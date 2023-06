2023年夏開始の新作アニメ一覧

「鋼の錬金術師」「銀の匙」で知られるマンガ家・荒川弘が実体験に基づいて描いたエッセイ漫画が原作。 ・スタッフ 原作:荒川弘 監督・脚本・演出:澤田裕太郎 キャラクターデザイン・作画監督:まつもとあやね 背景作画:あり 作画:まつもとあやね エンディングアニメーション:やまだみのり 音楽:Precious tone 農業監修:一般社団法人 全国農業協同組合中央会 アニメーション制作:Pie in the sky 製作:「百姓貴族」製作委員会 コピーライト表記:© 荒川弘・新書館/『百姓貴族』製作委員会 ・キャスト 荒川弘:田村睦心 イシイさん:本多真梨子 親父殿:千葉繁 おかん:くじら Twitter: @anime_hyakusho ハッシュタグ: #百姓貴族 ED:FRAM

・これまでの新作アニメ一覧

2023:冬 - 春 - 夏

2022:冬 - 春 - 夏 - 秋

2021:冬 - 春 - 夏 - 秋

2020:冬 - 春 - 夏 - 秋

2019:冬 - 春 - 夏 - 秋

2018:冬 - 春 - 夏 - 秋

2017:冬 - 春 - 夏 - 秋

2016:冬 - 春 - 夏 - 秋

2015:冬 - 春 - 夏 - 秋

2014:冬 - 春 - 夏 - 秋

2013:冬 - 春 - 夏 - 秋

2012:冬 - 春 - 夏 - 秋

2011:冬 - 春 - 夏 - 秋

2010:冬 - 春 - 夏 - 秋

2009:冬 - 春 - 夏 - 秋

2008:冬 - 春 - 夏 - 秋

2007:夏 - 秋



2023年06月10日 23時57分00秒 in 動画, 映画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.