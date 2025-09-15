2025年09月15日 23時55分 アニメ

2025年秋開始の新作アニメ一覧



放送・配信中のアニメの最終回が近づき、入れ替わりに新たな作品が始まる時期がやってきました。2025年秋(2025年9月～2025年11月頃)に始まるアニメの数は60本ほどです。



週刊少年ジャンプ連載漫画を原作として2016年から放送されている『僕のヒーローアカデミア』が、シリーズ8作目となる『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』でついに最終章を迎えることになります。また、少年ジャンプ＋連載の『SPY×FAMILY』もシリーズ3作目の『SPY×FAMILY Season 3』で新展開を迎えます。実写映画も大きな人気を博している『キングダム 第6シリーズ』は、秦による中華統一に向けた戦いが描かれます。また、30年以上の時を越えたリメイク作の続編『らんま1/2 第2期』ではシャンプーに続いてムース、八宝斉、久遠寺右京、五寸釘光らの人気キャラクターが続々と登場します。



以下、作品リストは放送・配信時期が早いものから順に並べています。配信サービスは数が多いため基本的に最速タイミング以外の情報は「他配信」としてまとめています。【独占】と記載のあるものは独占配信で、他サービスでの配信はありません。また、記事掲載時点では配信の有無がまだ明らかになっていないケースもあります。



・放送情報

ABC・テレビ朝日系列：9月7日(日) 9:00～



・作品情報



万津莫。冴えない日常を送る普通の好青年(自称)だが、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに！

囚われの身となっているヒロイン・ねむを救う夢の中で活躍していた。

しかし、そんな夢の世界に “悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアが現れた！

莫は夢の中で手に入れたベルトで仮面ライダーゼッツに変身！

Make your dream come true. Good luck！

現実への侵略を企むナイトメアの侵略を阻止せよ！

世界の命運を託された莫、仮面ライダーゼッツの夢のミッションが始まる！



・スタッフ

原作：石ノ森章太郎

脚本：高橋悠也

監督：上堀内佳寿也、ほか

アクション監督：渡辺淳(ジャパンアクションエンタープライズ)

特撮監督：佛田洋(特撮研究所)

音楽：高木洋、坂部剛

ゼネラルプロデューサー：大川武宏(テレビ朝日)

プロデューサー：芝高啓介(テレビ朝日)、谷中寿成(東映)、湊陽祐(東映)、高崎壮太(東映)

制作：テレビ朝日・東映・ADKエモーションズ

コピーライト表記：© 2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映



・キャスト

万津莫：今井竜太郎

ねむ：堀口真帆

富士見鉄也：三嶋健太

南雲なすか：小貫莉奈

万津美浪：八木美樹

ゼロ：川平慈英

ノクス：古川雄輝



主要公式SNS：@zeztz7toei

ハッシュタグ：#ゼッツ #仮面ライダーゼッツ #ZEZTZ



OP：NAQT VANE「VISIONS」



新番組「仮面ライダーゼッツ」予告









・放送情報

TOKYO MX：10/1(水) 22:00～

BSフジ：10/2(木) 24:30～

AT-X：10/6(月) 22:30～



dアニメストア：9/24(水) 22:00～

ABEMA：9/24(水) 22:00～

U-NEXT：9/24(水) 22:00～

アニメ放題：9/24(水) 22:00～

他配信：10/1(水) 22:00以降順次



・作品情報



それは、女神から授けられる職業とスキルが人生を大きく左右する世界――。

《剣姫》と《魔導王》の息子として生まれた主人公・アレルはどんな職業を授かるかと期待されるなか、「無職」の烙印を押されてしまう。

周囲の人々からの失望と同情。しかし、アレルは努力を重ねることで、次々と新たな力を手に入れていく。そして、その力はやがて天賦の才であるスキルをも上回るのだった。

これはスキルを持たない「無職」がたゆまぬ努力の結果『英雄』と呼ばれ、さらなる力を求めてゆく物語――。



・スタッフ

原作：九頭七尾

キャラクター原案：上田夢人、名苗秋緒

監督：矢花馨

シリーズ構成・脚本：日暮茶坊

キャラクターデザイン：千葉孝幸、徐学文

色彩設計：勝田綾太、山本真希

美術設定：金延連

美術監督：安田ゆかり、(株)オリーブ

撮影監督：加納篤

編集：村井秀明、(有)岡安プロモーション

音楽：朝比奈健人

音響監督：森下広人

音響効果：林佑樹

録音調整：白鳥陽一

音響制作：ダックスプロダクション

音響制作担当：川添憲五

制作スタジオ：studio A-CAT

製作・著作：無職の英雄製作委員会

コピーライト表記：©九頭七尾/アース・スター エンターテイメント/無職の英雄製作委員会



・キャスト

アレル：小野賢章

ライナ：早見沙織

リリア：上坂すみれ

クーファ：大久保瑠美

ファラ：中原麻衣

レオン：高橋伸也

アステア：礒部花凜

ミラ：井口裕香



主要公式SNS：@mushoku_eiyu

ハッシュタグ：#無職の英雄



OP：花耶「Reincarnation」

ED：ウタヒメドリーム オールスターズ「奇跡なんかいらない」



TVアニメ『無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～』メインPV









・放送情報

MBS/TBS系列28局ネット：9/25(木) 24:26～

AT-X：9/26(金) 22:30～

BS日テレ：9/30(火) 24:30～



配信：9/25(木) 24:56～



・作品情報



悠久の眠りから目覚めた世界で求婚してきたのは、最愛の彼女にそっくりのアンドロイドだった……。



コールドスリープから目覚めた男子高校生・姫神アキラの目の前には、信じられない光景が広がっていた。

戦争によって荒廃した街。国は廃れ、OWELと呼ばれる統一機構によって管理される人々。

結婚とはまた違う新しい“エルシー”と呼ばれる制度。

かつて自身が生きていた世界からあまりにも様変わりする人々。

そんな未来に置き去りにされ愕然とするアキラの前に、彼女は現れた。

「トワサ！？」思わず口に出してしまったその存在は、最愛の彼女に酷似したアンドロイド・ユウグレだった。

彼女は、微笑みながら願うように自身の想いを口にする。

「アキラ……。私と結婚して下さい」

アンドロイドからの突然の求婚に困惑しながらも、アキラはユウグレと共に旅へ出ることを決意する。

世界のどこかにいるはずのトワサと再会できると信じて……。

これは新時代を生きる×××と×××が愛を見つける物語。



・スタッフ

原作：Project FT

監督・シリーズ構成：津田尚克

キャラクター原案：タヤマ碧

キャラクターデザイン：齊藤佳子

サブキャラクターデザイン：GONTA

美術デザイン：宮岡真弓、多田周平

メインアニメーター：鍋田香代子

総作画監督：齊藤佳子、長田好弘、さとう沙名栄

色彩設計：佐々木梓

美術監督：浅井唯奈、田辺浩子

2Dworks：向井吉秀

3D監督：市川元成

撮影監督：児玉純也

編集：髙橋歩

音楽：得田真裕

音響監督：吉田光平

録音：安齋歩

音響効果：小山恭正

音響制作：dugout

アニメーション制作：P.A.WORKS

コピーライト表記：©Project FT／永久のユウグレ製作委員会・MBS



・キャスト

姫神アキラ：梅田修一朗

ユウグレ：石川由依

王真樹トワサ：茅野愛衣

アモル：富田美憂

ヨイヤミ：沢城みゆき

ハクボ：楠木ともり

オボロ：森川智之

ヨクラータ：阿座上洋平



主要公式SNS：@towanoyuugure

ハッシュタグ：#永久のユウグレ



OP：Uru「プラットフォーム」

ED：Hana Hope「Two Of Us」



TVアニメ『永久のユウグレ』第2弾PV｜第0話は2025.09.25放送開始！









・放送情報

Disney+：9/26(金)～【独占】



・作品情報



美術品を狙う謎の三人組の怪盗キャッツアイ。

警視庁捜査一課に所属する刑事・内海俊夫は怪盗キャッツアイを逮捕することに情熱を燃やす。

しかし、彼とキャッツアイには彼が知らない事実がある。

それは、キャッツアイの正体である三姉妹の次女・来生瞳が恋人であること。



・スタッフ

原作：北条司

監督：末田宜史

脚本：森ハヤシ

キャラクターデザイン・総作画監督：薮本陽輔

音楽：林ゆうき

制作：LIDEN FILMS

コピーライト表記：©北条司/コアミックス



・キャスト

来生瞳：小松未可子

来生泪：小清水亜美

来生愛：花守ゆみり

内海俊夫：佐藤拓也



主要公式SNS：@cats_eye_anime

ハッシュタグ：#キャッツアイアニメ #キャッツアイ



OP：Ado「MAGIC」

ED：Ado「CAT'S EYE」



『キャッツ♥アイ』｜本予告｜昼は喫茶店のオーナー、夜は怪盗キャッツアイ…北条司原作の伝説的作品を完全新作アニメ化｜Disney+ (ディズニープラス）









・放送情報

TOKYO MX：10/4(土) 22:30～

BS朝日：10/5(日) 23:00～

関西テレビ：10/5(日) 24:55～(第2話以降は26:24～)



ABEMA：9/27(土) 22:30～

U-NEXT：9/27(土) 22:30～



・作品情報



ミズガルズ暦2800年、“黒翼の覇王”と人々から恐れられた「ルファス・マファール」は、「七英雄」と呼ばれる勇者たちとの最終決戦による激闘の末、その覇道に終焉を迎える。

覇王の封印によって安寧の時代が訪れるかに思われたが･･･、力の均衡が崩れた事で、世界は魔神族の脅威にさらされるのであった。

それから200年後──、魔神族に対抗すべく人類は新たな勇者の召喚を試みる。しかしそこに現れたのは、長き封印から目覚めた覇王ルファスの姿だった！



・スタッフ

原作：炎頭

原作イラスト・キャラクターデザイン原案：YahaKo

コミカライズ：葉月翼

監督：ほりうちゆうや

シリーズ構成：筆安一幸

キャラクターデザイン：海老澤舞子

サブキャラクターデザイン：小林多加志、上野翔太

色彩設計：小日置知子

美術監督：安田ゆかり

撮影監督：寺本憲正

編集：小口理菜

音響監督：久保宗一郎

音響制作：東北新社

音楽：TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND

アニメーション制作：ワオワールド

コピーライト表記：©炎頭/アース・スター エンターテイメント/野生のラスボスが現れた！製作委員会



・キャスト

ルファス・マファール：小清水亜美

ディーナ：薄井友里

アリエス：首藤志奈

リーブラ：東城日沙子

アイゴケロス：内田直哉

パルテノス：かないみか

ウィルゴ：大森こころ

アリオト：武内駿輔

メグレズ：前野智昭

メラク：平川大輔

ベネトナシュ：明坂聡美

魔神王オルム：速水奨

マルス：入野自由

ユピテル：松岡禎丞

南十字瀬衣：堀江瞬



主要公式SNS：@lastboss_anime

ハッシュタグ：#アニメ野生のラスボスが現れた #lastbossanime



OP：岸田教団&THE明星ロケッツ「レベルを上げて物理で殴る」

ED：長瀬有花「ミギヒダリ」



2025年10月4日(土)放送開始！TVアニメ『#野生のラスボスが現れた！』第3弾PV









・放送情報

放送：10/1(水)～



配信：9/28(日)～



・作品情報



『バッドエンド回避の糸口は冷酷なパパのハートをゲットすること!?』

魔法の国・オベリア帝国に生まれた皇女アタナシア。

彼女は自分の未来を夢で見ることができる不思議な力を持っていた。

生まれたころから父親である皇帝クロードに冷遇され、

ルビー宮でひとり育てられてきたアタナシアは、

ある日夢のなかで、18歳の誕生日に自分が父の手で追放されてしまう未来を知る。

「そんな未来絶対受け入れな——い！！」

運命を変えるため、アタナシアは小さな体で決意を胸に立ち上がるのだった。

小さなお姫様の運命書き換えファンタジーが今、始まる——！



・スタッフ

漫画：Spoon

原作：Plutus

出版：KWBOOKS(CARROTON)

エグゼクティブプロデューサー：龚宇、陈安妮

チーフスーパーバイザー：王晓晖

スーパーバイザー：陈潇

チーフエディター：王兆楠

チーフプロデューサー：郝博、刘青艳、邓志巍

プロデューサー：王梦桥、黄丽瑛、王欣桐、曾雯丝

企画：郝博、王梦桥、王欣桐、翁铭璐

宣伝ディレクター：孙浩洋

配信ディレクター：王晓燕

ライツマネージャー：邵远

ビジネスディレクター：牛国柱

シリーズ構成：张雯

脚本：项欣、陈晓婷、朱慧颖、王宽宽

アニメーション制作：重庆彩色铅笔动漫设计有限责任公司

技術ディレクター：蒋渝峰

演出：史涓生、赵聚散、李文臻、蒋渝峰、丁文明

総作画監督：刘柯利

キャラクターデザイン：刘柯利、蔡文婕

美術監督：吴佳远、周福琼

グラフィックディレクター：魏鹂影

制作プロデューサー：林俊帆

制作統括：张悦、苏颖攀、左婷婷、黄智涵

コンポジット監督：张晨

3DCG監督：陶振宇

モーションキャプチャ監督：王越

音響制作：上海叽咔文化传播有限公司

音響監督：陈雨佳

音楽監督：朱瑞文

ボイスディレクター：杨梦露、辛悦

監督：张盈盈

製作：iQIYI、 KuaiKan

日本語版製作：KADOKAWA

コピーライト表記：©Beijing iQIYI Science & Technology Co., Ltd, KuaiKan World (Beijing) Technology Co., Ltd.



・キャスト

アタナシア：諸星すみれ

クロード：前野智昭

フィリックス：木村良平

ルーカス：岡本信彦

イゼキエル：梅田修一朗

ジェニット：石見舞菜香



主要公式SNS：@aruhime_anime

ハッシュタグ：#ある姫



TVアニメ「ある日、お姫様になってしまった件について」ティザーPV｜2025年9月28日(日)より地上波先行配信・10月1日(水)よりテレビ放送決定！









・放送情報

TOKYO MX：10/6(月) 24:00～

BS11：10/6(月) 24:00～

AT-X：10/8(水) 22:30～



U-NEXT：9/29(月) 24:30～

他配信：10/9(木) 12:00以降順次



・作品情報



異世界へと転生したごく普通のサラリーマン・神城タケル。

剣と魔法の世界である『マデウス』で新たな人生をスタートさせる事となった彼には多くの能力が備わっていた！

身体能力強化にトンデモ魔力、そして、価値のあるものを見つけ出せる『探査能力』――与えられたチート級の力を駆使して、タケルの異世界大旅行が幕を開ける!!



