送情報

TOKYO MX／とちぎテレビ／群馬テレビ／BS11：7/1(水) 24:30～

MBS

CBC

RKB毎日



Amazon Prime Video：7/1(水) 25:00～(初回のみ第1話第2話同時配信、以降1週間先行配信)

他配信：7/1(水) 25:00以降順次



・作品情報



変わり始める3人の関係――

ハラハラドキドキの男子校ライフはまだまだ続く！！



原作は1996年から2004年にかけて『花とゆめ』に連載された漫画で、全23巻。愛蔵版全12巻。



Amazon.co.jp: 愛蔵版 花ざかりの君たちへ 1 (花とゆめCOMICSスペシャル) : 中条比紗也: 本





アニメに先行して、堀北真希主演の『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』など、日本、台湾、韓国で4回ドラマ化されている。



・スタッフ

原作：中条比紗也

監督：竹村菜月

監督補佐：うえだしげる

シリーズ構成：吉岡たかを

キャラクターデザイン：蘇詩宜

プロップデザイン：原由知

色彩設計：伴夏代

CG監督：西牟田祐禎

美術監督：市倉敬

撮影監督：魚山真志

編集：柴田香澄

音楽：横山克

音響監督：明田川仁

アニメーション制作：シグナル・エムディ

コピーライト表記：©中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会



・キャスト

芦屋瑞稀：山根綺

佐野泉：八代拓

中津秀一：戸谷菊之介

難波南：梅原裕一郎

梅田北斗：福山潤

中央千里：川島零士

萱島大樹：内山昂輝

関目京悟：駒田航

野江伸二：古屋亜南

神楽坂真言：日野聡

天王寺恵：水中雅章

九条威月：榎木淳弥

姫島正夫：子安武人



主要公式SNS：@hanakimi_anime

ハッシュタグ：#花君アニメ



OP：Omoinotake「FLASHBULB」

ED：Omoinotake「花束」



TVアニメ「花ざかりの君たちへ」第2期PV｜2026年7月1日（水）より各局にて順次放送開始！









・放送情報

AT-X：7/2(木) 21:30～(令和の時代に大丈夫なの!?Ver.)

TOKYO MX：7/2(木) 22:30～

カンテレ：7/2(木) 25:45～

BS日テレ：7/2(木) 23:00～



dアニメストアほかで配信あり



・作品情報



山奥の集落に、立ち入りを固く禁じられてきた“忌み地”がある。

怪しげな様相の祠が佇むその場所は、踏み入れば祟られ、命を落とすことすらあるという。



その山を代々管理する三十木谷家に生まれた日向と薫。

ある嵐の夜、禁忌の地に踏み入った二人は、巨大な蛇体を持つ祟り神・屋跨斑(ヤマタギマダラ)に遭遇してしまう―――。



……のだが、二人は怪異を恐れるどころか「ダラさん」と親しげに呼び、あっさり懐いてしまった！



「わし一応、祟り神なんじゃが！？」



怖いもの知らずの日向と薫に振り回され、気づけば怪異がツッコミ役に！？



悲しい過去を持つダラさんと自由すぎるきょうだいが織りなす、騒がしくもハートフルな日々――。

令和が生んだ新感覚オカルト＆コメディ、いざ開幕！



原作は「カドコミ」連載の漫画で、既刊7巻。ニコニコ漫画「みんなで決める！第1回・マンガ総選挙」背筋ぞくぞ区(ホラー部門)1位。



Amazon.co.jp: 令和のダラさん 1 (MFC) : ともつか 治臣: 本





・スタッフ

原作：ともつか治臣

監督：鈴木理人

シリーズ構成：木村暢、山田靖智

キャラクターデザイン：菊田幸一

衣装デザイン：竹本佳子、牛ノ濱由惟、山﨑理璃花

怪異デザイン：度会竜司、見原由真

プロップデザイン：池上理恵

色彩設計：吉田隼人

美術設定：友野加世子、乗末美穂、大久保修一

美術監督：丸山由紀子、竹越輝子

美術：アトリエムサ

撮影監督：何文馨

撮影：旭プロダクション

編集：石井亜美

音響監督：桑原一輝

音響制作：INSPIONエッジ

音楽：石塚玲依

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：旭プロダクション

コピーライト表記：©ともつか治臣・KADOKAWA／令和のダラさん製作委員会



・キャスト

ダラさん：田村睦心

三十木谷日向：津田美波

三十木谷薫：寺澤百花

初瀬川周：古賀葵

筆木直道：杉田智和

五十子美和：相沢舞

姉巫女：早見沙織

おろち：大塚芳忠

ナレーション：てらそままさき



主要公式SNS：@darasan_anime

ハッシュタグ：#令和のダラさん #darasan



OP：「ダラダラ♡ダンシング」

ED：REIRIE「ひなたぼっこ」



TVアニメ『令和のダラさん』本予告第二弾 | 2026年7月2日（木）放送開始









・放送情報

TOKYO MX1：7/2(木) 21:40～

サンテレビ：7/2(木) 21:45～

KBS京都：7/2(木) 24:15～

BS11：7/3(金) 23:15～

WOWOW：7/7(火) 25:00～



dアニメストア：7/2(木) 21:40～

他配信：7/5(日) 21:40～



・作品情報



架空の都市「ヨコハマ」を舞台に吠えて噛みつき駆けまわる迷い犬たちの〝わん！〟だふるな日常へようこそ！

相も変わらずバチバチ火花を散らすのは荒事専門の探偵事務所《武装探偵社》と港が縄張りの犯罪組織《ポートマフィア》。

そして、そこへ──大国より《組合（ギルド）》が襲来！

さらに軍警最強の特殊部隊《猟犬》が牙をむき《天人五衰》が破滅への引導を渡す……！？

いにしえの文豪の名を懐く者たちがその名になぞらえた「異能力」による死闘を繰り広げるアクションバトル大作「文豪ストレイドッグス」。

その人気キャラクターたちが小さな姿で大暴れするギャグスピンオフバラエティショーの第二幕がついに！ オールスター大集合で上がります！

さあ、みんないっしょに元気よく わん！つー♪ わん！つー♪



原作は小説『文豪ストレイドッグス』のスピンオフギャグ漫画。『ヤングエースUP』連載で、既刊15巻。



Amazon.co.jp: 文豪ストレイドッグス わん! (1) (角川コミックス・エース) : 朝霧 カフカ, かないねこ, 春河35: 本





・スタッフ

原作：朝霧カフカ

漫画：かないねこ

キャラクター原案：春河35

監督：菊池聡延

助監督：花岡佑大

シリーズ構成：待田堂子

キャラクターデザイン：代見裕美

色彩設計：佐々木梓

美術監督：長友響(コスモプロジェクト)

音楽：岩﨑琢

音楽制作：ランティス

音響監督：若林和弘

音響制作：グロービジョン

アニメーション制作：ボンズ・ノーマッド

製作：文豪ストレイドッグス わん！製作委員会

コピーライト表記：© 朝霧カフカ・かないねこ・春河35／ＫＡＤＯＫＡＷＡ／文豪ストレイドッグス わん！製作委員会



・キャスト

中島敦：上村祐翔

太宰治：宮野真守

国木田独歩：細谷佳正

泉鏡花：諸星すみれ

芥川龍之介：小野賢章

中原中也：谷山紀章

フランシス：櫻井孝宏

ルーシー：花澤香菜

ポオ：森川智之

ルイーザ：植田ひかる

フョードル：石田彰

ニコライ：子安武人

シグマ：千葉翔也

小栗虫太郎：草尾毅

坂口安吾：福山潤

条野採菊：梶裕貴

末広鉄腸：阿座上洋平

立原道造：林勇

大倉燁子：小市眞琴

福地桜痴：大塚明夫



主要公式SNS：@bungosd_anime

ハッシュタグ：#bungosd



ED：芥川龍之介（CV.小野賢章）「僕ら」



TVアニメ『文豪ストレイドッグス わん！2』メインPV | 2026年7月2日（木）〜放送開始！









・放送情報

TOKYO MX：7/2(木) 22:00～

KBS京都：7/2(木) 22:00～

サンテレビ：7/2(木) 24:00～

HBC北海道放送：7/2(木) 25:26～

ミヤギテレビ：7/2(木) 25:29～

RCC中国放送：7/2(木) 25:56～

メ～テレ：7/2(木) 26:30～

BS朝日：7/3(金) 23:00～

TVQ九州放送：7/3(金) 17:00～



配信あり



・作品情報



舞などなくても生きていけるのに―



1374年、南朝と北朝二つの朝廷の争いが続く動乱の時代、北朝の征夷大将軍・足利義満は着々と権力を強めていた。



猿楽を舞う観世座の座頭・観阿弥の子として生まれた少年、鬼夜叉。

「なぜ人は舞うのか」ぼんやりした疑問を抱えながら、気持ちの晴れない日々を過ごしていたが、ある日『よい』舞に出会う。



好奇心の強い美しき少年は人と出会い、笑い、泣き、自分の情けなさと向き合いながら、無常の世に生きる新しい舞を形作っていく―



原作は2021年から2022年にかけて『モーニング』に連載された漫画で、全6巻。



ワールド イズ ダンシング(1) (モーニングKC) | 三原 和人 |本 | 通販 | Amazon





・スタッフ

原作：三原和人

監督：黒柳トシマサ

キャラクターデザイン：佐々木啓悟

シリーズ構成・脚本：川滿佐和子

副監督：淵本宗平

サブキャラクターデザイン：久武伊織

プロップデザイン：おだし

美術設定：緒川マミオ

美術監督：小倉宏昌、井上一宏

色彩設計：佐藤直子、成毛久美子

3D監督：中野祥典

撮影監督：菊池優太郎

編集：平木大輔

音響監督：長崎行男

音楽：篠田大介

題字：根本知

型付監修：津村禮次郎

振付：森山開次、川村美紀子

能楽監修：川口晃平

歴史監修：清水克行

アニメーションプロデューサー：溝口侃

アニメーション制作：Cypic

コピーライト表記：©三原和人・講談社／『ワールド イズ ダンシング』製作委員会



・キャスト

鬼夜叉：花守ゆみり

石也：土屋神葉

コガネ：内田真礼

増次郎：朴璐美

足利義満：櫻井孝宏

観阿弥：小西克幸

犬王：松田洋治

二条良基：飛田展男

業子：能登麻美子

千晴：水瀬いのり

白拍子：沢城みゆき

十二五郎：石谷春貴

サツキ：瀬戸芭月



主要公式SNS：@wid_anime

ハッシュタグ：#ワールドイズダンシング



OP：マカロニえんぴつ「終宵」



【メインPV『謡』編】TVアニメ『ワールド イズ ダンシング』｜犬王（cv松田洋治）白拍子(cv沢城みゆき)解禁！キャスト歌唱劇中歌先行解禁！









・放送情報

TOKYO MX：7/2(木) 23:00～(初回のみ3話一挙放送)

BS日テレ：7/2(木) 23:30～(初回のみ3話一挙放送、第2回以降24:00～)

サンテレビ：7/2(木) 24:30～(初回のみ3話一挙放送)

テレビ愛知

北海道テレビ放送

静岡放送

テレビせとうち

東日本放送

広島テレビ放送

熊本朝日放送



・作品情報

「ゆめみた世界をまもりきれ!!」



2015年から展開されているメディアミックスプロジェクト『BanG Dream!』の最新アニメシリーズで、バーチャルガールズバンド『夢限大みゅーたいぷ』をメインに据えた作品。



・スタッフ

原作：ブシロード

監督：梅津朋美

副監督：森田紘吏

シリーズ構成：後藤みどり

脚本：後藤みどり、和場明子、灰渕ヨツジ、小川ひとみ

キャラクターデザイン：信澤収、もちぷよ

アニメーションキャラクターデザイン：茶之原拓也、八森優香

美術監督：徳重賢、徳重心平

美術設定：徳重賢、植田渓史、徳重心平

色彩設計：渡邉まな

撮影監督：渡辺啓介

編集：日髙初美、梅津朋美

音響監督：本山哲

録音演出：谷村誠

音楽プロデュース：PHYZ

音楽制作：ブシロードミュージック

アニメーションプロデューサー：保住昇汰

アニメーション制作：ニチカライン

製作：BanG Dream! Project(ブシロード、TOKYO MX、グッドスマイルカンパニー、ホリプロインターナショナル、ウルトラスーパーピクチャーズ)

コピーライト表記：©BanG Dream! Project



・キャスト

仲町あられ

宮永ののか

峰月律

藤都子

千石ユノ



主要公式SNS：@BDP_yumemita

ハッシュタグ：#アニメゆめみた



TVアニメ『バンドリ！ ゆめ∞みた』PV第1弾｜2026年夏放送開始！









・放送情報

MBS／TBS系全国28局ネット：7/2(木) 24:26～

連続2クール放送



・作品情報



＜重騎士＞――それは守り特化で敵の攻撃を引き付けて味方を守るクラスである。だが、他の防御クラスと比べても性能に応用が利かず、攻撃性能が低すぎてレベルもまともに上げられない。

それゆえに――”不遇”を超えた"欠陥"クラスといわれていた。

代々＜剣聖＞の血筋であるエドヴァン伯爵家に生まれたエルマは、跡継ぎとして大切な儀式である＜加護の儀＞で”欠陥”クラスといわれる＜重騎士＞を発現し、次期当主の座も奪われ不当に追放されてしまう。

しかし、その際に前世の記憶を取り戻し、この世界が生前にやり込んでいたVR対応オンラインゲーム＜マジックワールド＞と全く同じであることに気がついた。

そして、エルマは知っていた。＜重騎士＞こそが、最強のクラスであることを…！

伯爵家を追放され一人の冒険者となったエルマは、生前の知識をフル活用し、この世界の効率的な攻略を始めるのだった。



原作は「小説家になろう」連載小説の漫画版。『月刊ヤングマガジン』連載で、既刊17巻。



Amazon.co.jp: 追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する(1) (ヤングマガジンKC) : 猫子, 武六甲理衣, じゃいあん: 本





小説は書籍版がKラノベブックスから刊行されていて、既刊4巻。



追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する (Kラノベブックス) | 猫子, じゃいあん |本 | 通販 | Amazon





・スタッフ

原作：猫子・武六甲理衣・じゃいあん

総監督：鈴木信吾

監督：横峯克昌

キャラクターデザイン：谷圭司、内田孝行

総作画監督：谷圭司、古田誠

チーフディレクター：山岸徹一

メインアニメーター：大久保宏

音響制作：グロービジョン

音響監督：中島えんじ、郡司哲也

音楽：Ludvig Forssell

アニメーション制作：GoHands

コピーライト表記：©猫子・武六甲理衣・じゃいあん・講談社／「追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する」製作委員会



・キャスト

エルマ・エドヴァン：大塚剛央

ルーチェ・ルービス：若山詩音

マリス・エドヴァン：阿部菜摘子



主要公式SNS：@jukishi_anime

ハッシュタグ：#転生重騎士



OP：SPYAIR「Awake」



【26年7月放送】『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』メインPV









・放送情報

TOKYO MX：7/2(木) 24:30～

BS11：7/2(木) 24:30～

AT-X：7/25(土) 24:30～



配信あり



・作品情報



人間と獣人が共存する世界で、タバコを吸ってダラダラ生きる獣人・ヤニねこ。

金なし！生活力なし！ろくでなし！

マナーやモラルは吸い殻と一緒に捨ててきた。

ヤニ臭くて、汚くて、怠惰でクズ。

吸って、吐いて、ダベって、燃えて。

だけど、それなりに充実した日々を過ごしてます。

けっこう汚いけど、ちょっとだけ励まされる！

SNSでバズり散らかしたマンガが、まさかのTVアニメ化に挑む！

放送できなかったらごめんにゃさい！

なんだか憎めないクズねこたちがおくる、ヤニまみれな日常をゆる〜く見守ってください。



原作はXで人気を博したのち、『週刊ヤングマガジン』連載となった漫画。既刊12巻。



Amazon.co.jp: ヤニねこ(1) (ヤンマガKCスペシャル) : にゃんにゃんファクトリー: 本





・スタッフ

原作：にゃんにゃんファクトリー

監督：木村拓（スタジオ・レモン）

脚本：あおしまたかし

キャラクターデザイン：松浦力

美術監督：丸山由紀子（アトリエ・ムサ）、吉野翔太郎（アトリエ・ムサ）

色彩設計：太田ゆいは

撮影監督：米澤寿

編集：武宮むつみ

音楽：鈴木慶一

音響監督：濱野高年

音響制作：マジックカプセル

アニメーション制作：バイブリーアニメーションスタジオ

コピーライト表記：©にゃんにゃんファクトリー・講談社／ヤニねこ製作委員会



・キャスト

ヤニねこ：夏吉ゆうこ

ヤクねこ：松岡美里

ハメねこ：船戸ゆり絵

カンサイねこ：清水彩香

アルねこ：井澤詩織

おちんぽ達郎：明智璃子

大家：稲田徹



主要公式SNS：@yanineko_anime

ハッシュタグ：#ヤニねこ



OP：忘れらんねえよ「なんもねえ」

ED：ネクライトーキー「煙とブルー」



TVアニメ『ヤニねこ』メインPV｜2026年7月2日からTOKYO MX、BS11、AT-Xにて放送開始！









・放送情報

TBS：7/2(木) 25:28～

BS11：7/3(金) 25:00～

AT-X：7/5(日) 23:30～



・作品情報



恋か、破壊か――。

原因不明の病に悩まされている女子高生・赤石黒絵(クロエ)。

不器用で人との交流を避けて生きてきた彼女は、とある出会いでクラスのモテ男子・南新汰に恋をする。

少女が恋心に気づいたとき、眠っていた力が解放される…。

争う恋と理性――。

少女漫画の常識を覆す、衝撃の展開が日本を襲う!!



原作は「月刊コミックアライブ」連載の漫画。全9巻。



Amazon.co.jp: 乙女怪獣キャラメリゼ 1 (MFコミックス アライブシリーズ) : 蒼木スピカ: 本





・スタッフ

原作：蒼木スピカ

監督：大峰輝之

シリーズ構成：綾奈ゆにこ

キャラクターデザイン：中山見都美(NUT)

プロップデザイン：鯉沼菜奈

怪獣デザイン：大河広行

美術監督：桒嶋壮志

色彩設計：大西峰代

2Dデザイン：吉垣誠

CG監督：裾分雅明

撮影監督：西崎由佳

編集：長谷川舞

音響監督：八巻大樹

音楽：古橋勇紀、Shinnosuke Nakasone

プロデュース：グッドスマイルフィルム

アニメーション制作：ライデンフィルム

コピーライト表記：©蒼木スピカ/KADOKAWA/乙女怪獣キャラメリゼ製作委員会



・キャスト

赤石黒絵：千賀光莉

南新汰：梶田大嗣

友里真夏：関根明良

河野来夢：白石晴香

赤石凛子：三石琴乃

響野光太郎：小西克幸

ジャンボキング：松井恵理子



主要公式SNS：@Otome_Kaiju

ハッシュタグ：#乙女怪獣キャラメリゼ



OP：METANICK「乙女怪獣」

ED：HoneyWorks feat.ハコニワリリィ「オトメノホンキ」



【第2弾メインPV】TVアニメ『乙女怪獣キャラメリゼ』2026年7月2日(木)深夜1時28分〜 TBS、BS11、AT-Xにて順次放送開始









・放送情報

日本テレビ系全国30局ネット：7/3(金) 23:35～(第2話以降23:30～)



・作品情報



東京都の島しょ・伊豆王島に住む高校1年生の安海相。

漫画を読むのが大好きな彼女は、とある出来事がきっかけで漫画を“つくる”ことを意識し始める……

少女が踏み出す漫画創りの道は、果たして!?

