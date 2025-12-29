2025年12月29日 23時05分 アニメ

2026年冬開始の新作アニメ一覧



放送・配信中のアニメが終わり、入れ替わりに新たな作品が始まる時期がやってきました。2026年冬(2025年12月～2026年2月頃)に始まるアニメの数は70本超で、ちょっと多めです。



人気シリーズの続編が多数ラインナップに含まれていて、長期シリーズとなった『ゴールデンカムイ』がシリーズ5作目の『ゴールデンカムイ 最終章』で完結を迎えます。同様に、『カードファイト!!ヴァンガード Divinez』もシリーズ5作目で最終章の『幻真星戦編』が放送されます。



このほか、シリーズ3作目の作品として『呪術廻戦 死滅回游 前編』、『炎炎ノ消防隊 参ノ章 第2クール』、『MFゴースト3rd Season』があるほか、待望の続編として『葬送のフリーレン 第2期』、『メダリスト 第2期』、『TRIGUN STARGAZE』(シリーズ2作目)、『姫様“拷問”の時間です 第2期』、『ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミア ILLEGALS- 第2期』、『地獄楽 第二期』、『地獄先生ぬ〜べ〜 第2クール』、『魔都精兵のスレイブ2』などがあります。



また、続編ではない久々の新作として『鎧真伝サムライトルーパー』や『ハイスクール！奇面組』などがあります。



・作品リストは放送・配信時期が早いものから順に並べています。

・「12月」は2025年、「1月」以降は2026年です。

・配信サービスは数が多いため基本的に最速タイミング以外の情報は「他配信」としてまとめています。

・【独占】と記載のあるものは独占配信で、他サービスでの配信はありません。



▼目次表示





・放送情報

TOKYO MX：1/4(日)～

BS11：1/4(日)～



AnimeFesta：12/12(金)～(プレミアム版/オンエア版)

DMM TV：12/12(金)～

他配信：1/7(水)以降順次



・作品情報



モテない大学生・恭平の唯一の自慢は、男性タレント・有栖川煉とイトコ同士だということ。

成長してからはずっと会えていなかったけど、ある晩、恭平のアパートに煉がお忍びで転がり込んできた！

しかし、ひょんなことから煉が本当は「女」だと知ってしまい…！？

カメラの前ではかっこつけてるくせに、実はこんなにかわいかったのかよ…



・スタッフ

原作著者：浅月のりと

監督：佐々木純人

シリーズ構成：イルカ隊長

キャラクターデザイン：那須玲奈

色彩設計：サイトウ

美術設定・美術監督：チャン・ド・キム・ファン

撮影監督：有馬総一郎

編集：新海コウキ

音響監督：司馬明徳

音響制作：クロコデイル

アニメーション制作：スタジオレオ

製作：彗星社

©浅月のりと／Suiseisha Inc.



・キャスト

有栖川恭平：西山ユウキ

有栖川煉：あまいみるく

吉岡皐月：夏樹柑菜

柊ももか：神崎のえる

宮下はるな：花影蛍

杉崎陽奈：有明こんぶ



主要公式SNS：@af_originalMT

ハッシュタグ：#アニメ有栖川煉



TVアニメ『有栖川煉ってホントは女なんだよね。』PV









・放送情報

読売テレビ・日本テレビ系全国ネット：12/20(土) 17:30～



・作品情報



時は幕末——。

動乱巻き起こる京の街に集う若者がいた。

壬生(みぶ)浪士組(ろうしぐみ)、通称“ミブロ”。

のちに「新選組」となる彼らは、街の平穏を守るため命を懸ける。

ひとりの心やさしい少年「にお」が加わったミブロは、戦いの日々を通して、絆を深めていく。

「京を守るためにはまず安住を捨てて、新たに前に進むべきです。」

におの一言から、新たな仲間を募集し、組織の拡大に挑むミブロ。

しかし、筆頭局長である芹沢鴨の存在により、隊内に亀裂が生じようとしていた。

譲れない正義が交錯した末に、儚き暗殺が動き出す——。

青のミブロ—芹沢暗殺編—、開幕。



・スタッフ

監督：羽原久美子

シリーズ構成：猪原健太

キャラクターデザイン：大場優子、西田美弥子、猪瀬愛美

音響監督：亀山俊樹

音楽：林ゆうき

制作会社：MAHO FILM

©安田剛士・講談社／「青のミブロ」製作委員会



・キャスト

ちりぬにお：梅田修一朗

斎藤はじめ：小林千晃

田中太郎：堀江瞬

土方歳三：阿座上洋平

沖田総司：小野賢章

芹沢鴨：竹内良太

近藤勇：杉田智和

永倉新八：津田健次郎

原田左之助：岩崎諒太

山南敬助：河西健吾

藤堂平助：戸谷菊之介

井上源三郎：杉山紀彰

新見錦：梅原裕一郎

野口健司：大野智敬

平間重助：前田雄

平山五郎：乃村健次



主要公式SNS：@miburo_anime

ハッシュタグ：#青のミブロ



TVアニメ『青のミブロ』-芹沢暗殺編- 公式PV第一弾／2025年12月20日（土） 放送開始！









・放送情報

MBS・TBS系列28局ネット：12月25日(木) 24:10～



・作品情報



ユニオンを裏切り、円卓を手にしたビリー。UMAウィンターによる吹雪の中、オータム戦の報告を受け、不死と不運が進化していることを知る。

そこにジュイスが現れ、古代遺物は神を倒すための武器であること、アークがあと1回のループしかできないことを明かし、共通の目的である“神を倒す”ために共に戦い不運に賭けようと説得を試みる。だがビリーは「俺達は組めない」と言い放つのだった。

そしてアークとアポカリプスを手に入れようと画策していたビリーの思惑に気づくジュイスだが、UMAも入り乱れての激闘が始まってしまう。

互いの正義に覚悟を決め、苛烈に迫るジュイスの剣に、他の否定者の能力と銃で対するビリー。ビリーが真に欲するものは何なのか――

一方、オータムのコアを捕獲したアンディと風子は、空路でサマー討伐に向かっていた。だが、ジュイスがアポカリプスをアンディに託していたことがビリーに読まれ、放たれた刺客が空中から二人に襲い来る！



・スタッフ

原作：戸塚慶文

監督・絵コンテ・演出：朴性厚

脚本：蓜島岳斗

キャラクターデザイン：守岡英行、石本峻一

UMAデザイン：三輪和宏

プロップデザイン：雪駄

美術監督：ルガル・ヤン

色彩設計：水野愛子

撮影監督：サイトウタカオ

3Dディレクター：菅友彦

編集：廣瀬清志

音楽：末廣健一郎

音響監督：明田川仁

企画プロデュース：UNLIMITED PRODUCE by TMS

開発協力：david production

アニメーション制作：E&H production

© 戸塚慶文／集英社・アンデッドアンラック製作委員会



・キャスト

アンディ：中村悠一

出雲風子：佳原萌枝

ジュイス：伊瀬茉莉也

ビリー：小山力也

アポカリプス：杉田智和

テラー：小野賢章

バランス：子安武人



主要公式SNS：@undeadunluck_an

ハッシュタグ：#アンデッドアンラック #アンデラ



OP：女王蜂「01」

ED：女王蜂「02」



TVSP『アンデッドアンラック』Winter編 メインPV／Undead Unluck |Main Trailer









・放送情報

TOKYO MX：12/31(水) 22:00～

BS11：12/31(水) 22:00～

とちぎテレビ：12/31(水) 22:00～

群馬テレビ：12/31(水) 24:00～

MBS：1/2(金) 25:15～

RKB：1/3(土) 26:35～

TeNY：1/4(日) 26:00～



Amazon Prime Video：12/31(水) 24:00～【見放題独占配信】



・作品情報



「どれも懐かしくて、全てがかけがえのない大切な思い出。」

秀才たちが集うエリート校・秀知院学園

その生徒会で出会った副会長・四宮かぐやと生徒会長・白銀御行。

2人は長きにわたる恋愛頭脳戦の末、交際することに……

月日は流れ、部屋でひとりアルバムを眺めるかぐや。

そこには、白銀や秀知院学園の仲間と過ごした思い出を収めた写真が並んでいる。

懐かしさに浸りページをめくる度、かぐやの思い出が蘇る。



・スタッフ

原作：赤坂アカ

監督：畠山守

キャラクターデザイン：八尋裕子

総作画監督：川上哲也・岩崎令奈

プロップデザイン：木藤貴之

美術監督：若林里紗

美術設定：平義樹弥

色彩設計：ホカリカナコ

CG監督：栗林裕紀

撮影監督：信川公哉

編集：松原理恵

音楽：羽岡佳

音響監督：明田川仁

制作：A-1 Pictures

©赤坂アカ／集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会



・キャスト

四宮かぐや：古賀葵

白銀御行：古川慎

藤原千花：小原好美

石上優：鈴木崚汰

伊井野ミコ：富田美憂

早坂愛：花守ゆみり

ナレーション：青山穣



主要公式SNS：@anime_kaguya

ハッシュタグ：#かぐや様



OP：鈴木雅之 feat. 古賀葵「アブナイキオク」



『かぐや様は告らせたい 大人への階段』本PV｜2025年12月31日(水)放送！









・放送情報

TOKYO MX：1/3(土) 25:00～

BS11：1/3(土) 25:00～



U-NEXT：12/31(水) 24:00～

アニメ放題：12/31(水) 24:00～

他配信：1/3(土) 25:00以降順次



・作品情報



推しに人生を捧げる高校生・木下うたげは、大人気アイドルF/ACEのメンバー福原多聞くんを全力応援中。

日々推し活に励むうたげだったが、ある日家事代行のバイト中に派遣されたのは――まさかの推しの家！？

そこで出会ったのは、ステージ上のセクシー＆ワイルドな完璧アイドルとは真逆な、ジメジメ陰キャで自己肯定感ゼロの多聞くんだった――！

「本当にごめんなさい嘘つきクソ野郎で……本来なら応援される価値もないんで、あんなニセモノ……」

「は？ファンの愛舐めてます？多聞くんは我々の世界をパラダイスに変えてくれる、爆イケ天才古今無双！いわば神！たとえ本人でもアンチには屈しません！！！（福原多聞全肯定）」

推しの裏の顔に動揺しながらも、気づけばジメジメ多聞くんにもときめいてしまい…！？

笑えて共感！きゅんきゅん悶えて、沼落ち確定！

ハイテンション推し活ラブコメディ爆誕！！！



・スタッフ

原作：師走ゆき

監督：永岡智佳

シリーズ構成・脚本：永井千晶

キャラクターデザイン：伊東葉子

総作画監督：伊東葉子、千葉充、露木愛里

プロップデザイン：藤井萌依

音楽：大間々昂、田渕夏海

美術監督：余力

CGディレクター：門間絢香

ライブCG協力：サンジゲン

2Dデザイン：吉垣誠

撮影監督：青栁風香

色彩設計：木村美保

編集：瀧川三智（REAL-T）

音響監督：大寺文彦

音響効果：西佐知子

音響制作：田中理恵

アニメーション制作：J.C.STAFF

製作：松竹・キングレコード・白泉社

©師走ゆき・白泉社／多聞くん今どっち！？製作委員会



・キャスト

木下うたげ：早見沙織

福原多聞：波多野翔

坂口桜利：千葉翔也

橘敬人：畠中祐

石橋ナツキ：天﨑滉平

甲斐倫太郎：長岡龍歩

藤田渉：水中雅章

白石泉：本田貴子

結菜：福積沙耶

莉子：平山ゆりか

木下ほまれ：佐々木瑠奈

木下やまと：七瀬彩夏



主要公式SNS：@Tamon_anime

ハッシュタグ：#多聞くん今どっち #Tamon_anime



TVアニメ「多聞くん今どっち!?」PV第2弾｜2026年1月3日(土)25:00より放送&配信開始！









・放送情報

TOKYO MX：1/4(日) 22:30～

BS日テレ：1/5(月) 24:30～

読売テレビ：1/5(月) 26:59～

AT-X：1/7(水) 22:00～



dアニメストア：12/31(水) 24:00～

ABEMA：12/31(水) 24:00～

他配信：1/4(日) 23:00～



・作品情報



もう『器用貧乏』なんて言わせない！

いつか『万能者』と言われる探索者になってやる！

ある日のこと……

所属している「勇者パーティ」のリーダーであり、幼なじみのオリヴァーから実力不足を理由に追放を言い渡されたオルン・ドゥーラ。

パーティのために【剣士】から【付与術士】へとコンバートし、独自に開発した魔術で仲間をサポートしてきたオルンにとっては到底、納得のいくものではなかった。

しかし、苦楽を共にしてきたはずの仲間からも『器用貧乏』だとバカにされ、すでに後任者も決まっているという。

失意のなか、「勇者パーティ」に別れを告げたオルンは探索者としての決意を新たに、ソロ活動を始めるのだが……。

抜け落ちた記憶…

理不尽さへと立ち向かう力…

新たなる出会いの数々が、オルンの運命を大きく変える。

大切な仲間を護るため

究極の『器用貧乏』は、最強の『万能者』を目指して突き進む。

大逆転の異世界王道ファンタジーが開幕！



・スタッフ

原作：都神樹

キャラクター原案：きさらぎゆり

コミカライズ：よねぞう

監督：神戸洋行

シリーズ構成：鈴木雅詞

キャラクターデザイン：中村直人

副監督：川本和隆

美術監督：坪井健太（草薙）

色彩設計：池田ひとみ

撮影監督：田中恒嗣（レアトリック）

3Dディレクター：室薗勇輝

3D監修：川原智弘

特効・2Dワークス：益子典子

編集：吉武将人

音響監督：濱野高年

音響効果：中島勝大

音響制作：グロービジョン

音楽：半田翼

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：animation studio42

©都神樹・講談社／勇者パーティを追い出された製作委員会



・キャスト

オルン・ドゥーラ：大塚剛央

ソフィア・クローデル：立花日菜

セルマ・クローデル：大西沙織

ローガン・ヘイワード：大地葉

キャロライン・イングロット：石見舞菜香

オリヴァー・カーディフ：中島ヨシキ

ルーナ・フロックハート：田澤茉純

アネリ・ワイルズ：渡部紗弓

デリック・モーズレイ：盆子原康

フィリー・カーペンター：大久保瑠美

レイン・ハグウェル：深川芹亜

ルクレーシャ・オーティス：大倉紬

ウィルクス・セヴァリー：濱健人

シオン・ナスタチウム：藤田茜



主要公式SNS：@kiyou_bimbou

ハッシュタグ：#器用貧乏



OP：常闇トワ「シルベ」

ED：Nowlu「sukuu」



TVアニメ『勇者パーティを追い出された器用貧乏』放送直前PV｜2026年1月1日先行配信開始！









・放送情報

TOKYO MX：12/31(水) 25:00～

BS11：12/31(水) 25:00～

AT-X：1/10(土) 17:00～



dアニメストア：12/31(水) 27:30～

アニメタイムズ：12/31(水) 27:30～

他配信：1/3(土) 27:30以降順次



・作品情報

原作はダッシュエックス文庫から刊行されている小説シリーズで、本編は既刊8巻。2025年夏にアニメ化されていて、その続編5話が放送される。なお、特別編集版が「わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ！（※ムリじゃなかった!?）～ネクストシャイン！～」と題して2025年11月に劇場で先行上映された。



・スタッフ

原作：みかみてれん

イラスト：竹嶋えく

監督：内沼菜摘

アドバイザー：加戸誉夫

シリーズ構成・脚本：荒川稔久

キャラクターデザイン：kojikoji

プロップデザイン：堀たえ子、矢萩利幸、原千遥

総作画監督：金子美咲、森谷春樹、塩川貴史、時乃キノ、阿見圭之介、新井達也、岸本誠司、仁井学、坂﨑忠

メインアニメーター：石井久雄

色彩設計：関本美津子

美術監督：高木佑梨、渡辺佳人

美術設定：高木佑梨、上田瑞香、田中孝典、掛井嶺、新井佳奈、本田こうへい

撮影監督：師岡拓磨

編集：茶圓一郎

音響監督：山口貴之

音響制作：HALF H・P STUDIO

音楽：藤澤慶昌

アニメーション制作：studio MOTHER

©みかみてれん・竹嶋えく／集英社・わたなれ製作委員会



・キャスト

甘織れな子：中村カンナ

王塚真唯：大西沙織

瀬名紫陽花：安齋由香里

琴紗月：市ノ瀬加那

小柳香穂：田中貴子

甘織遥奈：相良茉優



主要公式SNS：@watanare_anime

ハッシュタグ：#わたなれアニメ







・放送情報

TOKYO MX：1/3(土) 22:00～(第2回は1/15(木) 22:30～)

BS日テレ：1/3(土) 23:00～(第2回は1/15(木) 25:00～)

関西テレビ：1/3(土) 27:45～(第2回は1/15(木) 25:45～)

ミヤギテレビ：1/8(木) 25:29～

長野放送：1/8(木) 25:35～(第2回以降は25:20～)

テレビ新広島：1/8(木) 25:50～

テレビユー福島：1/8(木) 25:57～(第2回以降は24:59～)

青森放送：1/8(木) 25:54～

秋田朝日放送：1/8(木) 25:56～(第2回以降は25:50～)

RKB毎日放送：1/8(木) 25:59～

琉球放送：1/8(木) 26:00～(第2回以降は25:31～)

長崎国際テレビ：1/8(木) 26:04～

テレビ静岡：1/8(木) 26:20～(第2回以降は26:25～)

チューリップテレビ：1/8(木) 26:26～(第2回以降は26:22～)

大分放送：1/8(木) 26:26～

テレビ山口：1/8(木) 26:30～

メ～テレ：1/8(木) 26:36～(第2回以降は26:30～)

IBC岩手放送：1/8(木) 26:58～

四国放送：1/8(木) 27:07～

AT-X：1/9(金) 22:30～

新潟放送：1/9(金) 25:53～

あいテレビ：1/9(金) 25:53～

テレビ山梨：1/9(金) 26:55～

テレビユー山形：1/10(土) 24:28～(第2回以降は24:58～)

福井テレビ：1/10(土) 25:15～

日本海テレビ：1/10(土) 26:00～

鹿児島放送：1/10(土) 26:30～

HTB北海道テレビ：1/11(日) 25:45～



Amazon Prime Video：1/3(土) 22:00～(第2回は1/15(木) 22:30～)

他配信：1/6(火) 22:00以降順次

※初回は60分拡大SP



・作品情報



勇者とは、この世で最悪の刑罰である。

大罪を犯した者が「勇者」となり、魔王と戦う刑罰を科されるのだ。

殺されようとも蘇生され、死ぬことすら許されない。

勇者刑に処された元聖騎士団長のザイロ・フォルバーツは、性格破綻者たちで構成された懲罰勇者部隊を率い、戦いの最前線を駆け抜けていた。

過酷な状況の中、ザイロは最強の生体兵器の一人、剣の《女神》テオリッタに出会う。

「敵を殲滅した暁には、この私を褒め讃え……そして頭を撫でなさい」

生き抜くため、自らを陥れた者へ復讐を果たすため――。

《女神》と契約を交わしたザイロは、絶望的な世界で熾烈な闘争と陰謀の渦中に身を投じていく。



・スタッフ

原作：ロケット商会

原作イラスト：めふぃすと

監督：髙嶋宏之

シリーズ構成・脚本：猪原健太

助監督・クリーチャーデザイン：中小路佳毅

キャラクターデザイン：野田猛

世界観設定：池信孝

プロップデザイン：須川康太

エフェクトデザイン：光田史亮

メインアニメーター：須川康太、式地 幸喜、黒崎隼人、平林航、土井田竜健

美術監督：渡辺悠祐

色彩監督：梅崎ひろこ

撮影監督：関谷能弘

3DCG：ENGI

2Dグラフィック：登坂真理菜(画狂)

編集：小口理菜

音響監督：森田祐一

音響制作：株式会社ビットグルーヴプロモーション

音楽：滝澤俊輔（TRYTONELABO）

アニメーションプロデューサー：増尾将史

アニメーション制作：スタジオKAI

製作：勇者刑に処す製作委員会

©2024 ロケット商会/KADOKAWA/勇者刑に処す製作委員会



・キャスト

ザイロ・フォルバーツ：阿座上洋平

テオリッタ：飯塚麻結

パトーシェ・キヴィア：石上静香

ドッタ・ルズラス：堀江瞬

ベネティム・レオプール：土岐隼一

ノルガユ・センリッジ：上田燿司

タツヤ：松岡禎丞

ツァーヴ：福島潤

ジェイス・パーチラクト：千葉翔也

ニーリィ：日笠陽子



主要公式SNS：@yushakei_PJ

ハッシュタグ：#勇者刑に処す #yushakei



OP：SPYAIR「Kill the Noise」



TVアニメ『勇者刑に処す』PV第2弾｜2026年1月放送開始









・放送情報

tvk：1/6(火) 21:55～



Amazon Prime Video：1/3(土) 22:00～

他配信：1/6(火) 22:00以降順次



・作品情報



気がつくと、貧乏貴族の息子に転生していたアルバ。

病のせいで魔法も使えず、短命な運命を背負った彼は公爵家に引き取られることに。

そこで、義兄として紹介されたのは前世の『最推し』であるオルシスだった。

「えっ、つまり俺って最推しの義弟になったの⁉」

しかも、ゲームのままの展開だと、自分のせいでオルシスは笑顔を失ってしまう！

その運命を避けるため、そして最推しを愛で続けるため、アルバは自分の病を治し、オルシスと仲良くなることを決意して――!?

