PlayStation 5(PS5)をゲットしたらプレイすべき10のゲーム



2025年に発売5周年を迎えたPlayStation 5(PS5)は、累計販売台数8410万台を記録しており、さまざまなジャンルのゲームをプレイ可能です。そんなPS5向けゲームで、2025年に発売された新作タイトルのうちプレイすべき10タイトルを、海外メディアのオススメタイトルから厳選してみました。



◆1：DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH





2025年6月に発売された「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」は、2019年に発売された小島秀夫監督の「DEATH STRANDING(デス・ストランディング)」の続編として登場した作品です。配信プラットフォームは記事作成時点ではPS5のみ。



GameSpotは「『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』は、オリジナルのポストアポカリプスを舞台とした配達ゲームの素晴らしさを余すところなく継承し、あらゆる粗削りな部分を削ぎ落としています。その結果、相互に連携したゲームプレイメカニクスと、周囲の世界をより良くするために積極的に行動するプレイヤーに報酬をもたらすゲーム内のソーシャルネットワークが洗練されたシステムとして生まれ変わりました。いくつかの障害が取り除かれたことで、ゲーム体験は前作と比べてそれほど苦痛ではなくなり、今作の忘れがたい美しさをさらに際立たせています」と評しています。





New York Postは「2025年は話題作の続編が数多く生まれた年でした。2019年に数々の賞を受賞したアクションアドベンチャー作品の続編となる本作は、ノーマン・リーダス演じるサムの物語の続きです。プレイヤーの選択は、他のプレイヤーのゲーム体験に影響を与える可能性があるため、戦略的に行動する必要があります」と記しました。



TechRadarは「数時間プレイしただけで、『DEATH STRANDING』の続編が必要かどうかという懸念はすぐに払拭されました。前作から大きく進化しており、ステルス・戦闘・リソース管理といった要素に小規模ながらも大幅なアップデートが加えられたことで、真に素晴らしいゲームに仕上がっています。ゲームのプレイ面において、『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』は小島監督の真骨頂と言えるでしょう。そしてストーリーが進むにつれ、独自システムが融合し、その完成度はまさに圧巻です」と評しています。



『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』 - ファイナル・トレーラー - YouTube





◆2：Ghost of Yōtei





2025年10月に発売された「Ghost of Yōtei」は、2020年7月に発売された「Ghost of Tsushima」の続編で、前作と同じく美しい日本の景色と高速剣戟アクションが楽しめるというオープンワールド時代劇アドベンチャーです。配信プラットフォームは記事作成時点ではPS5のみ。



GameSpotは「Ghost of Yōtei」について、「2作目で同シリーズの核となる強みが鏡のように磨かれた」「戦闘は緊密で繊細なダンスよう」「日本の田園風景を美しく描き出す」と評しています。



New York Postは「個人的には一番のお気に入りです。『Ghost of Tsushima』を超える作品があるとは思っていませんでしたが、この新作は期待をはるかに超えています。このシリーズをどんどんリリースし、全部食べつくせるようにしてほしいです」と記しました。



TechRadarは「『Ghost of Yōtei』は、ゲームの基本的な構成はほぼそのままに、操作性を向上させる巧みな調整が加えられています。『Ghost of Tsushima』で導入されたシステムの進化であり、完全なる再発明ではありません。そのため、前作を楽しんだプレイヤーは本作にも多くの魅力を見出すでしょう。また、最新のハードウェア技術のおかげで最高のビジュアル忠実度を誇る素晴らしい体験を提供しています」と評しています。



『Ghost of Yōtei』 “称賛の声”トレーラー - YouTube





◆3：Clair Obscur: Expedition 33





2025年4月に発売された「Clair Obscur: Expedition 33」は、フランスのSandfall Interactiveが開発した、リアルタイムターン制RPGです。「Clair Obscur: Expedition 33」はThe Game Awards 2025でゲーム・オブ・ザ・イヤーを受賞しており、配信プラットフォームはSteam・Xbox・PS5です。