知っているようで知らない漫画創作の世界。

作品を生み出す苦しみも歓びも余さず詰め込んだ漫画浪漫成長譚!!!

漫画を愛する全ての人に届けッ!!



原作は『ゲッサン』連載の漫画。『マンガ大賞2023』の大賞受賞作品で、既刊8巻。



Amazon.co.jp: これ描いて死ね (1) (ゲッサン少年サンデーコミックススペシャル) : とよ田 みのる: 本





・スタッフ

監督：赤城博昭

シリーズ構成：福田裕子

脚本：福田裕子、伊丹あき、加藤還一

キャラクターデザイン：瀬川健寿

色彩設計：柳澤久美子

美術監督：春日礼児

撮影監督：浜尾繁光

編集：肥田文

音楽：堤博明

音響監督：天野龍洋

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

アニメーション制作：シンエイ動画

製作：王島南高校漫研

コピーライト表記：©とよ田みのる／小学館／王島南高校漫研



・キャスト

安海相：関根明良

手島零：早見沙織

藤森心：仁見紗綾

赤福幸：藤村花音

石龍光：水瀬いのり

ポコ太：日髙のり子

種﨑敦美

ゆかな

井上喜久子



主要公式SNS：@korekaite_shine

ハッシュタグ：#これ描いて



OP：キタニタツヤ「遺書」

ED：リーガルリリー「コニファー」



TVアニメ『これ描いて死ね』本PV②／EDテーマ：リーガルリリー『コニファー』【2026年7月3日(金)より毎週金曜 日本テレビ系フラアニにて23時30分から全国30局ネットで放送！】









・放送情報

TOKYO MX／群馬テレビ／とちぎテレビ／BS11：7/3(金) 24:00～

ABC：7/8(水) 26:45～



ABEMAほかで配信あり

連続2クール



・作品情報



はじまりは、ひとつ屋根の下──

高校1年生も終わる春休み、母の再婚によって引っ越すことになった女子高生の糸は、新しい父と3人での生活に胸を膨らませていた。

しかし新居で待っていたのは、父と──4人の弟だった！

無愛想だけど家族想いの長男・源。

冷静沈着で爽やかな次男・洛。

引きこもりでなかなか姿を見せない三男・柊

いつも元気で甘え上手な末っ子・類。

新米長女と個性豊かな弟4人とのにぎやかな毎日が織りなす、スイートホームラブコメ開幕!!



原作は『別冊マーガレット』連載で、既刊14巻。



Amazon.co.jp: うちの弟どもがすみません 1 (マーガレットコミックス) : オザキ アキラ: 本





・スタッフ

原作：オザキアキラ

監督：難波日登志

シリーズ構成：清水恵

キャラクターデザイン：平岩栞、福島陽子

美術デザイン：大久保知江

プロップデザイン：赤石沢貴士

⾊彩設計：山崎朋子

撮影監督：石川直樹

編集：定松剛

音楽：吟(BUSTED ROSE)

⾳響監督：本山哲

音響制作：INSPIONエッジ

制作：Lay-duce

コピーライト表記：©オザキアキラ／集英社・「うちの弟どもがすみません」製作委員会



・キャスト

成田糸：大空直美

成田源：増田俊樹

成田洛：八代拓

成田柊：小野賢章

成田類：寺澤百花



主要公式SNS：@uchioto_anime

ハッシュタグ：#うち弟アニメ #うちの弟どもがすみません



OP：DISH//「アイコトバ」

ED：汐れいら「Clover」



TVアニメ『うちの弟どもがすみません』第２弾PV｜2026年7月3日（金）より放送









・放送情報

TOKYO MX：7/3(金) 25:00～

BS日テレ：7/4(土) 24:00～

MBS：7/4(土) 27:08～(第2話以降27:38～)

AT-X：7/7(火) 23:30～



ABEMA、dアニメストア、他配信あり



・作品情報



「終わらないゲームにあなたを招待します。」

35歳独身彼女なしのサラリーマン・山田健一。

ヌルゲーを嫌い、10年以上やりこめるゲームを探していた彼は、ある日、地球から姿を消した……。

偶然見つけた名前の無いネットゲームを最高難易度「ヘルモード」でプレーしようとしていた健一は、異世界の農奴の少年・アレンに転生してしまう！！

唯一無二にして謎多き才能「召喚士」を駆使して、ヌルくない異世界で最強への道を手探りで歩み始めるアレン。

しかし、攻略本やネット掲示板が存在せず、レベルアップさえ困難な異世界生活は予想以上に「ヘルモード」で！？

ヌル～い異世界生活じゃ物足りない！

序盤から最強主人公はもう古い！？

元廃ゲーマーが行く超高難易度の異世界冒険譚、開幕！！



原作は「小説家になろう」連載で、総合ランキングの年間1位も獲得した作品。書籍版がアース・スターノベルから刊行されていて、既刊13巻。



ヘルモード ~やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する~ 1 (アース・スターノベル) | ハム男, 藻 |本 | 通販 | Amazon





また、「コミック アース・スター」連載の漫画版も既刊13巻。



ヘルモード ~やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する~ はじまりの召喚士 (6) (アース・スターコミックス) | 鉄田猿児, ハム男, 藻 |本 | 通販 | Amazon





・スタッフ

監督：玉川真人

シリーズ構成：谷村大四郎

キャラクターデザイン：津島桂

サブキャラクターデザイン・プロップ設定：式部美代子

サブキャラクターデザイン・召喚獣デザイン：井坪優奈

魔獣・大型召喚獣設定：ごとうじゅんじ

武器設定：松田未来

美術監督：栫ヒロツグ（鹿児島ラメカヒリム）

編集：長谷川舞(editz)

撮影監督：喜多隆宏、内田奈津美（アニモキャラメル）

色彩設計：長岡柚衣（RIC）

3D監督：墳下芳弘

2Dワークス：矢崎宏幸

美術設定：山口大悟郎（鹿児島ラメカヒリム）

音楽：土田美咲、中嶋純子、阿部玲子、福廣秀一朗、金崎萌、澤田佳歩、佐久間奏、ボウ・デミアン、栗原真葉、田中津久美、三木深

音響監督：菅原輝明

アニメーション制作：横浜アニメーションラボ

コピーライト表記：©ハム男／アース・スター エンターテイメント／ヘルモード製作委員会



・キャスト

アレン：田村睦心

クレナ：飯塚麻結

ドゴラ：畠中祐

セシル：千本木彩花

キール：川島零士

ソフィアローネ：安野希世乃

フォルマール：緑川光

メルル：富田美憂

ヘルミオス：櫻井孝宏

ドベルグ：武虎

テオドシール：三木眞一郎

バトラー＝フォン＝グランヴェル：杉田智和

ロダン：石川英郎

テレシア：大原さやか

マッシュ：小市眞琴

ミュラ：渡谷美帆



主要公式SNS：@hellmode_anime

ハッシュタグ：#ヘルモード #



OP：浪漫派マシュマロ「○✕△□」



TVアニメ『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』2nd Season本PV｜2026年7月から放送開始！









・放送情報

TOKYO MX：7/3(金) 25:30～

BS11：7/7(火) 25:05～



AnimeFesta：7/3(金) 25:30～(完全デレギュラ版／オンエア版)

dアニメストア：7/3(金) 25:30～(デレギュラ版／オンエア版)

※オンエア版は映像・音声とも規制あり、デレギュラ版は映像の規制一部解除、完全デレギュラ版は無修正



・作品情報



この除霊エッッッッッッッッッ！！！！

「幽霊が見える”だけ”」の自称・普通の女子高生シヅカ。

幽霊を引き寄せる特異体質を活かし、有名な霊能力者カムイの助手として働いている。

圧倒的な霊力を誇るカムイだが、その除霊は前代未聞なヤリ方で……!?

果たして怪異騒動に振りまわされるシヅカに安息の日はやってくるのか？

“超”除霊の幕が開く!!

エッッッッッッッッッッロイムエッサイム!!



原作は『裏サンデー』『マンガワン』連載漫画で、既刊12巻。



うしろの正面 カムイさん (1) (裏少年サンデーコミックス) | えろき, コノシロ しんこ |本 | 通販 | Amazon





・スタッフ

原作：えろき

作画：コノシロしんこ

監督：つくも匠

シリーズ構成：中條元史

キャラクターデザイン：山下敏成

サブキャラクターデザイン：柊菜々

色彩設計：川見拓也

総作画監督：野口孝行

総作画監督：阿部智之

美術監督：片平真司（スタジオアカンサス）

美術設定：西川淳一郎

撮影監督：柳原竜也

編集：宇都宮正記

音響監督：阿部秀平(オンエア版)／難解底王(完全デレギュラ版)

音楽：えんどうちひろ

プロデュース：デレギュラ

アニメーション制作：ゼロジー×ZG-R

製作：株式会社ウェイブ

コピーライト表記：©えろき・コノシロしんこ／小学館／ウェイブ



・キャスト

カムイ：杉田智和

耳塚シヅカ：碧乃梨心

お市：M・A・O

キョーコ：相坂優歌

イナガワ：井澤詩織



主要公式SNS：@anime_kamuisan

ハッシュタグ：#アニメカムイさん



OP：ORCALAND「成仏Come true」

ED：KOTOKO「SAY-BYE!!」



TVアニメ「うしろの正面カムイさん」【公式メインPV/通常版】









・放送情報

カンテレ・フジテレビ系列：7/4(土) 8:30～(「土曜はナニする!?」内)



・作品情報



人が寝静まった深夜のパン屋。

冷蔵庫で静かに寝かされている、パンの生地、通称「パンの赤ちゃん」。

実は、こっそり起きて集まり、おしゃべりしたり、掃除したり、喧嘩したり。

または、日中、屋根で日向ぼっこをしています。

まだ焼かれる前の「生地」だからこそ、変化でき、無限の可能性がある。

無知で、臆病で、時に勇敢なパンの赤ちゃんによる日常の大冒険です。



2024年に公開された短編3DCGアニメが、コマ撮りアニメとなって関西テレビ・フジテレビ系列の情報番組「土曜はナニする!?」内で放送される。



・スタッフ

企画・脚本・監督：市川晴華

キャラクターデザイン：ファーマン りき

プロデューサー：小橋美友、佐藤千秋、川上翔子

撮影・照明：宮崎佑介

美術：滝口奈々恵

アニメーター：小長谷陸人、小林玄、野口隼人、根間笑花

人形制作：原田脩平、古谷晃一

音楽：Takao Ogi

編集：須田悠斗、緒方竜

制作協力：ドワーフスタジオ（AOI Pro.）

制作：CHOCOLATE Inc.

製作：パンの赤ちゃん製作委員会

コピーライト表記：©CHOCOLATE/PAN AKA COMMITTEE



主要公式SNS：@pan_baby_anime



TVアニメ『パンの赤ちゃん』第1弾PV









・放送情報

テレ東系6局ネット：7/4(土) 9:00～



・作品情報



宇宙のどこかにある惑星「H12(エイチワンツー)」 。

地球によく似たその惑星はある時、異星からやってきた宇宙怪獣たちの襲撃を受ける。

やがて惑星が崩壊、滅亡する中、地球へ逃げのびたひとりの宇宙⼈がいた。



「テオ」―、やがて「ウルトラマン」へと成⻑する独りぼっちの宇宙⼈。



彼は明⼼⼤学獣医学部獣医学科三年⽣ 光⽯イブキとして、地球の常識に馴染めないながらも、愛する動物たちと⼼を通わせ穏やかな⼤学⽣活を過ごしていた。

しかし、⾃⾝の故郷を滅ぼした宇宙怪獣が突如として襲来、地球に危機が訪れる。

「守りたい」という強い想いが、過去の記憶に怯える⼼を奮い⽴たせた時、まばゆい光がイブキの姿を、⻘き光の巨⼈へ変⾝させる！



・スタッフ

シリーズ構成・脚本：⽥辺茂範

メイン監督：二宮崇

メイン特技監督：辻本貴則

音楽：野次馬

コピーライト表記：©円⾕プロ ©ウルトラマンテオ製作委員会・テレビ東京



・キャスト

光石イブキ：岩崎碧

神谷天音

中田乃愛

上村侑

森本竜馬

福島リラ

マキタスポーツ

小林ゆう



主要公式SNS：@ultraman_series

ハッシュタグ：#ウルトラマンテオ



OP：ASTRO DONUTS「LINK HEARTS」



新番組『ウルトラマンテオ』ダイジェストPV









・放送情報

AT-X：7/4(土) 20:30～(本放送は7/6(月) 22:00～)

TOKYO MX：7/9(木) 24:00～

BS11：7/9(木) 24:00～



dアニメストア：7/4(土) 20:30～

ABEMA：7/4(土) 20:30～

他配信あり



・作品情報



目覚めるとMMORPGで自身が使用していたゲームキャラの姿のまま、異世界に放り出されていた「アーク」。

その姿は、見た目が鎧、中身が全身骨格という”骸骨騎士”であった。

──正体がバレたら、モンスターと勘違いされて討伐対象になりかねない!?

アークは目立たないよう傭兵として過ごすことを決意する。

だが、彼は目の前の悪事を捨て置けるような男ではなかった！

旅の道中で出会ったエルフの戦士・アリアン、獣人族の忍者・チヨメ、そして精霊獣のポンタとともに、今日も彼らの旅路はまだまだ続く。



2022年春に放送されたアニメの続編。原作は「小説家になろう」連載で、オーバーラップノベルスから刊行されている書籍版が既刊10巻。



骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中 Ⅰ (オーバーラップノベルス) | 秤猿鬼, KeG |本 | 通販 | Amazon





「コミックガルド」連載の漫画版は既刊14巻。



骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中I (ガルドコミックス) | サワノアキラ, 秤猿鬼, KeG |本 | 通販 | Amazon





・スタッフ

原作：秤猿鬼

キャラクター原案：KeG

原作コミック：サワノアキラ

監督：小野勝巳

シリーズ構成：根元歳三

キャラクターデザイン：今西亨

サブキャラクターデザイン：芝田千紗

モンスターデザイン：長森佳容

プロップデザイン：宮崎真一

美術監督：呂佳芳

美術設定：滝沢麻菜美、溝口理花、斉婉廷

背景美術制作：草薙

色彩設計：大野春恵(MADBOX)

CGI監督：青木ともたか

CGIテクニカルディレクター：広沢範光

撮影監督：山本聖

撮影：チップチューン

編集：神宮司由美

音響監督：本山哲

音響制作：ダックスプロダクション

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーションプロデューサー：上間康弘

アニメーション制作：オーラスタジオ

コピーライト表記：©秤猿鬼・オーバーラップ／骸骨騎士様II製作委員会



・キャスト

アーク：前野智昭

アリアン：ファイルーズあい

ポンタ：稗田寧々

チヨメ：富田美憂

ウィリアースフィム：関俊彦

サスケ：小野賢章

ツボネ：上田瞳

タナトス：諏訪部順一

パルルモ：赤羽根健治

バルトード：四宮豪

ダンカ：江口拓也

イビン：大久保瑠美

ディラン：鳥海浩輔

グレニス：皆口裕子

ゴエモン：竹内良太

ユリアーナ：大西沙織

セリアーナ：山根綺

フェルナ：逢田梨香子

セクト：河西健吾

セトリオン：白石稔

ドミティアヌス：石田彰



主要公式SNS：@gaikotsukishi02

ハッシュタグ：#骸骨騎士様



OP：PelleK「浪漫街道、お散歩中」‪

ED：DIALOGUE＋「奇跡は起きない」‪



【本PV】TVアニメ「骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中Ⅱ」2026年7月よりTOKYO MX、BS11、AT-Xにて放送開始！









・放送情報

TOKYO MX：7/4(土) 21:00～

BS日テレ：7/6(月) 23:30～

読売テレビ：7/7(火) 25:29～

長崎文化放送：7/8(水) 25:20～

AT-X：7/9(木) 23:30～



dアニメストアほかで配信あり



・作品情報



深い深い、森の奥。

一匹の火吹き竜が、魔法を操る猫たちと暮らしています。

生まれる前に実親を失ったその竜は、偶然出会った一匹の母猫によって育てられました。

猫たちは、空を飛び火を噴く“ちょっと変わった猫”として、竜を家族に迎え入れたのです。

好奇心旺盛な森の猫たちの生き方は十猫十色。

竜は母猫への恩を返すかのように、森の猫たちに寄り添い、見守り続けます。

そんな竜を猫たちは“羽のおじちゃん”と呼び、慕っています。

一方、人間は畏怖を込めて“猫竜”と呼ぶのでした……。



原作は「小説家になろう」に連載された連作短編小説で、書籍版が宝島社から刊行されていて既刊9巻。



猫と竜 | アマラ |本 | 通販 | Amazon





また、漫画版が「このマンガがすごい！WEB」に連載されていて、既刊12巻。



このマンガがすごい! comics 猫と竜 | アマラ, 佐々木 泉, 大熊まい |本 | 通販 | Amazon





・スタッフ

原作：アマラ

キャラクター原案：大熊まい

漫画：佐々木泉

監督：オ ジング

シリーズ構成：広田光毅

キャラクターデザイン：西野理恵、倉員千晶

音楽：小畑貴裕

音響監督：小沼則義

アニメーション制作：OLM

コピーライト表記：©アマラ・宝島社／「猫と竜」製作委員会



・キャスト

猫竜：子安武人

ママにゃん：井上喜久子

シロタエ：和泉風花

クロバネ：速水奨

ハイブチ：杉山紀彰

チークロ：河瀬茉希

クロタマ：徳留慎乃佑

ガリー：種﨑敦美

アンネロッサ：安済知佳

スタン：榎木淳弥

葉猫：芹澤優

王子：小市眞琴

国王：一条和矢



主要公式SNS：@NekoRyuu_PR

ハッシュタグ：#猫と竜 #nekoryuu



TVアニメ『猫と竜』第1弾PV【2026年7月より放送&配信開始！】









・放送情報

TOKYO MX：7/4(土) 22:00～

サンテレビ：7/4(土) 22:30～

BS11：7/4(土) 22:30～

テレビ愛知：7/4(土) 25:55～

RKB毎日放送：7/4(土) 26:30～

HTB：7/4(土) 26:35～



・作品情報



忍者の末裔として祖父に育てられ、動物と話す能力を持つ高校生・我妻弐郎は、ある日、森の中で傷つき倒れる黒猫・羅睺と出会う。

一見ただの黒猫に見えた羅睺だったが…。

その正体は、かつて「黒き凶星」と呼ばれた伝説の物ノ怪だった！？

そんな羅睺の強大な力を利用しようと忍び寄る物ノ怪の影……。

そして、物ノ怪の監視と排除を行う国の秘密組織「公儀隠密局」の介入。

羅睺の力を巡った様々な思惑が渦巻く中で弐郎と羅睺が示す「覚悟」とは――！？

物ノ怪と少年の出会いから始まる「忍」バトル、ここに開幕――！！！



原作は「ジャンプスクエア」「少年ジャンプ＋」に2017年から2018年まで連載された漫画で、全5巻。



BLACK TORCH 1 (ジャンプコミックス) | タカキ ツヨシ |本 | 通販 | Amazon





・スタッフ

原作：タカキツヨシ

監督：馬引圭

キャラクターデザイン：鈴木豪

シリーズ構成・脚本：市川十億衛門

サブキャラクターデザイン：中村ユミ、鈴木政彦、木下真梨子

デザインワークス：菊池隼也

美術監督：高橋佐知、今泉聖子

色彩設計：のぼりはるこ

CGディレクター：内藤博高

撮影監督：山本聖

編集：吉武将人

音響監督：高寺たけし

音響効果：山谷尚人

音楽：やまだ豊

アニメーション制作：100studio

コピーライト表記：©タカキツヨシ／集英社・BLACK TORCH製作委員会



・キャスト

我妻弐郎：鈴木崚汰

羅睺：上田燿司

鬼子母神一華：千本木彩花

桐原零司：榎木淳弥

司場涼介：諏訪部順一

宇佐美花：上田麗奈

天鬼：森川智之

咬牙：岡本信彦

我妻寿正：辻親八

久澄陶子：甲斐田裕子

時枝蛮十郎：大塚芳忠



主要公式SNS：@BlackTorchAnime

ハッシュタグ：#BLACKTORCH



OP：SiM「FREEZE ME UP」

ED：I Don't Like Mondays.「Groooovy」



TVアニメ『BLACK TORCH』メインPV第2弾









・放送情報

TOKYO MX：7/4(土) 22:30～

サンテレビ：7/4(土) 23:00～



・作品情報



1910年代…

大日本帝国陸軍により設立された学校―陸軍栖鳳中学—。

そこは軍事利用可能な力を手に入れるべく超常現象を収集・研究する特殊な機関だった。

栖鳳中学三年生の岩元胡堂は軍の訓令により全国各地へ調査に赴く。

だが彼が往く先々では常に特殊な力を持った人間、「能力者」がいて…！？

岩元を待ち受ける様々な怪奇と「能力者」たち。

彼らに学園への「推薦状」を差し出す岩元の真意とは…。

怪奇と超常現象、そして「能力者」の存在—。彼らの時代を解き明かす、浪漫奇譚開幕！



原作は『ウルトラジャンプ』連載漫画で、既刊13巻。



岩元先輩ノ推薦 1 (ヤングジャンプコミックス) | 椎橋 寛 |本 | 通販 | Amazon





・スタッフ

原作：椎橋寛

監督：川瀬敏文

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：中嶋敦子

音響監督：平光琢也

音楽：出羽良彰、石塚徹

アニメーション制作：スタジオディーン

製作：「岩元先輩ノ推薦」製作委員会

コピーライト表記：©椎橋寛／集英社・「岩元先輩ノ推薦」製作委員会



・キャスト

岩元胡堂：坂泰斗

原町海：榊原優希

天羽総一郎：伊東健人

橘城某居：石田彰

奥秋雄弐：福西勝也

青沼静馬：永塚拓馬

佐々眼流雨：佐藤元

淡魂瑞火：徳留慎乃佑



主要公式SNS：@nura_gumi

ハッシュタグ：#岩元先輩ノ推薦



OP：THE JET BOY BANGERZ「BUDDING」

ED：WOLF HOWL HARMONY「ココニイル」



TVアニメ「岩元先輩ノ推薦」PV第二弾／26年7月放送決定！









・放送情報

テレビ朝日系全国24局ネット：7/4(土) 23:00～(初回2話連続放送、第2回以降23:30～)