転生愛され令息が、全力で運命を捻じ曲げるあったかほのぼの異世界転生ボーイズライフ！



・スタッフ

原作漫画：朝陽天満、辻本嗣

原作小説：朝陽天満

原作イラスト：カズアキ

監督：森下裕介

シリーズ構成：手塚泉

音楽：YAMAAD、アーモンド

音響監督：三浦妙子

音響効果：宅間麻姫

制作統括：高橋和也

アニメーション制作：Imagica Infos／Imageworks Studio

製作：「最推し」製作委員会

©朝陽天満・辻本嗣・アルファポリス/「最推し」製作委員会



・キャスト

アルバ：村瀬歩

オルシス：蒼井翔太

ハルス：辰守伶郎

フローロ：鳥越まあや

ブルーノ：広瀬裕也



主要公式SNS：@baloon_project

ハッシュタグ：#さいおし



ED：蒼井翔太「Endless You」



TVアニメ『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』PV第2弾









・放送情報

TOKYO MX：1/3(土) 23:30～(TVSP「Whispers of Dawn」＋第1話「英霊事件」の90分SP)

BS11：1/3(土) 23:30～(TVSP「Whispers of Dawn」＋第1話「英霊事件」の90分SP)

群馬テレビ：1/3(土) 23:30～(TVSP「Whispers of Dawn」＋第1話「英霊事件」の90分SP)

とちぎテレビ：1/3(土) 23:30～(TVSP「Whispers of Dawn」＋第1話「英霊事件」の90分SP)

AT-X：1/4(日) 21:00～(TVSP「Whispers of Dawn」＋第1話「英霊事件」の90分SP・第2話以降は22:00～)

MBS：1/10(土) 27:08～(第1話「英霊事件」＋第2話「群像VS虚像」連続放送予定)



ABEMA：1/3(土) 23:30～

dアニメストア：1/3(土) 23:30～

U-NEXT：1/3(土) 23:30～

アニメ放題：1/3(土) 23:30～

他配信あり



・作品情報



魔術師〈マスター〉と英霊〈サーヴァント〉が、あらゆる願いをかなえる願望機「聖杯」をめぐり戦う――「聖杯戦争」。

かつて、日本で行われた第五次聖杯戦争の終結から幾年。

新たな聖杯の予兆がアメリカ合衆国西部の都市・スノーフィールドにおいて観測される。

そして集う、魔術師〈マスター〉と英霊〈サーヴァント〉達――

欠けたクラス。

選ばれるはずのないサーヴァント。

暗躍する国家。

戦争の為に造られた街。

――数多のイレギュラーにより、「聖杯戦争」は混迷し、捻じれていく。

偽りの聖杯の壇上で踊る、人間と英霊〈サーヴァント〉達の饗宴が幕を開ける――。



・スタッフ

原作：成田良悟・TYPE-MOON

キャラクター原案：森井しづき

監督：榎戸駿・坂詰嵩仁

シリーズ構成：大東大介

キャラクターデザイン：山田有慶

サブキャラクターデザイン：滝山真哲・相音光・浜友里恵・おかざきおか

プロップデザイン：田中一真

モンスターデザイン：楫野裕翔・和田慎平

イメージボード：有原慧悟

宝具演出デザイン：伍柏諭

メインアニメーター：遠山友賀

美術監督：清木亜夕（草薙）・畠山佑貴（草薙）

美術ボード：小倉一男（草薙）

美術設定：成田偉保（草薙）・板橋紗綾香（グラフィニカ）・杉本あゆみ（千住工房）・新妻雅行（千住工房）・平義樹弥（A-1 Pictures）

色彩設計：茂木孝浩

CG監督：宮風 慎一（グラフィニカ）

2D Works：松田陵平

撮影監督：宮脇洋平

編集：近藤勇二（REAL-T）

音響監督：土屋雅紀

音響効果：小山恭正

音響制作：INSPION エッジ

音楽：澤野弘之

制作：A-1 Pictures

©成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC



・キャスト

アヤカ・サジョウ：花澤香菜

セイバー：小野友樹

ティーネ・チェルク：諸星すみれ

アーチャー：関智一

ランサー：小林ゆう

繰丘椿：古賀葵

オーランド・リーヴ：羽多野渉

キャスター：森久保祥太郎

フラット・エスカルドス：松岡禎丞

バーサーカー：堀内賢雄

ジェスター・カルトゥーレ：橘龍丸

アサシン：Lynn

フランチェスカ・プレラーティ：内田真礼

ファルデウス・ディオランド：榎木淳弥

シグマ：梶原岳人

ハンザ・セルバンテス：小西克幸

ロード・エルメロイⅡ世：浪川大輔

ランガル：咲野俊介



主要公式SNS：@Fate_SF_Anime

ハッシュタグ：#strangefake



ED：13.3g「潜在的なアイ」



TVアニメ「Fate/strange Fake」｜TVシリーズ第2弾“真”PV









・放送情報

TOKYO MX：1/4(日) 21:30～

BS11：1/4(日) 22:30～

MBS、CBC、RKB毎日で放送あり



・作品情報

アメリカ育ちの芦屋瑞稀は憧れの走り高跳び選手・佐野泉に会いたい一心で、性別を偽って男子校の桜咲学園へ編入する。



国内では2007年に堀北真希主演で、2011年に前田敦子主演でドラマ化されていて、このほかに2006年の台湾版、2012年の韓国版がある。原作者の中条比紗也さんは2023年10月に亡くなったが、アニメ化企画には携わっていてアニメ版の世界観を楽しみにしていたとのこと。



・スタッフ

原作：中条比紗也

監督：竹村菜月

監督補佐：うえだしげる

シリーズ構成：吉岡たかを

キャラクターデザイン：蘇詩宜

プロップデザイン：原由知

色彩設計：伴夏代

CG監督：西牟田祐禎

美術監督：市倉敬

撮影監督：魚山真志

編集：柴田香澄

音楽：横山克

音響監督：明田川仁

アニメーション制作：シグナル・エムディ

©中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会



・キャスト

芦屋瑞稀：山根綺

佐野泉：八代拓

中津秀一：戸谷菊之介

難波南：梅原裕一郎

梅田北斗：福山潤

中央千里：川島零士

萱島大樹：内山昂輝

関目京悟：駒田航

野江伸二：古屋亜南

神楽坂真言：日野聡



主要公式SNS：@hanakimi_anime

ハッシュタグ：#花ざかりの君たちへ #花君アニメ



OP：YOASOBI「アドレナ」

ED：YOASOBI「BABY」



TVアニメ「花ざかりの君たちへ」PV｜2026年1月4日（日）より各局にて順次放送開始！！









・放送情報

TOKYO MX：1/4(日) 22:00～

BS朝日：1/4(日) 26:00～

WOWOW：1/6(火) 24:30～



ABEMA：1/4(日) 22:00～

dアニメストア：1/4(日) 22:00～



・作品情報



目の見えない少年クノンの目標は、水魔術で新たな目を作ること。

魔術を習い始めて僅か五ヵ月で教師の実力を追い越したクノンは、その史上初の挑戦の中でさらに才能を開花させていく…

好奇心で世界を切り拓く、盲目の天才少年の魔術探求ファンタジー、開幕。



・スタッフ

原作：南野海風

キャラクター原案：Laruha

コミカライズ：La-na

監督：大庭秀昭

シリーズ構成・脚本：江夏由結

キャラクターデザイン：佐藤陽子、小林利充

アクション作画監督：才木康寛

プロップデザイン：杉村友和

美術監督：宮田遥可

色彩設計：山上愛子

撮影監督：浅川茂輝

編集：木村佳史子

音響監督：髙桑一

音楽：滝澤俊輔（TRYTONELABO）

音楽制作：ポニーキャニオン

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

アニメーション制作：プラチナビジョン

©南野海風・Laruha/KADOKAWA/「魔術師クノンは見えている」製作委員会



・キャスト

クノン・グリオン：早見沙織

イコ・ラウンド：内田真礼

ミリカ・ヒューグリア：鬼頭明里

ジェニエ・コース：山口立花子

ゼオンリー・フィンロール：島﨑信長



主要公式SNS：@animekunon

ハッシュタグ：#アニメクノン



OP：ヰ世界情緒「ラケナリアの夢」

ED：KOHTA YAMAMOTO「Story feat. katagiri」



2026年1月4日放送TVアニメ「魔術師クノンは見えている」本PV









・放送情報

TOKYO MX：1/4(日) 23:30～

BS日テレ：1/4(日) 23:30～

RKB毎日：1/4(日) 26:02～(第2話以降は25:20～)

テレビ愛知：1/6(火) 25:30～

読売テレビ：1/8(木) 25:59～

アニマックス：1/23(金) 19:00～



Lemino、Amazon Prime Video、アニメタイムズ、アニメストアほかで配信あり



・作品情報



MFG第3戦・ザ・ペニンシュラ真鶴──

直前に負ったヒジの怪我で2速が使えないまま決勝レースがスタートし、ライバルたちに続々と抜かれていく窮地に、カナタの中で眠っていた剥き出しの闘争心が目を覚ます！

──すべて抜き返さなきゃこのレースは終われない!!



・スタッフ

原作：しげの秀一

監督：中智仁

シリーズ構成：山下憲一

脚本：山下憲一、稲荷明比古

キャラクターデザイン：恩田尚之

総作画監督：恩田尚之、坂本千代子、油井徹太郎

3Dディレクター：内田博基

プロップデザイン：新谷真昼

美術監督・設定：明石聖子(STUDIO uni)

色彩設計：田中千春

撮影監督：林幸司(ハヤブサフィルム)

編集：廣瀬清志(editz)

音楽：土橋安騎夫

音響監督：三間雅文

音響効果：小山健二(SOUND BOX)

音響制作：テクノサウンド

アニメーション制作：FelixFilm

CGアニメーション制作：FelixFilm／directrain

製作：MFゴースト製作委員会

©しげの秀一・講談社／MFゴースト製作委員会



・キャスト

片桐夏向（カナタ・リヴィントン）：内田雄馬

西園寺恋：佐倉綾音

相葉瞬：小野大輔

ミハイル・ベッケンバウアー：神谷浩史

大石代吾：浪川大輔

赤羽海人：諏訪部順一

石神風神：安元洋貴

沢渡光輝：逢坂良太

八潮翔：田邊幸輔

北原望：芹澤優

坂本雄大：櫻井トオル

大谷洋介：石川界人

ジャクソン・テイラー：中村悠一

前園和宏：宮園拓夢

柳田拓也：坂田将吾

E・ハンニネン：三宅健太

諸星瀬名：八代拓

緒方：畠中 祐

リョウ・タカハシ：子安武人

高橋啓介：関智一

上有史浩：細井治

秋山渉：松本保典

武内樹：岩田光央

池谷浩一郎：矢尾一樹

健二：高木渉

奥山広也：阪口周平

小柏カイ：神奈延年

田中洋二(実況)：光部樹

京子：飯田友子

真美：林鼓子

ナレーション：三木眞一郎



主要公式SNS：@mfg_anime

ハッシュタグ：#MFゴースト



OP：芹澤優「TIMELESS POWER feat. MOTSU」

ED：Himika Akaneya「予感の途中 Prod. ☆Taku Takahashi (m-flo)」



2026年1月4日(日)より放送開始！TVアニメ『#MFゴースト 3rd Season』 第1弾PV









・放送情報

TOKYO MX：1/4(日) 24:00～

ABC：1/4(日) 24:40～

BS朝日：1/4(日) 23:00～

AT-X：1/5(月) 22:30～



Amazon Prime Videoで最速配信

他配信あり



・作品情報



人見知りの小説家・高代槙生は、姉夫婦の葬式で両親を亡くした姪の田汲朝を、勢いで引き取ることになる。

思いがけずはじまった同居生活によって、それまで静かだった槙生の日常は一変。他人と暮らすことに不慣れな性格のため、15歳の朝との生活に不安を感じていた。

一方、両親を亡くし居場所を見失った朝は、はじめて感じる孤独の中で、母とはまるで違う“大人らしくない”槙生の生き方に触れていく。

人づきあいが苦手で孤独を好む槙生と、人懐っこく素直な性格の朝。

性格も価値観もまるで違うふたりは、戸惑いながらも、ぎこちない共同生活を始めていく。

共に、孤独を生きていく二人の、手探りで始まる年の差同居譚。



・スタッフ

原作：ヤマシタトモコ

監督：大城美幸

構成・脚本：喜安浩平

キャラクターデザイン・総作画監督：羽山賢二

サブキャラクターデザイン：川村敏江

プロップ設定：狩野都

衣装設定：相澤楓

美術：高橋依里子

色彩設計：田中美穂

撮影：並木智

編集：関一彦

音響監督：大森貴弘

音楽：牛尾憲輔

アニメーション制作：朱夏

©ヤマシタトモコ・祥伝社／アニメ「違国日記」製作委員会



・キャスト

高代槙生：沢城みゆき

田汲朝：森風子

笠町信吾：諏訪部順一

楢えみり：諸星すみれ

醍醐奈々：松井恵理子

塔野和成：近藤隆

実里：大原さやか



主要公式SNS：@ikoku_anime

ハッシュタグ：#違国日記



OP：TOMOO「ソナーレ」

ED：Bialystocks「言伝」



TVアニメ『違国日記』PV第2弾









・放送情報

TOKYO MX：1/4(日) 24:30～

BS朝日：1/4(日) 25:30～

テレビ愛媛：1/5(月) 25:50～

読売テレビ：1/6(火) 25:29～



U-NEXT、アニメ放題ほかで配信あり



・作品情報



ここは、殺しや拷問が合法化された世界

数ある＜拷問請負業社＞の中でも悪人のみを対象とする業界唯一のホワイト企業「株式会社スピリタス」

そこで働く、4人のバイトくんたち



面倒見が良い先輩バイトは

何でもできて、誰とでも仲良くなれるエース・セロ

みんながあこがれる拷問界の生きるレジェンド・シウ



そして、期待の新人バイト

キュートで元気な頑張り屋・ミケ

マジメで心優しい大学生・ヒュー



彼らはアットホームな職場で今日もゆる〜く仲良くおつとめを果たします



ほかにも屑屋に掃除屋……そしてまさかの殺し屋!?

ゆかいで頼れる専門業者さんがわいわい登場っ



個性豊かな仲間たちとの毎日は、意外にも居心地がよくて──

ちょっぴりダークなお仕事コメディ、始業です☆



・スタッフ

原作：次見やをら

監督：追崎史敏

シリーズ構成：雨宮ひとみ

キャラクターデザイン：渋谷秀

色彩設計：立松沙緒理

美術監督：李書九

撮影監督：椎名優希

編集：小島俊彦

音響監督：立石弥生

音響効果：櫻井陽子

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：藤澤健至(Team-MAX)

音楽制作：ランティス

制作：ディオメディア

©次見やをら・白泉社/「拷問バイトくんの日常」製作委員会



・キャスト

セロ：土岐隼一

シウ：寺島拓篤

ミケ：永塚拓馬

ヒュー：阿座上洋平

ヘラ：谷山紀章

ノエ：安田陸矢



主要公式SNS：@goumonbt_anime

ハッシュタグ：#拷問バイトくんの日常



TVアニメ「拷問バイトくんの日常」メインPV | 2026年1月4日(日)より放送・配信開始！









・放送情報

BS11：1/4(日)～

TOKYO MX：1/6(火)～



AnimeFesta



・作品情報



「イケメン兄貴ゲット！ とか都合よくいかないかぁ(´-д-)=3」

父親の再婚でできた妹は自分とは正反対なゴリゴリのギャルだった…！

同居開始後も男を連れ込むなどやりたい放題の藍花にうんざりの光太だったが、ある事件をきっかけにして彼女からハグやそれ以上を求められるようになってしまい…！？

生意気ギャルと理屈屋童貞のでこぼこ義兄妹ラブコメ爆誕！！



・スタッフ

原作：ひらふみ

作画：神馬耶樹

監督：昆野比遊太

シリーズ構成：黒崎エーヨ

キャラクターデザイン：渡辺義弘

色彩設計：わしみ

美術設定：イェマオヤマ

撮影監督：鳳凰院修羅苦羅

編集：新海コウキ

音響監督：雨桑みくも

音楽：あいうえおか

音響制作：スタジオマウス

アニメーション制作：studio HōKIBOSHI

製作：彗星社

©神馬耶樹 ひらふみ／Suiseisha Inc.