New York Postは「The Game Awards 2025でゲーム・オブ・ザ・イヤーを受賞したこの作品は、ポンの時代からゲームがいかに進化したかを完璧に示すものです。息をのむほど美しく、ゲームプレイも非常に優れています。このようなゲームは滅多にありません」と評しました。



TechRadarは「『Clair Obscur: Expedition 33』はまさに息をのむほど美しい作品です。目を見張るようなアートディレクション、一流の演技、そして壮観な戦闘エフェクトが融合し、間違いなく史上最高に美しいゲームのひとつに仕上がっています。ありがたいことに、そのスタイリッシュなスタイルの下には、最高クラスのサウンドトラックと真に革新的なターン制戦闘システムなど、しっかりとした内容が詰まっています。パリィ・ドッジ・クイックタイムイベントを伝統的なターン制戦闘システムに織り込むことで大成功を収めました」と記しています。



『Clair Obscur: Expedition 33』 | ローンチトレーラー - YouTube





◆4：SILENT HILL f





「SILENT HILL f」は2025年9月に発売されたホラーゲームで、サイレントヒルシリーズの外伝作品でもあります。シナリオは「ひぐらしのなく頃に」の竜騎士07さんが担当しており、主人公の深水雛子を演じた加藤小夏さんによるゲームプレイ配信も話題となりました。配信プラットフォームはPS5・Xbox・Steam・Epic Games Store・GOGです。



New York Postは「サイレントヒルシリーズは最近注目を集めていますが、このゲームのリリースは間違いなくその一因となっています。プレイヤーは1960年代の日本の高校生を操作し、謎の霧が町を包み込む中、モンスターと戦い、パズルを解き明かしていきます」と記しました。



SILENT HILL f | ストーリートレーラー (4K: JA/CERO) | KONAMI - YouTube





◆5：The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered





2025年4月に発売された「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered」は、2006年に複数の国際的な賞でGame of the Yearを受賞した「The Elder Scrolls IV: Oblivion」のリマスター版です。配信プラットフォームはXbox・PS5・PCです。



TechRadarは「『The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered』はこれまでのリマスター作品とは一線を画す、リメイクに近い革新的なアップグレードです。レベルアップシステムは刷新され、戦闘は現代風にアレンジされ、ビジュアル面でも大幅な改善が加えられたことで、近年で最も美しいオープンワールドのひとつとなっています。もしも私のようにOblivionのプレイをずっと躊躇(ちゅうちょ)していたなら、このリマスター版はまさにうってつけです。ゲームプレイが現代化され、現代の作品に匹敵するレベルにまで引き上げられています。ギルドクエストは特に素晴らしく、中でも『闇の一党』は傑作です。オリジナル版を長年にわたって象徴的な存在にした個性や魅力もすべて兼ね備えています」と記しました。



The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – 公式ローンチトレーラー - YouTube





◆6：METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER





2025年8月にリリースされた「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」は、2004年に発売された「METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER」を原作としたリメイク作品。全世界累計出荷本数は100万本を突破しています。配信プラットフォームはPS5・Xbox・Windows・Steamです。



New York Postは「メタルギアソリッドシリーズをプレイしたことがない人にとって、『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』はシリーズへの素晴らしい入口となるでしょう。アクションシューティングとサバイバルクラフトの要素を融合させた、非常に豊かで時に難解なストーリーテリングが魅力的です」と評しました。



METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER - アコレードトレーラー (4K:CERO)｜KONAMI - YouTube





◆7：Dispatch





2025年10月に発売された「Dispatch」は、元スーパーヒーローの主人公が派遣会社でスーパーヒーローを派遣する側となって働くストラテジーゲーム。配信プラットフォームはPS5とSteamです。