BS朝日：7/4(土) 25:00～(初回2話連続放送)

AT-X：7/5(日) 22:00～(初回2話連続放送、第2回以降22:30～)

CSテレ朝チャンネル1：7/12(日) 22:00～

アニマックス：8/1(土) 21:00～



・作品情報



少女と妃。

復讐の絆で結ばれた二人が、地上最強の帝国に嵐を起こす――。



母を亡くし、故郷からも遠く引き離された幼い少女・シタラは、学者一家の心優しい奥方・ファーティマに拾われる。

「勉強して賢くなれば、どんなに困ったことが起きたって何をすれば一番いいのかわかるんだ」――

ファーティマの息子・ムハンマドの言葉に心を揺さぶられたシタラは、"知"の可能性と大切さを知り、教養を深めていく。

いつの日にか、ムハンマドに追いつくことを夢見て……。



その頃、皇帝チンギス・カンによる地上最強の「モンゴル帝国」が日に日に勢力を拡大していた。

その歴史のうねりは、ついにシタラの住む街をも巻き込んでいく。

帝国の第四皇子トルイによってすべてを奪われ捕虜となったシタラは、ただ一つ残った“知恵”を駆使して王族に取り入り、帝国を内側から崩壊させようと決意する。



心に復讐の炎を宿しつつ、表向きは帝国に仕える身となったシタラはある日、第三皇子オゴタイの第六妃ドレゲネと運命的な出逢いを果たす。彼女もまた壮絶な過去を抱え、心の内に帝国への深い恨みを秘めていた。



シタラとドレゲネ。

出逢うはずのなかった二人が手を取り合うとき、運命が大きく動き始める



原作は『Souffle』連載の漫画で、既刊5巻。



天幕のジャードゥーガル 1 (1) (ボニータコミックス) | トマトスープ |本 | 通販 | Amazon





・スタッフ

原作：トマトスープ

総監督：⼭⽥尚⼦

監督：Abel Gongora

シリーズ構成：加藤還一

キャラクターデザイン・作画チーフ：吉田健一

演出チーフ：藤倉拓也

美術監督：樺澤侑里

色彩設計：今野成美

撮影監督：高橋直希

編集：廣瀬清志

音楽：日野浩志郎

音響監督：小沼則義

アニメーション制作：サイエンス SARU

コピーライト表記：©トマトスープ（秋田書店）／天幕のジャードゥーガル製作委員会



・キャスト

シタラ：関根明良

ドレゲネ：小清水亜美

ファーティマ：桑島法子

ムハンマド：齋藤潤

オゴタイ：下野紘

トルイ：鈴木崚汰

シラ：入野自由

チャガタイ：浪川大輔

ジュチ：野島健児



主要公式SNS：@anime_jaadugar

ハッシュタグ：#天幕のジャードゥーガル



OP：SEKAI NO OWARI「Stella」



TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』第2弾PV｜2026年7月4 日（土）初回2話連続1時間スペシャル！









・放送情報

TOKYO MX：7/4(土) 25:00～

BS11：7/4(土) 25:00～

AT-X：7/8(水) 20:00～

HTB：7/6(月) 26:40～(初回は1時間SP)



dアニメストア／U-NEXT／アニメ放題：7/4(土) 25:00～

他配信：7/7(火) 25:00以降順次



・作品情報



30年前に現れた未知の「侵略性外来生物」によって、世界は一度滅びかけた。

人類とその生物「侵略種」は互いに生活圏を争い、現在はかろうじて人類の安全が確保されているものの、世界はいつ滅びてもおかしくない。

人々は死と滅びを恐れながら、危険や災害から目を逸らすように日常を生きている。

そんな世界の中、国連危険生物調査機関「EXCEEDS」は、侵略種による危機と災害を退けるために活動を開始した。

物語のはじまりは極東の島国「瑞穂」。

離島で暮らす、侵略種駆除ハンターの少女・久瀬シイナ。

たったひとりの家族である妹セツナと静かに暮らすことを望むシイナに訪れる事件とは――？



2004年から放送されている『魔法少女リリカルなのは』シリーズの最新作で、2017年・2018年に劇場公開された『魔法少女リリカルなのは Reflection』『魔法少女リリカルなのは Detonation』の続編にあたる。



放送に先行する形で、『魔法少女リリカルなのはEXCEEDS』が「水曜日のシリウス」に連載されている。既刊2巻。



Amazon.co.jp: 魔法少女リリカルなのはEXCEEDS(1) (シリウスKC) : 都築 真紀, 川上 修一: 本





・スタッフ

原作・脚本：都築真紀

監督：浜名孝行

キャラクターデザイン・総作画監督：新垣一成

キャラクター・デバイス・バリアジャケット原案：川上修一

3DCG：グラフィニカ

3DCG監督：五来聖文

音響監督：ハマノカズゾウ

音楽：塩野海

アニメーション制作：Seven Arcs

コピーライト表記：©NANOHA EXCEEDS PROJECT



・キャスト

久瀬シイナ：橘杏咲

久瀬セツナ：日高里菜

高町なのは：田村ゆかり

フェイト・T・ハラオウン：水樹奈々

八神はやて：植田佳奈

八神リイン：ゆかな

夜海トワ：結川あさき

相沢シオリ：千春

喜多森ユーナ：小林愛香

新名アオイ：伊藤彩沙

古寺ユズ：青木陽菜



主要公式SNS：@exgv_official

ハッシュタグ：#なのは #nanoha #なのはEXGV



OP：水樹奈々「CRIMSON BULLET」

ED：青木陽菜「Ephemeral」



【PV第1弾】「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」｜7月4日(土)25時放送開始









・放送情報

日本テレビ系：7/4(土) 25:05～(第2話以降は24:55～)



・作品情報



「魔法少女――それは強くて、格好良くて、しなやかで。

誰もが憧れて、高給取りで、人気が高い、立派なひとつの職業だ」

就職活動中に魔法少女としての才能を見出され、ベンチャー企業・株式会社マジルミエに新卒入社した桜木カナ。

新人魔法少女となったカナは、越谷仁美をはじめとした、ひと癖もふた癖もある先輩社員たちと共に自然災害“怪異”の退治に励むことに。業務を通じてマジルミエ社が掲げる企業理念や人の命、仕事への責任を実感したカナは、社会人として、魔法少女として大きく成長を果たす。

カナが入社してから半年後……。マジルミエ社は、現場の状況や“怪異”に応じて必要な魔法を魔法少女自身が発注する独自のシステム『アリスシステム』を業界全体へ浸透させるため、新種の“怪異”退治に乗り出す。

だが、その裏には魔力の規制緩和や魔法少女を通じて金儲けを目論む勢力の思惑が渦巻いていて……。

今、人々の笑顔と幸せを守る魔法少女たちの新たな戦いが始まる――



原作は「ジャンプ＋」連載漫画で、既刊18巻。



株式会社マジルミエ 1 (ジャンプコミックス) | 青木 裕, 岩田 雪花 |本 | 通販 | Amazon





・スタッフ

原作：岩田雪花・青木裕

監督：福島利規

副監督：小田裕康

シリーズ構成・脚本：横手美智子

キャラクターデザイン：藤井昌宏

音楽：宮崎誠

音響監督：岩浪美和

美術監督：吉井駿

色彩設計：日野亜朱佳

撮影監督：野口優輔

CGディレクター：春日俊介

編集：近藤勇二(REAL-T)

アニメーション制作：J.C.STAFF

コピーライト表記：©岩田雪花・青木裕／集英社・マジルミエ製作委員会



・キャスト

桜木カナ：ファイルーズあい

越谷仁美：東内マリ子

重本浩司：小山力也

二子山和央：山下大輝

翠川：逢坂良太

土刃メイ：安済知佳

葵リリー：石原夏織

槇野あかね：天海由梨奈

古賀圭：石田彰

越谷長官：後藤光祐

萬田所長：武虎

赤坂いろは：渡部紗弓



主要公式SNS：@MagilumiereLtd

ハッシュタグ：#マジルミエ



ED：宝鐘マリン「BooooM!!!」



TVアニメ『株式会社マジルミエ』第2期第1弾PV｜2026年7月4日から放送開始！









・放送情報

テレビ朝日系全国24局ネット：7/4(土) 25:30～

BS朝日：7/6(月) 23:24～



・作品情報



没落貴族の令嬢、エルサのもとに舞い込んだ報せ。それは超エリート貴族、ユリウスからの求婚だった。

「そんなご立派な方がなぜ私と？」

不思議に思いつつも結婚を決めたエルサだが、挙式後、それまで優しく穏やかだったユリウスが豹変！

「今後、きみを愛するつもりは一切ない」と冷たい声で告げてきたが…。

利害の一致から始まった「契約結婚」による新婚生活だったが、徐々にエルサのまっすぐな優しさに触れるうちに、ユリウスの氷のような心が溶け出し、悲しい過去も優しく癒しながら、徐々にエルサに心を開き始める…。

ゆっくりと、丁寧に日々を重ねる2人は、やがて、お互いにとってかけがえのない相手となり、「本当の夫婦」そして「家族」となっていく――。



原作は「小説家になろう」連載小説のコミカライズ作品。「COMICポラリス」に連載され、既刊5巻。



「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます





・スタッフ

原作：水埜なつ、三沢ケイ

監督：まついひとゆき

演出設計：鈴木薫

シリーズ構成：金春智子

キャラクターデザイン：八尋裕子

サブキャラクターデザイン：杉本幸子、川村敏江、鈴木美音織

美術監督：高橋忍(スタジオアカンサス)

美術設定：西川淳一郎

プロップデザイン：園田大勢

色彩設計：小島真喜子(スタジオロード)

撮影監督：國重元宏

編集：徳田俊

音楽：未知瑠

音響監督：阿部秀平

音響制作：セイバーリンクス

制作：ゼロジー×グラス

製作：きみ愛製作委員会

コピーライト表記：©水埜なつ・三沢ケイ・フレックスコミックス／きみ愛製作委員会



・キャスト

エルサ・ユカライネン：石川由依

ユリウス・ロイアス：斉藤壮馬

ヤルモ・パルニラ：石川界人

セラフィーナ・パルニラ：安済知佳

レベッカ・リーコネン：山村響

ハンネス・ユカライネン：榎木淳弥

アレクシス・ヨーセフ・ラルト：木村良平

イエレ・エクルース：鈴木崚汰

ルーカス・ユカライネン：浪川大輔

ソフィア・ユカライネン：國府田マリ子

スティム：田村真

ターニャ：内田真礼



主要公式SNS：@kimiai_official

ハッシュタグ：#きみ愛 #きみ愛アニメ



OP：りりあ。「いつかちゃんと。」

ED：sorato「最終回」



TVアニメ『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』メインPV









・放送情報

MBS：7/4(土) 26:38～

テレ東：7/5(日) 25:50～

BS朝日：7/10(金) 23:30～



・作品情報



「私、このひとが欲しい」

だれもが憧れる“完璧なお嬢様”、此花雛子。

日本随一の財閥の令嬢である彼女は、偶然出会った一般庶民の男子高校生・友成伊月を、突然専属の“お世話係”に指名する。

表向きは品行方正に見える雛子だが、着替えさえ一人ではできない生活能力皆無の“ぐうたら娘”だった――

名家のしがらみから“完璧なお嬢様”を演じなければならない雛子。そんな彼女を守りたいと甲斐甲斐しくお世話をする伊月。やがて雛子も全力で甘えるようになって……

ギャップ可愛いお嬢様との、主従を超えた甘々な恋物語が始まろうとしていた。



原作は「小説家になろう」連載作品で、書籍版がHJ文庫から刊行されており既刊11巻。



才女のお世話 1 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました (HJ文庫) | 坂石遊作, みわべさくら |本 | 通販 | Amazon





また、『コミックファイア』連載の漫画版が既刊6巻。



Amazon.co.jp: 才女のお世話 1 (HJコミックス) : 坂石遊作, みわべさくら, 水島空彦: 本





・スタッフ

原作：坂石遊作

キャラクター原案：みわべさくら

漫画：水島空彦

監督：森下柊聖

シリーズ構成：吉永亜矢

キャラクターデザイン：川島尚

色彩設計：井上あきこ

美術監督：伊藤聖

撮影監督：関谷颯人

編集：池田康隆

音楽：田渕夏海、中村巴奈重

音響監督 ：高寺たけし

音響効果 ：櫻井陽子

アニメーションプロデューサー：小沢十光

音響制作：ダックスプロダクション

アニメーション制作：ブレインズ・ベース

製作：『才女のお世話』製作委員会

コピーライト表記：©坂石遊作・ホビージャパン／『才女のお世話』製作委員会



・キャスト

友成伊月：上村祐翔

此花雛子：小原好美

天王寺美麗：大西沙織

都島成香：土屋李央

鶴見静音：小清水亜美

此花華巌：子安武人



主要公式SNS：@saijonoosewa_pr

ハッシュタグ：#才女のお世話



OP：angela「最最最高級のお世話して」



TVアニメ『才女のお世話 』第1弾PV｜2026年7月4日から放送開始









・放送情報

テレ東系列：7/5(日) 8:30～(「のりのりタイムズ！」内)



・作品情報

原作はトミカとクリエイター・つむぱぱのコラボから生まれた絵本『トミカとトム』で、シリーズ既刊4巻。



トミカとトム ぼくのたんじょうび | つむぱぱ |本 | 通販 | Amazon





2025年7月から放送されたシーズン1は月1回だったが、シーズン2は毎週放送となり、放送後はタカラトミーのYouTubeチャンネルで配信もされる。



・スタッフ

原作：タカラトミー×つむぱぱ

監督・絵コンテ：つむぱぱ

シリーズ構成・脚本・作画：つむぱぱ

音楽監督：つむぱぱ

制作：くらたみゆう、よねだあやの、よしひらあやみ

進行：宮田徳子

BGM制作：廣田幸一

編集：飯塚貴士

製作：トミカとトムプロジェクト

コピーライト表記：© TOMY／TSUMUPAPA Inc.



・キャスト

トム：うじたまい

チュー：ほのぴす

マリー：雪乃瀬りむ

ジャム：雪乃瀬りむ

チベッツ：久賀稜大

おもちゃ：がび



主要公式SNS：@Tomica_Tom



OP：May J.「きみのたからもの」







・放送情報

TBS系全国28局ネット：7/5(日) 16:30～



・作品情報



ある日の夕暮れ、俺は人間を脅かす幽霊や妖怪の元締め組織「怪奇組」の組長メチャ子と出会った。常人の六倍はお化けに弱い俺なのに、なぜか怪奇組復活の手伝いをするハメに……。

そんな俺の周りで、恐ろしいような恐ろしくないような怪奇が次々と巻き起こる！

【ハーーーッ!!】

ギャグギャグホラー、ギャグホラー。

独特過ぎる怪奇ギャグドラマが今、始まる――！



原作は「オモコロ」連載漫画で、全5巻。



レッツゴー怪奇組 (エヌ・オー・コミックス) | ビュー |本 | 通販 | Amazon





・スタッフ

原作：ビュー

監督：平田豊

シリーズ構成・脚本：伊藤睦美

キャラクターデザイン：山下喜光

色彩設計：水野多恵子

美術監督：海野よしみ

撮影監督：堀内美咲

音響監督：吉田光平

音響制作：HALF H・P STUDIO

音楽：立山秋航

エンディングテーマ・アーティスト：雨穴

アニメーション制作：C-Station

コピーライト表記：©ビュー・バーグハンバーグバーグ・小学館クリエイティブ／関東怪奇組



・キャスト

主人公：畠中祐

メチャ子：青木瑠璃子

呪いの人形：新谷真弓

シュラ子：青山吉能

ドッペルゲンガー：榊原優希

ナレーション：千葉繁



主要公式SNS：@kaikigumi

ハッシュタグ：#怪奇組



TVアニメ「レッツゴー怪奇組」予告PV









・放送情報

MBS・TBS系列28局ネット：7/5(日) 17:00～



ABEMA：7/5(日) 17:30～

Amazon Prime Video：7/5(日) 17:30～



・作品情報

元気いっぱいだけど周りの目が気になってしまう女子・鈴木と、物静かだけど自分の意見をはっきり言える男子・谷の2人がお互いを理解していく姿を友人たちとの学校生活を交えて描くラブコメディ。