・キャスト

高村藍花：百合本花

高村光太：五十嵐勇太

高村義行：モモスケ

高村美咲：春乃いろは



主要公式SNS：@IchigoaikaAnime

ハッシュタグ：#イチゴ哀歌 #イチゴ哀歌アニメ



TVアニメ『イチゴ哀歌〜雑で生イキな妹と割り切れない兄〜』PV









・放送情報

AT-X：1/5(月) 20:00～

TOKYO MX：1/5(月) 21:54～



アニメタイムズ：1/5(月) 21:00～

他配信：1/12(月) 20:00以降順次



・作品情報



就職先は…拳王軍でした。

199X年。核の炎に包まれた世界は、生きていくだけでも大変な世界。

そんな中、主人公ノブが見つけた就職先は、なんとあの「拳王軍」だった！

志望者よりも死亡者が多い危険すぎる職場で、ノブはいつまで生きていられるのか…!?

ババアに変装したザコや、カサンドラのウイグル獄長、聖帝軍の「汚物は消毒の人」など個性豊かなザコが続々登場!!

ザコ死にまくりコメディ☆開幕!!



・スタッフ

原作・原案：武論尊・原哲夫

作画・倉尾宏

アニメーションディレクター：三浦大輔

美術監督：岩井未来

色彩設計：岩井未来

撮影監督：伊藤小夜子

演出・編集：長谷卓磨、齋藤佑馬

音楽：三浦誠司

アニメーション制作：動楽

プロデューサー：中村誠

©武論尊・原哲夫／コアミックス 1983, ©ザコたちの挽歌製作委員会



・キャスト

ノブ：下野紘

ザク：拝真之介

バーズ：矢野正明

ナレーション：高橋伸也



主要公式SNS：@hokuto_zakoban

ハッシュタグ：#ざこばん #zakoban #北斗の拳



OP：イツカ▶︎「Blacker Co., Ltd.」

ED：The Canbellz「Elegy of the Enemies」



ショートアニメ「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」 PV第1弾









・放送情報

TOKYO MX：1/5(月) 22:00～

BS日テレ：1/5(月) 23:00～

読売テレビ：1/5(月) 25:59～



配信：1/5(月) 22:30以降順次



・作品情報



灰廻航一は、ヒーローに憧れながらも夢を諦めた冴えない大学生。

そんな彼の密かな楽しみは、オールマイトのコスプレ姿で街を徘徊し、プロヒーローを気取って人助けに勤しむことだった。

平凡な毎日を送っていた航一だったが、無許可でゲリラライブを行う自称アイドル・ポップ☆ステップ、「クズ専門の“掃除屋”」を名乗る謎の覆面男・ナックルダスターに出会い、「ヴィジランテ」の活動に巻き込まれていく。

非合法に人々を救ける彼らは、秩序を乱す犯罪者か、正義の自警団か。

“非合法ヒーロー”「ヴィジランテ」の物語が幕を開ける―！



・スタッフ

原作：古橋秀之、別天荒人、堀越耕平

監督：鈴木健一

シリーズ構成・脚本：黒田洋介

キャラクターデザイン：吉田隆彦

美術監督：渡辺幸浩

色彩設計：のぼりはるこ

撮影監督：張盈穎

3DCG監督：佐々木瑞生

編集：廣瀬清志

音楽：林ゆうき、山城ショウゴ、古橋勇紀

音響監督：三間雅文

プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ

アニメーション制作：ボンズフィルム

© 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会



・キャスト

灰廻航一：梅田修一朗

ポップ☆ステップ：長谷川育美

ナックルダスター：間宮康弘

キャプテン・セレブリティ：森川智之

塚内真：瀬戸麻沙美

塚内直正：川島得愛

蟹屋敷モニカ：植田佳奈

ファットガム：興津和幸

ベストジーニスト：緑川光

エッジショット：鎌苅健太

オールマイト：三宅健太

傷顔の男：八代拓

相澤消太：諏訪部順一

白雲朧：小野賢章

山田ひざし：吉野裕行



主要公式SNS：@vigilante_mha

ハッシュタグ：#ヴィジランテ #ヒロアカ #MHAvigilantes #mha



OP：すりぃ「CATCH!!!」

ED：シャイトープ「ミス・ユー」



TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期 本PV｜2026年1月5日より毎週月曜22:00～放送開始！｜OPテーマ：すりぃ「CATCH!!!」









・放送情報

AT-X：1/5(月) 22:00～

TOKYO MX：1/5(月) 24:00～

ABC：1/7(水) 26:15～

BS朝日：1/9(金) 23:30～

SBS：1/10(土) 26:08～



dアニメストア：1/5(月) 22:30～

他配信あり



・作品情報



温泉が湧き出る海辺の街・熱海。

小さなクリーニング店を営む金目綿花奈さんは、明るくて働き者で温泉が大好きな女の子。

彼女と彼女を巡る人々が織りなす、ひきこもごもストーリー、始まります。



・スタッフ

原作：はっとりみつる

監督：大西健太（オクルトノボル）

シリーズ構成・脚本：待田堂子

キャラクターデザイン：戸沢東

音響監督：中谷希美

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：秩父英里

音楽制作：フライングドッグ

アニメーション制作：オクルトノボル

©はっとりみつる／SQUARE ENIX・「綺麗にしてもらえますか。」製作委員会



・キャスト

金目綿花奈：鈴代紗弓

石持毬祥：梅田修一朗

片口那色：稲垣好

鰙久里留：青山吉能

鰙守大：白石兼斗

⽮柄⿇未：⼩清⽔亜美

安治：⽔⽥わさび



主要公式SNS：@kinishite_anime

ハッシュタグ：#きにして



OP：ゆう。「綺麗。」

ED：清浦夏実「若葉のころ」



TVアニメ「綺麗にしてもらえますか。」PV第1弾









・放送情報

TOKYO MX：1/5(月) 23:00～

BS11：1/5(月) 23:00～

北海道放送：1/5(月) 25:29～

読売テレビ：1/5(月) 26:29～

チャンネルNECO：1/9(金) 23:30～

とちぎテレビ：1/16(金) 23:00～

長崎放送：1/17(土) 24:58～



Amazon Prime Video：1/5(月) 23:00～【見放題独占配信】



・作品情報



杉元とアシㇼパの旅はクライマックスへ!!

アイヌから奪われた金塊を巡る生存競争サバイバル、最終章に突入ッッ!!!



・スタッフ

原作： 野田サトル

チーフディレクター：すがはらしずたか

シリーズ構成：高木登

キャラクターデザイン：山川拓己

美術監督：渋谷幸弘、三宅真央

色彩設計：福田由布子

撮影監督：織田頼信

編集：池田康隆

音響監督：明田川仁

音響制作：マジックカプセル

アイヌ語監修：中川裕

ロシア語監修：Eugenio Uzhinin

音楽：末廣健一郎

アニメーション制作：ブレインズ・ベース

製作： ゴールデンカムイ製作委員会

©野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会



・キャスト

杉元佐一：小林親弘

アシㇼパ：白石晴香

白石由竹：伊藤健太郎

鶴見中尉：大塚芳忠

土方歳三：中田譲治

尾形百之助：津田健次郎

牛山辰馬：乃村健次

永倉新八：菅生隆之

二階堂浩平：杉田智和

宇佐美上等兵：松岡禎丞

月島軍曹：竹本英史

鯉登少尉：小西克幸

海賊房太郎：関智一



主要公式SNS：@kamuy_anime

ハッシュタグ：#ゴールデンカムイ



OP：Awich × ALI「黄金の彼方」



TVアニメ「ゴールデンカムイ」最終章PV









・放送情報

テレ東系6局ネット：1/5(月) 24:00～

AT-X：1/6(火) 22:30～(プチドキver.)

BS日テレ：1/6(火) 23:30～



AnimeFesta：1/5(月) 24:30～(プチドキver.／オンエアver.)

dアニメストア：1/5(月) 24:30～(プチドキver.／オンエアver.)

dアニメストア for Prime Video：1/5(月) 24:30～(オンエアver.)

dアニメストア ニコニコ支店：1/5(月) 24:30～(オンエアver.)

他配信：1/9(金) 24:30～(オンエアver.)



※オンエアver.は規制あり、プチドキver.は一部話数で規制なし



・作品情報



「えーゆー」こと界世之介、高校1年生。彼女なし。

ラブコメ、特に「幼馴染とのラブコメ」にドはまり中。

そんなえーゆーの、目下の悩みは幼馴染の「しお」と「あかり」が可愛すぎること！

しかし、えーゆーは知っている…「現実の幼馴染とはラブコメにならない」ということを。

が！当の「しお」と「あかり」の気持ちはえーゆーに向いていて…！

ヒロイン全員、幼馴染！じれったくて、もどかしい！でも胸が熱くなる！

「最旬幼馴染ラブコメ」、開幕！



・スタッフ

原作：三簾真也

監督：桑原智

シリーズ構成：広田光毅

脚本：広田光毅、森田眞由美

キャラクターデザイン・総作画監督：岩崎令奈

美術監督：斉藤雅己

色彩設計：油谷ゆみ

撮影監督：木村俊也（T2スタジオ）

編集：内田渉（コンクエスト）

音響監督：本山哲

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽： 伊藤翼、ZENTA、やしきん

音楽制作：サイバーエージェント

アニメーション制作：手塚プロダクション

©三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会



・キャスト

界世之介：浦尾岳大

水萌汐：久住琳

火威灯：芹澤優

月見るな：平塚紗依

日向春：山本悠有希



主要公式SNS：@love_osnnjm_wm

ハッシュタグ：#幼ラブアニメ



OP：HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）「あいらびゅ♡」

ED：小玉ひかり「あまのじゃく」



TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』メインPV第2弾｜2026年1月5日放送・配信開始









・放送情報

TOKYO MX：1/7(水) 22:00～

BSフジ：1/7(火) 24:30～

AT-X：1/8(木) 21:00～



DMM TV：1/6(火) 22:00～

dアニメストア：1/9(金) 22:00～

他配信：1/12(月) 22:00～



・作品情報



悪の権化たる魔族たちを束ね、暴力と権力で世界を侵略していった魔王アーリマン。

だが、そんな魔王がなぜか突然一切の侵略行為をやめてしまった！

魔界最強の魔王が侵略をやめた理由……それは！

魔王の娘のドゥが優しすぎるから!!

魔族として生まれながらもドゥの優しさはまさに天井知らず。その優しさと言ったら、凶悪な魔族も、凶暴な魔物も、奴隷の人間も、不倶戴天の敵である天使ですらもホワホワに癒やしてしまうほど。

娘がこんな調子では、魔王も心配で心配で侵略どころではなくなったのだ。

苦悩する魔王の姿に、側近のジャヒーはドゥを立派な魔族にしてみせると決意し、様々な試練を与えることに。だが、その試練がますますドゥの優しさを広げることになることをジャヒーはまだ知らない……。

そしてそんなドゥの優しさは、この決して優しくない世界に小さな波紋を起こして——



・スタッフ

監督：太田雅彦

シリーズ構成：あおしまたかし

キャラクターデザイン：中野裕紀

サブキャラクターデザイン：上田恵理

美術監督：鈴木俊輔

色彩設計：林由稀

プロップデザイン：中島裕里

撮影監督：奥谷太希

編集：小野寺絵美

音響監督：えびなやすのり

音響効果：山谷尚人

音楽：三澤康広

制作：EMTスクエアード

©坂本遊也・白泉社／「魔王の娘は優しすぎる!!」製作委員会



・キャスト

ドゥ：久野美咲

ジャヒー：大橋彩香

アーリマン：大塚明夫

サティ：伊藤彩沙

メリーナ：石原夏織

マーユ：三瓶由布子

ナレーション：千葉繁



主要公式SNS：@maomusu_info

ハッシュタグ：#まおむす



OP：石原夏織「We Can Do!!」

ED：ジャヒー(CV.大橋彩香),ドゥ(CV.久野美咲),アーリマン(CV.大塚明夫)「いっこにこにこ」



TVアニメ『魔王の娘は優しすぎる!!』メインPV









・放送情報

AT-X：1/6(火) 23:00～

TOKYO MX：1/6(火) 24:30～

BS11：1/6(火) 24:30～

サンテレビ：1/6(火) 24:30～

KBS京都：1/6(火) 24:30～



配信あり



・作品情報



三十路目前のサラリーマン・近藤誠一郎は、ある日、聖女召喚に巻き込まれて異世界のロマーニ王国に転移してしまう。

昼夜を問わず働き続け社畜根性が染みついていた誠一郎は、異世界でも仕事を要求し、王宮の経理課で働くことに。

経理課の立て直しを進める忙しい日々のなか、誠一郎が手に入れたのは『疲れが吹っ飛ぶ栄養剤』。

栄養剤のおかげで、元からあった体調不良も疲労もなくなり感激するが、異世界の魔素耐性のない誠一郎は副作用のせいで命の危機に！

助かるためには、魔力のある人に「魔力を馴染ませてもらう」必要があり、誠一郎は『氷の貴公子』と呼ばれる第三騎士団団長アレシュに身をゆだねることになるが――



・スタッフ

原作：八月八

原作イラスト：大橋キッカ

監督：石平信司

助監督：山田晃

シリーズ構成：中村能子

キャラクターデザイン：藤井まき

美術監督：黛昌樹

色彩設計：桂木今里

撮影監督：下崎昭

編集：白石あかね

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

録音：鶴巻慶典

音響制作：サウンドチーム・ドンファン

音楽：大橋恵

音楽制作：日本コロムビア

アニメーション制作：スタジオディーン

製作：「異世界の沙汰は社畜次第」製作委員会

©2026 八月八・大橋キッカ／KADOKAWA／「異世界の沙汰は社畜次第」製作委員会



・キャスト

近藤誠一郎：伊東健人

アレシュ・インドラーク：前野智昭

ノルベルト：山下誠一郎

カミル：東地宏樹

ユーリウス：山口智広

白石優愛：鎌倉有那

イスト：虎島貴明

シーグヴォルド：小野友樹



主要公式SNS：@iseshachi_anime

ハッシュタグ：#異世界の沙汰は社畜次第 #いせしゃち



OP：kobore「Magic」

ED：MORISAKI WIN「Back to Back」



TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』メインPV第1弾｜《2026年1月放送開始！》









・放送情報

カンテレ・フジテレビ系列全国ネット：1/6(火) 23:00～

BS朝日：1/9(金) 23:00～

ほか



・作品情報



歌手、声優、VTuber、アナウンサー…

「夢」に向かってがんばる放送部のヒロインたちと「夢」を叶えるために奮闘する主人公の推し活プロデュース“声春”ラブコメ！



・スタッフ

原作：五十嵐正邦

監督：高橋雅之

シリーズ構成・脚本：菅原雪絵

キャラクターデザイン：下谷智之

サブキャラクターデザイン：保村成、染谷友梨花、菊池明紘、みき尾

色彩設計：佐々木梓

美術監督：三宅昌和

美術設定：上垣裕起子

撮影監督：廣島颯太（ゆめ太カンパニー）

撮影監督補佐：林昭夫

オフライン編集：丹彩子（グラフィニカ）

オンライン編集：クープ

3D・CG：野元力

3D・CGレイアウト：林亜美

2Dデザイン・UIワークス：ゆめ太カンパニー

音楽：高橋邦幸(MONACA)

音響監督：森田祐一

音響制作：月虹/インスピオンエッジ

アニメーション制作：月虹

プロデュース：NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン

製作：『真夜中ハートチューン』製作委員会

©五十嵐正邦・講談社／「真夜中ハートチューン」製作委員会



・キャスト

山吹有栖：安田陸矢

井ノ華六花：瀬戸桃子

日芽川寧々：大久保瑠美

霧乃イコ：鈴代紗弓

雨月しのぶ：伊藤美来

安藤檸檬：花澤香菜



主要公式SNS：@anime_mayochu

ハッシュタグ：#真夜中ハートチューン



OP：星街すいせい「月に向かって撃て」

ED：Soala「声の軌跡」



TVアニメ『真夜中ハートチューン』PV第2弾 | 2026.1.6～ON AIR!!









・放送情報

TOKYO MX：1/6(火) 23:00～

北海道放送：1/8(木) 25:26～(第2話以降は24:56～)

RKB毎日放送：1/8(木) 27:30～(第2話以降は27:00～)

BS11：1/6(火) 24:00～

AT-X：1/8(木) 23:30～



dアニメストア：1/6(火) 23:30～

U-NEXT：1/6(火) 23:30～

アニメ放題：1/6(火) 23:30～

他配信：1/11(日) 23:30以降順次



・作品情報



異世界転生した元人間の魔族・ヨウキは、魔王の部下という中途半端なポジションで、勇者たちを倒す任務に就いていた。

やがて魔王城に攻め入る勇者パーティーと対峙したヨウキは……。

「....やべえ、ドストライクだわ」

あろうことか、勇者パーティーの僧侶・セシリアに一目惚れしてしまった！

真剣に挑む顔も、しぐさも、もう全てが可愛い！天使すぎる！

そうして告白を決意したヨウキだが――？

人間と魔族の織り成す異世界一ピュアでちょっと厨二な、”ラブコメ”ファンタジー！



・スタッフ

原作：水星・海李

キャラクター原案：La-na

総監督：山本靖貴

監督：峯友則

シリーズ構成・脚本：菅原雪絵

キャラクターデザイン・総作画監督：大沢美奈

音楽：神前暁＆MONACA

アニメーション制作：月虹

プロデュース：藍沢亮(Starry Cube)

©水星・海李／双葉社・「ゆうかわ」製作委員会



・キャスト

ヨウキ：天﨑滉平

セシリア：花澤香菜

ユウガ：木村良平

ミカナ：夏吉ゆうこ

ハピネス：野口衣織（＝LOVE）

レイヴン：村瀬歩

デューク：増田俊樹

シーク：田中美海



主要公式SNS：@yuukawa_anime

ハッシュタグ：#ゆうかわ



TVアニメ『勇者パーティーにかわいい⼦がいたので、告⽩してみた。』メインPV|2026年1月6日（火）放送開始！









・放送情報

TOKYO MX：1/6(火) 23:30～

関西テレビ：1/6(火) 25:19～

BS11：1/7(水) 24:00～



U-NEXT：1/6(火) 24:00～

アニメ放題：1/6(火) 24:00～

dアニメストア：1/6(火) 24:00～

他配信あり



・作品情報



かつて人間界を恐怖に陥れた妖邪界の封印が解けると、数多の妖邪兵が侵攻を開始した。

人類の危機に駆けつけたのは、若き五人のサムライたち。

その名は、サムライトルーパー！！

彼らの闘いの日々が、新たに幕を開ける！



・スタッフ

原作：矢立肇

監督：藤田陽一

シリーズ構成・脚本：武藤将吾

メインキャラクターデザイン：室田雄平

ヴィランキャラクターデザイン：ことぶきつかさ

ヨロイギアデザイン原案：岡本英郎

アニメーションヨロイギアデザイン：鈴木卓也

総作画監督：山中純子、田中智子

メインアニメーター：西村博之

画面設計演出：齋藤瑛

美術監督：田山修

色彩設計：田中美穂

CGディレクター：鈴木雅臣、髙橋圭佑

撮影監督：石黒瑠美

編集：坂本久美子

音響監督：田中亮

音楽：片山修志（Team MAX）

アニメーション制作：サンライズ

製作：「鎧真伝サムライトルーパー」製作委員会

©SUNRISE



・キャスト

凱：石橋陽彩

上杉魁人：榎木淳弥

北条武蔵：村瀬歩

北条大和：武内駿輔

石田紫音：熊谷健太郎

織田龍成：増田俊樹

新垣美麗：Lynn

羅真我：小西克幸

サスケ：佐藤拓也

サイゾウ：鳥海浩輔

カマノスケ：寺島拓篤

セイカイニュードー：杉田智和

イサニュードー：天﨑滉平



主要公式SNS：@samuraitroo_pr/

ハッシュタグ：#サムライトルーパー



OP：blank paper「YOAKE」

ED：ONE OR EIGHT「POWER」



【本PV】TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』2026年1月6日(火)より放送・配信開始！









・放送情報

テレ東系6局ネット：1/6(火) 24:00～



Amazon Prime Video：1/6(火) 24:30～【独占配信】



・作品情報



なんで、人間だけが特別なの？

アメリカ・ミズーリ州の片田舎に暮らす少年・チャーリーは、人間を超える知能とチンパンジーを超える身体能力を併せもつ、半分ヒトで半分チンパンジーの「ヒューマンジー」。

15歳になったチャーリーは、人間の里親の勧めで初めて学校に入学。

そこでチャーリーは、頭脳明晰だがコミュニケーションが苦手なルーシーと出会う。

平穏な学校生活もつかの間、チャーリーはその出自の特異性ゆえに、「動物解放」を掲げるテロ組織・ALAにつけ狙われることに！

チャーリーは家族やルーシーを守るため、ALAと対決する道を選択する——

「テロ」「差別」「人権」「炎上」……ヒトが抱える問題に、「ヒト以外」のチャーリーが、ルーシーとともに対峙する。

ヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマが、ここに開幕!!