・スタッフ

原作：木乃子増緒

原作イラスト：海島千本、黒井ススム

漫画：ともぞ

監督：小高義規

シリーズ構成：市川十億衛門

キャラクターデザイン：渡辺まゆみ

プロップデザイン：荒牧園美、佐藤嘉洋（スターロイド）

美術デザイン：アトリエPlatz

サブデザイン協力：森亜紀子、カルトン株式会社

色彩設計：大野嘉代子

美術監督：松本浩樹（アトリエPlatz）

撮影監督：長野慎一郎（ライトフット）

編集：藤本理子（岡安プロモーション）

音楽：高木洋

音楽制作：茂住亮介（フェイスミュージック）

音響監督：山本浩司

音響効果：明妻恭平

録音調整：武藤雅人

音響制作：Ai Addiction

プロデュース：ジェンコ

アニメーション制作：タツノコプロ × SynergySP

コピーライト表記：©木乃子増緒・アルファポリス／素材採取家の異世界旅行記製作委員会



・キャスト

タケル：島﨑信長

ビー：伊藤彩沙

ブロライト：小市眞琴

クレイストン：森川智之

プニさん：佐藤聡美



主要公式SNS：@sozaisaishu

ハッシュタグ：#素材採取家の異世界旅行記



OP：Nornis（ノルニス）「Prologue」

ED：なきごと「夢幻トリップ」



TVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』PV第２弾









・放送情報

日本テレビ：9/30(火) 25:35～(第2話以降は25:29～)

AT-X：10/1(水) 20:00～

BS11：10/2(木) 24:00～



・作品情報



人よりちょっと心配性なクラス委員・吉田さんは、隣の席に座る矢野くんが心配で仕方がない。

毎日ケガまみれで学校にやってくる「超・不運体質」の矢野くん。

そんな矢野くんの手当てをしているうちに、吉田さんの中には特別な想いが芽生えてきて…。

個性的な友人たちに囲まれながら、少しずつ距離を縮めていく二人。

果たして、吉田さんの恋はどこに辿り着く？

そして、矢野くんに『普通の高校生活』は訪れるのか？

心配性女子とケガまみれ男子の、ピュアラブコメディが今、始まりますーー



・スタッフ

原作：田村結衣

監督：松尾晋平

シリーズ構成：赤尾でこ

キャラクターデザイン：海谷敏久

音響監督：立石弥生

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：木村秀彬

音楽制作：日本テレビ音楽

アニメーション制作：亜細亜堂

コピーライト表記：©田村結衣・講談社／「矢野くんの普通の日々」製作委員会



・キャスト

矢野剛：天﨑滉平

吉田清子：貫井柚佳

メイ：種﨑敦美

羽柴：坂泰斗

泉：高橋李依

田中：岩崎諒太



主要公式SNS：@yanokun3

ハッシュタグ：#矢野くんの普通の日々



OP：FANTASTICS「POP LIFE」



TVアニメ「矢野くんの普通の日々」PV第１弾









・放送情報

TOKYO MX：10/1(水) 24:00～

AT-X：10/5(日) 21:00～



・作品情報



“あやかし”が見える女子大生・津場木葵は、ある日突然、隠世《かくりよ》にある老舗宿〈天神屋〉へと攫われてしまう。

祖父が遺した莫大な借金。隠世で交わされていた“約束”。借金のカタとして迫られたのは、大旦那――鬼への“嫁入り”だった。

ところが葵は、その運命をはねのける。――働いて、返す。自分の力で。

借金を返済するため、天神屋のかたすみに食事処〈夕がお〉を開き、真心を込めたおもてなしで、あやかしたちの空腹と心を満たしていく。

ときには悩みながらも突き進み、葵は隠世の住人たちと絆を育む。

あの日交わした“約束”は、やがてかけがえのない〈居場所〉へと変わっていく。

南の地の宿〈折尾屋〉での試練を越え、〈夕がお〉へと帰ってきた葵。しかし、穏やかな日々は束の間――〈天神屋〉に、かつてない危機が迫っていた。

守りたい居場所がある。信じてくれる仲間がいる。

幾多の出会いと絆に育まれ――物語は再び、動き出す。



・スタッフ

原作：友麻碧

原作イラスト：Laruha

監督：吉崎譲

シリーズ構成・脚本：金春智子

キャラクターデザイン：桂英未

美術設定・美術ボード：合六典代

色彩設計：手嶋明美

撮影監督：陳以儂

音響監督：本山哲

音楽：伊賀拓郎

音楽制作：フライングドッグ

アニメーション制作：GONZO×マカリア

コピーライト表記：©2025 友麻碧・Laruha/KADOKAWA/かくりよの宿飯 弐 製作委員会



・キャスト

津場木葵：東山奈央

大旦那：小西克幸

銀次：土岐隼一

白夜：田丸篤志

お涼：加隈亜衣

春日：中恵光城

チビ：石見舞菜香

アイ：洲崎綾

サスケ：井上雄貴

乱丸：石川界人

雷獣：日野聡



主要公式SNS：@kakuriyo_anime

ハッシュタグ：#かくりよの宿飯



TVアニメ「かくりよの宿飯 弐」ティザーPV 🍁 2025年10月放送開始









・放送情報

フジテレビ：10/1(水) 24:45～

北海道文化放送：10/2(木) 24:45〜

関西テレビ：10/2(木) 26:15〜

仙台放送：10/3(金) 25:40〜

東海テレビ：10/4(土) 25:45〜

石川テレビ：10/21(火) 24:45〜



配信：10/2(木) 12:00以降順次



・作品情報



【人生】は【ゲーム】のように【選択】の連続―――

22歳のソフトウェア開発者のサム・ヤングは、幼少期から無類のゲーム好き。

学生時代はゲーム開発にすっかり明け暮れ、アドベンチャーパズルゲーム『RUMINATE(ルミネイト)』を、満を持してリリースする！

しかし、大人気ゲーム実況者のマーシャル・ローが酷評したことで、ゲームクリエイターとしての未来は閉ざされる。

さらにマーシャルは、サムの隣の部屋に引っ越してきて──！

サムの会社の上司であるチャールズ・ジョーンズや、幼馴染で行きつけのカフェ店員のリンク・ハドソンなど、マーシャルとの出会いを機に、サムと周囲の人間との関係が少しずつ動き出す。

親から過保護に育てられてきた恋愛経験ゼロのサムは、男性との急接近に戸惑うが、次第に心の殻を破っていく。

人生をかけた最高難易度のゲームをサムはクリアすることができるのか―――！？



・スタッフ

原作：Leeanne M. Krecic (Mongie)

監督：冨安大貴

副監督：森山愛弓

シリーズ構成：松井亜弥

キャラクター原案：えびも

キャラクターデザイン：海老沢咲希

美術監督：池田裕輔

色彩設計：島方亜矢子、鈴木綾乃

撮影監督：山越康司

ビジュアルデザイン：伊東正志、石見優作

編集：神宮司由美

音楽：コーニッシュ

音響監督：三間雅文

企画・プロデュース：スロウカーブ

アニメーション制作：OLM

コピーライト表記：©Let's Play製作委員会



・キャスト

サム・ヤング：花澤香菜

マーシャル・ロー：土屋神葉

チャールズ・ジョーンズ：中村悠一

リンク・ハドソン：杉田智和

アンジェラ・オニール：佐倉綾音

ヴィッキー・ソング：日笠陽子

モニカ・マッケンジー：園崎未恵

ダラス・ハドソン：渡辺紘

エイブ・カルフーン：辻井健吾

オリビア・スウィート：栗坂南美

エドガー：松田健一郎

ルーシー・ライト：諸星すみれ

ウメッド・パテル：畠中祐

ディー・パーカー：斎賀みつき

サミュエル・A・ヤング：三宅健太



主要公式SNS：@letsplay_anime/

ハッシュタグ：#lets_anime #レップレ



OP：久保田利伸「1, 2, Play」

ED：久保田利伸「Left & Right」



TVアニメ『Let's Play クエストだらけのマイライフ』メインPV｜25年10月1日より放送開始









・放送情報

フジテレビ：10/1(水) 25:15～

BSフジ：10/3(金) 24:30～



・作品情報



パッとしないサラリーマン、ペイ・チェンは、ある日上司からの命令で深夜まで残業を強いられていた。すると突然、スマホの画面が光りだし、気が付くと学生時代へとタイムリープしてしまう。

何が起こったのか混乱するチェンの前に、財産変換システム・通称「リッチェスト」を名乗る謎のキャラクターが現れ、チェンに資金を提供して金持ちになるチャンスを与えると提案する。

“社畜人生”を抜け出し、金持ちになれると大喜びするチェン。

しかし、リッチェストが示したルールは極めて特殊で、金持ちになるためには“ある条件”を満たす必要があった――。



・スタッフ

原作：青衫取醉

監督：酈黎明

脚本：阿達

アニメーション制作：福煦影視

・日本語吹替版

演出：前田茜

翻訳：本多由枝、林真子、黄穎

音響制作：東北新社

日本版製作：フジテレビジョン、bilibili

コピーライト表記：© bilibili 閱文動漫 改編自閱文集團旗下起點讀書小說《虧成首富從遊戲開始》 作者：青衫取醉



・キャスト

ペイ・チェン：小野賢章

マー・ヤン：岡本信彦

リン・ワン：高野麻里佳

ホウ・シュク：小林千晃

コウ・シハク：土岐隼一

シン・カイロ：伊藤静

ルアン・グアンジェン：仲村宗悟

リッチェスト：福山潤



主要公式SNS：@b8station

ハッシュタグ：#破産富豪



OP：いれいす「Empty Heart」

ED：眞白かのん「ピカループ」



TVアニメ『破産富豪 The Richest Man in GAME』本PV【10月1日（水）放送開始】









・放送情報

YouTube：10/2(木) 20:00～



・作品情報



コアラさんの綴る日常は優しくて、温かくて――。

失敗して落ち込んだり上手にできた自分に喜んだりひとつひとつの出来事はほんのちっぽけなことだけど。

うまくいった日も、うまくいかなかった日も特別な記念日も、何気ない日常もすべての日々が愛おしい。

今日もいい日、明日もいい日。



・スタッフ

原作：ゆあみ

監督：加戸誉夫

キャラクターデザイン：原千遥

制作：studio MOTHER

コピーライト表記：©ゆあみ・KADOKAWA／コアラ絵日記



・キャスト

コアラさん：内田彩



主要公式SNS：@koalasdiary_PR

ハッシュタグ：#コアラ絵日記



アニメ『コアラ絵日記』ティザーPV









・放送情報

TOKYO MX：10/2(木) 22:00～

BS日テレ：10/2(木) 23:00～

AT-X：10/3(金) 21:30～



U-NEXT：10/2(木) 22:30～

アニメ放題：10/2(木) 22:30～

他配信：10/5(日) 24:00以降順次



・作品情報



会社内の評価は「せっかく綺麗なのに、厳しい怖い。キツイ。」のOLの鉄輪。

人付き合いが苦手な鉄輪は、今年入社した新入社員亀川の教育係に任命される。

亀川の為に、教育係として一生懸命振舞う鉄輪だったが…

"素直になれないけど、伝えたい気持ちがある…！"

「不器用な年上上司×新入社員」のドギマギworking＆love？コメディ！スタート！



・スタッフ

監督：小竹歩

シリーズ構成・脚本：井上美緒

キャラクターデザイン：徳田賢朗

プロップデザイン：小野晃、後藤望

総作画監督：徳田賢朗、山内玲奈、水野友美子、小野晃

美術監督：合六弘(マカリア)

美術設定：小佐野詢(クリープ)、山中隆(クリープ)、西原旬哉(クリープ)、ゆーにっと(クリープ)、筒井典子(スタジオアクア)、泉寛

色彩設計：渡部勇輔

2Dワークス：西村徹也、鳩野高嗣、児玉裕之(ハヤブサフィルム)、タケサキリツ(ハヤブサフィルム)

3DCG：山田翔(マカリア)、Aaron "The Game" Pong(マカリア)

特殊効果：太田良之

撮影監督：村上優作

オフライン編集：渡邉千波(グラフィニカ)

オンライン編集：qooop

音響監督：八巻大樹(クラングクラン)

音響効果：今野康之

録音調整：椎葉ひかる(クラングクラン)

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：藤本コウジ(Sus4 Inc.)

音楽制作：キングレコード

音楽プロデューサー：諏訪豊

アニメーション制作：スタジオエル

コピーライト表記：©工藤マコト/SQUARE ENIX･不器用な先輩。製作委員会



・キャスト

鉄輪梓：Lynn

亀川侑：坂田将吾

堀田美緒：前島亜美

観海寺律：斎賀みつき



主要公式SNS：@bukiyou_anime

ハッシュタグ：#不器用な先輩



OP：angela「不器用なI love you」



『不器用な先輩。』メインPV / 2025年10月TVアニメ放送決定！









・放送情報

AT-X：10/2(木) 22:30〜

TOKYO MX：10/2(木) 23:30〜

サンテレビ：10/2(木) 24:00〜

BS日テレ：10/2(木) 25:00〜

愛媛朝日テレビ：10/2(木) 25:50〜



・作品情報



「私は君を喰べに来ました。」

突如現れた人魚の少女・汐莉は海辺の街に独り暮らす比名子の手を取り、優しく語りかける。

比名子の持つ血肉は、特別に美味しいという。

それは数多の妖怪を惹きつけるほどに…。

汐莉は、成熟し、最高の状態を迎えるまで比名子を守り”いずれ自分が喰べる”と約束する。

比名子の胸には「このひとなら私の願いを叶えられるかもしれない」という

切なる想いが浮かび—。



・スタッフ

原作：苗川采

総監督：葛谷直行

監督：鈴木裕輔

シリーズ構成・脚本：広田光毅

キャラクターデザイン：郁山想

色彩設計：水野多恵子

美術監督：工藤義隆

撮影監督：武原健二

3DCG：志田じしろ

編集：瀧川三智

音響監督：納谷僚介

音響効果：斎藤みち代

音楽：井内啓二

アニメーションプロデューサー：高木秀仁

プロデュース：インフィニット

アニメーション制作：スタジオリングス

コピーライト表記：©2024 苗川 采/KADOKAWA/わたたべ製作委員会



・キャスト

八百歳比名子：上田麗奈

近江汐莉：石川由依

社美胡：ファイルーズあい



主要公式SNS：@wttb_tv

ハッシュタグ：#watatabe



OP：吉乃「贄-nie-」

ED：八百歳比名子(cv.上田麗奈)「リリィ」



「死なせてほしい」誰にも言えなかった。｜TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」メインPV＜2025年10月2日放送開始＞









・放送情報

TBS系列28局ネット：10/2(木) 23:56～



・作品情報



平均より少し頑丈な女の子・岩田朔英と、か弱い男の子・神城光輝。

小学生の頃、神城の笑顔にひとめぼれした朔英だったが、細くて小さかった光輝は、中学生になると、爽やかイケメンに成長。

遠い存在になってしまった。

そんな中、中学最後の体育祭で一緒になり、心の奥にしまってきた初恋が動き出す。

どんなに遠くなっても、私の眩しい星はずっと君――。

きらめく初恋ストーリーが始まる！



・スタッフ

原作：河原和音

監督：小林彩

シリーズ構成：中西やすひろ

キャラクターデザイン：曾錦峰

サブキャラクターデザイン：村長由紀

プロップデザイン：益田賢司

美術設定：青木智由紀、イノセユキエ

美術監督：氏家こはく

色彩設計：横山さよ子

3DCGディレクター：山内郁人

画面設計：田村仁

撮影監督：澤見泰治

特効：原田祥子(グラフィニカ)

編集：丹彩子

音響監督：吉田光平

音響効果：吉澤美寿恵

音響制作：ダックスプロダクション

音楽：田渕夏海、櫻井美希

音楽制作：日音

チーフアニメーションプロデューサー：柴宏和

アニメーションプロデューサー：伊藤太貴

アニメーション制作：スタジオKAI

コピーライト表記：©河原和音／集英社・「太陽よりも眩しい星」製作委員会



・キャスト

岩田朔英：藤寺美徳

神城光輝：小野友樹

小野寺翡翠：羊宮妃那

鮎川陽太：坂泰斗

香川美織：田村睦心

井沢優心：逢坂良太

神城昴：白石晴香



主要公式SNS：@tamahoshi_anime

ハッシュタグ：#太陽よりも眩しい星 #たまほし



OP：秦基博「Stellar Days」

ED：和ぬか「最新話」



TVアニメ「太陽よりも眩しい星」第2弾PV |10月2日からTBS系28局にて全国同時放送









・放送情報

TBS：10/2(木) 25:28～

BS11：10/3(金) 23:00～



配信：10/2(木) 26:00以降順次



・作品情報



「食べるからには美味しくいただきたいですし！」

伯爵家の娘・メルフィエラは、誰にも理解されない趣味を持っていた。

それは、人間に害をもたらす魔物を美味しくいただくこと！

そうしてついたあだ名は「悪食令嬢」――。

ある日のこと、婚約者を探すために参加していた遊宴会で狂化した魔獣に遭遇してしまう。

絶体絶命な状況に思わず身をすくめるメルフィエラだが、そこに「狂血公爵」と恐れられるガルブレイス公爵が姿を現す。

振り下ろされる剣

倒れる魔獣

金色に光る瞳

その圧倒的な強さと美しさに息を飲むメルフィエラだったが、公爵の顔に滴る魔獣の血が気になってしまい……!?