原作は「少年ジャンプ＋」で連載された漫画で、全8巻。



正反対な君と僕 1 (ジャンプコミックス) | 阿賀沢 紅茶 |本 | 通販 | Amazon





・スタッフ

原作：阿賀沢紅茶

監督：長友孝和

シリーズ構成・アニメーションプロデューサー：内海照子

キャラクターデザイン：みやこまこ

サブキャラクターデザイン：小園菜穂

総作画監督：小園菜穂、﨑本さゆり、伊澤珠美、迫江沙羅

メインアニメーター：前原里恵

美術監督：中村千恵子

色彩設計：秋元由紀

撮影監督：塩川智幸

3Dディレクター：越田祐史

編集：黒澤雅之

2Dデザインワークス：越阪部ワタル

音楽：tofubeats

音響監督：木村絵理子

音響効果：安藤由衣

録音調整：太田泰明

選曲：合田麻衣子

アニメーション制作：ラパントラック

製作幹事：松竹アニメ事業部

コピーライト表記：©阿賀沢紅茶：集英社・「正反対な君と僕」製作委員会



・キャスト

鈴木：鈴代紗弓

谷：坂田将吾

渡辺：谷口夢奈

佐藤：平林瑚夏

山田：岩田アンジ

東：島袋美由利

平：加藤渉

西：大森こころ

本田：楠木ともり



主要公式SNS：@seihantai_x

ハッシュタグ：#正反対な君と僕



OP：7co「猫じゃらし」



TVアニメ「正反対な君と僕」第2期PV第2弾









・放送情報

テレ東系列6局ネット：7/5(日) 17:30～



・作品情報

「料理は勝負」をモットーに、相手に勝つためならどんな手でも使う中華料理人・秋山醬(ジャン)が繰り広げる究極の料理対決を描く。



原作は1995年から2000年まで「週刊少年チャンピオン」に連載された料理漫画で、全27巻(文庫版が全13巻)。続編に『鉄鍋のジャン！R頂上作戦』『鉄鍋のジャン!!2nd』がある。



Amazon.co.jp: 鉄鍋のジャン 1 (MF文庫 6-24) : 西条 真二: 本





・スタッフ

原作：西条真二

監督：あおきえい

シリーズ構成：上江洲誠

キャラクターデザイン・総作画監督：松本昌子

料理作画監督：奥田淳、花村千尋

メインアニメーター：牧野竜一

色彩設計：篠塚真理子

美術監督：内藤健

撮影監督：津田涼介

CGディレクター：井口光隆

編集：右山章太

料理監修・コーディネート：佐藤貴子

調理科学監修：樋口直哉

音楽：菊谷知樹

音響効果：馬場將実

音響監督：明田川 仁

音響効果：馬場將実

音響制作：マジックカプセル

アニメーション制作：TROYCA

製作：「鉄鍋のジャン！」製作委員会

コピーライト表記：©西条真二/KADOKAWA/「鉄鍋のジャン！」製作委員会



・キャスト

秋山醬：戸谷菊之介

五番町霧子：長谷川育美

小此木タカオ：天﨑滉平

セレーヌ楊：M・A・O

沢田圭：櫻井孝宏

荀智秀：村田太志

河原裕司：小林裕介

大谷日堂：天田益男

ナレーション：津田健次郎



主要公式SNS：@tetsujan1995

ハッシュタグ：#鉄鍋のジャン



OP：原因は自分にある。「火宴」



TVアニメ『鉄鍋のジャン！』2026年7月5日より毎週日曜夕方5時30分～テレ東系列6局ネットにて放送開始









・放送情報

TOKYO MX：7/5(日) 22:00～

サンテレビ：7/5(日) 25:00～

BS11：7/6(月) 25:00～



・作品情報



社畜の後部有人(あとべ・ありひと)は、事故に巻き込まれ『迷宮国』と呼ばれる異世界に転生する。

そこで迷宮探索者となったアリヒトが就いたのは、正体不明の職業『後衛』。

それは攻撃＆防御、回復もこなせる万能の支援職だった！

ミステリアスな亜人の傭兵少女、転生前の美人上司や個性豊かな仲間たちと共に、アリヒトは迷宮国の序列を駆け上る！

「――みんな、『支援する』っ！」

その支援は、力と絆を強化する――最強支援職の冒険譚、開幕！



原作は「小説家になろう」連載作品で、書籍版がカドカワBOOKSから刊行されており既刊9巻。



Amazon.co.jp: 世界最強の後衛 ~迷宮国の新人探索者~ (カドカワBOOKS) : 風花 風花, とーわ: 本





また、「カドコミ」連載の漫画版が既刊10巻。



Amazon.co.jp: 世界最強の後衛 ~迷宮国の新人探索者~ 1 (MFC) : 力蔵, とーわ, 風花 風花: 本





・スタッフ

原作：とーわ

キャラクター原案：風花風花

監督：柳瀬雄之

シリーズ構成：赤尾でこ

メインキャラクターデザイン：柳元絵梨子

サブキャラクターデザイン：鎌田均、小島えり、舛舘俊秀

美術監督：深谷知穂

色彩設計：あかほりくみこ

撮影監督：末光忠男

音響監督：納谷僚介

音楽：椿山日南子、フワリ

アニメーション制作：MAHO FILM

コピーライト表記：©2026 とーわ・風花風花/KADOKAWA/世界最強の後衛製作委員会



・キャスト

アリヒト：松岡禎丞

テレジア：古賀葵

キョウカ：中村桜

エリーティア：石川由依

スズナ：早見沙織

ミサキ：本渡楓

マドカ：高尾奏音

メリッサ：相坂優歌



主要公式SNS：@Rearguard_PR

ハッシュタグ：#世界最強の後衛



OP：Redhair Rosy「license」



TVアニメ「世界最強の後衛」PV第1弾 ｜ 2026年7月5日(日)22時より放送開始









・放送情報

TOKYO MX：7/5(日) 22:30～

BS11：7/5(日) 23:00～

サンテレビ：7/5(日) 24:30～



・作品情報



中学で失恋100回を達成した愛城恋太郎は、高校でこそ彼女を！と願い訪れた神社で、現れた恋の神様から「高校で出会う運命の人は100人いる」と告げられる。

しかし神様いわく、運命の人と出会った人間は、その相手と愛し合って幸せになれなければ死んでしまうという……。

次々に待ち受ける運命の人との出会い――どうする恋太郎？どうなる100人の彼女！？



原作は「週刊ヤングジャンプ」連載作品で、既刊25巻。そのうち6巻収録の「ツンデレ奪還編」までがアニメ化済み。



君のことが大大大大大好きな100人の彼女 7 (ヤングジャンプコミックス) | 野澤 ゆき子, 中村 力斗 |本 | 通販 | Amazon





・スタッフ

原作：中村力斗、野澤ゆき子

監督：佐藤光

シリーズ構成：あおしまたかし

キャラクターデザイン：矢野茜

総作画監督：矢野茜、舘岡千明

サブキャラクターデザイン：西山実果

衣装デザイン：西山実果、岩田莉子

美術監督：扇山秋仁

美術設定：朝見知弥(シーニックアートスタジオ)

色彩設計：松山愛子

撮影監督：島直美

編集：武宮むつみ

音響監督：土屋雅紀

音響効果：中島勝大(スワラ・プロ)

音響制作：ブシロードムーブ

音楽：睦月周平、滝澤俊輔(TRYTONELABO)、eba

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：バイブリーアニメーションスタジオ

コピーライト表記：©中村力斗・野澤ゆき子／集英社・君のことが大大大大大好きな製作委員会



・キャスト

愛城恋太郎：加藤渉

花園羽香里：本渡楓

院田唐音：富田美憂

好本静：長縄まりあ

栄逢凪乃：瀬戸麻沙美

薬膳楠莉：朝井彩加

花園羽々里：上坂すみれ

原賀胡桃：進藤あまね

銘戸芽衣：三森すずこ

須藤 育：高橋李依

美杉美々美：Lynn

華暮愛々：高尾奏音

伊院知与：？？？

ナディー：？？？

神様：千葉繁

ナレーション：うえだゆうじ



主要公式SNS：@hyakkano_anime

ハッシュタグ：#アニメ100カノ



TVアニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』第3期ティザーPV ｜ 2026年7月放送開始!!!









・放送情報

TOKYO MX：7/5(日) 23:00～

BS11：7/5(日) 23:30～

ABC：7/5(日) 24:40～

テレビ愛知：7/5(日) 25:20～



Netflix：7/5(日) 23:00～【世界独占配信】



・作品情報



“電氣の時代”を夢見る少年たちがいた。

「二十世紀電氣目録」に、思い描く電氣の発明を書き込む主人公・坂本喜八。

憧れの兄・坂本清六と共に夢の実現を誓う喜八だったが、清六は「二十世紀電氣目録」を持って戦争に行き、帰らぬ人となる。

月日は流れ、酒造の娘・百川稲子との出会いによって、失われたはずの「二十世紀電氣目録」が喜八の前に現れる。

それを狙うのは、稲子との政略結婚を進める蒸気の財閥御曹司・三添洋輔。

洋輔に対抗する喜八と稲子の、夢をかけた電氣の挑戦が始まる―!!

なぜ洋輔は「二十世紀電氣目録」を追い求めるのか。

そして、洋輔と清六だけが知る「二十世紀電氣目録」の“秘密”とは。

「二十世紀電氣目録」を巡り、少年少女の夢が再び動き出す―

これは＜再生＞の物語。



原作は第8回京都アニメーション大賞の奨励賞受賞小説。イラストはアニメ『中二病でも恋がしたい！』『無彩限のファントム・ワールド』などでキャラクターデザイン・総作画監督を手がけた池田和美によるもの。



KAエスマ文庫 二十世紀電氣目録【在庫品】





・スタッフ

原作：結城弘

監督：太田稔

シリーズ構成：浦畑達彦

キャラクターデザイン・総作画監督：岡村公平

世界観設定：鈴木貴昭

美術監督：高山真緒

色彩設計：大塚芙由紀

小物設定：疋田彩

撮影監督：植田弘貴

3D監督：髙木美槻

音響監督：鶴岡陽太

音楽：湖東ひとみ

音楽制作：ランティス ハートカンパニー

アニメーション制作：京都アニメーション

製作：明滋電氣商工会

コピーライト表記：©結城弘・京都アニメーション／明滋電氣商工会



・キャスト

坂本喜八：内田雄馬

百川稲子：雨宮天

三添洋輔：内山昂輝

坂本清六：小野大輔

陸健吾：武内駿輔

百川規子：寿美菜子

原島すず：大地葉

大倉ケイト：川井田夏海

矢倉弥治郎：浦和希

鱒淵伊蔵：平川大輔



主要公式SNS：@denkimokuroku

ハッシュタグ：#二十世紀電氣目録 #ユーレカエヴリカ



OP：五阿弥ルナ「ユーレカ・エヴリカ」

ED：Ginger Root



TVアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』PV第2弾｜2026年7月5日TV放送＆配信開始！









・放送情報

フジテレビ系列全国ネット：7/15(水) 23:15～



・作品情報



購入した靴の作りが粗く、足を痛めてしまったナミ。不満に思ったナミは靴を返品しに店へ行くと、デザイナーのルブノに出会う。彼はナミに「ショーに出てくれれば、靴を作り直す」と言うが、実際に靴を直すのは靴職人のミウチャだった。



原作は2019年12月に刊行されたムック「ONE PIECE magazine Vol.8」に掲載された小説『ONE PIECE novel HEROINES [ナミ]』。ロビンも登場するなど、アニメオリジナル要素も加えたストーリーが展開される。



ONE PIECE magazine Vol.8 (集英社ムック) | 尾田 栄一郎 |本 | 通販 | Amazon





・スタッフ

監督：鎌谷悠

キャラクターデザイン：小島崇史

脚本：豊田百香

コピーライト表記：©江坂純・諏訪さやか／集英社・フジテレビ・東映アニメーション ©尾田栄一郎／集英社



・キャスト

ナミ：岡村明美

ニコ・ロビン：山口由里子



主要公式SNS：@OPcom_info

ハッシュタグ：#ONEPIECE



TVア二メ『ONE PIECE HEROINES』特報／2026年7月5日放送









・放送情報

TOKYO MX：7/5(日) 24:00～

BS11：7/5(日) 24:00～

KBS京都：7/5(日) 24:45～

サンテレビ：7/5(日) 25:30～



ABEMA：7/5(日) 24:00～

dアニメストア：7/5(日) 24:00～

他配信：順次



・作品情報

原作小説は、2012年から2015年にかけて「小説家になろう」に連載されて累計ランキング1位に長らく君臨した「異世界転生モノの金字塔」ともいうべき作品。書籍版全26巻がMFブックスから刊行されている。



Amazon.co.jp: 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ 14 (MFブックス) : 理不尽な孫の手, シロタカ: 本





「月刊コミックフラッパー」連載の漫画版は本編準拠で既刊24巻。ほか、スピンオフなども複数展開されている。



Amazon.co.jp: 無職転生~異世界行ったら本気だす~ 24 (MFコミックス フラッパーシリーズ) : フジカワ ユカ, 理不尽な孫の手, シロタカ: 本





・スタッフ

原作：理不尽な孫の手

キャラクター原案：シロタカ

原作企画：フロンティアワークス

監督：渋谷亮介

シリーズ構成：渋谷亮介、谷内直人

キャラクターデザイン：嶋田真恵、古川良太

総作画監督：中野圭哉、嶋田聡史

美術監督：三宅昌和

色彩設計：土居真紀子

撮影監督：頓所信二

編集：三嶋章紀

音響監督：明田川仁

音響効果：上野励

音響制作：マジックカプセル

音楽：藤澤慶昌

プロデュース：EGG FIRM

制作：スタジオバインド

コピーライト表記：©理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生Ⅲ」製作委員会



・キャスト

ルーデウス・グレイラット：内山夕実

前世の男：杉田智和

シルフィエット・グレイラット：茅野愛衣

ロキシー・ミグルディア・グレイラット：小原好美

ゼニス・グレイラット：金元寿子

リーリャ・グレイラット：Lynn

ノルン・グレイラット：会沢紗弥

アイシャ・グレイラット：高田憂希

ザノバ・シーローン：鶴岡聡

クリフ・グリモル：逢坂良太

エリナリーゼ・ドラゴンロード：田中理恵

ジュリ：諸星すみれ

アリエル・アネモイ・アスラ：上田麗奈

ルーク・ノトス・グレイラット：興津和幸

ナナホシ・シズカ：若山詩音

“甲龍王”ペルギウス・ドーラ：小山力也

エリス・ボレアス・グレイラット：加隈亜衣

ギレーヌ・デドルディア：豊口めぐみ

ニナ・ファリオン：戸松遥

ガル・ファリオン：稲田徹



主要公式SNS：@mushokutensei_A

ハッシュタグ：#無職転生



OP：大原ゆい子「決意の唄」

ED：中島美嘉「祈り、終われば」



『無職転生Ⅲ ～異世界行ったら本気だす～』本PV／EDテーマ：「祈り、終われば」中島美嘉／2026年7月5日 毎週日曜放送スタート









・放送情報

TOKYO MX：7/5(日) 24:30～

BS朝日：7/5(日) 25:30～

読売テレビ：7/6(月) 25:59～

ほか



・作品情報



昔々あるところに、ララという人魚のプリンセスがおりました。

海の王である父と、姉たちに愛されて、すくすくと育ちました。



ある日、ララは地上に生きる人間の王子に恋をしてしまいます。

それは人魚たちの世界では許されぬ、禁じられた恋でした。



それでもララは地上へ旅立ちます。

魔女グレイスにもらった薬を飲み、人間の姿になったのです。



しかしそれは、“本当の愛”を見つけなければ、泡となって消えてしまう禁忌の薬でした。



人魚のプリンセスでありながら、人間との愛を望んだララ。

けれど――その願いは叶わず、泡となって海へ消えてしまうのでした。



それから200年。

長い時を経て、人魚姫ララは琵琶湖に蘇る。

今度こそ“本当の愛”を見つけるために――。



『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』『盾の勇者の成り上がり』『わたしの幸せな結婚』などを手がけてきたアニメーション制作会社・キネマシトラスの15周年記念オリジナルアニメ。



・スタッフ

原作：キネマシトラス

監督：小出卓史

シリーズ構成：川原杏奈

キャラクターデザイン：谷紫織

美術監督：藤野真里（スタジオ Pablo）

色彩設計：山下宮緒、相澤里佳

撮影監督：出水田和人（T2studio）

編集：黒澤雅之

グラフィックデザイン：濱祐斗、山口真生

深海イメージ：MON

ウォーターアーティスト：吉邉尚希

音響監督：山田陽

音楽：yuma yamaguchi

音楽制作：KADOKAWA

シニアプロデューサー：小笠原宗紀

チームプロデューサー：石川祥気

クリエイティブプロデューサー：森山菜月

アニメーション制作：キネマシトラス

製作：「さよならララ」製作委員会

コピーライト表記：©キネマシトラス／「さよならララ」製作委員会



・キャスト

ララ：菱川花菜

大津茉里：川石奈奈

グレイス：深見梨加

ルカ：村瀬歩

大津祥弥：大野智敬

大津誠：真殿光昭

大津江万：住友七絵

ローワン：てらそままさき



主要公式SNS：@goodbye_lara

ハッシュタグ：#さよララ #GoodbyeLara



OP：いきものがかり「さよならララ」



オリジナルTVアニメ『さよならララ』メインPV第2弾 | 2026年7月放送









・放送情報

BS11：7/5(日) 25:00～

TOKYO MX：7/5(日) 25:05～



・作品情報



艦船たちが母港で織りなす、相変わらずな「日常」をお楽しみにっ!!



原作は艦戦擬人化アプリゲーム『アズールレーン』の公式スピンオフ4コマ漫画。「月刊ComicREX」連載で既刊5巻。



Amazon.co.jp: アズールレーン びそくぜんしんっ！ (5) (REXコミックス) : 『アズールレーン』運営／Yostar, ホリ: 本





・スタッフ

原作：『アズールレーン』運営

漫画：ホリ

監督：牧俊治

脚本：佐藤裕、浅藤蛍

キャラクターデザイン・総作画監督：森七奈

キャラクターデザイン補佐：八木原唯、于卓鷺

音楽：羽鳥風画

音響監督：土屋雅紀

アニメーション制作：studio CANDY BOX

コピーライト表記：© Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. & Yostar, Inc.／ホリ, 一迅社／studioCANDYBOX Co., Ltd.& Yostar Pictures, Inc.



・キャスト

ジャベリン：山根希美

綾波：大地葉

ラフィー：長縄まりあ

Z23：阿部里果



主要公式SNS：@azurlane_bisoku

ハッシュタグ：#びそくアニメ



ED：橋本みゆき「Lu lu lun♪～ウラハラ気分はオートマティック～」



アニメ『アズールレーン びそくぜんしんっ！にっ！！』メインPV第2弾｜2026年7月5日(日)放送開始！









・放送情報

AT-X：7/6(月) 20:00～

TOKYO MX：7/6(月) 21:54～



・作品情報



199X年。核の炎に包まれた世界は、生きていくだけでも大変な世界。

そんな中、主人公ノブが見つけた就職先は、なんとあの 「拳王軍」だった！

志望者よりも死亡者が多い危険すぎる職場で、ノブはいつまで生きていられるのか…!?

ババアに変装したザコや、カサンドラのウイグル獄長、聖帝軍の 「汚物は消毒の人」など個性豊かなザコが続々登場!!

ザコ死にまくりコメディ☆開幕!!