・スタッフ

原作：うめざわしゅん

監督：津田尚克

シリーズディレクター：中山勝一

シリーズ構成：猪爪慎一

キャラクターデザイン：友岡新平

美術監督：野村正信

色彩設計：橋本賢

撮影監督：山田和弘

編集：廣瀬清志

音楽：桶狭間ありさ、堀川真理子

音響監督：岩浪美和

制作：ベルノックスフィルムズ

製作：「ダーウィン事変」製作委員会

©2026 うめざわしゅん・講談社／「ダーウィン事変」製作委員会



・キャスト

チャーリー：種﨑敦美

ルーシー・エルドレッド：神戸光歩

リヴェラ・ファイヤアーベント：大塚明夫

ギルバート・スタイン／バート：森川智之

ハンナ・スタイン：佐藤利奈

フィリップ・グラハム／フィル：上田燿司

ゲイル：石川界人

レスリー・K・リップマン／少佐：江頭宏哉



主要公式SNS：@darwins_anime

ハッシュタグ：#ダーウィン事変



OP：Official髭男dism「Make Me Wonder」



【オープン主題歌解禁】TVアニメ『ダーウィン事変』本予告／2026.01.06 24:00～ ON AIR









・放送情報

日本テレビ：1/6(火) 25:29～

AT-X：1/7(火) 21:00～

BS日テレ：1/7(水) 24:00～



・作品情報

異形が住む街・リューゲンベルグで探偵業を営む"伝説の吸血鬼"アルネ・ノインテーターと、名門貴族の娘で吸血鬼オタクのリン・ラインヴァイスは、連続殺人事件をきっかけに1人の少年ルイス・ハルトマンと出会う。



原作は、連載型ゲーム配信サイト「ゲームマガジン」で配信された本格推理ゲーム。アルネとリンが奇々怪々な事件の真相に迫る本格ミステリ＆ゴシックファンタジー。アニメではオリジナルキャラクター・ルイスが登場し、トリプル主人公で事件解決にあたる。



・スタッフ

原作：春紫

キャラクター原案：春太郎

監督：井上圭介

シリーズ構成：むらさき、井上圭介

キャラクターデザイン 総作画監督：佐藤秋子

音楽：藤澤慶昌

アニメーション制作：SILVER LINK.

©春紫／バカー／アルネ探偵事務所



・キャスト

ルイス：伊瀬茉莉也

アルネ：内山昂輝

アルネ(少年)：田中あいみ

リン：貫井柚佳



主要公式SNS：@arne_jknb

ハッシュタグ：#アルネの事件簿



OP：Sou「Q.E.D.」

ED：小林私「人形の街」



TVアニメ「アルネの事件簿」メインPV／2026年1月放送決定！









・放送情報

AT-X：1/7(水) 21:30～

TOKYO MX：1/7(水) 25:00～

KBS京都：1/7(水) 25:00～

サンテレビ：1/7(水) 25:00～

BS11：1/7(水) 25:30～

ミヤギテレビ：1/7(水) 25:59～

メ〜テレ：1/7(水) 26:30～



ABEMA：1/7(水) 24:00～

dアニメストア：1/7(水) 24:00～

他配信：1/10(土) 24:00以降順次



・作品情報



幼少期を貧民街で過ごし、生きるため必死に強さを求めてきたシノノメ・ハジメ。

今はコマイ村の村付き冒険者として、悠々自適な日々を送っていた。

ある日のクエストでダンジョンに潜ると、そこには最弱モンスターのスライムに食べられかけている少女が！

少女の名前はリルイ。生きるために一人でダンジョンに踏み入っていた。

親に捨てられ、行くあてがない彼女を放っておけないハジメは、リルイを村に連れ帰って一緒に暮らすことに!?

不器用だけど世話焼きな独身冒険者とまっすぐで天真爛漫な少女が織りなす、笑いあり、ときどき涙あり（？）のドタバタ冒険ファンタジー、開幕！



・スタッフ

原作：奈良一平

監督・シリーズ構成：福島利規

メインキャラクターデザイン：長森佳容

サブキャラクターデザイン：田中穣

プロップデザイン：西村千春

美術監督：鬼谷拓実

美術：じゃっく

色彩設計：大場将生

撮影監督：海切歩

撮影：スタジオトゥインクル

編集：木村祥明（IMAGICA）

音響監督：森下広人

音響効果：古谷友二（スワラ・プロ）

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：鈴木暁也、Johannes Nilsson、高本愛海（Team-MAX）

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：HORNETS

製作：コマイ村自治会

©奈良一平・講談社／コマイ村自治会



・キャスト

シノノメ・ハジメ：古川慎

リルイ ：鈴代紗弓

ヴェロニカ・バリ：伊藤静

アニャンゴ：桑原由気

オリーヴ・カルメン：緒方佑奈

ナタリー：前田佳織里

リシャット：大野智敬



主要公式SNS：@anime29sai

ハッシュタグ：#アニメ29歳



OP：HoneyWorks feat.Hanon「君が灯してくれた光を今」

ED：HoneyWorks feat.Kotoha「君の隣は空気が美味しい」



TVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』PV第1弾









・放送情報

TOKYO MX：1/7(水) 23:00～(第2話以降は23:30～)

テレビ北海道：1/7(水) 25:00～(第2話以降は25:30～)

テレビ愛知：1/7(水) 25:00～(第2話以降は25:30～)

TVQ九州放送：1/7(水) 25:30～(第2話以降は26:00～)

ABC：1/7(水) 26:45～

AT-X：1/8(木) 22:00～(第2話以降は22:30～)

東北放送：1/8(木) 26:05～(第2話以降は25:35～)

BS日テレ：1/13(火) 24:00～(第2話以降は25:00～)

WOWOW：1/13(火) 25:00～

※第1話は60分スペシャル放送



配信：1/7(火) 23:00～(第2話以降は23:30～)



・作品情報



これは、とあるいかれた世界の話。

少女《プレイヤー》たちが挑むのは、死が隣り合わせのゲーム。

生還すれば賞金を得るが、万全を尽くしても命を落とすことがある。

そんな世界で、生きていく。

この世にはそういう人間たちが確かにいる。

プレイヤーネーム・幽鬼《ユウキ》。

職業・殺人ゲームのプロフェッショナル。

彼女は今日も、死亡遊戯で飯を食う。



・スタッフ

原作：鵜飼有志

キャラクター原案：ねこめたる

監督：上野壮大

シリーズ構成：池田臨太郎

コンセプトアート：hewa

キャラクターデザイン：長田絵里

サブキャラクターデザイン：大塚渓花、小松聡太

プロップデザイン：黒岩園加

色彩設計：桂木今里

美術監督：中村嘉博

撮影監督：近藤慎与

編集：菊池晴子、小野寺桂子

音響監督：小沼則義

音響効果：山田香織

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：松本淳一

音楽制作：日本コロムビア

アニメーション制作：スタジオディーン

©鵜飼有志・ねこめたる/KADOKAWA/「死亡遊戯で飯を食う。」製作委員会



・キャスト

幽鬼：三浦千幸

青井：本村玲奈

金子：水瀬いのり

黒糖：佐藤榛夏

紅野：田村睦心

桃乃：川口莉奈



主要公式SNS：@shibouyugi_

ハッシュタグ：#死亡遊戯



OP：LIN（MADKID）「¬Ersterbend」

ED：藤川千愛「祈り」



TVアニメ「死亡遊戯で飯を食う。」ゲームPV「ゴーストハウス」｜2026年1月7日（水）放送・配信開始 初回は60分スペシャル









・放送情報

テレビ朝日系：1/7(水) 23:45～

BS朝日：1/10(土) 25:00～



配信：1/7(水) 24:15以降順次



・作品情報



不可解な怪奇現象が多発している童守町。

子どもたちを守るため、童守小学校に一人の教師が赴任してきた。

5年3組担任の鵺野鳴介、通称ぬ～べ～。

普段は優しく、ちょっと抜けている彼には、日本でただ一人の霊能力教師という、もう一つの顔があった。

その左手には鬼が宿るという噂も…!?

生徒たちを襲う学園七不思議、妖怪や悪霊に、地獄からきた正義の使者が立ち向かう！

オカルティックヒーローアクション開幕！



・スタッフ

原作：真倉翔

漫画：岡野剛

監督：大石康之

助監督：山田史人

シリーズ構成：大草芳樹

キャラクターデザイン：芳山優

サブキャラクターデザイン：高橋敦子

プロップデザイン：伊藤依織子

妖怪デザイン：田中宏紀、きじまる

アクション監督：加々美高浩、芳山優

美術設定：平澤晃弘

美術監督：春日美波

色彩設計：野地弘納

3DCGディレクター：吉良柾成

画面設計：田村仁

撮影監督：平本瑛子

編集：吉武将人

音響監督：名倉靖

音響効果：森川永子、佐藤理緒

録音：椎原操志

音楽：EVAN CALL

アニメーション制作：スタジオKAI

©真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同



・キャスト

鵺野鳴介：置鮎龍太郎

立野広：白石涼子

稲葉郷子：洲崎綾

細川美樹：黒沢ともよ

木村克也：岩崎諒太

栗田まこと：古城門志帆

高橋律子：遠藤綾

ゆきめ：加隈亜衣

玉藻京介：森川智之



主要公式SNS：@nube_ani

ハッシュタグ：#ぬーべーアニメ #HellTeacher



OP：THE ORAL CIGARETTES「ERASE」

ED：Ayumu Imazu「MAGICAL」



『地獄先生ぬ～べ～』 第2クール 本PV









・放送情報

テレ東：1/7(水) 24:00～

AT-X：1/8(木) 21:30～

BSテレ東：1/8(木) 24:30～

宮城テレビ：1/7(水) 25:29～

テレビ愛知：1/11(日) 25:20～

チューリップテレビ：1/9(金) 26:23～

北陸放送：1/26(月) 25:30～

テレビユー福島：1/23(金) 25:53～

テレビユー山形：1/23(金) 25:23～

IBC岩手放送：2/7(土) 25:53～



FOD：1/7(水) 24:30～【見放題独占配信】



・作品情報



ファンタジーな世界のとある大国で宰相として名を馳せていた青年・リゼル。

ある日、部下と話していた彼はふと瞬きをした瞬間……別の世界へと転移してしまう。

突然の出来事にも落ち着いた様子で、優れた頭脳と話術を活かし、人々の心を掴んでいくリゼル。

さらに、元いた世界へ戻れるのか解らない状況で、彼は軽やかに口にする。

「休暇だと思って楽しみます」

誰にも媚びず誰にも従わない上級冒険者・ジルを相棒にしたリゼルは、自らも冒険者となり、異世界生活を存分に満喫していくことに。

有閑貴族×一匹狼の異世界まったり冒険ファンタジーが今、始まる！



・スタッフ

原作：岬

原作イラスト：さんど

漫画：百地

監督：能田健太

シリーズ構成：鈴木洋介

キャラクターデザイン：藤原彰人

音楽：山下康介

アニメーション制作：SynergySP

アニメーション制作協力：アセンション

©© 岬・TOブックス／穏やか貴族製作委員会



・キャスト

リゼル：斉藤壮馬

ジル：梅原裕一郎

レイ：鳥海浩輔

シャドウ：安元洋貴

インサイ：浜田賢二



主要公式SNS：@odayaka_pr

ハッシュタグ：#穏やか貴族



TVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』ティザーPV｜2026年1月から放送開始









・放送情報

TOKYO MX：1/7(水) 24:00～

BS日テレ：1/7(水) 24:30～

AT-X：1/8(木) 20:30～



ABEMA：1/4(日) 24:00～

dアニメストア：1/4(日) 24:00～

他配信：1/4(日) 24:00以降順次



・作品情報



皇帝の十三番目の子供という恵まれた地位、生まれつきレベル上限∞、従えた他人の能力を自分の能力にプラスできるチートスキルをもった世界最強の6歳・ノア。

転生によって貴族に生まれ変わり、優れた教育と豊富な資源に支えられた環境で自分の才能を開花させていく。だが、華やかな貴族社会の裏側には陰謀や権力争いが渦巻いていた。



・スタッフ

原作：三木なずな

キャラクター原案：kyo

監督：福田道生

副監督：金承徳

シリーズ構成：佐藤寿昭

キャラクターデザイン：川島尚、西畑あゆみ

美術監督：姜宥現、盧承孝、中里陽美

色彩設計：のぼりはるこ

編集：後藤正浩

音響監督：阿部信行

音楽：和田貴史

音楽制作：ポニーキャニオン

制作協力：寿門堂

アニメーション制作：CompTown

© 三木なずな・SBクリエイティブ／貴族転生製作委員会



・キャスト

ノア・アララート：奈波果林

ゾーイ：宮下早紀

シャーリー・グランズ：佐伯伊織

アリーチェ：橘杏咲

エヴリン：石川由依

ジジ：和多田美咲

皇帝：井上和彦

王妃：水樹奈々

ギルバート・アララート：三木眞一郎

アルバート・アララート：遊佐浩二

ヘンリー・アララート：小野大輔

オスカー・アララート：河西健吾

インドラ・アララート(雷親王)：小村哲生



主要公式SNS：@kizokutensei_PR

ハッシュタグ：#貴族転生



OP：SUPER★DRAGON「Break off」

ED：アリーチェ(CV：橘杏咲)「You'll Be In My Heart〜そばに〜」



TVアニメ『貴族転生 ～恵まれた生まれから最強の力を得る～』第3弾PV









・放送情報

TOKYO MX：1/10(土) 22:00～

BS11：1/10(土) 22:00～

サンテレビ：1/10(土) 22:30～

AT-X：1/11(日) 23:30～

とちぎテレビ：1/15(木) 23:00～



Amazon Prime Video：1/7(水)～

他配信：1/10(金)以降順次



・作品情報



侯爵家の四男として異世界に転生したヴァンは、幼いころから神童と呼ばれ将来を期待されていた。

だが8歳の時に授かった力は、その世界で“役立たず”とされている「生産系魔術」だった！

そのせいでヴァンは貴族に相応しくないと父親により失格の烙印を押され生家を追放。

名もなき辺境の村の領主として赴任することに。

しかしハズレ適性と呼ばれていた生産系魔術は、材料さえあれば何でも生産できる規格外の可能性を秘めていて……。

「この村を、もっと気楽に楽しく暮らせる、僕好みの場所にしよう！」

小さく貧しい村は、徐々に様々な人が集まる巨大都市へと発展していき――!?