魔物を美味しく調理する「悪食令嬢」と心優しき「狂血公爵」が織りなす美味しくて胸キュンな異食（異色）グルメファンタジー！

――極上の物語を召し上がれ！



・スタッフ

原作：星彼方

キャラクター原案：ペペロン

漫画：水辺チカ

監督：武田睦海

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：加藤真人

サブキャラクターデザイン：大滝那佳、八木澤修平

衣装デザイン：牛ノ濱由惟

モンスターデザイン：菊永智英

プロップデザイン・料理デザイン：宍戸久美子

色彩設計：斉藤麻記

美術監督：平良亜梨沙

美術ボード：小川友佳子

美術：スタジオKLAS

撮影監督：何文馨(旭プロダクション)

撮影：旭プロダクション

オフライン編集：石井亜美(旭プロダクション)

音響監督：田中亮

音響制作：Ai Addiction

音楽：中橋孝晃

音楽制作：日音

アニメーション制作：旭プロダクション

コピーライト表記：©星彼方・講談社／「悪食令嬢と狂血公爵」製作委員会



・キャスト

メルフィエラ・マーシャルレイド：中村カンナ

アリスティード・ロジェ・ド・ガルブレイス：坂泰斗

ケイオス・ラフォルグ：近藤隆

ミュラン・セロー：岡本信彦

マクシム・ド・リヴァストール・ミルド・ラングディアス：木村良平

アンブリー・シャール：古川慎

ゼフ・センジン：平川大輔

クロード・フォール：増田俊樹



主要公式SNS：@akujiki_info

ハッシュタグ：#悪食令嬢



OP：AVAM「シュガリー・ストーリー」

ED：土岐隼一「希望光度」



TVアニメ『悪食令嬢と狂血公爵』本PV ┋2025年10月2日深夜1時28分から放送開始！









・放送情報

配信：10/2(木)～



・作品情報



ポップでキュートなバンドメンバー大集結、

アバンギャルドな魅力いっぱいの痛快ガールズバンドコメディ！

こっちにおいでよバンドリちゃん 君も私もバンドリちゃん！



主要公式SNS：@bang_dream_info







・放送情報

TOKYO MX：10/3(金) 21:54～

テレビ北海道：10/5(日) 22:48～

BS朝日：10/6(月) 22:54～



・作品情報



「農家の常識は社会の非常識」

マンガ家になるまでの七年間、北海道で実家の酪農・畑作業に従事していた荒川弘。

年中無休で働き、牛を飼い、野菜を作り、クマに怯え、エゾシマリスに翻弄されるというハードな日常を送っていた……。

日本の酪農・農業の苦しい現実を捉えつつも、汗水垂らして働く大人（時々コドモ）の、笑いたっぷり、パワーもたっぷりなカッコ良い生き様に刮目せよ!!



・スタッフ

原作：荒川弘

監督・脚本：澤田裕太郎

演出：松村麻郁、千野早百合

キャラクターデザイン・作画監督・作画：まつもとあやね

背景作画：あり

エンディングアニメーション：やまだみのり

音楽：SPECTRICK

制作監修：新海岳人

農業監修：一般社団法人 全国農業協同組合中央会

アニメーション制作：Pie in the sky

製作：『百姓貴族』製作委員会

コピーライト表記：© 荒川弘・新書館／『百姓貴族』製作委員会



・キャスト

荒川弘：田村睦心

イシイさん：本多真梨子

親父殿：千葉繁

おかん：くじら



主要公式SNS：@anime_hyakusho

ハッシュタグ：#百姓貴族



ED：pachae「陰になり日向になり」



アニメ『百姓貴族』3rd Season PV｜2025年10月3日(金)より放送・配信スタート!









・放送情報

BS朝日：10/3(金) 23:00～



・作品情報

野原ひろしの昼メシ事情を描く「クレヨンしんちゃん」の公式スピンオフ漫画をアニメ化。



・スタッフ

キャラクター原作：臼井儀人

漫画：塚原洋一

監督：西山司

シリーズ構成：森ハヤシ

脚本：森ハヤシ、モラル

キャラクターデザイン：山脇光太郎

音楽：多田彰文

制作：シンエイ動画

アニメーション制作：DLE

コピーライト表記：©臼井儀人・塚原洋一／「野原ひろし 昼メシの流儀」製作委員会



・キャスト

野原ひろし：森川智之



主要公式SNS：@hiroshi_lunchtv

ハッシュタグ：#野原ひろし #昼メシの流儀



OP：Mega Shinnosuke「ごはん食べヨ」



TVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』 公式アニメPV









・放送情報

TBSTOKYO MX：10/3(金) 23:30～

MBS：10/3(金) 26:23～

CBC：10/3(金) 26:23～

AT-X：10/4(土) 23:30～

BS11：10/5(日) 23:30～



dアニメストア：10/3(金) 24:00～

U-NEXT：10/3(金) 24:00～

アニメ放題：10/3(金) 24:00～



・作品情報



かつて女神が創りし9つの種族。その中でもっとも弱く、嘲笑される存在──人種(ヒューマン)。

人種の少年・ライトは幸運にも9つの種族で編成されたパーティー『種族の集い』に迎えられ、幸せなひと時を過ごしていた。

しかし、それは儚い幻想だった。

彼を待っていたのは、世界最大最悪のダンジョン『奈落』での裏切り。

奈落の底で生き延びたライトは、そこで己の恩恵(ギフト)『無限ガチャ』の真の力を知る。

絶望の果てから這い上がり、ライトが築くのは最強の王国。

唯一無二の恩恵『無限ガチャ』を手に、世界を揺るがす復讐劇が幕を開ける!!



・スタッフ

原作：明鏡シスイ

キャラクター原案：tef

監督：桜美かつし

シリーズ構成･脚本：大野木寛

キャラクターデザイン：鈴木幸江

美術監督：芦野由紀子(スタジオちゅーりっぷ)

色彩設計：安藤智美

撮影監督：福世晋吾

編集：仙土真希(REAL-T)

音響監督：岩浪美和

音響効果：小山恭正

音楽：高橋諒

音楽制作：ランティス

コミカライズ：大前貴史

アニメーション制作：J.C.STAFF

コピーライト表記：©明鏡シスイ･ホビージャパン／無限ガチャ製作委員会



・キャスト

ライト：玉城仁菜

メイ：長谷川育美

ナズナ：菱川花菜

アオユキ：井澤詩織

エリー：真野あゆみ

ネムム：夏吉ゆうこ

ゴールド：宮本克哉



主要公式SNS：@mugengacha9999

ハッシュタグ：#無限ガチャ #unlimitedgacha



OP：丁「閃より雷や、更りや高き」



TVアニメ『無限ガチャ』メインPV│2025年10月TOKYO MX、MBS、BS11他にて放送開始！









・放送情報

フジテレビ系：10/3(金) 23:30～

AT-X：10/7(火) 20:00～



Amazon Prime Video：10/3(金) 24:00～



・作品情報



時は江戸時代。

日本橋有数の大店である長崎屋の若だんな“一太郎”は、生まれた時から身体が弱く外出もままならない。

そんな一太郎の身の周りには白沢や犬神といった妖たちが仕え、常に守られていた。

或る夜、周囲の目を盗んで出かけた一太郎は人殺しを目撃してしまう。

その日をきっかけに江戸では猟奇的な殺人事件が次々と起こり始め……。

妖たちの助けを借り、一太郎の下手人さがしが始まる——！



・スタッフ

原作：畠中恵

監督：大川貴大

シリーズ構成：待田堂子

キャラクターデザイン：皆川愛香利

サブキャラクターデザイン：志賀祐香

総作画監督：皆川愛香利、志賀祐香

妖怪デザイン：楡木哲郎

プロップデザイン：小沼由莉香、鯉沼菜奈、箱田ななみ、斉藤千恵、スターロイド

美術監督・美術設定：佐藤正浩

色彩設計：まつおたけふみ

撮影監督：大神洋一

編集：新居和弘

音響監督：菊田浩巳

音楽：石塚玲依

アニメーション制作：BN Pictures

コピーライト表記：©畠中恵・新潮社／アニメ「しゃばけ」製作委員会



・キャスト

一太郎(若だんな)：山下大輝

仁吉：沖野晃司

佐助：八代拓

屏風のぞき：浪川大輔

松之助：山下誠一郎

栄吉：土屋神葉

お春：若山詩音

鈴彦姫：関根明良

野寺坊：高橋伸也

獺：冨岡美沙子

鳴家：松永あかね、和久野愛佳、田中貴子



主要公式SNS：@shabake

ハッシュタグ：#しゃばけ



OP：くじら「いのちのパレヱド」

ED：KAFUNÉ「脈脈」



テレビアニメ『しゃばけ』本PV第２弾｜全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて2025年10月3日（金）より毎週金曜23時30分から放送開始









・放送情報

TOKYO MX：10/3(金) 24:00～

BS11：10/3(金) 24:00～

群馬テレビ：10/3(金) 24:00～

とちぎテレビ：10/3(金) 24:00～

中京テレビ：10/4(土) 26:25～

MBS：10/4(土) 27:28～(第2話以降27:08～)

AT-X：10/5(日) 21:30～



Amazon Prime Video：10/3(金) 24:30～(初回のみ2話連続・地上波に1週間先行)

他配信：10/3(金) 24:30～



・作品情報



舞踏会での婚約破棄。

それはよくある“悪役令嬢”への断罪シーンとなるはずでした――

舞踏会の最中、婚約をしていた第二王子・カイルから、いきなり理不尽な婚約破棄を告げられた公爵令嬢・スカーレット。

さらには“新しい婚約者”がいると告げられ、ありもしない罪まで着せられてしまう。

幼少期から続いていたカイルの数々の嫌がらせにも“婚約者”ということで耐え続けてきたが、ついに我慢の限界を迎えてしまい…

「私の最後のお願いです。このクソアマをブッ飛ばしてもよろしいですか？」

見目麗しき公爵令嬢スカーレットが“拳”を握り、舞い踊る！！



・スタッフ

原作：鳳ナナ

原作イラスト：沙月

漫画：ほおのきソラ

監督：坂本一也

シリーズ構成：赤尾でこ

キャラクターデザイン：芳我恵理子

プロップデザイン：荒木一成

モンスターデザイン：反田誠二、寺尾憲治、弘瀬智人

美術設定：大原盛仁、ツブキケン

色彩設計：野地弘納

撮影監督：川田哲矢

編集：山田聖実

音楽：椿山日南子

音響監督：本山哲

アニメーション制作：ライデンフィルム

メインプロダクション：ライデンフィルム京都スタジオ

コピーライト表記：© 鳳ナナ・アルファポリス／最ひと製作委員会



・キャスト

スカーレット・エル・ヴァンディミオン：瀬戸麻沙美

ジュリアス・フォン・パリスタン：加藤渉

レオナルド・エル・ヴァンディミオン：石毛翔弥

ナナカ：富田美憂

シグルド・フォーグレイブ：浦和希

カイル・フォン・パリスタン：坂泰斗

テレネッツァ・ホプキンス：加隈亜衣



主要公式SNS：@saihito_anime

ハッシュタグ：#さいひと #MayIAsk



OP：CHiCO with HoneyWorks「戦場の華」

ED：シユイ「インフェリア」



TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』第2弾PV｜2025年10月3日(金)より放送









・放送情報

MBS：10/3(金) 25:53～

TBS：10/3(金) 25:53～

CBC：10/3(金) 25:53～

BS-TBS：10/3(金) 26:30～

AT-X：10/6(月) 21:00～

アニマックス：11/1(土) 21:30～



Amazon Prime Video：10/4(土) 26:53～【独占】



・作品情報



舞台は、超少子化時代を迎えた近未来の日本。

国の宝として扱われ、大人たちによって全寮制の学園で管理・保護される子どもたち。

そして、子どもに夢や希望を与えるサンタクロースは危険人物とみなされ、排除の対象とされていた―。

中学生の三田一重は、雪の降る12月25日にクラスメイトの冬村四織から命を狙われる。

彼女は、三田がサンタクロースの末裔であることを知り、願い事を叶えてもらおうとしていたのだった。

サンタさん、友達を探してください

冬村の願いは、行方不明になった親友・小野一会を見つけ出すこと。

子どもたちを守るため、三田はサンタクロースとなって大人と戦うことを決意するー！



・スタッフ

原作：板垣巴留

監督：霜山朋久

シリーズ構成・脚本：うえのきみこ

音楽：田中知之(FPM)

キャラクターデザイン・総作画監督：石山正修

美術監督：桧垣仁希

色彩設計：合田沙織

撮影監督：伊藤ひかり

編集：廣瀬清志

音響監督：三好慶一郎

アニメーション制作：サイエンスSARU

コピーライト表記：©板垣巴留（秋田書店）／SANDA製作委員会



・キャスト

三田一重：村瀬歩

サンタクロース：東地宏樹

冬村四織：庄司宇芽香

小野一会：永瀬アンナ

甘矢一詩：新祐樹

風尾二胡：松岡美里

大渋一二三：関俊彦

柳生田三郎：平田広明



主要公式SNS：@sanda_anime

ハッシュタグ：#SANDA



OP：yama「アダルトチックチルドレン」

ED：崎山蒼志「ダイアリー」



TVアニメ『SANDA』メインPV【2025年10月3日から”アニメイズム枠”他にて放送開始！Prive Videoにて10月4日から世界独占配信！】









・放送情報

読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット：10/4(土) 17:30～(※一部地域を除く)



・作品情報



超常能力“個性”を持つ人間が当たり前の世界。

憧れのNo.1ヒーロー・オールマイトと出会った“無個性”の少年・緑谷出久、通称「デク」は、その内に秘めるヒーローの資質を見出され、オールマイトから“個性”ワン・フォー・オール(OFA)を受け継いだ。

デクはヒーロー輩出の名門・雄英高校に入学し、“個性”で社会や人々を救ける“ヒーロー”になることを目指し、ヒーロー科1年A組のクラスメイトたちと共に成長していく。

デクたちの雄英2年目の春。デクをはじめとするヒーローたちと、死柄木弔とオール・フォー・ワンの率いる敵(ヴィラン)はいよいよ最終決戦に突入し、日本各地で激しい戦いが繰り広げられる。

轟焦凍とエンデヴァー、そして荼毘＝轟燈矢たち轟家の因縁、お茶子とトガの対峙は決着を見た。

そしてついに、“個性”ワン・フォー・オールを全開にしたデクと、自身を乗っ取ろうとしたオール・フォー・ワンの意識を逆に取り込み完全に覚醒した死柄木。

若返りで全盛期の力を取り戻したオール・フォー・ワン本体と、“無個性”ながらパワードスーツを纏った“アーマードオールマイト”。

彼らの戦いが決着へ――！

果たして、デクの「僕たちが最高のヒーローになるまでの物語」はフィナーレで成し得るのか、それとも全てが崩壊するのか……!?