2026年冬に放送されたアニメの2クール目。原作は『マンガほっと』に連載されたマンガで全3巻。



Amazon.co.jp: 北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌 1 (ゼノンコミックス) : 倉尾宏, 武論尊, 原哲夫: 本





・スタッフ

原案：武論尊、原哲夫

作画：倉尾宏

アニメーションディレクター：三浦大輔

アシスタントディレクター：かぴ子

美術監督：岩井未来

色彩設計：岩井未来

撮影監督：伊藤小夜子

演出・編集：長谷卓磨、齋藤佑馬

音楽：三浦誠司

アニメーション制作：動楽

コピーライト表記：©武論尊・原哲夫／コアミックス 1983, ©ザコたちの挽歌製作委員会



・キャスト

ノブ：下野紘

ザク：拝真之介

バーズ：矢野正明

ナレーション：高橋伸也



主要公式SNS：@hokuto_zakoban



OP：The Canbellz「I'm a Loser」

ED：イツカ ▶︎ feat. Dr. Washington「白い蝶が飛んだら」



「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」PV第2弾









・放送情報

TOKYO MX：7/6(月) 22:00～

MBS：7/6(月) 26:45～

BS11：7/7(火) 24:00～

AT-X：7/6(月) 21:00～(通常音声版)／7/6(月) 28:00～(バリアフリー音声ガイド版)



・作品情報



春の夜、大学寮の同室・鳴海に誘われた新歓コンパで、空野かけるは目の見えない女性・冬月小春と出会う。

よく笑い、夢を語る彼女は、自分とは正反対の存在だった。

講義帰りに白杖を拾ったその日から、二人の距離は少しずつ近づいていく。

「打ち上げ花火がしたい」

その言葉に宿る光を、彼は初めてまっすぐに見つめた。

見えない彼女と、心を閉ざした僕。

これは、光を探すふたりが紡いだ、淡い恋の物語。



原作は第15回GA文庫大賞で大賞を受賞した小説で、全2巻。



Amazon.co.jp: 透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。 (GA文庫) : 志馬なにがし, raemz: 本





「マンガUP!」連載の漫画版は既刊1巻。



Amazon.co.jp: 透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。(1) (ガンガンコミックスUP!) : 志馬なにがし, hat., raemz, 敷誠一: 本





・スタッフ

原作：志馬なにがし

キャラクター原案：raemz

監督：吉崎譲

シリーズ構成：柿原優子

キャラクターデザイナー：澤田慶宏、石井優月

美術監修：増山修

美術監督：中村朝咲、川嶋みゆき

色彩設計：平出真弓

撮影監督：松本乃吾、桑良人

音響監督：本山哲

音楽：富貴晴美

アニメーション制作：マカリア

製作：かけ恋製作委員会

コピーライト表記：©志馬なにがし・SBクリエイティブ／かけ恋製作委員会



・キャスト

空野かける：入野自由

冬月小春：早見沙織

早瀬優子：小原好美

鳴海潮：阿座上洋平



主要公式SNS：@anime_kakekoi

ハッシュタグ：#anime_kakekoi #かけ恋



ED：櫻井優衣「光」



TVアニメ「透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。」PV第2弾 / 2026年7月6日放送スタート









・放送情報

AT-X：7/6(月) 22:30～

テレ東：7/6(月) 26:00～

BS11：7/7(火) 25:30～



・作品情報



私を裏切った祖国の皆さま、覚悟はよろしくて？

建国記念パーティーの夜、公爵令嬢エリザベートは、ほかの令嬢に心を移した王太子から突然の婚約破棄を突きつけられ、そのまま牢へ幽閉されてしまう。

すべてを捧げてきた祖国に裏切られたエリザベートは、強力な神器【七つの魔導書(グリモア・セブンス)】を手に亡命を決意！隣国の子爵ルーカスの手を借りて、新生活と商会経営を始める。祖国への凄烈な復讐心を胸に秘めながら――

“婚約破棄”×“投獄”された美しき天才令嬢が、最強の魔導書を手に“人脈・経済・武力”を操って裏切者たちに報復する、爽快・大逆転の復讐ファンタジー、ここに開幕！



原作は「小説家になろう」連載作品で、HJ小説大賞2021前期受賞作品。書籍版がHJノベルスから刊行されていて既刊7巻。



ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 1 ~魔導書の力で祖国を叩き潰します (HJ NOVELS) | はぐれメタボ, 昌未 |本 | 通販 | Amazon





漫画版は「コミックファイア」連載で、既刊10巻。



ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 1 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～ (ホビージャパンコミックス) | はぐれメタボ, 昌未, おおのいも |本 | 通販 | Amazon





・スタッフ

原作：はぐれメタボ

キャラクター原案：昌未

漫画：おおのいも

監督：葛谷直行

シリーズ構成：広田光毅

キャラクターデザイン：姉崎早也花

サブキャラクターデザイン：渕脇泰賀

プロップ設定：西本成司、渕脇泰賀

美術監督／美術設定：川上美穂（じゃっく）

色彩設計：古賀遼也（スタジオエル）

撮影監督：坂井慎太郎（スタジオトゥインクル）

オフライン編集：山田健太郎（岡安プロモーション）

音響監督：渡辺淳

音響効果：白石唯果

音響制作：神南スタジオ

音楽：宝野聡史、中野香梨

アニメーション制作：スタジオコメット

コピーライト表記：©はぐれメタボ・ホビージャパン／『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました』製作委員会



・キャスト

エリザベート・レイストン／エリー・レイス：大西沙織

ミレイ・カタリア：長谷川育美

ルノア・カールトン：小倉唯

ミーシャ・テイル：上原あゆみ

ティーダ：芹澤優

エルザ・アーチフィールド：石上静香

ルーカス・レブリック：阿座上洋平

フリード・ハルドリア：水中雅章

シルビア・ロックイート：高野麻里佳



主要公式SNS：@buchigire_anime

ハッシュタグ：#ブチ切れ令嬢



OP：小倉唯「Q.E.D.」

ED：大西亜玖璃「グッバイ・ララバイ」



TVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。』メインPV |2026年7月6日放送開始









・放送情報

AT-X：7/6(月) 23:00～

BS日テレ：7/6(月) 24:00～

CBC：7/6(月) 25:37～

TOKYO MX：7/7(火) 20:57～



・作品情報



どうも、20ウン歳のアラサー社会人、小鳥遊倫です。私の現状、手っ取り早く説明しますね。

《美少女JKと異世界召喚された》

《ゴミスキル＆役立たず扱いされた》

《追放！》←今ココ！

召喚先に美少女JKちゃんだけ採用されて、ひとり異世界に放り出されてしまった私はこれからのことを思って途方に暮れる――ことは特になかったりして。

だって私のスキル【野営車両(モーターハウス)】ことモーちゃんと【生存戦略(サバイバル)】さんは実はとんでもない神スキルだったから。

こうなったら趣味のソロキャンとお料理、異世界でもやっちゃう？ やっちゃおう！

な～んて考えていたら、素敵な仲間たちが続々登場♪ よーっし、いっちょみんなで異世界ごはん旅といきましょう！

さあ、乗ってください！ 異世界を楽しみつくすため、モーちゃん出発進行！



原作は「小説家になろう」連載作品。書籍版がカドカワBOOKSから刊行されていて既刊6巻。



Amazon.co.jp: 捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました (カドカワBOOKS) : 米織, 仁藤 あかね: 本





「B's-LOG COMIC」連載の漫画版は既刊4巻。



捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました





リン役・徳井青空とアリア役・諸星すみれによる放送直前生配信が実施される。



TVアニメ『捨てられ聖女の異世界ごはん旅』放送直前 生配信！ - YouTube





・スタッフ

原作：米織

監督：濁川敦

シリーズ構成：あおしまたかし

キャラクター原案：仁藤あかね

キャラクターデザイン：石井泉

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音響監督：森下広人

音楽：うたたね歌菜

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：EMTスクエアード

制作協力：あんきち工房

コピーライト表記：©2026/米織・仁藤あかね/KADOKAWA/「捨てられ聖女の異世界ごはん旅」製作委員会



・キャスト

リン(小鳥遊倫)：徳井青空

ヴィル：小野友樹

アリア：諸星すみれ

セノン：立花慎之介

エド：千葉翔也

ごまみそ：本渡楓

シーラ：田村ゆかり

トーリ：山本兼平



主要公式SNS：@Isekaigohantabi

ハッシュタグ：#異世界ごはん旅



OP：INUWASI「Butterfly」

ED：音感れもねゐど「Holy Sweet Home」



TVアニメ「捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました」PV第1弾









・放送情報

TOKYO MX：7/6(月) 23:00～

BS11：7/6(月) 23:00～

MBS：7/7(火) 27:00～



・作品情報



闘球(ドッジボール)、それは史上最強の格闘球技。

かつて数え切れぬ闘球伝説が生まれ、人々を熱狂させたー

そして今、新たな物語が幕を開ける!!

主人公は“一撃弾平”の娘“一撃弾子”

父から受け継いだ熱きソウル、令和にぶっ放てッ!!!

超エネルギッシュ×スカッと爽快

燃えて、笑って、ちょっぴり泣ける!?

闘魂注入TVアニメ

2026年7月ゴー･ファイト!



原作は、1990年代に「月刊コロコロコミック」などに連載され、TVアニメ化もされた『炎の闘球児 ドッジ弾平』の正統続編。「週刊コロコロコミック」に連載されており、既刊6巻。



炎の闘球女 ドッジ弾子 1 アクリルスタンドつき特装版 (1) ([特装版コミック]) | こした てつひろ |本 | 通販 | Amazon





・スタッフ

原作：こしたてつひろ

監督：博史池畠

シリーズ構成：兵頭一歩

キャラクターデザイン・総作画監督：関川成人

色彩設計：木村涼

美術監督・美術デザイン：佐藤正浩

3D：木村亮介

撮影監督：野上大地

編集：本田優規

音楽：岩崎文紀、塚越廉

音響監督：今泉雄一

録音調整：椎葉ひかる

録音助手：宇都奈菜実

音響制作：濱亮平

音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ

アニメーション制作：CUE

コピーライト表記：©こしたてつひろ／小学館／ドッジ弾子製作委員会



・キャスト

一撃弾子：中山まなか

小仏珍子：前田佳緒里

江袋もち子：関根明良

スーザン・キャノン：大地葉

音花羽仁衣：篠原侑

三笠はこ：上坂すみれ

火浦颯美：中村カンナ

二階堂平子：若井友希

五十嵐柔里：井口裕香

坂本龍華：明坂聡美

ゾーイ：ファイルーズあい

御堂蘭：伊瀬茉莉也

ナレーション・一撃弾平(幼少期)：日高のり子

一撃弾平：小西克幸

小仏珍念：稲田徹



主要公式SNS：@dodge_danko

ハッシュタグ：#ドッジ弾子アニメ



OP：ももいろクローバーZ「会心の一劇」

ED：i☆Ris「Welcome to あざとさワールド」



TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』メインPV｜7月6日より放送開始！









・放送情報

TOKYO MX：7/6(月) 24:00～

BS11：7/6(月) 24:00～

MBS：7/7(火) 26:30～

AT-X：7/9(木) 21:00～



・作品情報



今度はパラオで、ぐらんぶる！

北原伊織が伊豆で大学生活を始めて数か月ー

居候しているダイビングショップ「グランブルー」ではかわいい従妹の古手川千紗と一つ屋根の下。そこに従姉の古手川奈々華、オトナの色気がたまらない浜岡梓、同級生の吉原愛菜も加わって、順風満帆な青春のキャンパスライフを過ごしていた！

……というのは一面で、大学生活の大半は全裸野郎どもとの狂乱騒ぎ！

というのも、伊織が入ったダイビングサークル「Peek a Boo(ピーカブー)」は、ダイビングはそこそこに屈強な男達が全裸になって酒を酌み交わすバカ騒ぎを日常としており、伊織はイケメンだが真性オタクの今村耕平と共に、すっかりサークルに染まっていたのだ。

そんな中、ダイビングショップ“ドルフィン”がパラオに支店を作ったが人手が足りないので手伝いに来てくれないかと奈々華から頼まれる伊織。しかし耕平はアニメがリアルタイムで見られないので海外には行きたくないと言っていた事を思い出し…

今夏、初の海外パラオでの“ぐらんぶる”ライフが幕を開ける！



原作は「good!アフタヌーン」連載漫画で、既刊26巻。



ぐらんぶる(1) (アフタヌーンKC)





・スタッフ

原作：井上堅二・吉岡公威

監督・音響監督・脚本：高松信司

アニメーション制作：ゼロジー×セイバーワークス

製作：ぐらんぶる３製作委員会

コピーライト表記：©井上堅二・吉岡公威・講談社／ぐらんぶる3製作委員会



・キャスト

北原伊織：内田雄馬

今村耕平：木村良平

時田信治：安元洋貴

寿竜次郎：小西克幸

古手川千紗：安済知佳

古手川奈々華：内田真礼

浜岡梓：行成とあ

吉原愛菜：阿澄佳奈

毒島桜子：山根綺

野島元：江口拓也

山本真一郎：榎木淳弥

御手洗優：花江夏樹

藤原健太：ロバート・ウォーターマン

工藤会長：福山潤

北原栞：諸星すみれ

乙矢尚海：青山吉能

古手川登志夫：川田紳司

水樹カヤ：水樹奈々

カリーナ：M・A・O

古手川紗耶華：大原さやか

チーフ：瀬戸麻沙美

マキ：洲崎綾



主要公式SNS：@gb_anime

ハッシュタグ：#ぐらんぶる



OP：FUNKY MONKEY BΛBY'S「夏子」

ED：豆柴の大群「裸のマーメード」



TVアニメ「ぐらんぶる」Season 3 本PV









・放送情報

7/6(月)～



・作品情報



勇者パーティのSランク魔導士ラックは勇者エリック、戦士ゴランとともに次元の狭間で魔神王を倒すために激しい戦いを繰り広げていた。

仲間の全滅を避けるため、ラックはたった一人で敵と戦い続ける決意をし叫ぶ。

「ここは俺に任せて先に行け!」

想像を絶する孤独な戦いを続け、ついに魔神王をも倒したラック。

しかし、彼が元の世界へ帰還した時には「10年」という歳月が過ぎ、ラックは自らを犠牲に世界を救った大英雄として伝説となっていた。

戦いの影響で見た目が若返ったラックは正体を隠し、かつての仲間と新たな仲間たちとともにFランク冒険者ロックとして生きていく。



原作は「小説家になろう」連載の小説で、書籍版がGAノベルレーベルから刊行されている。既刊7巻。



ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。 (GAノベル) | えぞぎんぎつね, DeeCHA |本 | 通販 | Amazon





また、「マンガUP!」連載の漫画版が既刊19巻。



ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。(1)





・スタッフ

原作：えぞぎんぎつね

キャラクター原案：DeeCHA

監督：神戸洋行

シリーズ構成：広田光毅

キャラクターデザイン・総作画監督：まじろ

色彩設計：ながさか暁

美術監督：美峰

撮影監督：奥谷太希

編集(オフライン)：岡崎由美佳

編集(オンライン)：館遼太郎

音響監督：田中亮

音楽：大隅知宇

アニメーション制作：月虹

コピーライト表記：©えぞぎんぎつね・SBクリエイティブ／「ここ俺」製作委員会



・キャスト

ラック・ロック・フランゼン：梶原岳人

セルリス・モートン：石川由依

シア・ウルコット：相良茉優

ルッチラ：M・A・O

ミルカ：小坂井祐莉絵

エリック・イムガルト・メンディリバル：森川智之

ゴラン・モートン：小山剛志



主要公式SNS：@kokoore_anime

ハッシュタグ：#ここ俺アニメ



ED：名称非公開「在り来たりな日常と幸運な日々へ」



TVアニメ『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』ティザーPV｜2026年7月放送開始！









・放送情報

AT-X：7/7(火) 21:30～

TOKYO MX／KBS京都／サンテレビ／BS11：7/7(火) 24:30～

WOWOW：7/14(火) 24:00～(全話無料放送)



・作品情報



身寄りのない子供を戦争用の兵器として育てる学校に通う少女たち。

人を殺すための授業、誰が死んでも悲しむことさえままならない日常。

ここは不条理で、常に死と隣り合わせの日々が、「当たり前」な世界。

「どうしてみんな平気なの？」

自分の境遇を受け入れられずにいる14才のシーナはある夜、血まみれの小さな女の子・ミミと出会う――



どんな現実が訪れようとも、生きていく。

これはそんな少女たちが見つける、あどけない願いの物語。



原作は「一迅プラス」連載の漫画。既刊8巻。



Amazon.co.jp: きみが死ぬまで恋をしたい(1) (百合姫コミックス) : あおの なち: 本





6月21日(日)19時から第1話最速配信を含む放送直前生配信特番がYouTube・KADOKAWAanimeチャンネルで配信される。出演は高橋李依(トツキ・シーナ役)、瀬戸麻沙美(リジィ・セイラン役)、石川由依(モード・アリ役)。



・スタッフ

原作：あおのなち

監督：友田康

副監督：榎本直央

クリエイティブアドバイザー：かくちたくだい

シリーズ構成・脚本：花田十輝

キャラクターデザイン：油布京子

プロップデザイン：中山奈々

美術デザイン：綱頭瑛子(草薙)

美術監督：中田洵輝(草薙)

色彩設計：中野尚美(ステラ)、永井唯香(ステラ)

撮影監督：許庭禎(CygamesPictures)

3Dディレクター：千野勝平(CHOTOTU)

編集：瀧川三智(REAL-T)

音楽：橋本由香利、未知瑠

音響監督：明田川仁

音響効果：安藤由衣

アニメーションプロデューサー：應地一晃

プロデュース：インフィニット

プロダクトサポート：EVOLROAR

アニメーション制作：ROLL2

コピーライト表記：©あおのなち・一迅社／「きみ死ぬ」製作委員会



・キャスト

トツキ・シーナ：高橋李依

カガリ・ミミ：日高里菜

リジィ・セイラン：瀬戸麻沙美

モード・アリ：石川由依

フラン：内山夕実

オミ：茅野愛衣



主要公式SNS：@anime_kimishinu

ハッシュタグ：#きみ死ぬアニメ



OP：ReoNa「Amore」

ED：sajou no hana「エテルネル」



【💐7月7日放送開始💐】TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』第2弾PV









・放送情報

カンテレ・フジテレビ系全国ネット：7/7(火) 23:00～



・作品情報



西暦2029年。企業のネットが星を被い、電子や光が駆け巡っても国家や民族が消えてなくなる程情報化されていない近未来の日本。

全身義体のサイボーグ・草薙素子は、バトーをはじめとする精鋭部隊を指揮するなかで、犯罪を未然に防ぐことを目的とした特殊部隊の設立を望んでいた。

同様の部隊設立を構想していた内務省の荒巻大輔は草薙たちをスカウト。草薙たちは攻性の組織となる公安９課、“攻殻機動隊”としての活動を始める。

国家間の謀略が渦巻く電脳犯罪に対峙していくなか、ある事件の捜査線上に正体不明のハッカー“人形使い”の存在が浮かび上がる。

草薙を待ち受ける運命とは――そして、人形使いの目的とは。

新時代のサイバーパンクアクション、始動――!!