・スタッフ

原作：赤池宗

原作イラスト：転

原作コミック：青色まろ

監督：畳谷哲也

シリーズディレクター＆スーパーアドバイザー：栗山貫行

シリーズ構成：安永豊

キャラクターデザイン：中村真悟

音楽：うたたね歌菜

音楽制作：フライングドッグ

アニメーション制作：NAZ

©赤池宗・オーバーラップ／お気楽製作委員会



・キャスト

ヴァン・ネイ・フェルティオ：内山夕実

ティル：M・A・O

カムシン：伊瀬茉莉也

パナメラ：日笠陽子

アルテ：若山詩音

エスパーダ：堀内賢雄

ディー：小林親弘

オルト：古川慎

プルリエル：倉持若菜

クサラ：佐藤元

ラダ・プリオラ：大渕野々花



主要公式SNS：@okiraku_anime

ハッシュタグ：#お気楽領主アニメ



OP：中島怜「おきらくぜ～しょん」

ED：大渕野々花「Make it」



TVアニメ「お気楽領主の楽しい領地防衛」第3弾PV｜2026年1月10日(土)より放送＆配信開始









・放送情報

TOKYO MX：1/8(木) 23:30～

BS日テレ：1/8(木) 23:30～

サンテレビ：1/8(木) 24:00～

KBS京都：1/8(木) 24:00～



配信：1/8(木) 24:00以降順次



・作品情報



探偵事務所を構える紳士な「透明男」の透乃眼あきらとその事務所に勤めるおっとりした「人間女性」の夜香しずか。

透明に姿を消しても、目の見えない夜香には不思議と透乃眼の居場所がわかってしまう。

“見えない“ふたりは、いつしか互いに惹かれ合い…？



・スタッフ

原作：岩飛猫

監督・シリーズ構成：瀬田光穂

キャラクターデザイン：うなばら海里

サブキャラクターデザイン：鵲あかね

スーツ監修：門野葉一

プロップデザイン：新谷真昼

美術設定：株式会社オリーブ

美術監督：村山千華

色彩設計：有尾由紀子

撮影監督：戸澤雄一朗（グラフィニカ）、髙清水良子（グラフィニカ）

編集：丹彩子（グラフィニカ）

編集助手：深澤芽衣（グラフィニカ）

編集サポート助手：平野寧緒（グラフィニカ）

スポッティングサポート：新沼奈美（グラフィニカ）

音響監督：中谷希美

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：川田瑠夏

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：Project No.9

©岩飛猫／双葉社・「透明男と人間女」製作委員会



・キャスト

透乃眼あきら：阿座上洋平

夜香しずか：貫井柚佳

写螺子ルナ：杉山里穂

鬼木羅だいち：福西勝也

カルマ：大野智敬

ライト：石原夏織

斑糸コウスケ：榎木淳弥

トゥイン：立花慎之介



主要公式SNS：@tomeiotoko

ハッシュタグ：#透明男と人間女



OP：阿部真央「Ding-dong」

ED：石原夏織「星眼鏡」



TVアニメ『透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～』第2弾PV









・放送情報

TBS系列28局ネット：1/8(木) 23:56～

BS11：1/9(金) 25:00～



ABEMA：1/9(金) 24:00～

dアニメストア：1/9(金) 24:00～

他配信：1/12(月) 24:00以降順次



・作品情報



誠実だけが取り柄の地味な子爵令嬢、コンスタンス・グレイルは、婚約者の浮気相手の策略に嵌められてしまい窮地に立たされていた。

断罪が行われようとする最中、コニーは助けを求めて周りを見渡すも、自身を庇う者はおろか真実を知る者にすら見放されてしまう。

しかし突然、絶望するコニーの耳元で「助けてあげる」とささやく声が……。

その声の主は、10年前に処刑された公爵令嬢で、稀代の悪女、スカーレット・カスティエルであった。

出会うはずのない2人。そして、回り始める歯車。

やがて、貴族社会を取り巻く巨大な陰謀が顔を覗かせる――。



・スタッフ

原作：常磐くじら

キャラクター原案：夕薙

監督：森田と純平

シリーズ構成・脚本：山下憲一

キャラクターデザイン：河口千恵

サブキャラクターデザイン：湯川純

美術監督：須江信人（草薙）

色彩設計：山上愛子（T.D.I.）

撮影監督：蒲原有子（T.D.F.）

編集：佐野由里子（T.A.P.）

音響監督：森田祐一

プロデュース：グッドスマイルフィルム／DREピクチャーズ

アニメーション制作：葦プロダクション

©常磐くじら・ドリコム／エリスの聖杯製作委員会



・キャスト

コンスタンス・グレイル：市ノ瀬加那

スカーレット・カスティエル：鈴代紗弓

ランドルフ・アルスター：阿座上洋平

リリィ・オーラミュンデ：M・A・O

セシリア・アデルバイド：内田真礼

エンリケ・アデルバイド：花江夏樹

ハームズワース：福山潤



主要公式SNS：@Project_of_Eris

ハッシュタグ：#エリスの聖杯



OP：鷲尾伶菜「Happy Ever After feat. 由薫」

ED：田村ゆかり「カメリア」



TVアニメ「エリスの聖杯」PV第3弾公開！









・放送情報

TOKYO MX：1/8(木) 24:00～

BS朝日：1/11(日) 25:00～

MBS：1/13(火) 27:00～

AT-X：1/8(木) 23:00～【ご褒美Ver.】



ABEMA：1/8(木) 24:30～【TV放送Ver.】

他配信：1/11(日) 24:30以降順次【TV放送Ver.】

AnimeFesta：1/13(火) 24:30～【ご褒美Ver.】

dアニメストア：1/13(火) 24:30～【ご褒美Ver.】

DMM TV：1/13(火) 24:30～【ご褒美Ver.】



・作品情報



日本各地に、突如として謎の門が出現。

その先の異空間『魔都』には女性にのみ食べた者に特異な能力をもたらす桃が存在し、『醜鬼(シュウキ)』と呼ばれる怪物を退治するため、女性兵による戦闘集団『魔防隊』が組織された。

活躍できる場所を求めていた男子高校生・和倉優希はある日、魔都へと迷い込むと醜鬼に襲われてしまう。

そこへ駆けつけたのは魔防隊七番組の美しき組長・羽前京香。

京香の能力で奴隷(スレイブ)と化した優希は力を開花させ、醜鬼を見事打ち倒し、奴隷 兼 魔防隊の管理人として醜鬼と戦うことに。



・スタッフ

原作：タカヒロ

漫画：竹村洋平

監督：田村正文

シリーズ構成：中西やすひろ

脚本：中西やすひろ、江嵜大兄、長瀬貴弘、加納京太

キャラクターデザイン：中野圭哉

コンセプトコンポジット：髙津純平

美術監督：小原志野

色彩設計：鈴木咲絵

色彩設計補佐：椛谷麻衣

撮影監督：林幸司

CGディレクター：田場隆将（サンジゲン）

編集：丹彩子

音楽：KOHTA YAMAMOTO

音響監督：横田知加子

音響制作：ダックスプロダクション

アニメーション制作：パッショーネ × ハヤブサフィルム

©タカヒロ・竹村洋平／集英社・魔防隊広報部



・キャスト

和倉優希：広瀬裕也

羽前京香：鬼頭明里

東日万凛：宮本侑芽

駿河朱々：日野まり

大川村寧：立花日菜

出雲天花：内田真礼

東八千穂：稗田寧々

若狭サハラ：上田麗奈

多々良木乃実：市ノ瀬加那

上運天美羅：ファイルーズあい

月夜野ベル：石見舞菜香

蝦夷夜雲：和泉風花

ワルワラ・ピリペンコ：？？？？？

東風舞希：ゆかな

東麻衣亜：前田佳織里

東誉：根本優奈

東海桐花：井澤詩織

東空子：金田愛

東竹美：弘松芹香

東弓奈：中野さいま

山城恋：花澤香菜

備前銀奈：吉田有里

和倉青羽：楠木ともり

銭函ココ：千本木彩花

湯野波音：日高里菜

紫黒：杜野まこ

雷煉：くじら

壌竜：生天目仁美



主要公式SNS：@mabotai_kohobu

ハッシュタグ：#まとスレ



OP：鬼頭明里「光よ、僕に。」

ED：花澤香菜「Cipher Cipher」



内田真礼「LOVE LOVE ビーム」



TVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』第2弾PV｜2026年1月8日放送&配信開始 #まとスレ









・放送情報

MBS・TBS系28局ネット：1/8(木) 24:26～(初回は1時間スペシャル)



配信あり



・作品情報



渋谷事変を経て、加茂憲倫が仕組んだ呪術を与えられた者達の殺し合い「死滅回游」が、全国10の結界（コロニー）で突如開始される。

虎杖は渋谷での大量殺人を引き起こしてしまった自責の念と、伏黒を狙う宿儺への警戒心から、高専には戻らず脹相と２人で、加茂憲倫が放った大量の呪霊の討伐に専念していた。

そんな大混乱の最中、呪術総監部は虎杖悠仁の死刑執行猶予を取り消し、死刑執行役に特級術師・乙骨憂太を任命。乙骨は任務遂行のため、虎杖の前に立ちはだかる。

「死滅回游」の泳者（プレイヤー）として新たに覚醒した現代の術師、受肉して復活した過去の術師。

様々な思惑が交錯し、再び呪術全盛の世へ突き進む——。



・スタッフ

原作：芥見下々

監督：御所園翔太

シリーズ構成・脚本：瀬古浩司

キャラクターデザイン：矢島陽介、丹羽弘美

副監督：高田陽介、佐藤威

美術監督：東潤一

色彩設計：松島英子

CGIプロデューサー：淡輪雄介

3DCGディレクター：志賀健太郎（モンスターズエッグ）

撮影監督：伊藤哲平

編集：柳圭介、ACE

音楽：照井順政

音楽プロデューサー：小林健樹

音響監督：えびなやすのり

音響制作：dugout

アニメーションプロデューサー ：瀬下恵介、二本柳陸

制作：MAPPA

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会



・キャスト

虎杖悠仁：榎木淳弥

伏黒恵：内田雄馬

禪院真希：小松未可子

パンダ：関智一

乙骨憂太：緒方恵美

脹相：浪川大輔

九十九由基：日髙のり子

天元：榊󠄀原良子

秤金次：中井和哉

星綺羅羅：榊原優希

禪院直哉：遊佐浩二

日車寛見：杉田智和

髙羽史彦：鶴岡聡

レジィ・スター：青山穣

コガネ：ニーコ

夏油傑(加茂憲倫)：櫻井孝宏



主要公式SNS：@animejujutsu

ハッシュタグ：#呪術廻戦 #死滅回游



OP：KingGnu「AIZO」



TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」PV｜OPテーマ：King Gnu「AIZO」｜2026年1月8日(木)深夜0時26分～MBS/TBS系にて全国同時放送開始！









・放送情報

TOKYO MX：1/8(木) 24:30～

BS11：1/8(木) 24:30～

AT-X：1/10(土) 22:30～



dアニメストア：1/8(木) 25:00～

U-NEXT：1/8(木) 25:00～

アニメ放題：1/8(木) 25:00～

他配信：1/11(日) 25:00～



・作品情報



能力値ゼロという身でありながら、神のお告げにより勇者パーティに選ばれてしまったフラム。

唯一持っているのは“反転"という未だ詳細が分からないスキルだけ。

案の定、戦闘では全く役に立たなかったが、それでもめげずにパーティのためにと健気に働く。

そんな彼女を、天才として名高い賢者のジーンは疎ましく思い、ことあるごとにいびり続け、ついには強引に奴隷商へ売り払ってしまう。

そこでも無能として虐げられるフラムは、挙げ句に余興としてモンスターの餌食になろうとしていた。

フラムに用意された選択は二つ。

商人が戯れに用意した、装備者を死に至らしめる『呪いの大剣』を手にするか、このままモンスターに喰い殺されるか。

――最後まで抗うことを選択したとき、彼女の人生は“反転"する。



・スタッフ

原作：kiki

キャラクター原案：キンタ、kodamazon

コミカライズ：南方純

監督：カマナカノブハル

シリーズ構成：國澤真理子

キャラクターデザイン：松元美季、松本文男、福世孝明、古澤貴文

アクション監督：須賀重行

プロップデザイン：きむらひでふみ

色彩設計：舩橋美香

美術設定：海津利子

美術監督：細田舞華

撮影監督：堀野大輔

編集：仙土真希(REAL-T)

音響監督：矢野さとし

音響効果：倉橋裕宗

音響制作：楽音舎

音楽：高橋諒

音楽制作：ランティス・MoooD Records

アニメーション制作：エー・シー・ジー・ティー

©kiki・キンタ・kodamazon／マイクロマガジン社／おまごと製作委員会



・キャスト

フラム・アプリコット：七瀬彩夏

ミルキット：伊藤美来

セーラ・アンビレン：Machico

キリル・スウィーチカ：仮屋美希

ジーン・インテージ：保村真

エターナ・リンバウ：久野美咲

ガディオ・ラスカット：黒田崇矢

マリア・アフェンジェンス：遠藤綾

ライナス・レディアンツ：小笠原仁

デイン・フィニアース：森田成一

イーラ・ジェリシン：井上ほの花

ナレーション：井上喜久子



主要公式SNS：@omagoto_anime

ハッシュタグ：#おまごと



OP：PassCode「Liberator」

ED：田中有紀「I need」



TVアニメ『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』（おまごと）イメージPV｜2026年1月8日放送・配信開始！









・放送情報

TBS：1/8(木) 25:28～

BS11：1/11(日) 23:30～



ABEMA：1/8(木) 26:00～

dアニメストア：1/8(木) 26:00～

U-NEXT：1/8(木) 26:00～



・作品情報



2020年7月1日。高校2年生の水帆は、最悪な17歳の誕生日を迎えていた。

憧れの先輩に近づくチャンスはなくなるし、親には誕生日をすっかり忘れられているし……。

しかも未知の感染症の流行で、部活の大会や修学旅行も中止になって、「私には“キラキラした青春”なんてない」――そう思っていた。

しかしそんな矢先、幼なじみの輝月から突然、“彼氏候補宣言”をされる。

輝月の行動をきっかけに、深からも想いを告げられ、戸惑うばかりの水帆。

さらに、藍と周吾もそれぞれの恋に向かって動き始め5人の関係性が崩れ始める――。

家族のように育った4人の幼なじみの男の子と、主人公の西野水帆との恋愛模様を描いた学園青春ストーリー。



・スタッフ

原作：満井春香

監督：山元隼一

シリーズ構成：村井雄

脚本：村井雄、成尾渚、谷畑ユキ

キャラクターデザイン：しいばいお

サブキャラクターデザイン：平田雄三、奥山鈴奈

プロップデザイン：植田大貴、氏家嘉宏

美術監督：黒澤成江、植田渓史

美術設定：片岡浩、天水勝

色彩設定：日比智恵子

撮影監督：船越雄弦

編集：櫻井崇

音楽：井内啓二

音楽制作：日音

音響監督：今泉雄一

音響制作会社：グロービジョン

アニメーションプロデューサー：櫻井崇

アニメーション制作：颱風グラフィックス

©満井春香・講談社／アニメ「どうせ、恋してしまうんだ。」製作委員会



・キャスト

西野水帆：新福桜

羽沢輝月：浦和希

柏木深：吉高志音

和泉藍：千葉翔也

星川周吾：猪股慧士

斉藤涼介：上村祐翔

倉敷千夏：田所あずさ

星川透吾：梅原裕一郎

白石真波：名塚佳織

黒田：風間万裕子



主要公式SNS：@koishima_pr

ハッシュタグ：#どうせ恋してしまうんだ #恋しま



OP：ME:I「LとR」

ED：berry meet「初恋」



TVアニメ「どうせ、恋してしまうんだ。」第2期メインPV |2026年1月8日から放送開始









・放送情報

TBS：1/8(木) 25:58～(初回は2話連続放送)

BS11：1/9(金) 23:00～(初回は2話連続放送)

AT-X：1/12(月) 23:00～



dアニメストア：1/8(木) 27:00～(初回は2話連続配信)

Hulu：1/8(木) 27:00～(初回は2話連続配信)

他配信あり



・作品情報



黒い森の奥深く、毒キノコのお家にひっそりと、ルーナという一人の魔女が住んでいました。

彼女が触れたり歩いたりしたところには毒キノコが生えることが多く、吐く息や皮膚には毒が混じっています。

街の人達は彼女を“シャンピニオンの魔女”と呼びました。

黒魔女として恐れられている彼女に、近づく者は誰一人いません。

ルーナは今日も薬を売るために街へと向かいます。

彼女の薬は万能薬として大人気で、手にした人はみな口をそろえて感謝の言葉を述べます。

しかし、みな誰が薬を作っているか知りません。

それでもルーナは、今日も薬を作り続けます。

そんなある日のこと。

人の温もりを知らない孤独なルーナに、夢のような出会いが訪れて……。

恋と冒険と感動の魔法ファンタジーが、いま幕を開ける！

──これは、心優しい黒魔女・ルーナとそれを取り巻く人々の、それぞれの愛の物語。



・スタッフ

原作：樋口橘

監督：久保洋祐

シリーズ構成：柿原優子

キャラクターデザイン：松元美季

美術監督：飯島由樹子

背景美術：ワンダーランド

色彩設計：島方亜矢子

撮影監督：今泉秀樹

音響監督：今泉雄一

音響制作：グロービジョン

編集：櫻井崇

音楽：はまたけし

音楽制作：日音

アニメーション制作：颱風グラフィックス×Qzil.la

©樋口橘・白泉社／「シャンピニオンの魔女」製作委員会



・キャスト

ルーナ：白石晴香

リゼ：榊原優希

クロード：福島潤

ミノス：加藤英美里

メリノー：岡咲美保

シシィ：福圓美里

アンリ：千葉翔也



主要公式SNS：@Champignon_PR

ハッシュタグ：#シャンピニオンの魔女



OP：ロス「魔法使いの日記」

ED：Ms.OOJA「君は」



TVアニメ『シャンピニオンの魔女』スペシャルPV ┋ 2026年1月8日深夜1時58分から放送開始！









・放送情報

フジテレビ系列：1/9(金) 23:30～

AT-X：1/11(日) 21:30～



配信：1/10(土) 12:00以降順次



・作品情報



一応中学に通う一堂零、冷越豪、出瀬潔、大間仁、物星大の5人は、中学で留年するなど、それぞれが個性豊かでハチャメチャな性格をしており、周りからは名物集団“奇面組”として一目を置かれていた。

それぞれが個性豊かでハチャメチャな性格をしており、転校生の河川唯はクラスメイトの宇留千絵と共に、“奇面組”の姿を目撃し、気になる存在として彼らと行動を共にするようになる。

また、一応中学には切出翔率いる女子に人気の“色男組”、似蛭田妖率いる不良グループ“番組”、雲童塊率いるスポーツが得意な“腕組”、天野邪子率いるスケ番集団“御女組”など個性的な集団が集まっていた。

出会いからあっという間に時は流れ、彼らは新しい春を迎え―――。



・スタッフ

原作：新沢基栄

監督：関和亮

アニメーションディレクター：西川鷹司

シリーズ構成：村越繁

キャラクターデザイン：阿部由佳

劇中歌プロデュース：Night Tempo

企画・プロデュース：スロウカーブ

アニメーション制作：アニメーションスタジオ・セブン

©新沢基栄／集英社・奇面組



・キャスト

一堂零：関智一

冷越豪：武内駿輔

出瀬潔：松岡禎丞

大間仁：小林千晃

物星大：戸谷菊之介

河川唯：白石晴香

宇留千絵：長谷川育美

似蛭田妖：岡本信彦

雲童塊：小林裕介

天野邪子：M・A・O

切出翔：佐久間大介



主要公式SNS：@kimengumi_anime

ハッシュタグ：#ハイスクール奇面組



OP：BREIMEN「ファンキースパイス feat.TOMOO」

ED：離婚伝説「ステキッ！！」



TVアニメ『ハイスクール！奇面組』メインPV│全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて26年1月9日より放送開始









・放送情報

TOKYO MX：1/9(金) 24:00～

BS11：1/9(金) 24:00～

群馬テレビ：1/9(金) 24:00～

とちぎテレビ：1/9(金) 24:00～



ABEMA：1/9(金) 24:00～

他配信：1/13(火) 12:00以降順次



・作品情報



美しい海辺の都市・リバーフィールドの名門ナイトスクール「デセリスアカデミー」。

そこには秘密のベールに包まれた７人の少年がいる。

彼らは暗い過去を持ちながらも、今は平凡な学校生活を送っている“ヴァンパイア”だった。

ある日、デセリスアカデミーに女子生徒・スハが転校してくる。

幼い頃に友人を失ったことでヴァンパイアを強く憎んでいるスハだったが、そんな彼女に少年たちはどうしようもなく惹かれていくのだった。

そんななか街を揺るがす事件が起こり、少年たちの過去が徐々に解き明かされ、彼らの世界は変わり始めていく……。



原作は世界累計2億PVの大ヒットウェブトゥーン。



・スタッフ

原作：HYBE

監督：志賀翔子

シリーズ構成：待田堂子

キャラクターデザイン：猪股雅美

音楽：千葉“naotyu-”直樹

音響監督：濱野高年

アニメーション制作：TROYCA

©HYBE/Project DARK MOON



・キャスト

ヘリ：戸谷菊之介

イアン：清水大登

ジノ：仲村宗悟

ソロン：小笠原仁

シオン：土岐隼一

ジャカ：上村祐翔

ノア：小林千晃

スハ：和泉風花



主要公式SNS：@DARKMOON_TBA

ハッシュタグ：#DARKMOON_TBA #DARKMOON #黒の月



「DARK MOON -黒の月: 月の祭壇- Original By DARK MOON : THE BLOOD ALTAR WITH ENHYPEN」ティザーPV









・放送情報

TOKYO MX：1/9(金) 25:00～(オンエア版)

BS11：1/11(日) 25:10～(オンエア版)



AnimeFesta：1/9(金) 25:00～(完全デレギュラ版／オンエア版)

DMM TV：1/9(金) 25:00～(オンエア版)



※オンエア版は映像・音声ともに大きく規制あり、完全デレギュラ版は映像・音声ともに無修正



・作品情報



『あたしの人生、終わりかも……』

大手電機メーカーで働く“津田あかね（28）”がうっかり酔った勢いで購入してしまったのは、所持しているだけで重罪確定!?