・スタッフ

原作：堀越耕平

総監督：長崎健司

監督：中山奈緒美

シリーズ構成：黒田洋介(スタジオオルフェ)

キャラクターデザイン：馬越嘉彦、小田嶋瞳

美術監督：池田繁美、丸山由紀子(アトリエムサ

色彩設計：菊地和子(Wish)

撮影監督：澤貴史

3DCG監督：安東容太

編集：坂本久美子

音響監督：三間雅文

音楽：林ゆうき

プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ

アニメーション制作：ボンズフィルム

コピーライト表記：©堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会



・キャスト

緑谷出久：山下大輝

オールマイト：三宅健太

死柄木弔：内山昂輝

オール・フォー・ワン：大塚明夫／神谷浩史



主要公式SNS：@heroaca_anime

ハッシュタグ：#heroaca_a #ヒロアカ



OP：ポルノグラフィティ「THE REVO」



『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』本PV／OPテーマ：「THE REVO」ポルノグラフィティ／10月4日放送開始・毎週土曜夕方5:30／ヒロアカファイナル









・放送情報

NHK Eテレ：10/4(土) 18:25～



・作品情報

累計発行部数1500万部超の「科学漫画サバイバル」シリーズを原作としたアニメの第2シリーズで、水不足のサバイバル、巨大地震のサバイバル、干潟のサバイバル、山のサバイバル、ナイトサファリのサバイバル、月のサバイバル、海面上昇のサバイバルの7つの世界を冒険する。



・スタッフ

監督：細田雅弘

シリーズ構成：村山功

キャラクターデザイン：ノー・ギルボ

音楽：吉川慶

アニメーション制作：ぎゃろっぷ

制作：NHKエンタープライズ

制作・著作：NHK、東映アニメーション

コピーライト表記：©Gomdori co., Kim Jeung-Wook, Han Hyun-Dong／Mirae N／Ludens Media／朝日新聞出版／NHK・NEP・東映アニメーション



・キャスト

ジオ：松田颯水

ビビ：潘めぐみ

ケイ：石田彰

ノウ博士：岩崎ひろし

ダイヤ：小松未可子

マーレ：内山夕実

キュリ：釘宮理恵

クオ博士：日笠陽子



主要公式SNS：@kagakusurvival

ハッシュタグ：#科学冒険サバイバル



テレビアニメ「科学×冒険サバイバル！」第2シリーズがはじまるよ！【PV】









・放送情報

TOKYO MX：10/4(土) 21:00～

関西テレビ：10/5(日) 25:25～(第2回以降は26:52～)

BS11：10/6(月) 23:00～

AT-X：10/7(火) 21:30～



・作品情報



何があっても顔に出ない女子中学生・柏田さんと、めちゃくちゃ顔に出てしまう同級生の太田君。

正反対の二人は、きっと両思い…？

柏田さんと太田君と、クラスメイトたちのほのぼのラブコメ。



・スタッフ

原作：東ふゆ

監督：神谷智大

シリーズ構成：横手美智子

キャラクターデザイン・総作画監督：中村直人

美術設定：高橋麻穂

美術監督：Scott MacDonald(スタジオちゅーりっぷ)

色彩設計：宮川はれみ

撮影監督：村野よもぎ子(レアトリック)

CGディレクター：島大祐(天狗工房)

編集：白石あかね(瀬山編集室)

音響監督：長崎行男

音楽：橋本由香利、設楽哲也

アニメーション制作：STUDIO POLON

コピーライト表記：©東ふゆ/KADOKAWA/顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君製作委員会



・キャスト

柏田さん：藤田茜

太田君：夏目響平

田所君：広瀬裕也

佐田君：堀金蒼平

田淵さん：花守ゆみり

小田島さん：峯田茉優



主要公式SNS：@kashiwada_ohta

ハッシュタグ：#柏田さんと太田君



OP：はしメロ「百面相」

ED：三月のパンタシア「あまのじゃくヒーロー」



TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』PV第２弾









・放送情報

テレ東系列6局ネット：10/4(土) 23:00～

BSテレ東：10/5(日) 24:30～

AT-X：10/7(火) 22:30～

テレビ和歌山：10/17(金) 17:26～

テレビ静岡：10/19(日) 5:25～

さくらんぼテレビジョン：10/19(日) 9:30～

テレビユー福島：10/23(木) 24:59～

石川テレビ：10/25(土) 16:00～

アニマックス：10/25(土) 21:00～

三重テレビ放送：11/8(土) 10:30～



・作品情報



世界各国が水面下で熾烈な情報戦を繰り広げていた時代。

東国と西国は、十数年間にわたる冷戦状態にあった。

西国の情報局対東課〈 WISE ワイズ 〉所属である凄腕スパイの〈黄昏〉は、東西平和を脅かす危険人物、東国の国家統一党総裁ドノバン・デズモンドの動向を探るため、ある極秘任務を課せられる。

その名も、オペレーション〈梟〉。

内容は、“一週間以内に家族を作り、デズモンドの息子が通う名門校の懇親会に潜入せよ”。

〈黄昏〉は、精神科医ロイド・フォージャーに扮し、家族を作ることに。

だが、彼が出会った娘・アーニャは心を読むことができる超能力者、妻・ヨルは殺し屋だった！

3人の利害が一致したことで、お互いの正体を隠しながら共に暮らすこととなる。

ハプニング連続の仮初めの家族に、世界の平和は託された――。



・スタッフ

原作：遠藤達哉

監督：今井友紀子

シリーズ構成：山崎莉乃

キャラクターデザイン・総作画監督：嶋田和晃

色彩設計：原恭子

美術設定：竹内柚紀(草薙)、杉本智美（Unstable）

美術監督：臼井みなみ

CG監督：渡邉啓太（サブリメイション）

撮影監督：佐久間悠也

副撮影監督：伊藤幸子

編集：小口理菜（IMAGICA）

音楽プロデュース：(K)NoW_NAME

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

制作：WIT STUDIO×CloverWorks

コピーライト表記：©遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会



・キャスト

ロイド・フォージャー：江口拓也

アーニャ・フォージャー：種﨑敦美

ヨル・フォージャー：早見沙織

ボンド・フォージャー：松田健一郎

フランキー・フランクリン：吉野裕行

シルヴィア・シャーウッド：甲斐田裕子

ヘンリー・ヘンダーソン：山路和弘

ユーリ・ブライア：小野賢章

ダミアン・デズモンド：藤原夏海

ベッキー・ブラックベル：加藤英美里

フィオナ・フロスト：佐倉綾音



主要公式SNS：@spyfamily_anime

ハッシュタグ：#SPY_FAMILY #スパイファミリー



ED：幾田りら「Actor」



【エンディング主題歌解禁】TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3本予告／2025.10.4 23:00～ ON AIR









・放送情報

TOKYO MX：10/4(土) 23:30～

とちぎテレビ：10/4(土) 23:30～

群馬テレビ：10/4(土) 23:30～

BS11：10/4(土) 23:30～

メ～テレ：10/4(土) 26:30～

AT-X：10/6(月) 23:00～

読売テレビ：10/6(月) 25:59～



・作品情報



誰もいない終末世界を旅する少女、ヨーコとアイリ。

名所の風景ふたりじめで写真を撮ったり、自然いっぱいな街中でキャンプをしたり。

オフロードバイク・セローにタンデムで走る2人の旅は、

渋滞もなければ信号にも止められない、

いまだかつてない自由なツーリング旅！

2人の少女と1台のセローが滅んだ日本を駆け回る、

異色のツーリングコミックがテレビアニメ化！

世界も終わったし、バイクに乗って旅に出よう！



・スタッフ

原作：さいとー栄

監督：徳本善信

シリーズ構成・脚本：筆安一幸

キャラクターデザイン・総作画監督：明珍宇作

美術監督：李凡善(BON.Corp)

色彩設計：田中直人、岡崎順子

プロップ設定：北原大地

撮影監督：廣岡岳

3DCG監督：濱村敏郎

2Dグラフィック：ワツジサトシ

編集：坪根健太郎

音響監督：明田川仁

音楽：末廣健一郎

アニメーション制作：Nexus

コピーライト表記：©2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会



・キャスト

ヨーコ：稲垣好

アイリ：富田美憂



主要公式SNS：@shmts_touring

ハッシュタグ：#終末ツーリング



OP：Conton Candy「Touring」

ED：Myuk「グライド」



アニメ「終末ツーリング」本PV｜2025年10月放送！









・放送情報

テレビ朝日系全国24局ネット：10/4(土) 23:30～

AT-X：10/5(日) 22:00～

BS朝日：10/5(日) 25:00～



ABEMA：10/4(土) 24:00～

U-NEXT：10/4(土) 24:00～

アニメ放題：10/4(土) 24:00～



・作品情報



突然の“追放宣告”をきっかけに、再び運命の歯車が廻りだす――

王太子 レグルス・ガルダナを陰で支える宮廷魔法師 アレク・ユグレット。

弱すぎるレグルスを守るため「補助魔法」に徹していたはずが、突然の追放宣告で職を失ってしまう。

そんなアレクの前に現れたのは、魔法学院時代にかつて“伝説”と謳われたパーティー「ラスティングピリオド」で共に戦った仲間のヨルハ・アイゼンツだった。

「キミの力が必要なんだ！」

伝説のパーティーが再集結し、新たな物語が幕をあける——

始めよう、新しい伝説を。あの日の続きを。

終わりなき日々(ラスティングピリオド)を！



・スタッフ

原作：アルト

キャラクター原案：夕薙

コミカライズ：門司雪

監督：高橋賢

助監督：平田政宗(レアトリック)

シリーズ構成：筆安一幸

キャラクターデザイン：佐藤陽子

サブキャラクターデザイン：林信秀

総作画監督：佐藤陽子、林信秀

モンスターデザイン：久我嘉輝、レコメンデーション

モンスター作監：かわらじまコウ

プロップ武器・小物デザイン：氏家嘉宏、関根柚月

美術監督：緒続学

美術背景：草薙

美術ボード：金井眞悟

色彩設計：勝田綾太、山本真希

3D監督：秋元央(T2studio)

撮影監督：浅川茂輝(レアトリック)

音楽：KOUICHI、高田翼

音楽制作：ディオスタ、ハイスピードボーイ

音響監督：阿部信行

音響制作：オンリード

アニメーション制作：月虹

コピーライト表記：©アルト・講談社／補助魔法プロジェクト



・キャスト

アレク・ユグレット：梅田修一朗

ヨルハ・アイゼンツ：久保ユリカ

クラシア・アンネローゼ：田澤茉純

オーネスト・レイン：水中雅章

エルダス・ミヘイラ：緑川光

レグルス・ガルダナ：阿部敦



主要公式SNS：@hojomaho

ハッシュタグ：#補助魔法



OP：秋山黄色「Quest」

ED：aruma「欠片」



TVアニメ「味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す」メインPV第1弾｜10月4日(土) 放送・配信開始









・放送情報

NHK総合：10/4(土) 23:45～



・作品情報



不滅の存在であるフシ。

それに対抗するのは人間を襲い滅ぼそうとする敵対勢力、「ノッカー」。

攻防の末にノッカーとの戦いには勝利したが、フシはまだ人々を守り続ける必要があった。

自らの体を広げ、樹木のごとく抵抗の根を張り巡らせた。

数百年後、そこは現代世界。

かつてないほどの平和な世界。

新しい友人…新しい家…

全てが満ち足りた世界でフシは幸せを謳歌できると思っていた。

しかし不穏な影が、再びフシに迫る。

その影は、人の心の隙間に分け入る宿敵。

そして、自分を生み出した観察者の真の目的。

フシに与えられる新たな試練。彼に大いなる選択の時が迫る。

不死身のフシの物語、「現世編」が幕を開ける。



・スタッフ

原作：大今良時

総監督：佐山聖子

監督：横手颯太

シリーズ構成：藤田伸三

キャラクターデザイン：薮野浩二

音楽：川﨑龍

音響監督：高寺たけし

アニメーション制作：ドライブ、STUDIO MASSKET

コピーライト表記：©大今良時・講談社/不滅のあなたへS3製作委員会



・キャスト

フシ：川島零士

ミズハ：楠木ともり

サトル：花守ゆみり

アオキユーキ：潘めぐみ

ハンナ：内田彩

タマキカズム：落合福嗣

センバスズヒコ：沢城千春

アイコ：古賀葵

カズミツ：樫井笙人

ボンシェン・ニコリ・ラ・テイスティピーチ＝ウラリス：子安武人

マーチ：引坂理絵

グーグー：八代拓

トナリ：稲川英里

エコ：広橋涼

カイ・レナルド・ロウル：加瀬康之

ハイロ・リッチ：石川界人

メサール・ロビン・バスタル：宮下栄治

観察者：津田健次郎



主要公式SNS：@nep_fumetsu

ハッシュタグ：#アニメ不滅３ #不滅のあなたへ



OP：Perfume「ふめつのあなたに」

ED：浜渦正志



アニメ「不滅のあなたへ Season3」PV第１弾 | To Your Eternity | Official Trailer 1【2025年10月放送開始】









・放送情報

NHK総合：10/4(土) 24:10～



Lemino：10/5(日) 12:00～

アニメタイムズ：10/5(日) 12:00～

Netflix：10/5(日) 12:00～

他配信：10/10(金) 12:00以降順次



・作品情報



紀元前、中国西方の秦国。「天下の大将軍」を目指す元・下僕の信は、誰も成し遂げたことのない「中華統一」による乱世の終結を願う秦王・嬴政と志を同じくし、秦軍所属の「飛信隊」隊長として戦場に身を置いていた。

一方、政敵であった相国・呂不韋から国の実権を取り戻した嬴政は、軍総司令・昌平君や法家・李斯らの協力のもと、中華統一による新たな「法治国家」建国の実現に向け動き始める。