原作は士郎正宗によるSF漫画。



攻殻機動隊 (1) KCデラックス





1995年に制作・公開された押井守監督によるアニメ映画が世界的に有名だが、かなり原作とはテイストが異なる。本作は絵柄も原作にかなり寄せたものとなっている。



GHOST IN THE SHELL 4Kリマスター





・スタッフ

原作：士郎正宗

監督：モコちゃん

シリーズ構成・脚本：円城塔

キャラクターデザイン・総作画監督：半田修平

美術監督：片野坂恵美

美術監修：増山修

色彩設計：橋本賢

撮影監督：伊藤ひかり

編集：廣瀬清志

音響監督：丹下雄二

音響効果：八十正太

録音：太田泰明

音楽監督・音楽：岩崎太整

音楽：小西遼、YUKI KANESAKA

音楽制作：フライングドッグ

アニメーション制作：サイエンスSARU

製作：THE GHOST IN THE SHELL COMMITTEE

コピーライト表記：©2026 Shirow Masamune/KODANSHA/THE GHOST IN THE SHELL COMMITTEE



主要公式SNS：@thegits_anime

ハッシュタグ：#theghostintheshell #攻殻機動隊



ED：MILLENNIUM PARADE「Blue」



TVアニメーション『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』プロモーションビデオ第4弾｜2026年7月7日(火)放送開始









・放送情報

TOKYO MX：7/7(火) 23:30～

関西テレビ：7/7(火) 25:19～

BS11：7/8(水) 24:00～



U-NEXT：7/7(火) 24:00～

アニメ放題：7/7(火) 24:00～

dアニメストア：7/7(火) 24:00～

他配信あり



・作品情報



妖邪帝王・羅真我を倒し、妖邪界の侵攻から東京を救って3ヶ月――。

復興が進む街並みに人々は再び訪れた平和を享受していた。

だが、人類の前に新たな脅威が現れる。

その名も「天導界」。

ヤシマノサグメとその配下の四獣士が「世界を新しく作り替える」ために行動を開始する。

サムライトルーパーの新たな戦いが幕を開ける！



1980年代に放送された変身ヒーローアニメ『鎧伝サムライトルーパー』の35年後を描く続編の第2クール。



Amazon.co.jp: 鎧伝サムライトルーパー Blu-ray BOX(初回生産限定) : 草尾毅, 竹村拓, 中村大樹, 佐々木望, 西村智博, 日下部かおり, 渡辺久美子: DVD





・スタッフ

原作：矢立肇

監督：藤田陽一

シリーズ構成・脚本：武藤将吾

メインキャラクターデザイン：室田雄平

ヴィランキャラクターデザイン：ことぶきつかさ

ヨロイギアデザイン原案：岡本英郎

アニメーションヨロイギアデザイン：鈴木卓也

総作画監督：山中純子、田中智子

メインアニメーター：西村博之

画面設計デザイン：齋藤瑛

美術監督：田山修

色彩設計：田中美穂

CGディレクター：鈴木雅臣、板村拓海

撮影監督：石黒瑠美

編集：坂本久美子

音響監督：田中亮

音楽：片山修志(Team-MAX)

アニメーション制作：サンライズ

製作：「鎧真伝サムライトルーパー」製作委員会

コピーライト表記：©SUNRISE



・キャスト

凱：石橋陽彩

上杉魁人：榎木淳弥

北条武蔵：村瀬歩

北条大和：武内駿輔

石田紫音：熊谷健太郎

織田龍成：増田俊樹

ナスティ柳生：木下紗華

新垣美麗：Lynn

山野純：下野紘

真田遼：草尾毅

羽柴当麻：野島裕史

伊達征士：置鮎龍太郎

毛利伸：佐々木望

秀麗黄：西村朋紘

羅真我：小西克幸

サスケ：佐藤拓也

サイゾウ：鳥海浩輔

カマノスケ：寺島拓篤

セイカイニュードー：杉田智和

イサニュードー：天﨑滉平

ネヅ：鈴村健一

アナヤマ：沢城千春

ウンノ：竹内良太

カケイ：遠藤大智

モチヅキ：熊谷俊輝

ヤシマノサグメ：坂本真綾

インメイ：子安武人

ゴメイ：前野智昭

シメイ：遠藤綾

ガイメイ：白熊寛嗣



主要公式SNS：@samuraitroo_pr

ハッシュタグ：#サムライトルーパー



OP：Dannie May「BAD 遺伝子」

ED：カラノア「ばけもん」



第2クール本PV／『鎧真伝サムライトルーパー』2026年7月7日(火)より放送・配信開始！









・放送情報

テレ東系列6局ネット：7/7(火) 24:00～

AT-X：7/11(土) 21:00～



dアニメストアほかで配信あり



・作品情報



組織を抜けた凄腕工作員の「クロエ」は、別人の「ビクトリア」として新たな一歩を歩みだす。

たどり着いたアシュベリー王国で出会ったのは、母親に置き去りにされた少女・ノンナと、騎士団の誠実な団長・ジェフリー。

ジェフリーはノンナを引き取ったビクトリアの身元保証人を引き受け、それぞれに傷ついた過去を持つ3人は、お互いが大切な存在になっていく。

ビクトリアが夢見ていた“幸せ”の行方とは――？



原作は「小説家になろう」連載小説で、書籍版がMFブックスから刊行されており既刊6巻。



Amazon.co.jp: 手札が多めのビクトリア 1 (MFブックス) : 守雨, 藤実 なんな: 本





「FLOS COMIC」連載の漫画版は既刊3巻。



Amazon.co.jp: 手札が多めのビクトリア 1 (フロース コミック) : 牛野 こも, 守雨, 藤実 なんな: 本





・スタッフ

原作：守雨

キャラクター原案：藤実なんな、牛野こも

原作企画：フロンティアワークス

監督：木村延景

シリーズ構成：福島直浩

キャラクターデザイン：大沢美奈

サブキャラクターデザイン：大塚渓花、﨑本さゆり、浪上悠里、村松真那大

プロップデザイン：やぼみ

色彩設計：中川瑞希

美術監督：魏斯曼

撮影監督：李仁周

編集：内田恵

音響監督：矢野さとし

音響効果：田中秀実

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：日向萌

音楽制作：KADOKAWA

アニメーションプロデューサー：齋藤隆行、坂井直樹

アニメーション制作：スタジオディーン

コピーライト表記：©守雨/MFブックス/手札が多めのビクトリア製作委員会



・キャスト

ビクトリア・セラーズ：安済知佳

ノンナ：若山詩音

ジェフリー・アッシャー：阿座上洋平

ランコム：野島健児

エドワード・アッシャー：小野大輔

ヨラナ・ヘインズ：秋保佐永子

バーナード・フィッチャー：家中宏

ザハーロ：古川慎

コンラッド・アシュベリー：逢坂良太

セドリック・アシュベリー：小野賢章

クラーク・アンダーソン：潘めぐみ



主要公式SNS：@tefudavictoria

ハッシュタグ：#ビクトリアニメ



ED：KI_EN「縁のつき」



TVアニメ『手札が多めのビクトリア』メインPV第１弾｜エンディングテーマKI_EN「縁のつき」｜7月よりテレ東系列にて放送⟡.·









・放送情報

日本テレビ：7/7(火) 25:35～

BS日テレ：7/8(水) 24:00～



・作品情報



現代日本で暮らす普通の女の子・夕梨(ユーリ)。

しかしある日、ボーイフレンドとのデート中に突如水たまりから現れた“手”によって捕らえられ、水中に引きずりこまれてしまう――

目が覚めるとそこは、紀元前14世紀のヒッタイト帝国。

自らの息子の皇位継承のため、他の皇子たちを亡き者にしようとする皇妃・ナキアの謀略により、時空を超えて、いけにえとして召喚されたのだった。

そんなユーリが出会ったのは、皇位継承最有力候補と目される皇子・カイル。

側室として彼にかくまわれることになったユーリは、やがて民衆の心を掴み戦いの女神・イシュタルとして名を馳せるようになる。

現代日本への帰還のタイムリミットが迫る中、皇妃の陰謀や周辺国との対立に巻き込まれ、そしていつしか想いを寄せるようになっていたカイルへの恋心に揺れる、ユーリの選ぶ道とは……？



原作は1995年から2002年にかけて「少女コミック」で連載された、累計発行部数2000万部超の人気少女漫画。全28巻。



天は赤い河のほとり 1 (フラワーコミックス) | 篠原 千絵 |本 | 通販 | Amazon





・スタッフ

原作：篠原千絵

監督：小林浩輔

シリーズ構成：冨田頼子

キャラクターデザイン：藤﨑賢二

音響監督：森下広人

音楽：平野義久

音響制作：チームカワドン

歴史考証：松村公仁、吉田大輔((公財)中近東文化センター附属アナトリア考古学研究所)

アニメーション制作：タツノコプロ

コピーライト表記：© 篠原千絵／小学館／アニメ「天は赤い河のほとり」製作委員会



・キャスト

ユーリ：橘美來

カイル：加藤渉

ナレーション／氷室：七海ひろき



主要公式SNS：@tenkawa_anime

ハッシュタグ：#アニメ天河



TVアニメ「天は赤い河のほとり」ティザーPV【2026年7月 日本テレビ・ＢＳ日テレにて放送開始】









・放送情報

AT-X：7/7(火)～

TOKYO MX

MBS

BS日テレ

NBC長崎放送



・作品情報



お嬢さま学校に入学した庶民・深月綾は、校内で最も注目を集める存在「白百合さま」こと夜絵美緒に憧れていた。

「……私もお嬢さまオーラを全身に纏いたい……！」

しかしある日、綾は美緒が誰もいない教室で対戦格闘ゲームに興じている場面を目撃してしまう。

そして、美緒は綾が格闘ゲーマーであることを見抜き――!?

学内でゲームをすることは厳禁。それでも二人は、今、戦いたい！

お嬢さまたちの熱き格ゲーライフの火蓋が切って落とされる!!



原作は「月刊コミックフラッパー」連載の漫画で、既刊10巻。



Amazon.co.jp: 対ありでした。 ~お嬢さまは格闘ゲームなんてしない~ 1 (MFコミックス フラッパーシリーズ) : 江島 絵理: 本





・スタッフ

原作：江島絵理

監督：井畑翔太

シリーズ構成：渡航

キャラクターデザイン：松本麻友子

美術設定：高橋麻穂

美術監督：Scott MacDonald

色彩設計：林由稀

撮影監督：伊藤康行

編集：小島俊彦

音響監督：立石弥生

音楽：橋口佳奈

収録協力：FAV gaming

アニメーション制作：ディオメディア

コピーライト表記：©2025 江島絵理/KADOKAWA/「対ありでした。」製作委員会



・キャスト

深月綾：長谷川育美

夜絵美緒：市ノ瀬加那

犬井夕：千本木彩花

一ノ瀬珠樹：下地紫野

藤宮亜里沙：長縄まりあ

フランベルジュ：アール



主要公式SNS：@taiari_anime

ハッシュタグ：#対ありアニメ #taiarianime



OP：花冷え。「命短し対する乙女よ」

ED：halca「NEW GAME」



TVアニメ『対ありでした。～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～』ティザーPV第2弾









・放送情報

AT-X：7/8(水) 21:00～

TOKYO MX：7/8(水) 22:30～

サンテレビ／KBS京都：7/8(水) 24:00～

BS日テレ：7/8(水) 24:30～

テレビユー福島／あいテレビ：7/8(水) 25:28～

ミヤギテレビ：7/8(水) 25:29～

北陸放送／新潟放送：7/8(水) 25:30～

琉球放送：7/8(水) 25:49～

テレビ新広島／テレビユー山形／秋田朝日放送：7/8(水) 25:50～

HTB北海道テレビ：7/8(水) 25:55～

IBC岩手放送：7/8(水) 25:58～

メ～テレ：7/8(水) 26:30～

テレビ山梨：7/8(水) 27:00～

長野放送：7/9(木) 25:20～

青森放送：7/9(木) 25:54～

RKB毎日放送：7/9(木) 25:59～

日本海テレビ：7/9(木) 26:00～

長崎国際テレビ：7/9(木) 26:04～

チューリップテレビ：7/9(木) 26:22～

テレビ静岡：7/9(木) 26:25～

福井テレビ：7/11(土) 25:45～

鹿児島放送：7/11(土) 26:30～



dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題：7/8(水) 22:00～

他配信：7/13(月) 22:00～



・作品情報



勇者アリシアがドレル将軍を討ち取り、ハイデンとボーレートの戦争は終結した。エスリンを含めた三国協議で争点になったのは、ドレルが遺した“秘密の部屋”。

その存在をめぐって、各国の使者が続々とボーレートの神学校ソルセインを訪れる。そのなかには、ルナ専属の魔術教師となったクレンの姿もあった――。



原作は「LINEマンガ」連載で、既刊12巻。MFコミックスから刊行されている新装版も既刊12巻。



クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者- 1





・スタッフ

原作：岩原裕二

監督：田口清隆

シリーズ構成：小柳啓伍

キャラクターデザイン：佐古宗一郎

サブキャラクターデザイン：近藤奈都子

総作画監督：佐古宗一郎、近藤奈都子

アニメーションディレクター：塚田拓郎

動画検査チーフ：余島郁枝

美術監督：森川篤

色彩設計：岩沢れい子

撮影監督：浅川茂輝

CGディレクター：辻直希

編集：定松剛

音楽：信澤宣明

音響監督：田口清隆

音響効果：古谷友二

録音調整：佐竹徹也

アニメーションプロデューサー：栗山政一郎

アニメーション制作：Lay-duce

コピーライト表記：©Yuji Iwahara/LDF/クレバテスII製作委員会



・キャスト

アリシア：白石晴香

クレン：田村睦心

クレバテス：中村悠一

ヴォーデイン：黒田崇矢

ザフティエ：潘めぐみ

ラスウェル：杉田智和

ルナ：会沢紗弥

ナイエ：黒沢ともよ

ロッド：関智一

レイ：梅田修一朗

メリーメリー：菊池ゆりな

アンドリュー：橘龍丸

ティゲル：鈴木崚汰

リオン：峯田大夢

サラサ：久野美咲

エディソン：西山宏太朗

ミレア：関根明良

ローメイン：佐野史郎



主要公式SNS：@clevatess_anime

ハッシュタグ：#クレバテス



OP：前島麻由「Foreshadow」

ED：MYTH & ROID「Awake Anew」



TVアニメ「クレバテスⅡ-魔獣の王と偽りの勇者伝承-」PV第3弾 | ClevatessⅡ









・放送情報

AT-X：7/8(水) 21:30～

TOKYO MX：7/8(水) 23:30～

サンテレビ：7/8(水) 25:00～

KBS京都：7/8(水) 25:30～

BS11：7/8(水) 25:30～

テレビ愛知：7/8(水) 25:30～



ABEMA：7/8(水) 23:00～

dアニメストア：7/8(水) 23:00～

他配信：7/11(土) 23:00～



・作品情報



統一暦1926年、秋。

ターニャ・フォン・デグレチャフ中佐は、新編されるサラマンダー戦闘団の指揮官に任じられ、再び苛烈な戦線へと身を投じる。

臨機応変に編成される戦闘団は見た目こそは精強だが、その実は寄せ集めに過ぎなかった。

これで戦争を戦えるのか？

不条理な現実に吠えるターニャ。

追い打ちをかけたのは早すぎる連邦の冬だ。

帝国は出口のない泥沼でもがいていた。

各国が求めるのは、すべてを終わらせるための圧倒的勝利。

しかし、誰も知らない。

自分達が何を望んで、それが本当は何を意味するのかを。

抗いようもなく、ターニャは激動の最前線に立ち続ける――。



原作は『Arcadia』に2012年から2014年にかけて連載され、書籍版がエンターブレインから刊行されている小説。既刊14巻。



Amazon.co.jp: 幼女戦記 1 Deus lo vult : カルロ・ゼン, 篠月 しのぶ: 本





「月刊コンプエース」連載の漫画版は既刊34巻。



Amazon.co.jp: 幼女戦記 (1) (角川コミックス・エース) : 東條 チカ, カルロ・ゼン, 篠月しのぶ: 本





アニメ第1期は2017年冬放送。2019年2月に『劇場版 幼女戦記』が公開され、アニメ第2期は2021年6月に制作決定が発表されていた。制作決定発表時に、劇場版の前日譚にあたる『砂漠のパスタ大作戦』が公開・配信されている。



・スタッフ

原作：カルロ・ゼン

キャラクター原案：篠月しのぶ

監督：山本貴之

シリーズ構成・脚本：猪原健太

キャラクターデザイン・総作画監督：細越裕治

サブキャラクターデザイン：谷口宏美、牧孝雄、栗田新一

服飾デザイン：谷口宏美

魔導具デザイン：江畑諒真、月田文律

プロップデザイン：森山洋、秋篠Denforword日和

銃器デザイン：秋篠Denforword日和、大津直、月田文律

設定考証：鈴木貴昭

エフェクトディレクター：橋本敬史

美術監督：平栁悟(アートスタジオ・ザオ)

色彩設計：中村千穂

撮影監督：木舩颯人

3DCGIディレクター：高橋将人

特技監督：シュウ浩嵩

編集：神宮司由美

音楽：片山修志

音響監督：岩浪美和

アニメーション制作：NUT

製作：幼女戦記2製作委員会

コピーライト表記：©カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記2製作委員会



・キャスト

ターニャ：悠木碧

ヴィーシャ：早見沙織

レルゲン：三木眞一郎

ルーデルドルフ：玄田哲章

ゼートゥーア：大塚芳忠

ヴァイス：濱野大輝

グランツ：小林裕介

ケーニッヒ：笠間淳

ノイマン：林大地

ミケル：杉田智和

ウィリアム・ドレイク：森川智之

リリーヤ：日笠陽子

メアリー：戸松遥



主要公式SNS：@youjosenki

ハッシュタグ：#幼女戦記



OP：MYTH & ROID「Why? RED induction」

ED：ターニャ・デグレチャフ(CV:悠⽊碧)「Weiter! Weiter!」



TVアニメ『幼女戦記Ⅱ』メインPV第1弾｜《2026年7月放送開始！》









・放送情報

AT-X：7/8(水) 23:30～

TOKYO MX：7/8(水) 25:00～

BS日テレ：7/9(木) 25:00～



ABEMA：7/8(水) 24:30～

dアニメストア：7/8(水) 24:30～

他配信：7/13(月) 24:30～



・作品情報



とある剣と魔法の“乙女ゲー”世界に転生した元・社会人リオン。

超女尊男卑のこの世界で、彼に唯一残された武器は、前世で妹に無理矢理やらされていたこのゲームの“知識”。

その知識を駆使した行動で、理不尽な世界を生き抜こうとする。

リオンは、本来なら主人公としてイケメン軍団の中心になるはずだったオリヴィア、彼女を虐げる悪役令嬢となるはずだったアンジェリカと友情を育み、なぜか主人公ポジションに居座るマリエの妨害に遭いながらも子爵にまで上り詰めた。

しかし、リオンがゲームの流れを大きく変えたことで、世界は少しずつ“歪み”を見せ始める。

聖女となったマリエの聖女親衛隊に抜擢されたリオンは、やがてホルファート王国を揺るがす陰謀に巻き込まれていき……。



原作は「小説家になろう」連載作品で、書籍版がGCノベルズから刊行されていて本編は全13巻で完結済み。スピンオフが既刊5巻。



乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です 1 (GCノベルズ) | 三嶋与夢, 孟達 |本 | 通販 | Amazon





漫画版も1作目は全13巻で完結済み。「月刊ドラゴンエイジ」2025年9月号から「【共和国編】」が連載中で、既刊1巻。



Amazon.co.jp: 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です 01 (ドラゴンコミックスエイジ) : 潮里 潤, 三嶋 与夢, 孟達: 本





・スタッフ

原作：三嶋与夢

キャラクター原案：孟達

監督：三浦和也

シリーズ構成：猪原健太

キャラクターデザイン・総作画監督：鈴木政彦

CGディレクター：渡辺哲也

美術監督：河合良介

色彩設計：長谷川美穂

撮影監督：米屋真一

編集：上野勇輔

音楽：橋口佳奈、新田目翔

音響監督：濱野高年

音響効果：安藤由衣

アニメーション制作：ENGI

製作：モブせか2製作委員会

コピーライト表記：©三嶋与夢・孟達／マイクロマガジン社／モブせか2製作委員会



・キャスト

リオン：大塚剛央

オリヴィア：市ノ瀬加那

アンジェリカ：ファイルーズあい

ルクシオン：石田彰

マリエ：佐倉綾⾳

ユリウス：鈴村健⼀

ジルク：⿃海浩輔

ブラッド：⽴花慎之介

クリス：遊佐浩⼆

グレッグ：檜⼭修之

カイル：竹内順子

ヘルトルーデ：雨宮天



主要公式SNS：@mobseka_anime

ハッシュタグ：#モブせか



TVアニメ『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です2』PV第1弾









・放送情報

tvk／テレ玉／チバテレ：7/8(水) 23:30～

MBS：7/10(金) 26:23～

TOKYO MX：7/12(日) 10:30～

BS朝日：7/12(日) 25:00～



U-NEXT／アニメ放題／アニメタイムズ：7/8(水) 23:30～

他配信：7/15(水) 23:30～



・作品情報



とある名家の庶子である中村美冶は、母と二人、貧しくも幸せに暮らしていた。

そんなある日、最愛の母が他界し、鴻蔵の本家に引き取られることになった美冶。

そこで美冶を待っていたのは、義母のてると義姉のまりかとありさ。

『お義母様もお義姉様も妾の子が憎いはず…どんな仕打ちも受け入れましょう──！！』

覚悟を決める美冶であったが、恐ろしいはずの義母と義姉は…「いびってこない」!?