GameSpotは「Dispatch」について、「アドベンチャーゲームに新しい命を吹き込んだと広く評価されています。元々は数週間にわたってエピソードごとにリリースされたスーパーヒーローアクションコメディゲームで、The BoysやInvincibleがすでに同様のものを提供している時代にあっても、独自の存在感を誇っています」「プレイヤーは緊急対応派遣管理者として、街中で発生している犯罪に対処するためにヒーローたちを派遣します。このゲームでは、ストーリー主導のゲームにロールプレイング要素が加わり、ヒーローたちの長所と短所に基づいて犯罪現場にヒーローを配置し、効果的にロールアウトして成功を目指すことになります」「思慮深い決断には報酬が与えられ、2つの悪のうちよりましな方の結果が提示されるため、ヒーローと悪役の間のグレーゾーンを常に舞台とするゲームのストーリーとうまく結びついています」と記しました。



Dispatch - Launch Trailer | PS5 Games - YouTube





◆8：Lumines Arise





「Lumines Arise」は2025年11月に発売された落ちものパズルゲームです。配信プラットフォームはPS5と

Steamです。



GameSpotは「PS5には素晴らしいパズルゲームがたくさんありますが、Lumines Ariseほど圧倒的に素晴らしいゲームはほとんどありません。Lumines Ariseは雰囲気と芸術性に満ちたスペクタクルと言えるでしょう。Lumines Ariseのコンセプトはマッチするマス目を作って盤面を消し、落ちてくるブロックが高く積みあがらないようにするというシンプルなものですが、真に特別なゲームへと昇華させているのは、ゲームのビジュアルと音楽です」と記し、特にビジュアルとサウンド面で他のパズルゲームとの差別化に成功しているとしました。



『Lumines Arise』シングルプレイヤー＆マルチプレイヤー紹介映像 | PS5® - YouTube





◆9：Baby Steps





2025年9月に発売された「Baby Steps」は、ロンパースを着た35歳の間抜けなおじさんの左右の足を操作して世界を歩き回る「ウォーキングシミュレーター」です。配信プラットフォームはPS5・Steam・GeForce Nowです。



GameSpotは「『Baby Steps』は確かにイライラさせられるゲームですが、同時にいろいろな意味でとても面白いゲームでもあります。ネイトが崖を転げ落ちたり、泥だらけの川に転げ落ちたりする様子を見るのは実に滑稽です。素晴らしい点は常にプレイヤーを面白がらせてくれる点です」「『Baby Steps』はコントローラーを手に取るプレイヤーをからかうようなゲームですが、それは愛情から生まれたものです。優れたパフォーマンスと滑稽な世界観、そしてキャラクターたちによって探索の楽しさも味わえます。非常に巧みにデザインされているため、プレイしていて楽しいと同時に、苦痛でもあります。『上手くなりたい』という要求をあまり真剣に受け止めすぎないようにということを、容赦なく、そして滑稽に教えてくれるゲームです」と記しました。



『Baby Steps』 ゲームプレイ動画 | PS5 ゲーム - YouTube





◆10：Hollow Knight: Silksong





「Hollow Knight: Silksong」はオーストラリアの独立系ゲームスタジオであるTeam Cherryが開発したアクションゲーム「Hollow Knight」の続編。配信プラットフォームはNintendo Switch・Nintendo Switch 2・PlayStation・Windows・Linux・macOS・Xboxと非常に豊富です。



TechRadarは「世界中のユーザーから長きにわたって熱烈な要望を受けて登場した『Hollow Knight: Silksong』は、史上最高のインディーゲームのひとつである『Hollow Knight』の続編として、より優れた主人公と既に象徴的なボス戦の数々を巧みに組み合わせています」「確かに非常に難しいゲームですが、プレイヤーが敵のパターンを探求し、学ぶことを促してくれる広大で非線形なゲームでもあります。壁にぶつかってもたくさんの道が残されており、どの道も最後までやり遂げる価値があります。ボス戦は真に迫る迫力があり、特に最後の戦闘は映画のような美しさです。美しいアートスタイルと洗練されたオーディオデザインにより、『Hollow Knight: Silksong』はPS5で最高のゲームのひとつと言えるでしょう」と評しています。



Hollow Knight: Silksong - Release Trailer | PS5 & PS4 Games - YouTube