進攻を目論む秦軍は、新拠点「黒羊丘」から趙国西部の攻略を狙う。しかし、秦国による中華統一の動きを危険視し、いち早く対策を講じた趙国の天才軍師・李牧の戦略により計画を阻まれることになる。

これに対し昌平君は、趙国王都・邯鄲近くの都市・鄴を攻める奇策を提案。

李牧に対抗するため、優れた軍略家である王翦、そして、桓騎、楊端和率いる三軍による連合軍が結成される。

さらに、大きな期待を寄せられた新世代・信「飛信隊」、蒙恬「楽華隊」、王賁「玉鳳隊」が独立遊軍としてこれに加わる。

鄴をめぐる熾烈な戦いがいよいよ幕を開ける！



・スタッフ

原作・監修：原泰久

監督：今泉賢一

シリーズ構成：高木登

キャラクターデザイン：阿部恒

美術監督：東潤一

色彩設計：阿部みゆき

撮影監督：髙野弘樹

3DCG制作：ダンデライオンアニメーションスタジオ

編集：柳圭介

音楽：KOHTA YAMAMOTO、澤野弘之

音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ

音響監督：ハマノカズゾウ

音響制作：神南スタジオ

アニメーション制作：ぴえろ、スタジオ サインポスト

コピーライト表記：©原泰久／集英社・キングダム製作委員会



・キャスト

信：森田成一

嬴政：福山潤

河了貂：釘宮理恵

羌瘣：日笠陽子

王賁：細谷佳正

蒙恬：野島裕史

王翦：堀内賢雄

楊端和：園崎未恵

桓騎：伊藤健太郎

李牧：森川智之

紀彗：石井康嗣



主要公式SNS：@kingdom_animePR



OP：いきものがかり「生きて、燦々」

ED：友成空「咆哮」



TVアニメ「キングダム」第６シリーズ本予告第１弾|2025年10月放送予定！









・放送情報

TOKYO MX：10/4(土) 24:30～



ABEMA：10/4(土) 24:30～

dアニメストア：10/4(土) 24:30～

他配信：10/8(水) 12:00以降順次



・作品情報

仮面ライダーに本気でなろうとしていた40歳・東島丹三郎は、世間を騒がす『偽ショッカー事件』に巻き込まれたことをきっかけに、仮面ライダー1号のお面を被った「仮面ライダー」として悪に立ち向かうことになる。



・スタッフ

原作：柴田ヨクサル

協力：石森プロ、東映

監督：池添隆博

シリーズ構成：待田堂子

キャラクターデザイン：Cindy H. Yamauchi

キーアニメーター：清水伸太郎

プロップデザイン：氏家嘉宏

美術監督：渋谷幸弘(石垣プロ)、会津綾乃(石垣プロ)

美術監修：佐藤勝(石垣プロ)

美術監督補佐：川﨑かなえ(石垣プロ)

美術設定：谷内優穂

色彩設計：岡亮子

撮影監督：髙津純平

撮影監督補佐：鈴木智昭

編集：坂本久美子

音響監督：山口貴之(もぶわぶ)

音響効果：小山恭正

音楽：TeddyLoid

アニメーションプロデューサー：横田幸介

アニメーション制作：ライデンフィルム

コピーライト表記：©柴田ヨクサル／ヒーローズ・Tojima Rider Project

©石森プロ・東映



・キャスト

東島丹三郎：小西克幸

岡田ユリコ：茅野愛衣

島村一葉：鈴村健一

島村三葉：斉藤壮馬

ユカリス：ファイルーズあい

中尾八郎：津田健次郎



主要公式SNS：@tojima_rider

ハッシュタグ：#東島ライダー



OP：TeddyLoid feat. Shigeru Matsuzaki＆TOPHAMHAT-KYO「Wanna be」



アニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』第3弾PV｜2025年10月4日放送









・放送情報

日本テレビ：10/4(土) 24:55～



Netflix：10/4(土)～



・作品情報



早乙女乱馬と、天道道場三女の天道あかねは親が決めた許婚同士。

しかし乱馬にはある悩みが…。

中国での修行中、伝説の修行場「呪泉郷」に落ちてしまい、水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていた！？

乱馬とあかね、そして個性豊かなキャラクターたちが繰り広げるドタバタ格闘ラブコメディー、ここに開幕！



・スタッフ

原作：高橋留美子

監督：宇田鋼之介

シリーズ構成：うえのきみこ

キャラクターデザイン：谷口宏美

総作画監督：吉岡毅、齊藤佳子、大津直、川村幸祐

メインアニメーター：内藤直、青木里枝、栗尾昌弘

POP アートワーク：北村みなみ

美術監督：大川千裕、林竜太

色彩設計：垣田由紀子

撮影監督：加納篤

編集：柳圭介

音響監督：宇田鋼之介

音響効果：長谷川卓也

選曲：茅原万起子

音響制作：dugout

音楽：和田薫

企画プロデュース：小学館集英社プロダクション

制作：MAPPA

製作：「らんま 1/2」製作委員会

コピーライト表記：©高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会



・キャスト

早乙女乱馬：山口勝平

らんま：林原めぐみ

天道あかね：日髙のり子

天道なびき：高山みなみ

天道かすみ：井上喜久子

天道早雲：大塚明夫

早乙女玄馬：チョー

響良牙：山寺宏一

シャンプー：佐久間レイ

ムース：関俊彦

久遠寺右京：名塚佳織

九能帯刀：杉田智和

九能小太刀：佐倉綾音

八宝斉：井上和彦

コロン：真山亜子

小乃東風：森川智之

三千院帝：宮野真守

白鳥あずさ：悠木碧

五寸釘光：石田彰

いちろう：関智一

ナレーション：緒方賢一



主要公式SNS：@ranma_pr

ハッシュタグ：#らんまアニメ



OP：水曜日のカンパネラ「ウォーアイニー」

ED：にしな「パンダガール」



TVアニメ「らんま1/2」第2期第1弾PV ／ "Ranma1/2" Season 2 Trailer 1









・放送情報

テレビ朝日系全国24局ネット：10/4(土) 25:30～

BS11：10/5(日) 24:30～

AT-X：10/6(月) 22:00～



ABEMA：10/4(土) 26:00～

dアニメストア：10/4(土) 26:00～

U-NEXT：10/4(土) 26:00～

アニメ放題：10/4(土) 26:00～



・作品情報



馴れ合い無用、彼女不要、青春の一切を非効率と切り捨てる高校生・大星明照。

彼の家には、なぜか親友の妹・小日向彩羽が入り浸っている。

占拠されるベッド！ 突然の寸止め色仕掛け！ 吹き荒れるウザ絡みの嵐!!

学校では清楚な優等生として大人気の彩羽は、明照にだけやたらとウザい。

そんなハイテンション系ウザかわ女子・彩羽に振り回される明照の前に、塩対応女子・真白が出現。

それをきっかけに、明照、彩羽、そして仲間たちの日常は激変し――!?

ウザかわ女子が(頼んでないのに)寄ってくる！ 悶絶必至のいちゃウザ青春ラブコメ、開幕★



・スタッフ

原作：三河ごーすと

キャラクター原案：トマリ

監督：古賀一臣

シリーズ構成・脚本：待田堂子

キャラクターデザイン：佐藤勝行

ビジュアルディレクター：小澤和則

プロップデザイン：レコメンデーション

美術設定：石原江莉奈

美術監督：有本妃査恵

色彩設計：舩橋美香(J.C.STAFF)

3Dディレクター：林昭夫

2Dワークス：ゆめ太カンパニー

撮影監督：加納篤

オフライン編集：牧信公(タバック)

音響監督：郷文裕貴

キャスティング：泊一平

音響制作：神南スタジオ

音楽：田中津久美、澤田佳歩、佐久間奏、中村巴奈重

音楽制作：日音

アニメーション制作：BLADE

コピーライト表記：©三河ごーすと・SBクリエイティブ／「いもウザ」製作委員会



・キャスト

大星明照：石谷春貴

小日向彩羽：鈴代紗弓

月ノ森真白：楠木ともり

小日向乙馬：斉藤壮馬

影石菫：花澤香菜



主要公式SNS：@imouza_pr

ハッシュタグ：#いもウザ



OP：赤見かるび「ウザ可愛くて何が悪い！」

ED：こはならむ「星の鼓動」



TVアニメ「友達の妹が俺にだけウザい」本PV｜ 2025年10月4日(土)放送開始☆









・放送情報

フジテレビ：10/5(日) 9:00～

ほか



・作品情報



人間の思考や感情から生まれる「e-パルス」は、AIサポートデバイス「サポタマ」のエネルギー源として活用されていた。目覚ましい発展を遂げるその陰で、恐るべき怪物が現れる。e-パルスを喰らって進化する生命体「デジモン」である。

天馬トモロウは、サポタマから突如現れたゲッコーモンとの出会いをきっかけに、非日常へと巻き込まれていく。

賞金稼ぎを生業とするチーム「ゴールデンドーン」の沢城キョウたちとの共同生活を送るなかで、トモロウは決意を新たにする。

人間とデジモンが描く新しい未来とは──



・スタッフ

原案：本郷あきよし

シリーズディレクター：宮元宏彰

シリーズ構成：山口亮太

キャラクターデザイン：小島隆寛

デジモンデザイン：渡辺けんじ

アニメーションデジモンデザイン：浅沼昭弘

美術監督：神綾香

色彩設計：横山さよ子

CGディレクター：大曽根悠介

撮影監督：石山智之

編集：西村英一

音楽：桶狭間ありさ

制作：フジテレビ、読売広告社、東映アニメーション

コピーライト表記：©本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション



・キャスト

天馬トモロウ：入野自由

ゲッコーモン：潘めぐみ

咲夜レーナ：黒沢ともよ

プリスティモン：田村睦心

久遠寺マコト：関根有咲

キロプモン：久野美咲

沢城キョウ：阿座上洋平

ムラサメモン：濱野大輝



主要公式SNS：@digimon_tv

ハッシュタグ：#ビートブレイク #BEATBREAK



OP：MADKID「Mad Pulse」

ED：冨岡愛「beat up」



TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」メインPV｜2025年10月5日放送開始









・放送情報

フジテレビ：10/5(日) 9:30～

ほか



配信：10/7(火) 12:00以降順次



・作品情報



リーダー・YOSUKEを中心に結成された男女混成アーティストユニット「SI-VIS」。

圧倒的な歌唱力とパフォーマンス力で国内外の音楽シーンをも席巻しているが、その真の顔は、世界を消滅させる謎の災害「ミラージュ」に対抗するヒーローである。

「SI-VIS」はライブパフォーマンスによって人々を熱狂させ、その力を集めて戦う。

だが表向きはライブに見えるため、彼らがヒーローであることは知られていない。



・スタッフ

監督：吉田大輔

シリーズ構成・脚本：丸戸史明

キャラクター原案：左

キャラクターデザイン：大槻菜穂、藤井奈美

サブキャラクターデザイン：高橋美香、山中正博

モンスターデザイン：尾之上知久

総作画監督：大東百合恵

アクション作画監督：平山貴章

美術監督：牧野孝雄

色彩設計：堀川佳典

撮影監督：三上颯太

CGディレクター：高橋将人

編集：神宮司由美

音響監督：名倉靖

音楽：睦月周平

アニメーション制作：スタジオヴォルン

コピーライト表記：©2025 ハルモニアエンタテインメント



・キャスト

YOSUKE：浪川大輔

セイレーン：佐倉綾音

μ：鬼頭明里

ソウジ：島﨑信長

JUNE：斉藤壮馬



主要公式SNS：@sivis_official

ハッシュタグ：#シーヴィス



TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』ティザーPV｜2025年10月5日（日）朝9時30分より放送開始！









・放送情報

TBS系列28局ネット：10/5(日) 16:30～

AT-X：10/8(水) 21:30～

BS11：10/14(火) 25:00～



配信：10/5(日) 17:00以降順次



・作品情報

地方のカサマツトレセン学園から中央に転入したウマ娘・オグリキャップは宿命のライバル・タマモクロスと激闘を繰り広げたのち、ジャパンカップで海外のライバル達を迎え撃つことになる。



・スタッフ

原作：Cygames

漫画：久住太陽

脚本：杉浦理史

漫画企画構成：伊藤隼之介

監督：みうらたけひろ

シリーズ構成：金田一士

キャラクターデザイン：福元陽介、佐々木啓悟、宮原拓也

総作画監督：福元陽介、工藤康平、髙田晃、野村雅史、﨑本さゆり

副監督：清水雄大

作画アクション監修：松本顕吾

色彩設計：岡崎菜々子

美術監督：狹田修

3DCGディレクター：神谷宣幸

撮影監督：伏原あかね

編集：三嶋章紀

音響監督：郷文裕貴

音楽：川井憲次

アニメーションプロデューサー：近松拓也

アニメーション制作：CygamesPictures

コピーライト表記：©久住太陽・杉浦理史&Pita・伊藤隼之介／集英社・ウマ娘 シンデレラグレイ製作委員会

© Cygames, Inc.



・キャスト

オグリキャップ：高柳知葉

ベルノライト：瀬戸桃子

北原穣：小西克幸

六平銀次郎：大塚芳忠

フジマサマーチ：伊瀬茉莉也

ノルンエース：渋谷彩乃

ルディレモーノ：大地葉

ミニーザレディ：井澤詩織

タマモクロス：大空直美

ヤエノムテキ：日原あゆみ

サクラチヨノオー：野口瑠璃子

メジロアルダン：会沢紗弥

スーパークリーク：優木かな

ディクタストライカ：花守ゆみり

ゴールドシチー：香坂さき

シンボリルドルフ：田所あずさ

マルゼンスキー：Lynn

ミスターシービー：天海由梨奈

トニビアンカ：甲斐田裕子

オベイユアマスター：石上静香

ムーンライトルナシー：関根明良

ミシェルマイベイビー：高垣彩陽

エラズリープライド：富田美憂



主要公式SNS：@umamusu_animeCG

ハッシュタグ：#シングレ #アニメウマ娘



OP：10-FEET



アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クール番宣CM（30秒Ver.）









・放送情報

NHK Eテレ：10/5(日) 17:00～



・作品情報



世界的ヴァイオリニストである父のもとコンクールで活躍し、天才少年と呼ばれた青野一。とある理由からヴァイオリンを封印して無気力になっていたが、中3の秋に同級生の秋音律子との出会いをきっかけに音楽への情熱を取り戻す。青野は秋音とともにオーケストラ部のある海幕高校に進学するが、そこは強豪校の厳しい練習と、さまざまな悩みを抱えた部員たちが一つの音を作るためにぶつかり合う世界で…。



・スタッフ

原作：阿久井真

監督：岸誠二

シリーズ構成：柿原優子

キャラクターデザイン：森田和明

音響監督：飯田里樹

音楽：はらかなこ、小瀬村晶

アニメーション制作：日本アニメーション

制作・著作：NHK、NHKエンタープライズ、日本アニメーション

コピーライト表記：© 阿久井真／小学館／ＮＨＫ・ＮＥＰ・日本アニメーション



主要公式SNS：@aooke_anime

ハッシュタグ：#青のオーケストラ #青オケ



OP：Galileo Galilei「アマデウス」

ED：チョーキューメイ「青の魔法」



アニメ「青のオーケストラ Season2」OP テーマはGalileo Galileiが担当！









・放送情報

TOKYO MX：10/5(日) 22:00～

読売テレビ：10/6(月) 26:29～

BSフジ：10/7(火) 24:30～



dアニメストア：10/5(日) 23:00～

U-NEXT：10/5(日) 23:00～

アニメ放題：10/5(日) 23:00～



・作品情報



「ついに完成いたしました。機械人形(ロボットメイド)のマリーです」

元天才格闘家の少女・マリーは人間としての身分を隠し、人間嫌いの大財閥の御曹司・アーサーの屋敷に“機械人形(ロボットメイド)”として働くことになったが…

──正体がバレれば即処刑!?

