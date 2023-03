2023年春開始の新作アニメ一覧

・放送情報 テレビ東京系:4/2(日) 8:30~ BS12:4/28(金) 6:30~ YouTube:配信あり ・作品情報 2022年9月から放送されている「デュエル・マスターズWIN」の新シリーズ。 ・スタッフ (前シリーズ参考情報) 監督:鈴木裕輔 シリーズ構成:加藤陽一 キャラクターデザイン:越貴文 音楽:五十嵐“IGAO”淳一 音響監督:高寺たけし アニメーション制作:ブレインズ・ベース、小学館ミュージック&デジタル エンタテイメント コピーライト表記: TM and © 2022, Wizards of the Coast, Shogakukan, Mitsui/Kids, ShoPro,TV TOKYO ・キャスト 斬札ウィン:鵜澤正太郎 邪神くん:羽多野渉 Twitter: @duema_anime OP:影山ヒロノブ「Winner Win!」