違法製造された大人用ロマンスロイドの“撫子”だった!?

撫子に翻弄されるあかねだったが、色々とハイスペックな撫子に、あかねは翻弄されつつも惹かれていき……？

おひとり様OLとアンドロイド、二人（？）のウフフな同棲生活スタート!!



TVアニメ放送開始前に、その後を描く完全新作OVA「第9話」の制作が決定している。



・スタッフ

原作：焼肉定食

監督・シリーズ構成：ネコB

キャラクターデザイン・色彩設計：月海充

美術監督：青田穣

撮影監督・編集：林朋宏

音響監督：大寺文彦

プロデュース：デレギュラ

アニメーション制作：Nyan Pollution-ω-

製作：株式会社ウェイブ

©焼肉定食・一迅社／ウェイブ



・キャスト

津田あかね：清水彩香(オンエア版)／瀬波あお(完全デレギュラ版)

撫子：早瀬莉花(オンエア版)／白木夕(完全デレギュラ版)

伊藤さん：栗駒こまる(あおぎり高校)



主要公式SNS：@hanisuka_anime

ハッシュタグ：#はにすか #はにすかアニメ



OP：栗駒こまる(あおぎり高校)「アンドロイドde新時代」



TVアニメ「アンドロイドは経験人数に入りますか？？」メインPV









・放送情報

テレビ東京：1/9(金) 25:13～



アニメタイムズ：1/10(土)～

dアニメストア：1/10(土)～

他配信：1/13(火)以降順次



・作品情報



理不尽な理由で母国から追放され、隣国の国王に助けられた聖女リーシャ。崩壊寸前だった隣国をリーシャは聖なる力で復興させ、国王ラオウハルトとも良い関係を築き上げていく。一方、リーシャを追放したバーズーデン国では聖なる力の効果が切れ崩壊へと進む……



・スタッフ

原作：ミドリ・RTC STUDIO・よどら文鳥 / Rentaコミックス

監督：葛齋旭也

アニメーション制作：動楽

映像監修：かぴ子

動画制作：板橋知佳

音響監督：郡司哲也

製作：株式会社パピレス

© PAPYLESS



・キャスト

リーシャ：小岩井ことり

ラオウハルト：榎木淳弥

ダルエスト：松岡禎丞

ローエル：遠野ひかる

アエル：千春

グングエル：近藤浩徳

ジョージ：高橋広樹

大魔導士：武内駿輔



主要公式SNS：@renta_anicomi

ハッシュタグ：#アニコミ聖女 #聖女なのに



ED：小岩井ことり「祈りを連れて」



【TV放送版】アニコミ 聖女なのに国を追い出されたので、崩壊寸前の隣国へ来ました シーズン2 【メインPV】









・放送情報

TOKYO MX

MBS

BS日テレ



ABEMA：1/9(金) 25:35～

dアニメストア：1/9(金) 25:35～

他配信：1/12(月) 25:35以降順次



・作品情報



「終わらないゲームにあなたを招待します。」

35歳独身彼女なしのサラリーマン・山田健一。

ヌルゲーを嫌い、10年以上やりこめるゲームを探していた彼は、ある日、地球から姿を消した……。

偶然見つけた名前の無いネットゲームを最高難易度「ヘルモード」でプレーしようとしていた健一は、異世界の農奴の少年・アレンに転生してしまう!!

唯一無二にして謎多き才能「召喚士」を駆使して、ヌルくない異世界で最強への道を手探りで歩み始めるアレン。

しかし、攻略本やネット掲示板が存在せず、レベルアップさえ困難な異世界生活は予想以上に「ヘルモード」で!?

ヌル～い異世界生活じゃ物足りない！

序盤から最強主人公はもう古い!?

元廃ゲーマーが行く超高難易度の異世界冒険譚、開幕!!



・スタッフ

監督：玉川真人

シリーズ構成：谷村大四郎

アニメーションキャラクターデザイン：津島桂

音楽：土田美咲、金崎萌、中嶋純子、佐久間奏、阿部玲子、澤田佳歩、ボウ・デミアン、田中津久美

アニメーション制作：横浜アニメーションラボ

©ハム男／アース・スター エンターテイメント／ヘルモード製作委員会



・キャスト

アレン：田村睦心

クレナ：飯塚麻結

ドゴラ：畠中祐

セシル：千本木彩花

ロダン：石川英郎

テレシア：大原さやか

マッシュ：小市眞琴



主要公式SNS：@hellmode_anime

ハッシュタグ：#ヘルモード



OP：あたらよ「ハク」

ED：花耶「Sanctuary」



TVアニメ「ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～」第1弾PV｜2026年01月放送開始









・放送情報

MBS：1/9(金) 25:53～

TBS：1/9(金) 25:53～

CBC：1/9(金) 25:53～

BS-TBS：1/9(金) 25:53～

AT-X：1/12(月) 21:00～



Netflix：1/9(金)～【独占配信】



・作品情報



炎が導く灼熱のダークファンタジー最終章始動──

「柱」を巡る激戦や〝地下(ネザー)〟調査作戦を経て、世界の大いなる秘密へと近づいたシンラたち。

彼らの奮闘に応え、他の特殊消防隊も協力する姿勢を示し、全ての特殊消防隊は大災害を阻止すべく1つになった。

今、世界を守る〝シンラ（ヒーロー）〟と消防官たちの最後の戦いが始まる。



・スタッフ

原作：大久保篤

監督：南川達馬

シリーズ構成・脚本：亜田井

キャラクターデザイン：守岡英行

サブキャラクターデザイン：山本美佳

総作画監督：吉岡佳広、久保茉莉子

色彩設計：佐藤直子

美術監督：堀越由美

美術設定：天田俊貴

CGディレクター：小寺鋼志

VFXスーパーバイザー：大橋遼

撮影監督：武井夏樹

編集：廣瀬清志

音響監督：明田川仁

音響効果：小山恭正

音楽：末廣健一郎

アニメーション制作：david production

©大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課



・キャスト

森羅日下部：梶原岳人

アーサー・ボイル：小林裕介

秋樽桜備：中井和哉

武久火縄：鈴村健一

茉希尾瀬：上條沙恵子

アイリス：M・A・O

環古達：悠木碧

ヴァルカン・ジョゼフ：八代拓

ヴィクトル・リヒト：阪口大助

レオナルド・バーンズ：楠大典

カリム・フラム：興津和幸

フォイェン・リィ：日野聡

オニャンゴ：宝亀克寿

グスタフ本田：土師孝也

亜門弾木：鳥海浩輔

武能登：小西克幸

蒼一郎・アーグ：チョー

パート・コ・パーン：小野大輔

オグン・モンゴメリ：古川慎

火鱗佐々木：坂田将吾

プリンセス火華：Lynn

トオル岸理：河西健吾

火代子黄：大原さやか

アサコ・アーグ：金元寿子

新門紅丸：宮野真守

相模屋紺炉：前野智昭

ヒカゲ&ヒナタ：赤尾ひかる

象日下部：坂本真綾

アロー：内山夕実

ハウメア：釘宮理恵

カロン：安元洋貴

因果春日谷：島袋美由利

リツ：大久保瑠美

シスター炭隷：所河ひとみ

ゴールド：日笠陽子

ストリーム：川田紳司

フラクチュ：松風雅也

ドラゴン：相沢まさき

アサルト：小林親弘

フェアリー：三瓶由布子

ヨナ：松岡禎丞

フレイル：乃村健次

ミラージュ：千葉進歩

Dr.ジョヴァンニ：青山穣

烈火星宮：関智一

ジョーカー：津田健次郎

優一郎黒野：櫻井孝宏

大黒：石田彰

ナタク孫：田村睦心

ラフルス三世：島田敏

リサ漁辺：朝井彩加

ユウ：千葉翔也

滝義尾瀬：小野友樹

スコップ：伊藤健太郎

ヤータ：速水奨

新門火鉢：大塚芳忠

万里日下部：川澄綾子



主要公式SNS：@FireForce_PR

ハッシュタグ：#炎炎ノ消防隊 #FireForce



OP：西川貴教「Ignis -イグニス-」

ED：Survive Said The Prophet「Speak of the Devil」



TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールメインPV｜2026年1月9日放送開始！









・放送情報

山梨放送：1/10(土) 5:00～

チバテレ：1/10(土) 7：30～

テレビ神奈川：1/10(土) 8:30～

テレ玉：1/11(日) 7:00～

BS日テレ：1/12(月) 24:00～

西日本放送：1/13(火) 25:59～

北海道文化放送：1/14(水) 24:55～



dアニメストア：1/10(土) 5:30～

他配信：1/15(木) 5:30～



・作品情報



「カワイイ」でつくられた世界、サン王国。

そこへ現れた“がんそほっぺちゃん”は、記憶をなくした「迷子」のほっぺちゃん。

一方、現実世界。

OLの歩々(ほほ)は、日々の仕事と生活のなかで少しずつ自己肯定感を失い、人生の「迷子」になりかけていた。

どこかで何かがすれ違い、ふたつの物語が静かに動きはじめる――

サン王国の裏では、毒のあるほっぺちゃんたちが「カワイくない場所」をつくりあげており、王国を守る“ガーディアンズ”にがんそほっぺちゃんも加わることに……。

サン王国の復活をめぐる、パラレル・ファンタジー・コメディー！



・スタッフ

原作：サン宝石

ストーリー原案：サン王国のなかまたち

監督：なべしげ

キャラクターデザイン：Gurin.、川口イッサ

シリーズ構成：米内山陽子

脚本：米内山陽子、永野たかひろ、小森さじ

美術監督：中田英輔

CGディレクター：ポンポコP

音楽：エルアンドエル・ビクターエンタテインメント、家の裏でマンボウが死んでるP

アニメーション制作：トゥーンハーバーワークス

製作：サン宝石／ほっぺちゃん製作委員会

©サン宝石／ほっぺちゃん製作委員会



・キャスト

がんそほっぺちゃん：久住琳

おはなほっぺちゃん：倉持京子（あみゅどる）

スターほっぺちゃん：鷹村彩花

メガネほっぺちゃん：みさとらん（あみゅどる）

ハートほっぺちゃん：伊藤彩沙

ティアラほっぺちゃん：田中音緒

歩々（佐藤歩々）：Sachi

黒ほっぺちゃん：小坂井祐莉絵

闇ほっぺちゃん：大葵梨央

毒ほっぺちゃん：大石恋々菜

王様ほっぺちゃん：近藤雄介

執事ほっぺちゃん：肘岡拓朗

音々（佐藤音々）：柴田柚巴



主要公式SNS：@hoppechan_pj

ハッシュタグ：#ほっぺちゃん #アニほぺ



【PV第1弾】アニメ「ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～」









・放送情報

テレビ愛知・テレ東系列6局ネット：1/10(土) 8:00～

BS日テレ：1/10(土) 23:30～



配信あり



・作品情報



アキナ達の住む加賀國金澤で、異常現象が観測された。

濃霧に包まれる街、聳え立つ塔。それは幻世界。

――赫き月の昇る夜、彼らは"幻影"となる。

幻を消し去るか、真に取って代わるか。

世界を取り戻すため、アキナの最後の戦いが幕を開ける！



・スタッフ

製作総指揮・原案：木谷高明

原作：ブシロード、伊藤彰

監督：山田卓

キャラクターデザイン原案：CLAMP

シリーズ構成：校條春、大西雄仁

キャラクターデザイン：永作友克、齊田博之

総作画監督：永作友克、PARK Gayoung

ユニット作画監督：小栗寛子

カード演出：井上雄太

メカニックデザイン：高倉武史

ロゴデザイン：鎌田誠

美術設定：石森連

美術監督：李春

3DCGディレクター：西野隼人

色彩設計：小宮ひかり

撮影監督：大友志優

音響監督：明田川仁

音響効果：馬場將実

編集：黒澤雅之

音楽：桑野聖

入場曲音楽プロデューサー：山田公平、藤井亮太

制作担当：越石英一

アニメーション制作：Kinema citrus

ぎふとアニメーションSTUDIO JEMI

製作：ブシロード

©VANGUARD Divinez Character Design ©2021-2026 CLAMP・ST



・キャスト

明導アキナ：宮田俊哉

ガブエリウス(幻影)：福山潤

石川カナミ：夏吉ゆうこ

石川クルミ：長谷川育美

伏見リュウガ：岡本信彦

ヴェイズルーグ(スマホ)：子安武人

八雲カゲツ：大塚剛央

員弁ナオ：西尾夕香

西塔ミコト：岩田陽葵

廻間ミチル：佐久間大介



主要公式SNS：@cfvanguard_PR

ハッシュタグ：#ヴァンガード



OP：V.W.P「幻界」

ED：RealRomantic「ギラギラ」



【PV】TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編」









・放送情報

テレ東系6局ネット：1/10(土) 9:45～



・作品情報



パウ・パトロールに登場するラブルたちのお話。

工事が大好きな、ラブルとその仲間たち「ラブル＆クルー」がビルダー・タウンで大活躍！

お店や橋、トンネルなど必要なものはなんでも作って街のみんなを笑顔にするよ！



・スタッフ

原作：スピンマスター

制作協力：ニコロデオン

日本語製作：ラブル＆クルー製作委員会

©2025 Spin Master Ltd. RUBBLE & CREW, PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd.

Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.



・キャスト

ラブル：松田颯水

ミックス：前迫愛朱佳

チャージャー：渡谷美帆

ウィーラー：天音ゆかり

モーター：井上ほの花

クレーンおばさん：矢口アサミ

グラベルじいちゃん：原田晃



主要公式SNS：@pawpatrol_jp

ハッシュタグ：#パウパト #ラブクル



パウ・パトロール | ラブル＆クルー | TVアニメ番宣 | テレ東系にて放送スタート | テレビ東京系にて放送中









・放送情報

AT-X：1/10(土) 21:30～

TOKYO MX：1/10(土) 22:30～

サンテレビ：1/10(土) 23:30～(第2回以降は23:00～)

BS11：1/11(日) 24:00～

HTB北海道テレビ：1/12(月) 26:10～

新潟テレビ21：1/15(木) 25:55～

北陸朝日放送：1/15(木) 26:00～



Amazon Prime Video：1/10(土) 22:00～

他配信：1/15(木) 22:00以降順次



・作品情報



目が覚めると、そこは見知らぬ森だった。

どうやらここは俺の知らないファンタジー世界らしい。

周囲を見渡せば、おっかない異形の魔獣だらけ。自分の姿を見てみたら、そこには……って、オイ!

俺、卵に転生したっていうのかよっ!?

進化先にドラゴンとはあるものの、そもそも卵から孵るには魔獣を狩ってLvを上げなきゃいけないっぽい。

戦うなんて絶対無理! だって俺、卵じゃああぁああぁぁん!!!

なんとか進化はできたものの、せっかく出会えた人間からは“モンスター認定”される始末。俺はただ、人間と仲良くなりたいだけなんだよぉぉぉぉお!!

いつだって絶体絶命！ドラゴンの卵に転生してしまった《イルシア》の二転三転、ころころ転がる冒険の日々が始まる!!



・スタッフ

原作：猫子・NAJI柳田

監督：高村雄太

副監督：新井宣圭

シリーズ構成：浦畑達彦

モンスターデザイン：小田裕康

キャラクターデザイン：小野田将人

音響監督：高橋剛

音楽：大谷幸

音楽制作：IMAGINE

アニメーション制作：画狂×Felix Film

製作：ドラたま製作委員会

©猫子・NAJI柳田／SQUARE ENIX・ドラたま製作委員会



・キャスト

イルシア：土岐隼一

神の声：小清水亜美

ミリア：伊藤美来

マリエル：釘宮理恵

黒蜥蜴：楠木ともり



主要公式SNS：@doratama_anime

ハッシュタグ：#ドラたま



OP：Sizuk「Gliding Claw」

ED：導凰 & 朔雀「Sky Clipper」



TVアニメ『転生したらドラゴンの卵だった』メインPV／2026年1月10日(土)放送開始









・放送情報

鉄道チャンネル：1/10(土) 21:30～



dアニメストア：1/10(土) 22:00～

他配信：1/15(木)以降順次



・作品情報



チバ県からグンマ県に引っ越すこととなった神月。引っ越し先の移動中、グンマ県在住の親友、轟へ連絡するが、「…来るな、グンマに来て生きて帰った者はいない」と告げられてしまう。一体グンマとはどんな地なのか？彼の身に何が降りかかろうとしているのか？圧倒的熱量で描かれる知られざる「グンマの真実」とは…



・スタッフ

原作：井田ヒロト

監督・シリーズ構成：畳谷哲也

脚本：齋藤栄美・中山剛平

音楽：増井朗人

音響監督：三浦妙子

制作統括：高橋和也

アニメーション制作：Imagica Infos／Imageworks Studio

製作：「おまグン」製作委員会

©井田ヒロト／新潮社／「おまグン」製作委員会



・キャスト

神月紀：梶原岳人

轟二矢：笠間淳

篠岡京：内田彩

家城瑛南：小倉唯



主要公式SNS：@TetsudoCh_sub

ハッシュタグ：#おまグン令和版



ED：出口雅之「上毛かるた～令和版」



『お前はまだグンマを知らない～令和版～』第2弾ティザーPV









・放送情報

テレ東系列：1/10(土) 23:00～



配信：1/10(土) 23:30以降順次



・作品情報



世界を巻き込み、街ひとつをまるごと壊滅状態に追い込んだ〈ロスト・ジュライ〉から2年半。先輩記者となったメリルは、後輩・ミリィとともにヴァッシュの捜索を続ける中でニコラスと再会。再び発生し始めたプラント強奪事件に、ミリオンズ・ナイヴズ一派の影を感じていた。

一方、辺境の町でエリクスと名を変え密やかに暮らしていたヴァッシュだったが、そこへ三番艦“ホーム”のSOSを告げる少女・ジェシカが現れる。大切な人々を守るため、因縁を断つことを決意するヴァッシュ――