優しくて温かい 新しい家族との日々が心にしみる ハートフルギャップコメディ開幕！



原作は漫画配信サイト「comic POOL」連載で既刊9巻。



Amazon.co.jp: いびってこない義母と義姉(1) (comic POOL) : おつじ: 本





・スタッフ

原作：おつじ

監督：井上圭介

シリーズ構成：星野七海

キャラクターデザイン・総作画監督：佐々木睦美

サブキャラクターデザイン：三好裕理(チップチューン)

プロップデザイン：レコメンデーション

美術監督：中原英統

色彩設計：重冨英里

撮影監督：新谷優子

3Dクリエイター：栗林裕紀、土田駿、江田恵一

2DCGデザイン：新谷優子、柏原進

編集：近藤勇二(REAL-T)

音響監督：亀山俊樹

音楽：田山里奈

アニメーション制作：NEWON

コピーライト表記：©おつじ・一迅社／「いびってこない義母と義姉」製作委員会



・キャスト

中村美冶：鈴木日菜

鴻蔵てる：くじら

鴻蔵まりか：芹澤優

鴻蔵ありさ：貫井柚佳

グングニル：麦穂あんな

鴻蔵弥栄子：根本京里

名護：内山夕実

三ツ矢：M・A・O



主要公式SNS：@ibikona_anime

ハッシュタグ：#いびこなアニメ



OP：Lia「雨宿りの憧憬」

ED：AVAM「クレール」



TVアニメ『いびってこない義母と義姉』メインPV｜7月8日(水)放送スタート！









・放送情報

テレビ朝日系全国24局ネット：7/8(水) 23:45～

AT-X：7/9(木) 23:00～

BS朝日：7/12(日) 23:30～



Amazon Prime Video：【世界独占配信】



・作品情報



片田舎の剣術師範ベリル・ガーデナント。

彼はいまや騎士団の特別指南役として、そして孤児の後見人として、首都での日々に馴染みつつあった。

しかし、取り巻く環境はベリルに安穏を許さない。

魔術の学究に勤しむ教育機関で。

乗り越えるべき壁がそびえる故郷で。

国境を臨む辺境伯領で。

策謀渦巻く異国の地で。

ベリルは剣士として、ひとりの人間として、避けることのできない新たな戦いに立ち向かう――



原作は「小説家になろう」連載小説。SQEXノベルから書籍版が刊行されていて、既刊10巻。



片田舎のおっさん、剣聖になる(1)~ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件~ (SQEXノベル) | 佐賀崎しげる, 鍋島テツヒロ |本 | 通販 | Amazon





また、「どこでもヤングチャンピオン」「ヤンチャンWeb」連載の漫画版は既刊8巻。



片田舎のおっさん、剣聖になる ~ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件~ 1 (1) (ヤングチャンピオンコミックス) | 佐賀崎しげる, 鍋島テツヒロ, 乍藤和樹 |本 | 通販 | Amazon





主要公式SNS：@ossan_kensei

ハッシュタグ：#おっさん剣聖



OP：ユニコーン「クレナイノハ」



TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」PV第三弾 | 2026.7.8～ON AIR!!









・放送情報

フジテレビ：7/8(水) 25:15～



・作品情報



2025年――世界各地に謎の「墓」が出現し、人々を混乱に陥れる。

「墓」の中に存在する「遺物」は所有者に異能力を与え、それを利用して財を成す者たちも現れた。

「遺物」から得た異能力を使い、「墓」の盗掘で稼いでいた剛力遼河は、雇い主・大河原泰政の裏切りにより「墓」の中で死の淵へと追い詰められる。

その命を救ったのは、突如語りかけてきた「カラスの遺物」。

気がつくと15年前の2025年にタイムスリップしていた――！

大河原への怒りを滾らせ、これまでの記憶と知識を武器に、富や権力を手にしたすべての支配者たちに牙を剥く遼河！

「遺物」で世界の頂点へ駆け上がり、真の“盗掘王”となる男の大逆転人生が幕を開ける―――!!



原作はウェブ小説を元にしたウェブトゥーン。日本では書籍版がMFブックスから刊行されていて、既刊10巻。



Amazon.co.jp: 盗掘王 1 (MFC) : 3B2S, Yuns(REDICE STUDIO), SAN.G: 本





・スタッフ

原作：3B2S,Yuns(REDICE STUDIO),SAN.G

キャラクター原案：P-crush(3B2S studio)

監督：Woo Seung Wook

シリーズ構成：Woo Seung Wook

キャラクターデザイン：Lee Hyun Joung

総作画監督：Lee Hyun Joung、Heo Hyung Jun

色彩設計：Hwang Jee Sun

美術監督：Kang Seung Chan

美術設定：Bong Ha Gwon、Jang Ju Hyeon、Kim Seung Heui

撮影監督：Jung Joo Ri、Lee Kwan Hyeong、Song Mi Youn

音響監督：Yoon Gun、小泉紀介

音楽：Kim Ju Young

アニメーション制作：STUDIO EEK

製作：Tomb Raider King Partners

翻訳：福留友子

編集：福田恵悟(Imagica EMS)

音響制作：dugout

コピーライト表記：©3B2S, Yuns(REDICE STUDIO), SAN.G/Tomb Raider King Partners



・キャスト

剛力遼河：細谷佳正

アイリーン・ホルトン：早見沙織

柳孝太郎：入野自由

大河原泰政：諏訪部順一

呉羽昇：岡本信彦



主要公式SNS：@TombRaider_King

ハッシュタグ：#盗掘王



TVアニメ『盗掘王』第1弾PV【2026年7月よりフジテレビ、関西テレビほかにて放送開始！】









・放送情報

TOKYO MX：7/9(木) 23:30～

BSフジ：7/9(木) 24:00～

MBS：7/10(金) 26:53～



配信：7/9(木)～



・作品情報



〈奇跡の力〉か〈運命の鎖〉か――



隕石の落下から10年。

巨大結晶が放出する謎の粒子〈メビウス・ダスト〉の影響で、一部の子どもたちは〈ラムス〉と呼ばれる特殊能力を得ていた。

しかし、特殊能力者〈ラムスキャリア〉は〈メビウス・ダスト〉が届く範囲でしか生きられず、〈しんかつしか〉の町から出ることを禁じられていた。

〈ラムスキャリア〉の子どもたちは、町から出られない鬱屈を晴らすかのように、チームごとに〈ラムス〉を駆使して陣地を争奪するゲームに没頭。

高校生のアラキもそんなひとりで、妹のステラや幼馴染みのオルガたちと〈ポリスホッパー〉を結成し、夜な夜なゲームに明け暮れていた。

そんなある日、〈ラムス〉研究者の湯田博士が彼らにとある実験への協力を要請する。

アラキたちはその実験に協力することを決断するが、それによって彼らの運命は動き出すことになる…。



特殊能力〈ラムス〉を得た少年少女たちが繰り広げる異能バトル！



『ちいかわ』『【推しの子】』『刀剣乱舞-花丸-』『ゆるゆり』などのアニメを手がけてきた制作会社・動画工房による初のオリジナル異能バトルアニメ。新作オリジナルアニメ創出プロジェクト『Project ANIMA』の第3弾「キッズ・ゲームアニメ部門」作品。なお、第1弾「SF・ロボットアニメ部門」は『サクガン』、第2弾「異世界・ファンタジー部門」は『魔法使いになれなかった女の子の話』。



・スタッフ

原案／キャラクター原案：品川一

監督：岩崎太郎

シリーズ構成：冨田頼子

キャラクターデザイン：小嶋はつめ

サブキャラクターデザイン：市原圭子

ラムス能力デザイン：永田杏子

プロップデザイン：小倉寛之、永田杏子

総作画監督：小嶋はつめ、板倉健、栗原優、曾我篤史、本谷愛、熊谷勝弘

アクションアニメーター：橋本敬史、孫威軍

美術監督：中尾陽子

美術設定：小野寺里恵

色彩設計：真壁源太

撮影監督：杉浦誠一

編集：木村佳史子

音響監督：高寺たけし

音響効果：和田俊也

音楽：DÉ DÉ MOUSE

アニメーション制作：動画工房

コピーライト表記：©「メビウス・ダスト」製作委員会



・キャスト

アラキ：竹中悠斗

ステラ：稗田寧々

オルガ：佐藤榛夏

ショウセイ：坂泰斗

カイ：市川蒼

ハルト：堀金蒼平

クルス：松田颯水

スピカ：三上枝織

湯田博士：河瀬茉希



主要公式SNS：@ANIMA_info

ハッシュタグ：#メビウス・ダスト



OP：家入レオ「メビウス」

ED：冨岡愛「ジレンマ」



動画工房初のオリジナル異能バトルTVアニメ「メビウス・ダスト」第1弾メインPV | 2026年7月9日(木)より放送開始









・放送情報

TOKYO MX：7/10(金) 22:30～

MBS：7/11(土) 27:08～

BS朝⽇：7/12(日) 23:00～

AT-X：7/14(火) 23:00～



・作品情報



戦争で活躍した救国の英雄・ディアスが、王からの褒美として授けられた領地は、人も家もないただただ広大な草原だった——。

途方に暮れる彼の前にどこからともなく現れたのは、蒼い角を持つ少女アルナー。

彼女との出会いをきっかけに、個性豊かな仲間たちが集まり始める。

これは、領民0人から始まる、やさしき領主の開拓記。



原作は「小説家になろう」連載の小説で、アース・スターノベルから書籍版が刊行されている。既刊15巻。



領民0人スタートの辺境領主様 I 蒼角の乙女 (アース・スターノベル) | 風楼, キンタ |本 | 通販 | Amazon





「コミックアース・スター」連載の漫画版は、既刊14巻。



領民0人スタートの辺境領主様 ~青のディアスと蒼角の乙女~ (1) (アース・スターコミックス) | ユンボ, 風楼, キンタ |本 | 通販 | Amazon





・スタッフ

原作：風楼

キャラクター原案：キンタ

コミカライズ：ユンボ

監督：今泉賢一

シリーズ構成：岡田邦彦

キャラクターデザイン：坪山圭一

⾊彩設計：金光洋靖

美術：草薙

撮影監督：田中恒嗣

編集：吉武将人

⾳響監督：土屋雅紀

⾳響制作：INSPIONエッジ

⾳楽：櫻木咲子

アニメーション制作：animation studio42

コピーライト表記：©風楼/アース・スター エンターテイメント/領民０人スタートの辺境領主様製作委員会



・キャスト

ディアス：松田健一郎

アルナー：若山詩音

クラウス：坂泰斗

セナイ：伊藤美来

アイハン：白石晴香

エルダン：福山潤

フランシス：安田陸矢

フランソワ：阿保まりあ

モール：くじら

ディアーネ：日笠陽子

エイマ：東山奈央



主要公式SNS：@ryomin0_anime

ハッシュタグ：#アニメ領民０人 #ryomin0anime



OP：CROWN HEAD「Wonder」

ED：花耶「星降る夜の約束」



TVアニメ『 #領民０人スタートの辺境領主様 』PV第2弾 ｜ 7月10日(金)より放送決定！









・放送情報

MBS：7/10(金) 25:53～

TBS：7/10(金) 25:53～

CBC：7/10(金) 25:53～

BS-TBS：7/10(金) 26:30～



ディズニープラス「スター」：独占配信中



・作品情報



光和7年、ネオ・ブリタニア帝国に占領された合衆国日本・旧ホッカイドウブロックに、「ナナシの傭兵」として知られる傭兵兄弟がいた。

非常に優れた運動能力とナイトメアフレームの高い操縦技術を持つ兄のアッシュ、頭脳明晰で情報収集、作戦指揮を担当している弟のロゼ。

シトゥンペバリアと呼ばれる難攻不落のエネルギー障壁により4年間、黒の騎士団の解放作戦を退けてきた第100代皇帝カリス・アル・ブリタニアと、彼に仕えるノーランドら皇帝直属の騎士アインベルク達は、再び世界を混乱へと陥れようとしていた。

依頼を受けたロゼとアッシュは、日本人レジスタンスの七煌星団と共に、皇サクヤ奪還のため、ネオ・ブリタニア帝国に立ち向かう。



『コードギアス 復活のルルーシュ』から5年後の光和7年を舞台に、ホッカイドウブロックを占領する形で建国された「ネオ・ブリタニア帝国」とレジスタンスの戦いを描く。2024年5月から8月にかけて4章構成で劇場上映されるとともに、2024年6月からディズニープラス「スター」で独占配信された作品。



・スタッフ

原作・企画：サンライズ

ストーリー原案：大河内一楼、谷口悟朗

監督：大橋誉志光

シリーズ構成：木村暢

キャラクターデザイン原案：CLAMP

キャラクターデザイン：木村貴宏、島村秀一

ナイトメアフレームデザイン：阿久津潤一

メカニックデザイン：重田智

メインアニメーター：木村貴宏、島村秀一、中谷誠一、重田智、橋本敬史

美術監督：小幡和寛

色彩設計：忽那亜実、久保木裕一

3DCG：武右ェ門

CGI監督：篠田周二

音響監督：明田川仁

撮影監督：千葉洋之

編集：坂本久美子

音楽：川井憲次

アニメーション制作：サンライズ

製作：バンダイナムコフィルムワークス、コードギアス製作委員会

コピーライト表記：©SUNRISE/PROJECT GEASS・MBS



・キャスト

ロゼ：天﨑滉平

アッシュ：古川慎

サクヤ：上田麗奈

カリス：市ノ瀬加那

ノーランド：安元洋貴

キャサリン：東山奈央

ナラ：内山夕実

スタンリー：平川大輔

ヴァルター：加瀬康之

ディボック：水中雅章

クリストフ：吉野裕行

ヒース：逢坂良太

アーノルド：斉藤壮馬

グリード：野島裕史

グラン：小野友樹



主要公式SNS：@GEASSPROJECT

ハッシュタグ：#geassp #コードギアス #奪還のロゼ



OP：MIYAVI「Running In My Head」

ED：満島ひかり「ロゼ (Prod.TeddyLoid)」



「コードギアス 奪還のロゼ」TV放送CM（30秒ver.） #geassp #コードギアス #アニメ #anime #shorts









・放送情報

ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット：7/11(土) 26:00～

AT-X：7/12(日) 22:00～

BS日テレ：7/13(月) 23:00～



・作品情報



鳴神流星、職業ニート。

ひきこもってゲーム三昧の日々を送るが、実はここではない世界では魔王をやっていた！

そこにかつて流星を倒した勇者であり、現在は女子高生の花織ミーティアが押しかけてきて…。

ミーティアとの再会を経て、ニートから御剣女子高等学校の高校教師として社会復帰を果たす流星。だが、そこはミーティアが通う学校だった！

平和な世界に転生し、再び巡り合った二人の恋がはじまった！？



原作は「モーニング・ツー」連載の漫画。既刊9巻。



花織さんは転生しても喧嘩がしたい(1) (モーニングKC) | 氷川 へきる |本 | 通販 | Amazon





・スタッフ

原作：氷川へきる

監督：山本秀世

シリーズ構成：菅原雪絵

キャラクターデザイン：奥田陽介

美術監督：綾田如香

色彩設計：大西峰代

撮影監督：中野公滉

撮影：旭プロダクション

編集：editz

音響監督：納谷僚介

音響効果：小林亜依里、野崎博樹

音響制作：スタジオマウス

音楽：橋本由香利、R・O・N

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：ライデンフィルム

コピーライト表記：©氷川へきる・講談社／『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』製作委員会



・キャスト

鳴神流星：福山潤

花織ミーティア：関根明良

皐月まこ：星希成奏

永守茉莉花：上田瞳

倉石摩那：徳井青空

多岐川眠兎：稗田寧々

小鳥遊綾姫：高橋李依

朝比奈絵理子：五十嵐裕美

鳴神萌：伊藤彩沙

六道さくら：日笠陽子



主要公式SNS：@hanaori_anime

ハッシュタグ：#アニメ花織さん



TVアニメ『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』PV第1弾









・放送情報

テレ東系列：7/12(日) 23:45～



・作品情報



次期妃を育成するため、五つの名家から姫君を集めた宮――『雛宮(すうぐう)』。

名家のうちの一つ、美しく聡明な黄家の雛女・玲琳(れいりん)は、『殿下の胡蝶』と謳われ周囲から愛されていた。

しかし乞巧節(きっこうせつ)の夜に、悪女と呼ばれ皆から嫌われていた朱家の雛女・慧月(けいげつ)の手により、互いの身体を入れ替えられてしまう。

気づいた時には、すでに処刑が決まっていることを告げられ絶体絶命。

しかし幼い時から病弱で常に死と隣り合わせで生きてきた彼女は、むしろ健康な身体を手に入れたことを喜んでいた!?

