2024年春開始の新作アニメ一覧

原作は「月刊Gファンタジー」連載漫画で、既刊33巻。本作はTVアニメとしてはシリーズ4作目、OVA「黒執事 Book of Murder」と劇場版「黒執事 Book of the Atlantic」もカウントすると6作目。 ・スタッフ 原作:枢やな 監督:岡田堅二朗 シリーズ構成:吉野弘幸 キャラクターデザイン:清水祐実 音楽:川﨑龍 制作:CloverWorks コピーライト表記:© Yana Toboso/SQUARE ENIX,Project Black Butler ・キャスト セバスチャン・ミカエリス:小野大輔 シエル・ファントムハイヴ:坂本真綾 エドガー・レドモンド:渡部俊樹 ロレンス・ブルーアー:榎木淳弥 ハーマン・グリーンヒル:武内駿輔 グレゴリー・バイオレット:橘龍丸 公式X(Twitter): @kuroshitsuji_pr ハッシュタグ: #黒執事 アニメ『黒執事 -寄宿学校編-』P4キャスト解禁PV|2024年4月13日(土)より各局にて放送開始!

放送・配信中のアニメの最終回が近づき、入れ替わりに新たな作品が始まる時期がやってきました。2024年春に始まるアニメの数は、ショートアニメや特撮も含めると約65本。春は例年本数が多いので、特別多くも少なくもない数ですが、うまく好みの作品を見つけて楽しんでください。 今期はオリジナルアニメが充実している印象で、『ガールズ&パンツァー』の水島努監督が手がける『 終末トレインどこへいく? 』、『銀魂』の高松信司総監督が仕掛ける『 アストロノオト 』、東映アニメーションによるバンドアニメ『 ガールズバンドクライ 』、女性レーサーを題材にした『 HIGHSPEED Étoile(ハイスピード エトワール) 』、『エロマンガ先生』などを手がけた竹下良平監督による『 夜のクラゲは泳げない 』、シンカリオンシリーズ新作で設定を一新した『 シンカリオン チェンジ ザ ワールド 』、プリティーシリーズ待望の新作『 ひみつのアイプリ 』、女子競輪が題材の『 リンカイ! 』などがリストに名を連ねています。 また、原作ありの作品では、劇場でのイベント上映が大盛況だった『 「鬼滅の刃」柱稽古編 』や『 アイドルマスター シャイニーカラーズ 』をはじめ、『 怪獣8号 』『 戦隊大失格 』『 刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺- 』『 ブルーアーカイブ The Animation 』などの新作と、『魔法科高校の劣等生 第3シーズン』『響け!ユーフォニアム3』『この素晴らしい世界に祝福を!3』『デート・ア・ライブⅤ』『 僕のヒーローアカデミア 第7期 』などの続編モノにも人気作がそろっています。さらに、映画に新作カットを加え、さらに新エピソードも追加した『SAND LAND: THE SERIES』も配信が予定されています。 以下、作品リストは放送・配信時期が早いものから順に並べています。 ▼目次 表示