“機械人形(ロボットメイド)”として、持ち前の無表情を活かして職務を全うし、アーサーの命を狙い襲い来る暗殺者から彼を守るため奮闘する。

しかし、マリーを溺愛するアーサーに人間だとバレるピンチも訪れ、日々ヒヤヒヤ、ドキドキ！

ロボットのふりをするメイド×人間嫌いな御曹司

笑って泣けるハートフルラブコメディ開幕！

嘘から始まる主従関係が、やがて思いがけない恋へと発展していく。



・スタッフ

原作：あきもと明希

監督：西村純二

助監：菅野幸子

シリーズ構成：國澤真理子

キャラクターデザイン：菊地洋子

音楽：高梨康治(Team-MAX)、ヨハネス・ニルソン(Team-MAX)

プロップデザイン：jimao

美術監督：倉田憲一

色彩設計：松山愛子

撮影監督：斉藤朋美

編集：徳田俊

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：ゼロジー×リーベル

コピーライト表記：©あきもと明希・白泉社／機械じかけのマリー製作委員会



・キャスト

マリー：東山奈央

アーサー：石谷春貴

ノア：小林千晃

ロイ：梅原裕一郎

マリー2：小清水亜美

メイナード：梶田大嗣

ブリジット：中野さいま

イザベル：大地葉

トビー：原俊太郎

カールおじさん：山口勝平

シャーロットおばさん：高橋理恵子



主要公式SNS：@Mmarie_anime

ハッシュタグ：#機械じかけのマリー



OP：春茶「ホントトウソ」

ED：マリー(CV：東山奈央)「Cross heart〜偽りのない気持ち」



TVアニメ『機械じかけのマリー』第2弾PV│2025年10月5日（日）より放送＆配信









・放送情報

AT-X：10/5(日) 23:00～

TOKYO MX：10/5(日) 24:30～

サンテレビ：10/5(日) 24:30～

KBS京都：10/5(日) 24:45～

テレビ愛知：10/5(日) 25:20～

BS朝日：10/5(日) 25:30～



配信：10/5(日) 23:30～



・作品情報



かわいらしい少女の外見に高い戦闘力を兼ね備えたボディ。

人間以上の学習能力と判断力を有するAI。

完全無欠の学習型自立戦闘ロボット「アルマ」を造り出した、不遇の若き天才科学者エンジとスズメの才能は世界に認められる──はずだった!?

自分たちを「おとうさん」「おかあさん」と呼ぶアルマに、エンジとスズメは大混乱。

それでもアルマの高性能AIを育て、最高のロボットにするため、みんなで家族として生活することに。

見るもの、触れるもの、全てが「はじめて」のアルマは何でも興味深々。

最強の学習機能と行動力でエンジやスズメたちを振り回しながら、世界をどんどん広げていく。

ニュースタイル・アットホームコメディ（!?）開幕！！



・スタッフ

原作：ななてる

監督：南康宏

シリーズ構成：菅原雪絵

キャラクターデザイン：山本美佳

シリーズディレクター：小林浩輔

監督補佐：野崎麗子

サブキャラクターデザイン：渡辺るりこ

プロップデザイン：田内亜矢子

メカプロップデザイン：じょま

美術設定：芦野由紀子(スタジオちゅーりっぷ)

美術監督：鈴木大介(スタジオちゅーりっぷ)

色彩設計：戸澤有紀

撮影監督：横山友哉

編集：上野勇輔(柳編集室)

音響監督：桑原一輝

音響制作：INSPIONエッジ

音楽：ミト(クラムボン)

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：スタジオフラッド

製作：神里・夜羽研究所

コピーライト表記：©ななてる／KADOKAWA／神里・夜羽研究所



・キャスト

アルマ：月城日花

神里エンジ：鈴木崚汰

夜羽スズメ：M・A・O

マキナ：⻑江里加

ネオン：矢野妃菜喜



主要公式SNS：@alma_chan_pr

ハッシュタグ：#アルマちゃん



OP：ZAQ「ドラマチック・オーバーレイ」



TVアニメ『アルマちゃんは家族になりたい』メインPV｜10月5日（日）より放送開始！









・放送情報

TOKYO MX：10/5(日) 23:30～

BS日テレ：10/5(日) 23:30～

北海道テレビ放送：10/7(火) 26:35～



dアニメストア：10/5(日) 24:00～

U-NEXT：10/8(水) 24:00～

アニメ放題：10/8(水) 24:00～

他配信あり



・作品情報



精霊界で暮らす8歳の少女・エレンは、元々現代日本で科学者をしていた転生者。物質を化合させたり、構造配列を好きに変えられるというチートスキルを持つ。

そして、父・ロヴェルは国を救った伝説の英雄、母・オリジンは元始の母にして精霊の女王！

一家は、精霊界で穏やかな日々を過ごしていたが、ロヴェルとエレンが修行のために人間界を訪れた事をきっかけに、王家の陰謀に巻き込まれてゆく――

精霊の力を手中に収めようとするラヴィスエル王子の策略に、エレンは前世の知識と圧倒的チートで対抗する！

「腹黒さんの宣戦布告ですね。受けて立ちましょう！」

最強才女の痛快舌戦ファンタジー！



・スタッフ

原作：松浦

原作イラスト：keepout

コミカライズ：大堀ユタカ

監督：福島利規

シリーズ構成・脚本：待田堂子

キャラクターデザイン：大沢美奈

美術監督：魏斯曼

色彩設計：須藤萌

撮影監督：吉成株

編集：山岸歩奈実(REAL-T)

音響監督：明田川仁

音響制作：マジックカプセル

音楽：馬瀬みさき

音楽制作：日本コロムビア

アニメーション制作：J.C.STAFF

コピーライト表記：© 松浦・keepout／父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。製作委員会



・キャスト

エレン：深川芹亜

ロヴェル：興津和幸

オリジン：中原麻衣

ラヴィスエル：水中雅章

ガディエル：千葉翔也



主要公式SNS：@hahanoha_anime

ハッシュタグ：#ははのは



OP：果歩「魔法」

ED：ゆいにしお「Family」



TVアニメ「父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。」メインPV









・放送情報

テレ東系列：10/5(日) 23:45～

BSテレ東：10/6(月) 24:30～



・作品情報



趣味でヒーローを始めた男、サイタマ。3年間の特訓により、あらゆる敵を一撃（ワンパン）で倒す無敵のパワーを手に入れた彼は、ひょんなことから弟子となったジェノスと共に、職業としてのヒーローが所属する組織・ヒーロー協会に入り、日々活動している。

そんなある日、突如現れた怪人協会を名乗る怪人達に幹部の子供を人質に取られてしまったヒーロー協会。S級ヒーロー達が集まり、人質奪還のために怪人協会のアジトへの突入作戦が練られる。一方、ヒーロー達との戦いの最中怪人協会に連れ去られた“人間怪人”ガロウは、そのアジトで目を覚ます。



・スタッフ

原作：ONE、村田雄介

シリーズ構成：鈴木智尋

キャラクターデザイン：久保田誓、黒田新次郎、白川亮介

音楽：宮崎誠

アニメーション制作：J.C.STAFF

コピーライト表記：©ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部



・キャスト

サイタマ：古川慎

ジェノス：石川界人

戦慄のタツマキ：悠木碧

シルバーファング：山路和弘

アトミック侍：津田健次郎

童帝：高山みなみ

キング：安元洋貴

ゾンビマン：櫻井孝宏

豚神：浪川大輔

超合金クロビカリ：日野聡

閃光のフラッシュ：鳥海浩輔

ぷりぷりプリズナー：小野坂昌也

イケメン仮面アマイマスク：宮野真守

地獄のフブキ：早見沙織



主要公式SNS：@opm_anime

ハッシュタグ：#onepunchman



OP：JAM Project feat.BABYMETAL「Get No Satisfied !」

ED：古川慎「そこに有る灯り」



アニメ『ワンパンマン』第3期PV第1弾 | One-Punch Man Season 3 PV1 [ENG SUB]









・放送情報

TOKYO MX：10/5(日) 25:05～(オンエア版)

BS11：10/6(月) 25:00～(オンエア版)



AnimeFesta：10/5(日) 25:05～(完全デレギュラ版／オンエア版)

DMM TV：10/5(日) 25:05～(デレギュラ版)

他配信：10/5(日) 25:05以降順次(オンエア版)



※「オンエア版」は映像と音声に規制あり、「デレギュラ版」は映像の一部規制を解除、「完全デレギュラ版」は映像・音声とも無修正



・作品情報



小手指向陽・高校1年生。

特技は、気持ちよくさせすぎちゃう超絶マッサージ！！

学費を稼ぐため、スポーツ強豪校・星和大付属高校の寮の管理人となった向陽。

そこで出会ったのは、曲者揃いの美少女アスリート達だった！

医学部特待をGETするため、向陽は彼女達の「心身のケア」に勤しむことに！

過激すぎるのに、尊すぎる……！？

新時代のマッサージラブコメ、ここに悶絶！！



・スタッフ

原作：シンジョウタクヤ

監督：斎藤久

シリーズ構成・脚本：白樹伍鋼

キャラクターデザイン：塚本龍介

色彩設計：浦大器

美術監督：白石誠

撮影監督：東郷誠

編集：増永純一

音響監督：吉田光平

音楽：えんどうちひろ

プロデュース：デレギュラ

アニメーション制作：Quad

製作：ウェイブ

コピーライト表記：©シンジョウタクヤ・講談社／ウェイブ



・キャスト

小手指向陽：安田陸矢

楠木アロマ：直田姫奈

北原あおば：芹澤優

住吉いずみ：会沢紗弥

狭山ヶ丘ちよ：村上まなつ

本郷みゆき：青木瑠璃子



主要公式SNS：@kotesashi_anime

ハッシュタグ：#アニメ小手指くん



OP：UtaGe!「U.K.U」

ED：Palette Parade「上々↑ハイテンション」



TVアニメ「さわらないで小手指くん」【公式メインPV】／YouTube版









・放送情報

AT-X：10/6(月) 21:30～

TOKYO MX：10/6(月) 22:00～

BS朝日：10/6(月) 23:24～

岩手めんこいテレビ：10/12(日) 9:30～



・作品情報



双見は駆け出しの少女漫画家。

クールな担当編集や、頼もしいアシスタントらの力を借りて、念願の将棋漫画『昴へ』の連載を、ようやくスタートさせることができたけど……

ストレスでお腹をやられて、1話から締切を延ばしてもらったり。

ネームが進まず、深夜まで机にかじりつく羽目になったり。

夜食で太っちゃったり、よからぬ妄想が止まらなかったり……

前途多難な漫画家ライフ、笑顔で謳歌できるのか――！？



・スタッフ

原作：くずしろ

監督：鈴木薫

シリーズ構成：井上美緒

キャラクターデザイン：宮井加奈

音響監督：田中亮

音楽：羽岡佳、土井宏紀

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：Voil

コピーライト表記：©くずしろ・講談社／「笑顔のたえない職場です。」製作委員会



・キャスト

双見奈々：夏吉ゆうこ

佐藤楓：雨宮天

間瑞希：伊藤美来

梨田ありさ：小林ゆう

角館塔子：松井恵理子

ねこのて：花井美春



主要公式SNS：@egatae

ハッシュタグ：#えがたえ



OP：HoneyWorks feat.ハコニワリリィ「絶対称賛！」

ED：Sizuk「Thankful」



TVアニメ「笑顔のたえない職場です。」PV第１弾









・放送情報

TOKYO MX：10/6(月) 23:00～

サンテレビ：10/6(月) 23:30～

北海道テレビ放送：10/6(月) 26:10～

BSフジ：10/8(水) 24:00～

長崎文化放送：10/9(木) 25:18～

テレビ愛媛：10/9(木) 25:25～

山形テレビ：10/9(木) 25:40～

新潟テレビ21：10/9(木) 25:55～

北陸朝日放送：10/9(木) 26:15～

ABC：10/12(日) 24:40～

AT-X：10/23(木) 20:00～



U-NEXT：10/6(月) 23:00～

アニメ放題：10/6(月) 23:00～

Lemino：10/6(月) 23:00～

アニメタイムズ：10/6(月) 23:00～

他配信あり



・作品情報



お菓子メーカーに勤める夢子は、事故をきっかけに記憶喪失になってしまう。

コンプレックスの塊で自分が嫌いで仕方のなかった夢子は、目が覚めると超ポジティブで自己肯定感MAXな性格になっていた。

元の性格とは正反対な夢子に、周りは戸惑いを隠せずにいたが、夢子のポジティブでまっすぐな姿に少しずつ変化が訪れて――。

恋に、仕事に、友情に！ちょっとだけ事件の香りも……？ドタバタ・オフィスラブコメディー！



・スタッフ

原作：ままかり

監督：古賀一臣

脚本・シリーズ構成：綿種アヤ

キャラクターデザイン：高橋敦子

総作画監督：高橋敦子、亀谷響子、山中いづみ

美術監督：三宅昌和

色彩設計：のぼりはるこ

撮影監督：鎌田克明(スタジオトゥインクル)

編集：内田 恵

音響監督：西山寛基(スタジオマウス)

音響効果：中原隆太

音楽：宝野聡史、中野香梨

音楽制作：AQUA ARIS

アニメーション制作：Marvy Jack

コピーライト表記：© ままかり／シーモアコミックス・アニメ『デブとラブと過ちと！』製作委員会



主要公式SNS：@debulove_mx

ハッシュタグ：#アニメデブラブ



OP：GANG PARADE「Happy Yummy Lucky Yummy」

ED：内田雄馬「私でよかった！！！」



TVアニメ『デブとラブと過ちと！』第2弾PV｜TOKYO MXほかにて2025年10月6日（月）より放送＆各配信サービスにて配信開始！









・放送情報

テレ東系列：10/6(月) 24:00～

BSテレ東：10/7(火) 24:30～



配信あり



・作品情報



だらしなく着た白衣、銀髪の天然パーマに死んだ魚のような目がトレードマークの高校教師・坂田銀八。

彼が担任する「銀魂高校 3年Z組」は、ドルオタ、ゲロイン、ストーカー、マヨラー、ドS、ヤンキー(以下略)なぜかクセが強めな生徒ばかりが集められ、毎日がトラブル三昧！

滅茶苦茶なことばかりの日々に銀八は頭を抱えて――なんてことはなく、とぼけた顔で問題を解決したりしなかったり。

そして個性豊かな生徒たちは、さまざまな経験を通してやがて一つになって――なんてことはやっぱりなく、みんな好き勝手に暴れ回る！

おいィィィ！3Z、自由すぎるんですけどォォォォ！？

いつもやる気がなさそうで何を考えているのかわからないけれど、肝心な時にはビシッと決める。

そんな型破りな教師と、3Zの生徒たちによる笑いあり、涙あり、なんでもありなスクールライフ・コメディ！

陽キャも陰キャも関係ない、銀魂流の青春がここにある!!