それぞれの運命が噛み合い再び物語が動き出した時、宇宙の彼方から通信が降り注ぐ。「我々は地球からの移民船団。希望者は、我々と共に新天地へ向かうことができる――。」巻き起こる歓喜と興奮。しかしそれをあざ笑うように、蘇った片翼の天使が絶望と恐怖をもたらす。狂乱のるつぼとなった惑星で、運命は遂に決着する。



・スタッフ

原作：内藤泰弘

監督：佐藤雅子

シリーズ構成・脚本：筆安一幸

ストーリー原案：オキシタケヒコ

コンセプトアート・キャラクター原案：田島光二

キャラクターデザイン：押山清高

メカニカルデザイン：柳瀬敬之、片貝文洋

プロップデザイン：長谷川竹光

CGチーフディレクター：井野元英二

CGリードアーティスト：都田崇之

CGレイアウトスーパーバイザー：田中哲郎

CGディレクター：池内隆一、青木俊介

色彩設計：橋本賢

美術監督：中島理

撮影監督：村山琴実

編集：今井大介

サウンドエディター：勝俣まさとし

音楽：加藤達也

制作：オレンジ

© 2026 内藤泰弘・少年画報社／「TRIGUN STARGAZE」製作委員会



・キャスト

ヴァッシュ・ザ・スタンピード：松岡禎丞

メリル・ストライフ：あんどうさくら

ニコラス・D・ウルフウッド：細谷佳正

ミリィ・トンプソン：綾森千夏

ホッパード・ザ・ガントレット：武虎

レオノフ・ザ・パペットマスター：チョー

ミッドバレイ・ザ・ホーンフリーク：三木眞一郎

レガート・ブルーサマーズ：内山昂輝

エレンディラ・ザ・クリムゾンネイル：村瀬歩

ウィリアム・コンラッド：中尾隆聖

ザジ・ザ・ビースト：TARAKO

ミリオンズ・ナイヴズ：佐藤流司



主要公式SNS：@trigun_anime

ハッシュタグ：#TRIGUN



OP：ano「ピカレスクヒーロー」

ED：FOMARE「スターダスト」



TVアニメ『TRIGUN STARGAZE』本予告｜2026年1月10日（土）23時テレ東系列にて放送開始！









・放送情報

テレビ朝日系全国24局ネット：1/10(土) 23:30～



Lemino：1/10(土) 24:00～

U-NEXT：1/10(土) 24:00～

アニメタイムズ：1/10(土) 24:00～

アニメ放題：1/10(土) 24:00～

他配信：1/13(火) 24:00以降順次



・作品情報



死者のSNSアカウントってどうなると思う？

未練を残した亡者のアカウント(デッドアカウント)は、やがてデジタルの幽霊――化け垢として現世へ蘇る……。

縁城蒼吏は、妹・緋里の治療費を稼ぐため、炎上系配信者『煽りんご』として日々配信活動をしていた。

しかし、とあるきっかけで電能に開眼した縁城は、怪しい噂の絶えない『弥電(みでん)学園』へと連れられる。

そこはインターネットの普及と共にデジタル化してしまった幽霊を祓う、新時代の霊媒師を育てる学園だった！

燃やして叩いて祓う、現代式除霊バトルアクション開幕！



・スタッフ

原作：渡辺静

監督：齊藤啓也

シリーズ構成：広田光毅

美術監督：藤井星夏・山根左帆(草薙)

撮影監督：芹沢陽香(旭プロダクション)

色彩設計：阿野栄太郎

編集：上野勇輔(柳編集室)

音響監督：納谷僚介

音楽：井内啓二

音楽制作：日本コロムビア

制作：SynergySP

©渡辺静・講談社／「デッドアカウント」製作委員会



・キャスト

縁城蒼吏：岡本信彦

霞流括：内山昂輝

漆栖川希詠：ファイルーズあい

羽住蓮理：花江夏樹

灰島ひより：Machico

柄本成彦：鈴木崚汰

痣木宵丸：佐藤拓也



主要公式SNS：@DDAC_WM

ハッシュタグ：#デッドアカウント #デドアカ



TVアニメ『デッドアカウント』PV第2弾｜テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠にて2026年1月より毎週土曜夜11時30分～放送開始!!









・放送情報

AT-X：1/10(土) 24:00～

ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット：1/10(土) 26:00～



ABEMA：1/10(土) 26:30～

dアニメストア：1/10(土) 26:30～

他配信：1/15(木) 26:30以降順次



・作品情報



――ニンゲンなんて嫌いだ。



とある出来事をきっかけに、人間関係に対してトラウマを持ってしまった元教師のアラサーニート・人間零。



“生徒想いの先生”をお待ちしております。



もう教師にはならないと考えていた彼だったが、求人サイトの言葉に導かれ勢いのままに応募。みるみるうちに面接を通過し、山中にある自然豊かな学校へ勤めることになる。

しかしそこは、人外の女の子たちが人間になるための学校で――!?



彼の前に現れるのは、人魚族に人狼、ウサギ、鳥……。

なぜ彼女たちは人間になりたいのか？ 彼の嫌いな人間のどこに惹かれたのか？



これは、異世界ファンタジーでも、人生やり直し転生でもない。

少し変わった学校で、一人の教師が人間に憧れる人外女子たちと送る学園“ヒューマン”ドラマである――



・スタッフ

原作：来栖夏芽

キャラクター原案：泉彩、来栖夏芽

監督：岩永彰

シリーズ構成：高山カツヒコ

キャラクターデザイン：岡田万衣子

サブキャラクターデザイン：平山英嗣、渡辺佳奈子、小島智加

美術監督：藤澤陽

色彩設計：塩田智聖

プロップ設定：原由和

美術設定：長澤順子

3Dディレクター：長岡雄太

撮影監督：武原健二

編集：伊藤潤一

音響監督：八木沼智彦

音響効果：中原隆太

音響制作：ザック・プロモーション

音楽：宮崎誠

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：asread.

©来栖夏芽／KADOKAWA／不知火高校製作委員会



・キャスト

人間零：増田俊樹

水月鏡花：雨宮天

尾々守一咲：大西沙織

右左美彗：長縄まりあ

羽根田トバリ：田辺留依

龍崎カリン：沼倉愛美

根津万智：福圓美里

黒澤寧々子：上田麗奈

若葉葵：石川由依

小此鬼マキ：堀江由衣

春名未来：井上ほの花

烏丸四郎：井上和彦

星野悟：石井真

早乙女雪：茅野愛衣



主要公式SNS：@jingaikyoshitsu

ハッシュタグ：#人外教室



OP：オーイシマサヨシ「ニンゲン」

ED：水月鏡花(CV.雨宮天), 尾々守一咲(CV.大西沙織), 右左美彗(CV.長縄まりあ), 羽根田トバリ(CV.田辺留依)「人間カムトゥルー！」



TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』メインPV 【2026年1月10日(土)放送・配信開始！】









・放送情報

日本テレビ：1/10(土) 24:55～

青森放送：1/10(土) 24:55～

テレビ岩手：1/10(土) 24:55～

山形放送：1/10(土) 24:55～

山梨放送：1/10(土) 24:55～

広島テレビ：1/10(土) 25:25～

南海放送：1/10(土) 25:25～(1/24(土)以降は24:55～)

静岡第一テレビ：1/10(土) 25:50～

テレビ宮崎：1/10(土) 25:50～

中京テレビ：1/10(土) 25:55～

四国放送：1/10(土) 25:55～

西日本放送：1/11(日) 25:25～

福岡放送：1/12(月) 25:59～

ミヤギテレビ：1/13(火) 25:29～

長崎国際テレビ：1/13(火) 25:29～

読売テレビ：1/13(火) 25:59～

高知放送：1/14(水) 25:24～

鹿児島讀賣テレビ：1/14(水) 25:34～

札幌テレビ：1/14(水) 25:50～

北日本放送：1/14(水) 25:59～

テレビ大分：1/15(木) 24:59～

秋田放送：1/15(木) 25:24～

テレビ新潟：1/15(木) 25:29～

熊本県民テレビ：1/15(木) 25:29～

テレビ金沢：1/15(木) 25:35～

テレビ信州：1/15(木) 25:44～

山口放送：1/15(木) 25:54～

日本海テレビジョン：1/15(木) 26:00～

福井放送：1/16(金) 24:30～

福島中央テレビ：1/16(金) 25:56～

AT-X：1/18(日) 23:00～



Hulu：1/10(土) 25:30～

dアニメストア：1/10(土) 25:30～

他配信：1/15(木) 25:30以降順次



・作品情報



「勇者なんて、最低のクズがやる商売だ」

21世紀なかば、東京の裏社会は、エーテル（魔力）強化手術で《魔王》となったマフィアたちに支配されていた。

この魔王たちを倒す賞金稼ぎ──それがすなわち《勇者》である！

勇者は、《E3》(イースリー)という薬剤でエーテル能力を強化して魔王に対抗。

その殺傷行為は合法化され、勇者はまさに”人殺し”の職業となった。

そんな中、フリーランスの勇者《死神》ヤシロのもとに、自称「弟子」が押しかけてくる。

それは、勇者見習いの女子高生・城ヶ峰。

しぶしぶ彼女を受け入れたヤシロは、ロクでもない事件に巻き込まれていく！

クズの「師匠」と自称「弟子」 弩級現代異能アクションの幕が開く！



・スタッフ

原作：ロケット商会

漫画：ナカシマ723

監督：ウシロシンジ

シリーズ構成・脚本：加藤陽一

キャラクターデザイン：村上李香

色彩設計：近藤直登

美術監督：井上一宏

撮影監督：江間常高

編集：渡辺直樹

音響監督:えのもとたかひろ

音楽：末廣健一郎

アニメーション制作：OLM

©ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ



・キャスト

《死神》ヤシロ：鈴木崚汰

城ヶ峰亜希：鬼頭明里

印堂雪音：春海百乃

セーラ・カシワギ・ペンドラゴン：花守ゆみり

《ソルト》ジョー：田所陽向

《音楽屋》イシノオ：平川大輔

《もぐり》のマルタ：高戸靖広



主要公式SNS：@yushanokuzu

ハッシュタグ：#勇者のクズ



OP：TOOBOE「GUN POWDER」

ED：紫今「メンタルレンタル」



TVアニメ『勇者のクズ』PV第1弾 / 1月10日(土)毎週土曜24:55〜より日本テレビ系にて連続2クールで順次全国放送開始！









・放送情報

TBS系28局ネット：1/11(日) 16:30～



・作品情報



高校1年生の滝口宵は、誰もが憧れる存在。整った容姿、まっすぐな心。“お姫様というより、ヒーローか王子がしっくり来る”……自分も、周囲もそう思っていた。

「好きで王子やってるわけじゃないんだけど…」

だけど、ある日、現れたのはもうひとりの「王子」。同じ学校の先輩・市村琥珀に言われた一言が、宵の世界を揺らし始める。

「……あんた、めちゃくちゃ美しいな」

芽生え始める戸惑い、そして大きくて強いこの鼓動は……。

ともに「王子」と呼ばれる男女が紡ぐ、等身大の青春ラブストーリー。



・スタッフ

原作：やまもり三香

監督：丸山裕介

シリーズ構成：久尾歩

キャラクターデザイン：福田裕樹

音楽：伊藤翼

アニメーション制作：イーストフィッシュスタジオ、アトリエププリエ

©やまもり三香・講談社／うるわしの宵の月製作委員会



・キャスト

滝口宵：一宮麗

市村琥珀：鈴木崚汰

利根のばら：山根綺

日比谷寿：瀬戸桃子

茜仙太郎：葉山翔太

桑畑春：熊谷健太郎



主要公式SNS：@uruwashi_anime

ハッシュタグ：#うるわしの宵の月



OP：UNISON SQUARE GARDEN「うるわし」

ED：UNISON SQUARE GARDEN「アザレアの風」



TVアニメ『うるわしの宵の月』第2弾PV│2026年1月11日（日）よりTBS系全国28局ネットにて毎週日曜ごご4時30分から放送開始









・放送情報

MBS／TBS系全国28局ネット：1/11(日) 17:00～

AT-X：1/16(金) 22:00～



ABEMA：1/11(日) 17:30～

Amazon Prime Video：1/11(日) 17:30～

他配信あり



・作品情報



いつも元気いっぱいだけど周りの目を気にしてしまう女子・鈴木と、物静かだけど自分の意見をしっかり言える男子・谷。

正反対な二人がお互いを尊重し、ゆっくりと理解を深めていく姿と、友人たちとの学校生活を描くラブコメディ。



・スタッフ

原作：阿賀沢紅茶

監督：長友孝和

シリーズ構成・アニメーションプロデューサー：内海照子

キャラクターデザイン：みやこまこ

サブキャラクターデザイン・総作画監督：小園菜穂

総作画監督：﨑本さゆり、早川加寿子

メインアニメーター：前原里恵、伊澤珠美

美術監督：中村千恵子

色彩設計：秋元由紀

撮影監督：塩川智幸

3Dディレクター：越田祐史

編集：黒澤雅之

2Dデザインワークス：越阪部ワタル

音楽：tofubeats

音響監督：木村絵理子

音響効果：安藤由衣

録音調整：太田泰明

選曲：合田麻衣子

アニメーション制作：ラパントラック

製作幹事：松竹アニメ事業部

©阿賀沢紅茶／集英社・「正反対な君と僕」製作委員会



・キャスト

鈴木：鈴代紗弓

谷：坂田将吾

渡辺：谷口夢奈

佐藤：平林瑚夏

山田：岩田アンジ

東：島袋美由利

平：加藤渉

西：大森こころ

本田：楠木ともり



主要公式SNS：@seihantai_x

ハッシュタグ：#正反対な君と僕



OP：乃紫「メガネを外して」

ED：PAS TASTA「ピュア feat. 橋本絵莉子」



TVアニメ「正反対な君と僕」PV第4弾









・放送情報

テレ東系列6局ネット：1/11(日) 17:30～

AT-X：1/11(日) 21:00～

WOWOW：1/13(火) 24:00～



・作品情報



花麦幼稚園に通うカヤちゃんは、とっても強い霊能力の持ち主。

人知れず友達や家族に忍び寄る『おばけ』をボコスカとやっつけているものの、その言動を理解されず、問題児扱いされている。

しかし、担任のチエ先生がその秘密を知ったことから、カヤちゃんの幼稚園ライフに変化が訪れ始めるのだった――。

次々と現れる不気味で凶悪な怪異たちに、今日もカヤちゃんのパンチが炸裂する！



・スタッフ

原作：百合太郎

監督：博史池畠

シリーズ構成：村越繁

キャラクターデザイン：山田太郎、森口弘之

美術設定・美術監督：佐藤歩

色彩設計：歌川律子

撮影監督：吉澤菜月

編集：定松剛

音響監督：長崎行男

音響効果：倉橋裕宗

音楽：KOHTA YAMAMOTO、成田旬

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：イーストフィッシュスタジオ

© 百合太郎・新潮社／カヤコワ製作委員会



・キャスト

カヤちゃん：橘杏咲

チエ先生：内田真礼

ナム：梶裕貴

モブオ：落合福嗣

アキラ先生：田所あずさ

チヒロ先生：井澤詩織

カヤパパ：森川智之

カヤママ：能登麻美子

ナナ：戸松遥

ムツ：榊原良子



主要公式SNS：@kayakowa

ハッシュタグ：#カヤコワ



OP：ヰ世界情緒「まぼろしの行方」

ED：朔雀 & 導凰「Playmour feat. カヤちゃん」



TVアニメ『カヤちゃんはコワくない』PV②｜2026年1月11日17：30～テレ東系列、AT-X、WOWOWにて放送開始！









・放送情報

TOKYO MX：1/11(日) 23:00～

KBS京都：1/12(月) 23:00～

サンテレビ：1/12(月) 23:30～

BS日テレ：1/12(月) 23:30～



dアニメストア：1/11(日) 23:30～

U-NEXT：1/11(日) 23:30～

アニメ放題：1/11(日) 23:30～

他配信あり



・作品情報



わたくしは、ティアラローズ・ラピス・クラメンティール。

明日の卒業パーティの後、花嫁修業を経てラピスラズリ王国の王太子・ハルトナイツ殿下と結婚し王妃となる……はずだったけれど……。

ティアラローズは思い出します。

乙女ゲーム『ラピスラズリの指輪』に夢中だった、前世の自分を。

そして、そのゲームの中に転生し、嫌味ったらしくヒロインの邪魔をする〝悪役令嬢〟になっていることに気がつくのでした。

ヒロインがハルトナイツの攻略を達成したのならティアラローズを待ち受けるのは、屈辱の断罪イベントのみ。

でも、そのさなか、隣国の王太子アクアスティードが颯爽とあらわれ──。

「ティアラローズ嬢、私の妃になっていただけませんか？」

いきなり求婚!?