悲劇かと思われた入れ替わりだったが、鋼の精神を持つ玲琳は、あばら家に追放されても自由を満喫し、命を狙ってくる者たちには持ち前の明るさと優しさで魅了し、数々の逆境を乗り越えていく。

一方、玲琳を妬み憎んでいた慧月も、玲琳の本来の人柄に触れるうちに心が揺れ始めて――。

ほうき星が輝く夜に身体が入れ替わった二人。その日から彼女たちの運命は大きく変わり、やがて後宮を揺るがす陰謀に巻き込まれていく。

正反対の少女が繰り広げる後宮〝入れ替わり〟逆転劇、堂々の開幕！



原作は「小説家になろう」連載の“中華後宮入れ替わり逆転劇”小説。書籍版が一迅社ノベルスから刊行されていて既刊12巻。シリーズ累計400万部突破の作品。



ふつつかな悪女ではございますが ~雛宮蝶鼠とりかえ伝~





漫画版は「月刊コミックZERO-SUM」連載で、既刊10巻。



Amazon.co.jp: ふつつかな悪女ではございますが ~雛宮蝶鼠とりかえ伝~ 1巻 (ZERO-SUMコミックス) : 尾羊 英, 中村 颯希, ゆき 哉: 本





・スタッフ

原作：中村颯希

キャラクター原案：ゆき哉、尾羊英

監督：山﨑みつえ

副監督：野呂純恵

シリーズ構成：中村能子

キャラクターデザイン：菊池愛

色彩設計：石黒けい

美術監督：矢口聖奈(studio Pablo)

撮影監督：福岡由惟

編集：武宮むつみ

音楽：橋本由香利

キャスティング：谷村誠(サウンド・ウィング)

音響効果：白石唯果

録音調整：早野利宏

録音助手：金子諒

音響制作：東北新社

アニメーション制作：動画工房

コピーライト表記：© 中村颯希・一迅社／「ふつつかな悪女」製作委員会



・キャスト

黄玲琳(こう れいりん)：石見舞菜香

朱慧月(しゅ けいげつ)：川井田夏海

詠尭明(えい ぎょうめい)：古川慎

辰宇(しんう)：梅原裕一郎

莉莉(りーりー)：菱川花菜

黄冬雪(こう とうせつ)：ニケライ・ファラナーゼ

黄絹秀(こう せんしゅう)：五十嵐麗

朱雅媚(しゅ がび)：茅野愛衣

金清佳(きん せいか)：中原麻衣

藍芳春(らん ほうしゅん)：水瀬いのり

玄歌吹(げん かすい)：石川由依



主要公式SNS：@futsutsuka_PR

ハッシュタグ：#ふつつかな悪女



OP：milet「Sunny」



TVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～』本予告／オープニングテーマ：milet「Sunny」／7月12日(日)23:45よりテレ東系列にて放送開始









・放送情報

テレ東系列6局ネット：7/ (日) 7:00～(「アニもり！」内)



・作品情報



『かつて地球上で繁栄したが、絶滅してしまった生き物たち。人はそれを古生物と呼ぶ―――』

三葉虫、板皮類、イクチオステガにティラノサウルス！

古生物ガチ勢の北谷テトリと、アイドル志望の中里カンナ、そして正体不明のディノ君が繰り広げる古生物コメディ！

さぁ、君もガチ古生物の世界へ！！



原作にあたるのはBANDAI SPIRITSの手がける恐竜プラモデルシリーズ「プラモザウルス」。



・スタッフ

監督：板井寛樹

シリーズ構成：永野たかひろ

キャラクターデザイン・総作画監督：小野可奈子

音楽：コーニッシュ、渡辺俊幸

アニメーション制作：SMDE



・キャスト

北谷テトリ：榊原優希

中里カンナ：中村カンナ

ディノ：森永千才



主要公式SNS：@HobbySite

ハッシュタグ：#プラノサウルス #ガチコセイブツ部



【本PV】アニメ『プラノサウルス ガチコセイブツ部』









・放送情報

フジテレビ系：7/ (金) 23:30～



配信あり



・作品情報



時は西暦1333年、武士による日本統治の礎を築いた鎌倉幕府は、信頼していた幕臣・足利高氏の謀反によって滅亡する。

全てを失い、絶望の淵へと叩き落とされた幕府の正統後継者・北条時行は、神を名乗る神官・諏訪頼重の手引きで燃え落ちる鎌倉を脱出するのだった…… 。

逃げ落ちてたどり着いた諏訪の地で、信頼できる仲間と出会い、鎌倉奪還の力を蓄えていく時行。時代が移ろう大きなうねりを、「戦って」「死ぬ」武士の生き様とは反対に「逃げて」「生きる」ことで乗り越えていく。

英雄ひしめく乱世で繰り広げられる、時行の天下を取り戻す鬼ごっこの行方は――。



原作は「週刊少年ジャンプ」に2021年から2026年にかけて連載された漫画。既刊25巻。



逃げ上手の若君 1 (ジャンプコミックス) | 松井 優征 |本 | 通販 | Amazon





・スタッフ

原作：松井優征

監督：山﨑雄太

シリーズ構成：冨田頼子

キャラクターデザイン・総作画監督：西谷泰史

副監督：川上雄介

アニメーションディレクター：太田慎之介

プロップデザイン：よごいぬ

色彩設計：中島和子

美術監督：小島あゆみ

美術設定：taracod／takao

建築考証：鴎利一

タイポグラフィ：濱祐斗／山口真生

撮影監督：佐久間悠也

CGディレクター：任杰／河北茉衣

編集：平木大輔

音響監督：藤田亜紀子

音楽：GEMBI／立山秋航

音響効果：三井友和

制作：CloverWorks

製作：逃げ上手の若君製作委員会

コピーライト表記：© 松井優征／集英社・逃げ上手の若君製作委員会



・キャスト

北条時行：結川あさき

雫：矢野妃菜喜

弧次郎：日野まり

亜也子：鈴代紗弓

風間玄蕃：悠木碧

吹雪：戸谷菊之介

諏訪頼重：中村悠一

足利尊氏：小西克幸



主要公式SNS：@nigewaka_anime

ハッシュタグ：#逃げ上手の若君



TVアニメ「逃げ上手の若君」第一期＆第二期スペシャルPV









・放送情報

7月



・作品情報



昭和30年代ごろ、高度経済成長期真っ只中の日本をもとに、サーカスが娯楽の中心として、人々の生活に溶け込む時代。

最高峰のサーカス団のみが参加を許される、世界の祭典「キルクスコレクション」への出場を懸け、数多くのサーカス団が日本各地を移動しながら公演を行い、日々しのぎを削っている。

舞台は、団長の麻利亜が率いる「ひまわりサーカス」。

万年金欠に悪戦苦闘しながら、各地で巡業を行っている「ひまわりサーカス」の元に、とある事情でサーカスの天才・鶴巻瑞佳がやってくる。

個性豊かな「ひまわりサーカス」の団員たちと瑞佳の出会いは偶然か必然か……

夢追う少女たちが描く唯一無二のサーカスショウ、開演！



『冴えない彼女の育て方』の深崎暮人とアニメ版監督の亀井幹太、アニメを制作したA-1 PicturesのPsyde Kick Studioによるオリジナルアニメ。シリーズ構成はアニメ化もされたTRPG『ナイトウィザード』の菊池たけし。



・スタッフ

原作：キルクスコレクション協会

監督：亀井幹太

キャラクター原案：深崎暮人

シリーズ構成：菊池たけし

キャラクターデザイン・総作画監督：牧野和俊

助監督：髙橋さつき

アクション監修：稲田正輝

絵本デザイン・エフェクトデザイン：まつもとあやね

時代考証：山田順子

イメージボード：六七質

美術監督：橋本巧

美術設定：綱頭瑛子

美術レイアウト：平義樹弥

色彩設計：ホカリカナコ

CG監督：神田瑞帆

撮影監督：青嶋俊明

編集：坪根健太郎

音響監督：藤田亜紀子

音楽：菅野祐悟

制作：A-1 Pictures / Psyde Kick Studio

コピーライト表記：©キルクスコレクション協会／「グロウアップショウ」製作委員会



・キャスト

鶴巻瑞佳：野田朋花

川澄桜翔：黒崎しおり

吾野伊万里：小山内怜央

五十土五十鈴：安堂ななこ

由良茜：夏吉ゆうこ

由良葵：楠木ともり

酒匂雫：鎌倉有那

スヴェトラーナ：岩橋由佳

麻利亜：釘宮理恵

間宮凛：茅野愛衣



主要公式SNS：@growupshow

ハッシュタグ：#グロウアップショウ



【第1弾PV】オリジナルTVアニメ「グロウアップショウ ～ひまわりのサーカス団～」2026年7月 放送開始！









・放送情報

7月



・作品情報



無能と蔑まれる底辺皇子。その正体は──

強大な軍事力を誇るアードラシア帝国。

その第七皇子である“アルノルト”は、優秀な双子の弟“レオナルト”にすべてを吸い取られた『出涸らし皇子』と呼ばれていた。

皇太子だった第一皇子の急逝により激化する帝位争いの中、アルノルトは「死ぬのは嫌だし、弟を皇帝にするか」と本気を出すことを決意する。

表舞台では無能な『出涸らし皇子』を演じながら、裏では大陸に5人しか存在しないSS級冒険者“シルバー”として圧倒的な力で暗躍し、帝位争いを影から支配していく。



原作は「小説家になろう」連載で、累計5億7000万PVの作品。書籍版が角川スニーカー文庫から刊行されていて、既刊16巻。



Amazon.co.jp: 最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い 無能を演じるSSランク皇子は皇位継承戦を影から支配する (角川スニーカー文庫) : タンバ, 夕薙: 本





また、「ヤングエースUP」連載の漫画版が既刊9巻。



Amazon.co.jp: 最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い (1) (角川コミックス・エース) : 天海 雪乃, タンバ, 夕薙: 本





・スタッフ

原作：タンバ

原作イラスト：夕薙

コミカライズ担当：天海雪乃

監督：柳瀬雄之

シリーズ構成：筆安一幸

キャラクターデザイン：只野和子

美術監督：柴田聡

色彩設計：真水由貴

撮影監督：野村雪菜

音楽：Akki

劇伴プロデュース：kuma

音響監督：本山哲

音響効果：山谷尚人

音響・劇伴制作：ビットグルーヴプロモーション

アニメーション制作：MAHO FILM

コピーライト表記：©タンバ・夕薙/KADOKAWA/出涸らし製作委員会



・キャスト

アルノルト・レークス・アードラー：内田雄馬

レオナルト・レークス・アードラー：戸谷菊之介

フィーネ・フォン・クライネルト：石見舞菜香

エルナ・フォン・アムスベルグ：内田真礼

リンフィア：本渡楓

エリク・レークス・アードラー：田丸篤志

ゴードン・レークス・アードラー：竹内良太

ザンドラ・レークス・アードラー：斎賀みつき

ヨハネス・レークス・アードラー：井上和彦



主要公式SNS：@sn_degarashi

ハッシュタグ：#出涸らし #出涸らし皇子



TVアニメ『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』第1弾PV│2026年7月放送開始









・放送情報

TOKYO MX：7月～

BSフジ



・作品情報



『おれたちはずっとともだちだから！』

幼かった夏の終わり、大切な男友達と約束を交わした。

7年後、都会の高校に転入した隼人が再会した幼馴染は清楚可憐な美少女になっていた！

高嶺の花と呼ばれる春希は、隼人と２人きりになると昔のノリで笑いかけてきて…

田舎と都会、少年と少女、成長した心と身体。

離れていた間に変化したものがあれば、変わらない想いと約束があってーー

元"男友達"な幼馴染と紡ぐ、青春ラブコメディ開幕！



原作は「小説家になろう」連載小説で、スニーカー文庫から書籍版が刊行されている。既刊9巻。



Amazon.co.jp: 転校先の清楚可憐な美少女が、昔男子と思って一緒に遊んだ幼馴染だった件 (角川スニーカー文庫) : 雲雀湯, シソ: 本





また、漫画版は『ドラドラふらっと♭』連載で完結済み。全7巻。



Amazon.co.jp: 転校先の清楚可憐な美少女が、昔男子と思って一緒に遊んだ幼馴染だった件 1 (ドラゴンコミックスエイジ) : 大山 樹奈, 雲雀湯, シソ: 本





・スタッフ

原作：雲雀湯

キャラクター原案：シソ

監督：徐傳峰

シリーズ構成：赤尾でこ

キャラクターデザイン：倉橋N濘

音響監督：八巻大樹

音楽：中西亮輔、谷ナオキ、森田友梨

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：project No.9

コピーライト表記：© 雲雀湯/KADOKAWA/ 「てんびん」製作委員会



・キャスト

二階堂春希：長谷川育美

霧島隼人：土岐隼一

霧島姫子：花井美春

三岳みなも：春瀬なつみ

村尾沙紀：和泉風花



主要公式SNS：@tenbin_anime

ハッシュタグ：#てんびん



OP：DIALOGUE＋「夏に重ねて」



TVアニメ『転校先の清楚可憐な美少女が、昔男子と思って一緒に遊んだ幼馴染だった件』メインPV第1弾 / 2026年7月放送予定！









・放送情報

TOKYO MX：7月 17:00～(「5時に夢中！」内)

(全52話予定)



・作品情報



地球侵略を目的に、遠い惑星から来た地球外生命体・きっくんの物語。日本侵略班たちは、その居心地の良さにより、本来の目的を忘れつつ逆に日本を好きになり日本を、いや地球を守ろうと思う。



タレントでクリエイターとしても活動する中丸雄一が約15年前に生み出したキャラクターが、コロナ禍での4コマ漫画化を経て、今度はショートアニメになる。



・スタッフ

企画：きっくん製作委員会

原作・キャラクターデザイン：中丸雄一

監督：尾中たけし

脚本：中丸雄一、尾中たけし

音響制作：タトゥイーン・サウンド

音響監督：サイトウユウ

アニメーション制作：勝鬨スタジオ

コピーライト表記：©2026 中丸雄一/きっくん製作委員会



・キャスト

きっくん：中丸雄一

つんつん：南條愛乃

もぐら：大塚明夫

いか：杉田智和

歯くん：仲村宗悟

えだまめ：新田恵海

そらまめ：田所あずさ







・放送情報

tvk：7月～



・作品情報



辺境の呪われた王子。私はこの人に、身代わりでここに来たとバレてはいけない――

母を亡くしたカトリーナは、伯爵家で義妹と義母に虐げられ使用人扱いを受けていた。

ある日、夜会でトラブルを起こした義妹は罰として北の辺境伯領での行儀見習いを命じられてしまう。我が子可愛さから伯爵家は身代わりにカトリーナを差し出し、理不尽にも辺境領を治める呪われた王子のもとへ向かうことに…

震えながら辺境領に辿り着いたカトリーナだったが、冷酷無慈悲だと聞いていた王子から思いも寄らぬ好待遇を受けて――？

純粋無垢な身代わりの令嬢が、氷の王子と愛を育むラブファンタジー！



原作は「小説家になろう」連載の小説。comicスピラから漫画版が刊行されていて既刊3巻。



身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした (comicスピラ) | 黒川くさび |本 | 通販 | Amazon





・スタッフ

原作：やきいもほくほく

漫画：黒川くさび

監督：森下裕介

シリーズ構成：町田莉果子

音響監督：小栗良之

音響効果：倉橋裕宗(オトナリウム)

音楽：Morrigan(WAVE)

音響制作：ASLEBEN

制作統括：高橋和也

アニメーション制作：Imagica Infos / Imageworks Studio

2DWorks：株式会社ステインラボ

タイトルロゴデザイン：木下佑紀乃＋ベイブリッジ・スタジオ

製作：「身代わり令嬢」製作委員会

コピーライト表記：©黒川くさび・やきいもほくほく・ファンギルド/「身代わり令嬢」製作委員会



・キャスト

カトリーナ・サシャバル：伊藤美来

クラレンス・ナルティスナ：阿座上洋平



主要公式SNS：@migawari_offcl

ハッシュタグ：#身代わり令嬢



【2026年7月放映開始】アニメ_身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした【ティーザー】









・放送情報

tvk：7月～



・作品情報



「俺、お前の顔好き。だってすげーきれいじゃん」

面食いで女性遊びが激しい大学生・明仁は、美人な顔して澄ました態度の冴がどうにも気に食わない。

合コンで狙っていた女子も冴目当てだとわかり、イライラはMAXに。

そんな時、ホテル街で冴が男と揉めているところに遭遇した明仁。

普段とは打って変わって隙だらけの冴に煽られた明仁は冴を強引に押し倒すが、予想外の反応に抑えがきかなくなり――！？



人気BL作品を「ライトアニメ」化して国内外に届けるというプロジェクト『BALLOON』の第2弾作品。第1弾は『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』。



原作は『GUSH』連載漫画で既刊4巻。BL情報サイト・ちるちるによるBLアワード2025[ラブコメ部門]1位。



パーフェクトアディクション | 株式会社ぶんか社（GUSH編集部）





・スタッフ

原作：美山薫子

監督：魚住明石

シリーズ構成：手塚泉

音響監督：立石弥生

音楽：成清翠

制作統括：高橋和也

アニメーション制作：Imagica Infos／Imageworks Studio

製作：「パーフェクトアディクション」製作委員会

コピーライト表記：©美山薫子・海王社/「パーフェクトアディクション」製作委員会



・キャスト

久慈明仁：阿座上洋平

高槻冴：斉藤壮馬



主要公式SNS：@BALOON_project

ハッシュタグ：#パーフェクトアディクション



TVアニメ『パーフェクトアディクション』 ティザーPV









・放送情報

テレ東系：7月～



・作品情報



死神と滅却師、千年に亘る血戦の果てに滅びの未来が視えようとも──



霊王宮に立ち入らんとするユーハバッハを迎え撃つ王属特務・零番隊。

だが、滅却師の王とその親衛隊は、零番隊の壮絶な卍解を打ち破り、遂に霊王大内裏に踏み入る。

兵主部一兵衛から霊王護衛を託された黒崎一護たち。

しかし、ユーハバッハの策略により、一護はその剣で霊王を斬ってしまう。

霊王の死──それは、三界の崩壊を意味していた。

各界に『歪み』が現れ、滅びの予兆が世界を覆い始める。

護廷十三隊は滅却師の残党と手を組んで、霊王宮へと向かう。

だが、霊王宮は《見えざる帝国》の手に堕ち、《真世界城》へと姿を変えていた。

死神たちを嘲笑うかのように天空に聳え立つ城で親衛隊が待ち受ける。

《真世界城》各地で、護廷十三隊と親衛隊の激戦が繰り広げられる。

一護は雨竜の真意を知り、互いに信じあう友として、世界を護る決意を新たにする。



『全知全能』をも越えた存在となったユーハバッハ。

三界の存亡を懸けた壮絶な戦いは終焉へと向かう。



混沌の禍を進んだ先に待つのは絶望か希望か——。



原作は2001年から2016年にかけて「週刊少年ジャンプ」に連載された漫画『BLEACH』の最終章・千年血戦篇。全4クールかけてアニメ化されており、禍進譚は最終・第4クール目にあたる。



BLEACH―ブリーチ― 74 (ジャンプコミックス) | 久保 帯人 |本 | 通販 | Amazon





・スタッフ

原作・総監修：久保帯人

総監督：田口智久

監督：村田光

シリーズ構成：田口智久、平松正樹

キャラクターデザイン：工藤昌史

総作画監督：長谷川亨雄、小松原聖、高柳久美子

アクション・エフェクト作画監督：酒井智史、橋本敬史

美術監督：谷岡善王

美術設定：天田俊貴

色彩設計：合田沙織

編集：三嶋章紀

撮影監督：山田和弘、奥原聡美

CG監督：佐々木俊宏、鈴木隆弘

音楽：鷺巣詩郎

音響監督：長崎行男

音響制作：ザック・プロモーション

アニメーション制作：PIERROT FILMS

コピーライト表記：©久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ



・キャスト

黒崎一護：森田成一

石田雨竜：杉山紀彰

井上織姫：松岡由貴

茶渡泰虎：安元洋貴

志波岩鷲：高木渉

朽木ルキア：折笠富美子

阿散井恋次：伊藤健太郎

浦原喜助：三木眞一郎

四楓院夜一：ゆきのさつき

京楽春水：大塚明夫

朽木白哉：置鮎龍太郎

日番谷冬獅郎：朴璐美

更木剣八：立木文彦

藍染惣右介：速水奨

ユーハバッハ：菅生隆之

ユーグラム・ハッシュヴァルト：梅原裕一郎

アスキン・ナックルヴァール：武内駿輔

ジェラルド・ヴァルキリー：小山剛志



主要公式SNS：@BLEACHanimation

ハッシュタグ：#BLEACH_anime



TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』メインPV｜2026.07 ON AIR









・放送情報

フジテレビ：7月～

ほか



・作品情報



これは仲良し中学生トリオが幼い妹を捜す物語――

パッとしない男子中学生“ぴょんたろう”は、なかよし同級生の“つばめ”“ひろし”とともにスモール3(スリー)と呼ばれていた。

元気いっぱいでいたずらっ子な幼い妹“ふたば”に懐かれ、今日も振り回される“ぴょんたろう”。

そんな“ふたば”が、ある日迷子になってしまい…！

スモール3は力を合わせてふたばをみつけることができるのか!?



原作は「月刊少年マガジン」連載で、既刊8巻。



サンダー3(1) (KCデラックス) | 池田 祐輝 |本 | 通販 | Amazon





スタッフやキャストなど全体的にあえて情報を伏せる展開が行われているので、原作を知らない人は未読のままアニメを見た方がよいかも。



・スタッフ

原作：いけだゆうき

作：ひろゆき

文：ひろし

絵：なおゆき

コピーライト表記：©池田祐輝・講談社／「サンダー３」製作委員会



・キャスト

ぴょんたろう：さゆみ

つばめ：なつみ

ひろし：えり

ふたば：ほのか



主要公式SNS：@thunder3_pyon

ハッシュタグ：#サンダー３



TVアニメ『サンダー３』ティザーPV｜7月ほうそうかいし！！！









・放送情報

夏



・作品情報

マツケンが相棒・マツ犬(マツイヌ)と一緒に世の中のもやもやを鮮やかに成敗していくショートアニメ。



・スタッフ

コピーライト表記：©マツケンアニメ製作委員会



・キャスト

マツケン：松平健



主要公式SNS：@matsuken_anime

ハッシュタグ：#マツケンアニメ



【特報】マツケンアニメ〜コレ成敗してもいいですか？ ​〜｜2026年夏配信