・スタッフ

原作：空知英秋

著者：大崎知仁

総監督：森脇真琴

監督：東田夏実

シリーズ構成：筆安一幸、未定MarkⅡ

キャラクターデザイン・総作画監督：竹内進二

音楽：Audio Highs

制作：BN Pictures

コピーライト表記：©空知英秋･大崎知仁／集英社･「3年Z組銀八先生」製作委員会



・キャスト

坂田銀八：杉田智和

志村新八：阪口大助

神楽：釘宮理恵

志村妙：ゆきのさつき

近藤勲：千葉進歩

土方十四郎：中井和哉

沖田総悟：鈴村健一

山崎退：太田哲治

桂小太郎：石田彰

長谷川泰三：立木文彦

猿飛あやめ：小林ゆう

柳生九兵衛：折笠富美子

東城歩：遊佐浩二

キャサリン：杉本ゆう

たま：南央美

高杉晋助：子安武人

神威：日野聡



主要公式SNS：@gintamamovie

ハッシュタグ：#gintama #GinpachiSensei



OP：ぼっちぼろまる「桜風」

ED：LONGMAN「Underclass HERO」



『3年Z組銀八先生』本PV｜2025年10月6日より毎週月曜24時～テレ東系列ほかにて放送開始！









・放送情報

テレビ東京：10/6(月) 25:30～

BSフジ：10/8(水) 24:30～

アニマックス：10/25(土) 23:00～



dアニメストア：10/6(月) 26:00～

ABEMA：10/6(月) 26:00～



・作品情報



クラスメイトと共に異世界に召喚された高校生・織田晶。

召喚によってクラスメイト全員にチート能力が付与される中、彼は生来の影の薄さからか平凡な“暗殺者"の能力を得る。

だが、ただの“暗殺者”のはずなのにステータス値が、最強の職業“勇者”すら軽々と凌駕していて――!?

そして、召喚の首謀者である国王の言動に疑念を抱いた晶は、自分の存在をひた隠しその陰謀を暴くも、逆にあらぬ罪を着せられ追われる立場に追い込まれてしまう。

国王への復讐を誓った彼は、逃げ込んだ前人未踏の迷宮深層でエルフの少女アメリアと邂逅を果たす――。

これは“暗殺者”の能力を得た少年が、エルフの少女と出逢い真の”暗殺者”へと至るまでの物語。



・スタッフ

原作：赤井まつり

キャラクター原案：東西

原作コミック：合鴨ひろゆき

監督：羽原信義

シリーズ構成・脚本：岡田邦彦

キャラクターデザイン：岡田洋奈、斉藤香

サブキャラクターデザイン：江禹辰

魔物デザイン：山根理宏

プロップデザイン：江間一隆

メインアニメーター：石原満

3DCG：安田兼盛

美術監督：鈴木朗

色彩設計：森ゆうき

撮影監督：高橋昭裕

編集：小野寺絵美

音響監督：森下広人

音響制作：叶音

音楽：五十嵐聡(TOKYO LOGIC)

アニメーション制作：サンライズ

コピーライト表記：©赤井まつり・オーバーラップ/暗殺者のステータスが勇者よりも強い製作委員会



・キャスト

織田晶：大塚剛央

アメリア・ローズクォーツ：水野朔

夜：小林沙苗

リア・ラグーン：田村好

サラン・ミスレイ：諏訪部順一



主要公式SNS：@sutetsuyo_an

ハッシュタグ：#ステつよ #sutetsuyo #暗殺者



OP：VESPERBELL「一閃」

ED：BONNIE PINK「Like Gravity」



TVアニメ『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』メインPV②【2025年10月6日(月) テレ東・BSフジ・アニマックスほかにて放送】#ステつよ









・放送情報

AT-X：10/7(火) 18:00～(第2話以降は23:00～)

TOKYO MX：10/7(火) 18:30～(第2話以降は24:30～)

KBS京都：10/7(火) 24:30～

サンテレビ：10/7(火) 24:30～

BS11：10/7(火) 24:30～

福井放送：10/7(火) 25:29～

テレビ愛知：10/7(火) 26:05～

※第1話は拡大版、分割2クール放送



・作品情報



《このライトノベルがすごい！》殿堂入り作品、ついにTVアニメ化！

県内随一の進学校・藤志高校に通う千歳朔。

勉強、運動、コミュ力すべてがハイレベルで、 良くも悪くも注目を集める彼の周りには、誰もが羨む華やかな仲間たちが集っていた。

新たなクラスで迎えた2年生の春。

朔は、ひとりの引きこもり生徒の更生を頼まれることに——。

福井を舞台に紡がれる、どこまでも青く、どこまでも眩しい、エモーショナル青春ストーリー！



・スタッフ

原作：裕夢

キャラクター原案：raemz

監督：德野雄士

シリーズ構成：荒川稔久

脚本：裕夢、荒川稔久

キャラクターデザイン：木野下澄江

プロップデザイン：秋篠Denforword日和、枡田邦彰、立田眞一

3D監督：小川耕平

美術背景 ：スタジオ天神

美術監督 ：諸熊倫子

色彩設計 ：宮脇裕美

撮影監督 ：中村雄太

編集：丸山流美

音響監督 ：納谷僚介

音響制作：スタジオマウス

音楽：藤澤慶昌

音楽制作：KADOKAWA

アニメーション制作：feel.

コピーライト表記：©裕夢／小学館／チラムネ製作委員会



・キャスト

千歳朔：坂田将吾

柊夕湖：石見舞菜香

内田優空：羊宮妃那

青海陽：大久保瑠美

七瀬悠月：長谷川育美

西野明日風：安済知佳

岩波蔵之介：阿座上洋平

山崎健太：宮﨑雅也



主要公式SNS：@anime_chiramune

ハッシュタグ：#チラムネ



OP：Kucci「ライアー」

ED：サイダーガール「陽炎」



TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』本PV｜2025年10月7日より放送開始









・放送情報

テレ東系列6局ネット：10/7(火) 24:00～



Amazon Prime Video：10/7(火) 24:30～



・作品情報



ある日突然異世界へと召喚された 普通のサラリーマン、向田剛志。

彼は固有スキル『ネットスーパー』で取り寄せた現代の調味料で料理を作って食べて、伝説の魔獣フェル・スライムのスイとともに異世界生活を堪能していた。

新たな仲間も加わり、 美味しい旅が再び始まる！！



・スタッフ

原作：江口連

監督：松田清

シリーズ構成：横手美智子

キャラクター原案：雅

キャラクターデザイン：大津直、桑原剛

総作画監督：田中志穂、伊藤依織子

副監督：高橋謙仁

美術監督：奈木野智希

美術監修：赤木寿子

色彩設計：田辺香奈

特効ディレクター：谷口久美子

3DCGディレクター：山本拓巳

撮影監督：澤田紗帆

編集：定松剛

料理監修：バックス

音楽：甲田雅人、うたたね歌菜、栗コーダーカルテット

音楽制作：mappa records

音響監督：小泉紀介

音響制作：dugout

アニメーションプロデューサー：加藤広大

制作：MAPPA

コピーライト表記：©江口連・オーバーラップ／MAPPA／とんでもスキル



・キャスト

ムコーダ(向田剛志)：内田雄馬

フェル：日野聡

スイ：木野日菜

ドラちゃん：村瀬歩

ニンリル：内田真礼

アグニ：大地葉

キシャール：甲斐田裕子

ルサールカ：白砂沙帆

エルランド：浪川大輔

ヘファイストス：斎藤志郎

ヴァハグン：中井和哉



主要公式SNS：@tonsuki_anime

ハッシュタグ：#とんでもスキル #tondemo_skill



OP：CENT(セントチヒロ・チッチ)「yummy goodday」

ED：chelmico「SALT AND PEPPER」



『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』本PV / Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill Season2 – Main Teaser









・放送情報

日本テレビ：10/7(火) 26:05～(第2話以降は25:59～)

BS日テレ：10/8(水) 24:00～



Amazon Prime Video：10/7(火) 26:30～【独占】



・作品情報



陰に忍んで悪しき闇を討たんとする、“忍者”。

孤立した者の居場所となり悪事を重ねる、“極道”。

江戸時代、明暦の大火の裏で刻まれた忍者と極道の因縁(カルマ)が、現代に再び燃え盛ろうとしていた――。

トラウマにより笑顔を失った忍者・多仲忍者(たなか しのは)と、表向きはエリート会社員ながら裏社会(ウラ)を取り仕切る極道・輝村極道(きむら きわみ)。

女児向けアニメの話題で意気投合した二人は、互いの正体を知らぬまま友情を深めていくのだが……。

忍者と極道、両者の戦争が激化する中、その“運命”が交錯する。

決めようか、忍者と極道、何方が生存(いき)るか死滅(くたば)るか!!!



・スタッフ

原作：近藤信輔

監督：渡部穏寛

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：松竹徳幸

制作：スタジオディーン

コピーライト表記：©近藤信輔・講談社／「忍者と極道」製作委員会



・キャスト

多仲忍者：小林千晃

輝村極道：小西克幸

ガムテ：上坂すみれ



主要公式SNS：@ningoku_anime

ハッシュタグ：#忍者と極道



OP：MIYAVI「Sweet Disaster」



『忍者と極道』PV第1弾 | 2025年10月からTVアニメ放送開始!!!









・放送情報

テレビ朝日系全国ネット：10/8(水) 23:45～(※一部地域を除く)

AT-X：10/10(金) 23:00～

BS朝日：10/11(土) 25:00～



Disney+：10/8(水) 24:15～【見放題独占】

他配信：10/9(木) 24:00～



・作品情報



自分の気持ちを上手く表現できない、吃音症の高校生・小谷花木。

そんな彼が惹かれたのは、周りの目を気にせずダンスを追い求める同級生・湾田光莉。

“なんか、自由になれる感じがする―”音楽によって引き出される、感情、生い立ち、コンプレックス―

言葉がいらない“フリースタイル”な表現を求めて、未経験のダンスの世界に挑む！



・スタッフ

原作：珈琲

監督：加藤道哉

総作画監督・キャラクターデザイン：田﨑聡、今村大樹

美術監督：渡邊洋一

美術デザイン：佐藤英樹

色彩設計：笹愛美

映像演出：飯田甘奈

撮影監督：井関大智

3DCG監督：秋山侑輝、設楽友久

モーションキャプチャスーパーバイザー：杉本玲

編集：木村佳史子

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

ダンスプロデューサー：RIEHATA

劇伴音楽：千葉 "naotyu-" 直樹

音楽プロデューサー：千田耕平、金野沙矢香

アニメーション制作：マッドハウス×サイクロングラフィックス

コピーライト表記：©珈琲・講談社／ワンダンス製作委員会



・キャスト

小谷花木：内山昂輝(ダンサー：KAITA)

湾田光莉：羊宮妃那(ダンサー：KANATA)

宮尾恩：諏訪彩花(ダンサー：ReiNa)

厳島伊折：増田俊樹(ダンサー：YOUTEE)

壁谷楽：内田雄馬(ダンス：YU-KI)

巧宇千：林勇

アッセイ：小林親弘



主要公式SNS：@wandance_info

ハッシュタグ：#ワンダンス



OP：BE:FIRST「Stare In Wonder」

ED：ELSEE「Wondrous」



TVアニメ『ワンダンス』 PV第2弾｜2025年10月8日より放送開始！









・放送情報

テレビ東京：10/8(水) 24:00～

テレビ大阪：10/8(水) 25:35～

AT-X：10/9(木) 22:00～

BS11：10/9(木) 23:30～



dアニメストア：10/8(水) 24:30～

他配信あり



・作品情報



「死にたいほど痛い 黒歴史を生き延びろ」

自分の名をつけた主人公『コノハ』が可憐に活躍する、恋と魔法の冒険ファンタジー。

自らが執筆した物語の世界に転生した佐藤コノハは、なりたかった主人公『コノハ』ではなく、稀代の悪女『イアナ・マグノリア』に転生してしまう。

思い出したくもない【黒歴史（自分の描いた物語）】の、よりにもよって悪役に転生してしまったイアナの運命は！？

『コノハ』を見守りながら、平和な世界を手にすることができるのか！？

新感覚！死亡フラグ回避ラブコメ！！



・スタッフ

原作：冬夏アキハル

監督：桜井弘明

シリーズ構成：広田光毅

キャラクターデザイン：澤田知世

色彩設計：安住唯

美術監督：黛昌樹

撮影監督：下崎昭

3D監督：大嶋慎介

編集：小野寺桂子

音響監督：えびなやすのり

音楽：髙田龍一(MONACA)

音楽制作：HIKE

アニメーション制作：スタジオディーン

製作：「転生悪女の黒歴史」製作委員会

コピーライト表記：©冬夏アキハル・白泉社／「転生悪女の黒歴史」製作委員会



・キャスト

イアナ・マグノリア：青山吉能

コノハ・マグノリア：MAO

ソル・ネモフィラ：小松昌平

ギノフォード・ダンデライオン：古川慎

ヨミ・ブラックサレナ：土岐隼一

シャノウ・クレマチス：ランズベリー・アーサー

ミカ：田丸篤志

ヤマト・ハイドランジア：前野智昭



主要公式SNS：@tenkuro_PR

ハッシュタグ：#転生悪女の黒歴史



OP：KID PHENOMENON from EXILE TRIBE「Black Flame」

ED：Zerofrom「リジェネ」



TVアニメ『転生悪女の黒歴史』PV第3弾｜2025年10月8日(水)テレビ東京、BS11 ほかにて順次放送開始！









・放送情報

TOKYO MX：10/8(水) 24:30～

BS11：10/8(水) 24:30～

とちぎテレビ：10/8(水) 24:30～

群馬テレビ：10/8(水) 24:30～



配信：10/8(水) 25:00以降順次



・作品情報



青銅と炎の龍王討伐に成功したルー・ミンフェイは、次なる四大君主、大地と山脈の龍王との戦いに身を投じていく――

ルー・ミンフェイがカッセル学院に入学して早くも1年が経過し、2年目では学院最強の龍殺しの一人、チュー・ズーハンとタッグを組むことに。

信国での任務を終えカッセル学院へと戻る道中、二人は学院の新入生でA級血統を持つ少女シャー・ミーと出会い仲間となる。

新たにチームを組んだ三人は蘇る大地と山脈の龍王討伐のために壮絶なミッションに挑む。



・スタッフ

原作：江南

監督・シリーズ構成：王昕

キャラクター原案：王昕、大暮維人

キャラクターデザイン：沈霏、西位輝実、李時旼、範文彬、田中孝弘

音楽監督：伍婷

BGM：鷺巣詩郎、ほか

アニメーションスタジオ：HANABARA Animation

日本版製作：アニプレックス

コピーライト表記：©2025 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited



・キャスト

路明非(ルー・ミンフェイ)：山下大輝

楚子航(チュー・ズーハン)：小野賢章

路鳴沢(ルー・ミンゼイ)：村瀬歩

夏弥(シャー・ミー)：近藤玲奈

楚天驕(チュー・ティエンジャオ)：細谷佳正

リン：天城サリー

アンジェ：速水奨

諾諾(ノノ)：本渡楓

シーザー・ガットゥーゾ：大塚剛央

フィンゲル・フォン・フリングス：橘龍丸

ノルマ・ローレンス：石見舞菜香

酒徳麻衣：島袋美由利



主要公式SNS：@ryuzoku_jp

ハッシュタグ：#アニメ龍族



OP：鷺巣詩郎「WE ARE MADE」

ED：ASCA「Giver」



アニメ『龍族Ⅱ -The Mourner's Eyes-』メインPV｜2025年10月8日(水) 24時30分放送開始









・放送情報

TOKYO MX：10/11(土) 24:00～

BS11：10/11(土) 24:00～

とちぎテレビ：10/11(土) 24:00～

群馬テレビ：10/11(土) 24:00～

テレビ愛知：10/11(土) 25:45～

MBS：10/11(土) 26:08～

AT-X：10/13(月) 23:30～



ABEMA：10/11(土) 24:00～

dアニメストア：10/11(土) 24:00～

他配信あり



・作品情報



物語の舞台は漂流する宇宙船。

“人間に化けて人間を襲う未知の敵”─── 「グノーシア」が船内に紛れこんだことを受けて、乗員たちは疑心暗鬼の中、毎日1人ずつ疑わしい者を投票で選び、コールドスリープさせることを決める。