しかもアクアスティードは、前世でプレイできなかった続編ゲームのメイン攻略キャラで……。

果たしてティアラローズはハッピーエンドを迎えることができるのか？

王道溺愛系〝悪役令嬢〟ルートの幕が上がります──！



・スタッフ

原作：ぷにちゃん

原作イラスト：成瀬あけの

監督：浜名孝行

シリーズ構成：成田良美

キャラクターデザイン：まじろ

美術監督：荒井和浩

色彩設計：中川瑞希

CGディレクター：大嶋慎介

撮影監督：ジャラコーン ウォーラポン

編集：小野寺桂子

音響監督：菅原三穂

音響効果：小山恭正

録音：山口桃

音響制作：HALF H・P STUDIO

音楽：宝野聡史、中野香梨

音楽制作：AQUA ARIS

アニメーション制作：スタジオディーン

製作：「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」製作委員会

©ぷにちゃん・成瀬あけの／KADOKAWA／「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」製作委員会



・キャスト

ティアラローズ：渕上舞

アクアスティード：梅原裕一郎

ハルトナイツ：佐藤拓也

アカリ：花守ゆみり

アイシラ：山田麻莉奈

キース：諏訪部順一

クレイル：緑川光

パール：降幡愛



主要公式SNS：@akudeki_anime

ハッシュタグ：#悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される #あくできアニメ



OP：高垣彩陽 feat. 城田優「愛のファンファーレ」

ED：高垣彩陽 feat. 城田優「魔法の音」



TVアニメ「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」メインPV【2026年1月11日(日)放送開始⊹˚.】









・放送情報

CBC・TBS系全国28局ネット：1/11(日) 23:30～

AT-X：1/13(火) 20:00～



U-NEXT：1/11(日) 25:00～

アニメ放題：1/11(日) 25:00～

他配信：1/14(水) 24:00以降順次



・作品情報



その大火をくいとめた火消侍を人はこう呼んだーーーー火喰鳥

かつて「火喰鳥」と呼ばれた江戸随一の火消侍・松永源吾。

訳あって火消を辞めていたが、突然新庄藩から仕官の誘いが来る。

新庄藩の火消組は、金も無く、人材もおらず、周囲からさげすまれていた。

妻・深雪の後押しもあり、源吾は頭取として崩壊した火消組を再建することに。

一癖も二癖もある仲間を集め、＜ぼろ鳶＞と揶揄されながらも「どんな命も救うのだ」と奮闘する源吾達だったが、

江戸では「狐火」という謎の連続不審火が続いていた。

迫りくる災いに、諦めの悪い火消達が奔走する、エンタメ活劇が開幕！



・スタッフ

原作：今村翔吾

監督：八隅宏

監督の御頭：亀垣一

シリーズ構成：森龍介

脚本：森龍介、福田晶平、冨田頼子、西村耕平

キャラクター原案：BILBA

CG監督：眞田竹志

音響監督：田中章喜

音楽：高梨康治

アニメーション制作：SynergySP

©今村翔吾／祥伝社／ぼろ鳶組一同



・キャスト

松永源吾：梅原裕一郎

鳥越新之助：梅田修一朗

寅次郎：木村昴

彦弥：島﨑信長

加持星十郎：小野賢章

深雪：三吉彩花

折下左門：遊佐浩二

北条六右衛門：内田直哉

秋代：久川綾

大音勘九郎：諏訪部順一

金五郎：辻新八

漣次：たくみ靖明

甚助：伊東健人

長谷川平蔵宜雄：小村哲生

達ヶ関森右エ門：拝真之介

お夏：？？

お鈴：市ノ瀬加耶

藤五郎：三木眞一郎



主要公式SNS：@hikuidori_pj

ハッシュタグ：#火喰鳥 #ぼろ鳶



OP：ポルノグラフィティ「はみだし御免」



TVアニメ「火喰鳥」第二弾PV









・放送情報

テレ東計6局ネット：1/11(日) 23:45～

AT-X：1/17(土) 22:00～

熊本県民テレビ：1/22(木) 24:59～

テレビユー福島：1/23(金) 25:23～



Amazon Prime Video：1/11(日) 24:15～

Netflix：1/11(日) 24:15～

Lemino：1/11(日) 24:15～



・作品情報



仙薬の手がかりを求め、島を統べる化物"天仙"の居城に着いた一行。

島からの生還には、もはや死罪人も執行人も関係なく協力が不可欠だった。

一方で、幕府は“山田浅ェ門殊現”を筆頭に神仙郷への追加上陸を命じていた。

そこには、画眉丸と因縁のある石隠れ衆の姿も。

一刻も早く仙薬を見つけて島から脱出しようとする画眉丸たちだったが、彼らの前に天仙たちが立ち塞がる。

仙薬を巡る戦いは“人間”と“天仙”の全面対決に突入する——!!



・スタッフ

原作：賀来ゆうじ

監督：牧田佳織

シリーズ構成：金田一明

キャラクターデザイン：久木晃嗣

美術監督：東潤一

色彩設計：末永絢子

撮影監督：十田知香

音楽：出羽良彰

アニメーションプロデューサー：川越恒

制作：MAPPA

企画：ツインエンジン

原作協力：少年ジャンプ＋編集部

©賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA



・キャスト

画眉丸：小林千晃

山田浅ェ門佐切：花守ゆみり

亜左弔兵衛：木村良平

山田浅ェ門桐馬：小野賢章

杠：高橋李依

山田浅ェ門士遠：小林親弘

ヌルガイ：小市眞琴

民谷巌鉄斎：稲田徹

山田浅ェ門付知：市川蒼

山田浅ェ門殊現：鈴木崚汰

山田浅ェ門十禾：遊佐浩二

山田浅ェ門清丸：内田真礼

山田浅ェ門威鈴：大原さやか

メイ：小原好美

天仙：諏訪部順一／甲斐田裕子



主要公式SNS：@jplus_jigokurak

ハッシュタグ：#地獄楽



OP：キタニタツヤ feat. BABYMETAL「かすかなはな」



TVアニメ『地獄楽』第二期 第二弾PV｜OPテーマ「かすかなはな」キタニタツヤ feat. BABYMETAL









・放送情報

TOKYO MX：1/12(月) 23:30～

BS11：1/12(月) 23:30～

カンテレ：1/18(日) 26:24～

AT-X：1/13(火) 23:30～

テレビ北海道：1/15(木) 26:00～



ABEMA：1/12(月) 23:30～

他配信：1/15(木) 24:00～



・作品情報



国王軍と魔王軍が衝突をはじめ、幾年月。

王女にして、国王軍第三騎士団“騎士団長”である姫は、魔王軍によって囚われの身となっていた。



「姫様“拷問”の時間です」



監禁された姫を待ち受けていたのは、身悶えるような“拷問”の数々……。



ほわほわの焼きたてトースト！

湯気がたちのぼる深夜のラーメン！

愛くるしい動物たちと遊ぶ時間！



美味しい食事＆楽しい遊びを容赦なく突きつけられた姫は、“拷問”に打ち勝ち王国の秘密を守り抜くことができるのか！？



誰もが笑顔になれる世界一やさしい“拷問”ファンタジーアニメ開幕！



・スタッフ

原作：春原ロビンソン・ひらけい

監督：金森陽子

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：河野敏弥

サブキャラクターデザイン：滝山真哲・夏木洋

料理・プロップデザイン：田村恭穂・有田周平・近藤明也圭・お米ぷん

美術監督・美術設定：陶山紗希

色彩設計：今野成美

編集：坂本久美子

撮影監督：鈴木麻予

音楽：横山克

音響監督：明田川仁

音響効果：安藤由衣

音響制作：マジックカプセル

アニメーション制作：PINE JAM

©春原ロビンソン・ひらけい／集英社・国王軍第三騎士団



・キャスト

姫：白石晴香

エクス：小林親弘

トーチャー・トルチュール：伊藤静

陽鬼：永瀬アンナ

陰鬼：井上ほの花

クロル：山根綺

ジャイアント：茅野愛衣

マオマオちゃん：日高里菜

ルルン：中原麻衣

ギルガ：千本木彩花

バニラ・ペシュッツ：富田美憂

カナッジ：福島潤

ジモチ：大塚芳忠

魔王：玄田哲章

サクラ・ハートロック：田村睦心

ハムちゃん：田村ゆかり

ペン太：杉田智和



主要公式SNS：@himesama_goumon

ハッシュタグ：#姫様拷問の時間です #ひめごう



OP：ILLIT「Sunday Morning」

ED：『ユイカ』「お姫様にはなれない」



TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期 30秒番宣映像│♪エンディングテーマ：『ユイカ』「お姫様にはなれない」









・放送情報

TOKYO MX：1/14(水) 23:00～

サンテレビ：1/14(水) 24:00～

KBS京都：

テレビ和歌山：

奈良テレビ放送：

びわ湖放送：

岐阜放送：1/14(水) 24:10～

AAB秋田朝日放送：1/14(水) 24:15～

三重テレビ放送：1/14(水) 24:20～

TSKさんいん中央テレビ：1/14(水) 24:45～

熊本朝日放送：1/14(水) 24:50～

NBC長崎放送：1/14(水) 24:56～

テレビユー福島：1/14(水) 24:58～

FBC福井放送：1/14(水) 24:59～

BS11：1/14(水) 25:00～

テレビ愛知：1/14(水) 25:00～

テレビ北海道：1/14(水) 25:00～

tbc東北放送：1/14(水) 25:00～

tvk：1/14(水) 25:00～

群馬テレビ：1/14(水) 25:00～

とちぎテレビ：1/14(水) 25:00～

テレビ愛媛：1/14(水) 25:15～

KSB瀬戸内海放送：1/14(水) 25:20～

KKB鹿児島放送：1/14(水) 25:20～

RCC中国放送：1/14(水) 25:25～

IBC岩手放送：1/14(水) 25:28～

チバテレ：1/14(水) 25:30～

テレ玉：1/14(水) 25:30～

TVQ九州放送：1/14(水) 25:30～

MRO北陸放送：1/14(水) 25:30～

NST新潟総合テレビ：1/14(水) 25:40～

UMKテレビ宮崎：1/14(水) 25:54～

abn 長野朝日放送：1/14(水) 25:55～

SBS静岡放送：1/14(水) 26:00～

UTYテレビ山梨：1/14(水) 26:30～

AT-X：1/15(木) 22:00～



ABEMA：1/14(水) 23:00～

他配信：1/15(木) 23:00以降順次



・作品情報



物語は新たなステージへ──

『POP IN ２』のリリースから半年。

ＭＥＭちょの尽力の甲斐もあり、今やB小町はブレイク寸前。

アクアはマルチタレント、あかねは実力派女優の道を順調に歩んでいる。

一方で、かなは以前の明るさを失っていた。

そして、アイとゴローの死の真相を追い求め、ルビーは芸能界を駆け上がる。

────嘘を、武器にして。



・スタッフ

原作：赤坂アカ×横槍メンゴ

監督：平牧大輔

シリーズ構成：田中仁

キャラクターデザイン：平山寛菜

総作画監督：平山寛菜、室賀彩花、水野公彰、朱里、森田莉奈、稲手遥香、錦寛乃

メインアニメーター：沢田犬二

美術監督：宇佐美哲也(スタジオイースター)

美術設定：水本浩太(スタジオイースター)

色彩設計：芦原明音

撮影監督：桒野貴文

編集：坪根健太郎

音楽：伊賀拓郎

音響監督：高寺たけし

音響効果：川田清貴

アニメーション制作：動画工房

©赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会



・キャスト

アクア：大塚剛央

ルビー：伊駒ゆりえ

有馬かな:潘めぐみ

黒川あかね：石見舞菜香

MEMちょ：大久保瑠美

アイ：高橋李依



主要公式SNS：@anime_oshinoko

ハッシュタグ：#推しの子



ED：なとり「セレナーデ」



【推しの子】第3期 第1弾PV【2026年1月14日(水)より放送開始】









・放送情報

Netflix：1/15(木)～【独占配信】



・作品情報

『花より男子』の神尾葉子が原作・キャラクター原案を手がけ、『B: The Beginning』の中澤一登が監督を務めるオリジナルアニメ。1900年代初頭のロンドンの美術学校を舞台に、絵画に魅せられた一条院りりが経験する夢と青春の日々を描く。



・スタッフ

原作・キャラクター原案：神尾葉子

ディレクター：中澤一登

2ndディレクター：髙橋哲也

キャラクターデザイン：高橋靖子

サブキャラクターデザイン：簑輪愛子

総作画監督：高橋靖子、簑輪愛子

色彩設計：田中花奈実

美術監督：竹田悠介（Bamboo）

撮影監督：野澤圭輔

編集：石井知

音楽：千葉"naotyu-"直樹

音響監督：鐘江徹

音響効果：倉橋裕宗

アニメーションプロデューサー：吉信慶太

制作：WIT STUDIO



・キャスト

一条院りり：種崎敦美

キット・チャーチ：内山昂輝

小早川新之助：梶裕貴

小早川さくら：鬼頭明里

ドロシー・ブラウン：潘めぐみ

ピーター・アンソニー：坂田将吾

ジョフリー・オブライエン：阿座上洋平

キャサリン・アスター：上坂すみれ

一条院たけ：甲斐田裕子

リチャード・チャーチ：諏訪部順一

チャールズ・ブラント：大塚芳忠



OP：Chilli Beans.「star flower」



「プリズム輪舞曲」予告編 - Netflix









・放送情報

日本テレビ系全国30局ネット：1/16(金) 23:00～



配信：1/16(金) 24:00以降順次



・作品情報



勇者ヒンメル一行によって魔王が倒された世界。ヒンメルらと共に平和をもたらした千年以上生きるエルフの魔法使い・フリーレンは、寿命を迎えたヒンメルの死を受けての涙とその想いから、“人の心を知る旅”に出る。道中に出会った、かつての仲間ハイターに育てられた魔法使いフェルン、同じく仲間のアイゼンの弟子である戦士シュタルクと共に、魂の眠る地《オレオール》を目指すフリーレン。旅の中で出会う人々との交流、狡猾な魔族や魔物との戦い。時に穏やかに、時にくだらなく、時に激しく、時に胸に迫る…。その全てが、その一瞬一瞬が、3人のかけがえのないものとして積み重ねられていく。この旅の先に待っているものは、果たして――――。



・スタッフ

原作：山田鐘人・アベツカサ

監督：北川朋哉

副監督：原科大樹

監督協力：斎藤圭一郎

シリーズ構成：鈴木智尋

キャラクターデザイン：高瀬丸、小嶋慶祐、藤中友里

コンセプトアート：吉岡誠子

デザインワークス：小橋弘侑、原野瑠奈、瀬口泉、原科大樹

美術監督：高木佐和子

美術設定：杉山晋史

色彩設計：大野春恵

3DCGディレクター：今垣佳奈

撮影監督：伏原あかね

編集：木村佳史子

音響監督：はたしょう二

音楽：Evan Call

アニメーション制作：マッドハウス

©山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会



・キャスト

フリーレン：種﨑敦美

フェルン：市ノ瀬加那

シュタルク：小林千晃

ヒンメル：岡本信彦

ハイター：東地宏樹

アイゼン：上田燿司



主要公式SNS：@Anime_Frieren/

ハッシュタグ：#フリーレン #frieren



ED：milet「The Story of Us」



『葬送のフリーレン』第2期 PV第2弾／EDテーマ：「The Story of Us」milet／2026年1月16日(金)放送開始／日本テレビ系









・放送情報

テレビ朝日系全国24局ネット：1/24(土) 25:30～

テレ朝チャンネル1：1/25(日) 21:00～

BS朝日：1/25(日) 23:30～



ディズニープラス スター：1/24(土) 26:00～

YouTube：1/24(土) 26:00～



・作品情報



それぞれにフィギュアスケートへの強い夢を抱き、「選手とコーチ」として巡り会った結束いのりと明浦路司。

栄光の“メダリスト”を目指すいのりは名港杯と西日本小中学生大会で実績を積み、バッジテストを経て、ついに「天才少女」狼嵜光と同じランクで競い合う資格を手にする。

次の目標は、全日本選手権への出場をかけた中部ブロック大会。

新たなライバルたちの中で、いのりは自らが一番に輝けることを証明する──！



・スタッフ

原作：つるまいかだ

監督：山本靖貴

シリーズ構成・脚本：花田十輝

キャラクターデザイン・総作画監督：亀山千夏

フィギュアスケート振付：鈴木明子

フィギュアスケート監督・3DCGディレクター：こうじ

3DCGビジュアルディレクター：戸田貴之

3DCGアニメーションスーパーバイザー：堀正太郎

3DCGプロデューサー：飯島哲

色彩設計：山上愛子

美術監督：中村葉月

撮影監督：柏木健太郎

編集：長坂智樹

音楽：林ゆうき

音響監督：今泉雄一

音響効果：小山健二

アニメーションプロデューサー：三浦孝純

アニメーション制作：ENGI

©つるまいかだ・講談社／メダリスト製作委員会



・キャスト

結束いのり：春瀬なつみ

明浦路司：大塚剛央

狼嵜光：市ノ瀬加那

夜鷹純：内田雄馬

鴗鳥理凰：小市眞琴

鴗鳥慎一郎：坂泰斗



主要公式SNS：@medalist_PR

ハッシュタグ：#メダリスト #medalist



OP：HANA「Cold Night」

ED：Conton Candy「Rookies」



TVアニメ『メダリスト』第2期PV第2弾｜ED主題歌：Conton Candy「Rookies」









・放送情報

テレビ朝日系列：2/15(日) 9:30～



・作品情報

1975年から放送された「スーパー戦隊」シリーズに代わり、新たな特撮ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.(Records of Extraordinary Dimensions)」が始動。第1弾として「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」が放送される。「PROJECT R.E.D.」の名称通り、赤いヒーローが活躍するシリーズで、今後放送されるさまざまな作品がクロスオーバーすることにより、それぞれの世界観に奥行きをもたせるなどの多面的な展開が予定されている。



・スタッフ

ゼネラルプロデューサー：大川武宏（テレビ朝日）

チーフプロデューサー：久慈麗人（東映）

プロデューサー：芝高啓介（テレビ朝日）、髙橋諒平、渡部拓人（東映）、長橋丈二、小笠原栞菜（東映エージエンシー）

脚本：冨岡淳広、ほか

監督：福沢博文、ほか

特撮監督：佛田洋（特撮研究所）

音楽：園田健太郎、奈良悠樹

制作：テレビ朝日、東映、東映エージエンシー

© テレビ朝日・東映AG・東映



主要公式SNS：@ProjectRED_Toei

ハッシュタグ：#プロジェクトRED #超ギャバン #ProjectRED #GAVAN #GavanInfinity



【PROJECT R.E.D.】「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」超予告Ⅱ









・放送情報

2026年2月～



・作品情報



トキの両親にまつわる手がかりが写った一枚の写真が「時光写真館」で発見される。

真相を突き止めるため、ヒカルは不安を抱えつつトキと共に英都へ向かう。

そこで出会ったそれぞれ異なる目的を秘めた人物たちを前に、ヒカルは果たして、定められた死の運命を打ち破ることができるのか──。



・スタッフ

総監督：Haolin（リ・ハオリン）

監督：魯元元

脚本：Haolin（リ・ハオリン）、魯元元、白熊、袁也

キャラクターデザイン原案：INPLICK

色彩設計：のぼりはるこ

音楽：天門、yuma yamaguchi、Kent watari、犬養奏、清竹真奈美

アニメーション制作：CMC MEDIA、上海樊特姆動画制作有限责任公司、STUDIO EEK、上海喵社絵文化伝播有限公司、重慶後生動画電影有限公司

日本版製作：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ、株式会社アニプレックス

©bilibili/BeDream



・キャスト

程小時(チョン・シャオシー)／トキ：豊永利行

陸光(ルー･グアン)／ヒカル：櫻井孝宏

喬苓(チャオ･リン)／リン：古賀葵

劉梟（リウ・シャオ）：花江夏樹



主要公式SNS：@linkclick_anime

ハッシュタグ：#時光代理人



アニメ『時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇』ティザーPV第2弾｜日本語吹替版が2026年2月より放送開始









・放送情報

2026年2月～



・作品情報

「プリキュア」シリーズ第23弾。



・スタッフ

©ABC-A・東映アニメーション







・放送情報

テレ東：1/11(日) 26:20～



・作品情報

都市伝説を題材としたショートアニメシリーズの第16作目。



・スタッフ

プロデューサー：山川典夫、岩﨑拓矢、船田晃

演出：船田晃

脚本：熊本浩武、佐々木充郭、石上加奈子

作画：竹谷和真、海老原優、日暮桃花、にしやまひろし＆りえ、飯塚貴士、山川典夫、他

絵コンテ：武藤聖馬、吉川兆二、竹谷和真

制作協力：ILCASHIPS、LEON STUDIO

制作：ILCA

製作：「闇芝居」製作委員会

©YAM



・キャスト

津田寛治

平野良

星野勇太

清水優

土屋咲登子

大石ともこ

小泉よう（雨模様のソラリス）

須釜倫太郎

岡田宇杏

和田依來



ED：yosugala「マスカレイドナイト」