グノーシアを全てコールドスリープさせることができれば人間の勝利。

逆にグノーシアを当てられなければ、乗員たちは襲われてしまう。

正しい選択が求められる中、なんと主人公・ユーリは、どのような選択をしても、最初の1日目にループする事態に。

はたして乗員たちは正しい選択をすることができるのか？

タイムリープに隠された秘密とは？

そして明らかになる、乗員たちの隠された素顔とは──？

わずかな時間を繰りかえす、一瞬にして永遠のような物語が、いま、幕を開ける。

──それでは、良い旅を。



・スタッフ

原作：petit depotto

キャラクター原案：ことり(プチデポット)

監督：市川量也

シリーズ構成・脚本：花田十輝

キャラクターデザイン：松浦有紗

美術監督：鎌田麻友美・高田真理

撮影監督：野村達哉

音楽：深澤秀行

音響監督：納谷僚介

音響効果：川田清貴

音響制作：スタジオマウス

人狼監修：松崎史也

プロデュース：川勝徹(プチデポット)、木村吉隆(アニプレックス)

アニメーション制作：domerica

コピーライト表記：©Petit Depotto／Project D.Q.O.



・キャスト

ユーリ：安済知佳

セツ：長谷川育美

SQ：鬼頭明里

ラキオ：七海ひろき

ジナ：瀬戸麻沙美

しげみち：関智一

ステラ：早見沙織

夕里子：悠木碧

コメット：佐倉綾音

シピ：中村悠一

ジョナス：津田健次郎

ククルシカ：───

オトメ：花澤香菜

レムナン：大塚剛央

沙明：江口拓也



主要公式SNS：@gnosia_off

ハッシュタグ：#グノーシア



OP：MAISONdes「化けの皮 feat. こぼ・かなえる, 重音テト, Giga & TeddyLoid」

ED：凛として時雨「Loo％ Who％」



TVアニメ『グノーシア』本PV｜2025年10月11日(土)24:00～放送開始









・放送情報

MBS/TBS系列全国28局ネット：10/12(日) 17:00～



TVer

MBS動画イズム



・作品情報



大好きな家族がいて、親友がいて、時には笑い、時には泣く、そんなどこにでもある日常。

見滝原中学校に通う、普通の中学二年生・鹿目まどかも、そんな日常の中で暮らす一人。

ある日、彼女に不思議な出会いが訪れる。

この出会いは偶然なのか、必然なのか、彼女はまだ知らない。

それは、彼女の運命を変えてしまいような出会い――

それは、新たなる魔法少女物語の始まり――



2012年に公開された「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [前編] 始まりの物語」「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [後編] 永遠の物語」を全11話に再編した作品。なお、当該劇場版は2011年にテレビ放送された「魔法少女まどか☆マギカ」を再編集したものだが、細かい部分で変更が加えられている。



・スタッフ

原作：Magica Quartet

総監督：新房昭之

脚本：虚淵玄(ニトロプラス)

キャラクター原案：蒼樹うめ

監督：宮本幸裕

キャラクターデザイン：岸田隆宏、谷口淳一郎

異空間設計：劇団イヌカレー

音響監督：鶴岡陽太

音楽：梶浦由記

アニメーション制作：シャフト

コピーライト表記：©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project



・キャスト

鹿目まどか：悠木碧

暁美ほむら：斎藤千和

巴マミ：水橋かおり

美樹さやか：喜多村英梨

佐倉杏子：野中藍

キュゥべえ：加藤英美里



主要公式SNS：@madoka_magica

ハッシュタグ：#魔法少女まどかマギカ



OP：ClariS「コネクト」

ED：Kalafina「Magia」



『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』番宣CM（30秒Ver.）|10月12日より"日5"枠にて放送









・放送情報

AT-X：10/12(日) 22:30～

BS朝日：10/12(日) 23:30～

TOKYO MX：10/12(日) 24:00～

関西テレビ：10/12(日) 25:54～



U-NEXT：10/12(日) 24:00～

アニメ放題：10/12(日) 24:00～

dアニメストア：10/12(日) 24:00～

他配信：10/17(金) 24:00以降順次



・作品情報



転校生の石川月菜は吸血鬼。

ミステリアスな雰囲気と圧倒的な存在感を放つ彼女はクラスの人気者。

モブ的存在の大鳥は、月菜と関わることはないと思っていたのだが、ある日、彼女の秘密を知ってしまい……。

勉強も運動もできるカッコいい吸血鬼の月菜は、実は血を吸うのがめっちゃ下手！？

あなたもきっと、“ママ”になる――新感覚甘やかし餌付けコメディ！



・スタッフ

原作：二式恭介

監督：山井紗也香

シリーズ構成：綾奈ゆにこ

キャラクターデザイン：谷拓也

美術監督：楊沢辰

色彩設計：岩井田洋

撮影監督：小池里恵子

編集：丸山流美

音響制作：スタジオマウス

音響監督：納谷僚介

音楽：菊谷知樹

音楽制作：ランティス

制作協力：World Anime Networks

アニメーション制作：feel.

製作：ちゃんと吸えない製作委員会ちゃん

コピーライト表記：©2025 二式恭介/KADOKAWA/ちゃんと吸えない製作委員会ちゃん



・キャスト

石川月菜：田中美海

大鳥辰太：小野賢章

佐久間瑛子：M・A・O

楠木美紗：長谷川育美



主要公式SNS：@kyuketsukichan_

ハッシュタグ：#アニメ吸血鬼ちゃん #ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん



OP：H△G「青春のシルエット」

ED：H△G, 石川月菜（CV.田中美海）「線香花火」



TVアニメ「ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん」PV第1弾









・放送情報

TOKYO MX：10/14(火) 23:30～

関西テレビ：10/14(火) 25:19～

AT-X：10/15(水) 22:00～

BS11：10/15(水) 24:00～



・作品情報



20XX年、人間社会にほんの少し混じる獣人という生き物。

そんな獣人と人間が共存する町に住む高校生・万理のクラスに、獣人の特例生・繋がやって来た。

初めて接する獣人という存在に戸惑いながらも、クラスメイトとして一緒に過ごすうち、優しくて純粋な繋に惹かれていく万理。

繋も万理の発する「甘いニオイ」に魅了されながら、その美しさと強さに心奪われていく。

でも、獣人が壁の向こうに隔てられているこの世界では、人間と獣人が親しくするだけで好奇の目が向けられる。ましてや恋愛なんて……

人間と獣人。種族を越えたふたりの恋の行方はどうなる――？



・スタッフ

原作：柚樹ちひろ

監督・シリーズ構成・脚本：板垣伸

監督・キャラクターデザイン：木村博美

美術監督：三宅昌和

色彩設計：木幡美雪

撮影監督：大見有正

編集：布川遥香

音響監督：板垣伸、納谷僚介

音響制作：スタジオマウス

音楽：Akiyoshi Yasuda

アニメーション制作：ミルパンセ

コピーライト表記：©柚樹ちひろ／集英社・キミ越え製作委員会



・キャスト

朝霞万理：石見舞菜香

飛高繋：江口拓也

相田雪紘：西山宏太朗

キサラ：加隈亜衣



主要公式SNS：@kimikoe_news

ハッシュタグ：#キミ越え #キミ越えアニメ



OP：CHiCO with HoneyWorks「くすぐったい。」

ED：神山羊「きみになれたら」



『キミと越えて恋になる』メインPV 第2弾









・放送情報

YouTube：10/15(水)～



・作品情報



「もしも、ねこがあの物語に登場したら…？」

有名な昔話や童話にねこが加わると、癒したっぷりでシュールな新展開が繰り広げられてしまう…！？

キジトラ、チャトラ、ミケにシロネコ、多種多様なねこ×昔話で全人類癒され必至！

可愛いねこコメディーがはじまる！



・スタッフ

原作：ぱんだにあ

監督：のなかかずみ

シリーズ構成：山下憲一

キャラクターデザイン：下地なるみ

制作：スタジオコメット

コピーライト表記：©ぱんだにあ/KADOKAWA/ねこぱーとなーず



・キャスト

キジトラ：青山吉能

チャトラ：下野紘

シロネコ：植田佳奈

ミケネコ：宮本佳那子



主要公式SNS：@neko_mukashi_PR

ハッシュタグ：#ねこむかしばなし



WEBアニメ『うごく！ねこむかしばなし』PV第1弾｜10月15日より毎週水曜配信開始！









・放送情報

TOKYO MX：10/21(火) 23:00～

BS11：10/21(火) 23:00〜

チバテレ：10/21(火) 23:30～(第2話以降は23:00～)

テレビ神奈川：10/21(火) 23:30～

とちぎテレビ：10/21(火) 23:30～

あいテレビ：10/21(火) 23:56〜

KBS京都：10/21(火) 24:00〜

サンテレビ：10/21(火) 24:00〜

三重テレビ：10/21(火) 24:20〜

テレビ埼玉：10/21(火) 24:30～

岐阜放送：10/21(火) 24:30〜

びわ湖放送：10/21(火) 24:30〜

奈良テレビ放送：10/21(火) 24:30〜

テレビ高知：10/21(火) 24:30〜

TSKさんいん中央テレビ：10/21(火) 24:45〜

熊本朝日放送：10/21(火) 24:50〜

サガテレビ：10/21(火) 24:55〜

福井放送：10/21(火) 24:59〜

四国放送：10/21(火) 24:59〜

群馬テレビ：10/21(火) 25:00～

青森朝日放送：10/21(火) 25:10～

岩手朝日テレビ：10/21(火) 25:20～

福島放送：10/21(火) 25:20～

秋田放送：10/21(火) 25:24～

山口放送：10/21(火) 25:24〜

大分放送：10/21(火) 25:25〜

宮崎放送：10/21(火) 25:26〜

長崎国際テレビ：10/21(火) 25:29〜

新潟放送：10/21(火) 25:30〜

信越放送：10/21(火) 25:30〜

テレビ愛知：10/21(火) 25:30〜

鹿児島テレビ：10/21(火) 25:30〜

東日本放送：10/21(火) 25:31～

テレビ金沢：10/21(火) 25:35〜

テレビ和歌山：10/21(火) 25:35〜

テレビせとうち：10/21(火) 25:35〜

テレビユー山形：10/21(火) 25:45～

中国放送：10/21(火) 25:55〜

北日本放送：10/21(火) 25:59〜

テレビ北海道：10/21(火) 26:00～

静岡放送：10/21(火) 26:00〜

TVQ九州放送：10/21(火) 26:00〜

琉球朝日放送：10/21(火) 26:20〜

テレビ山梨：10/21(火) 26:30〜

AT-X：10/22(水) 20:30〜

ABC：10/22(水) 26:15〜



・作品情報



世界の終わりで私たちは出会った――



・スタッフ

製作：MIXI

原作：モンスターストライク

監督：大久保政雄

助監督：中村憲由

シリーズ構成・脚本：風埜隼人、鋼屋ジン

キャラクターデザイン：稲留和美

クリーチャーデザイン：関崎高明

色彩設計：山上愛子(T.D.I.)

美術設定：成田偉保(草薙)

美術監督：金井眞悟(草薙)

3DCG監督：沢村武馬(FelixFilm)

撮影監督：荻原猛夫(グラフィニカ)

編集：近藤勇二(リアル・ティ)

音響監督：えびなやすのり

音響制作：マジックカプセル

音楽：横山克、橋口佳奈、濱田菜月

音楽制作：ミラクル・バス

プロデュース：ARCH

アニメーション制作：ゆめ太カンパニー

コピーライト表記：©MIXI



主要公式SNS：@monst_animation

ハッシュタグ：#モンスト #モンストアニメ #デドリロ



【特報】アニメ「モンスターストライク」新シリーズ制作決定！









・放送情報

Disney+：10/29(水)～【独占】

全8話・週1話ずつ配信



・作品情報



＜ツイステッドワンダーランド＞、そこは魔法が存在する世界。

その世界にかつて実在し、“伝説”として語り継がれる偉大なる存在が＜グレート・セブン＞。

ハートの女王、百獣の王、海の魔女、砂漠の魔術師、美しき女王、死者の国の王、茨の魔女、7つの“伝説”は今もなお息づいている。

そんな＜ツイステッドワンダーランド＞において、 「グレート・セブン」に倣った7つの寮を擁する名門魔法士養成学校が「ナイトレイブンカレッジ」である。各寮を束ねる7寮長の一人が＜ハートの女王＞の厳格な精神に基づくハーツラビュル寮の寮長・リドル・ローズハート。“真紅の暴君”と称されるリドルは、寮生たちを“ハートの女王の法律”によって厳格に支配し苦しめている。

そんな中、入学式を迎えたある日、現実世界に暮らす男子高校生・円満雄剣が＜ツイステッドワンダーランド＞に迷い込んでしまう。時を同じくして、魔法士に憧れるモンスター・グリムが入学式に乱入。事態を収拾すべく、学園長クロウリーの下した特別な計らいによって、雄剣はグリムの監督生として学園内で暮らすことに。学園生活を送りながら元の世界に戻る手立てを探すことになった雄剣だが、新1年生の同級生であるエースやデュースによって様々なトラブルに巻き込まれていく。

果たして、雄剣は元の世界に戻ることができるのか。

そして、リドルはなぜ“暴君”となってしまったのか、彼が囚われているものとは―――



・スタッフ

総監督・シリーズ構成：名取孝浩

監督：片貝慎

メインライター：加藤陽一

キャラクターデザイン：中野花香、佐藤茜

サブキャラクターデザイン：つなきあき

色彩設計：安部なぎさ

美術監督：松本浩樹

3DCGディレクター：大矢和也

撮影監督：サイトウタカオ

編集：瀧川三智

音響監督：菅原三穂

音楽：尾澤拓実

音楽制作：アニプレックス

アニメーション制作：ゆめ太カンパニー×グラフィニカ

コピーライト表記：©2025 DISNEY ENTERPRISE, INC.



・キャスト

リドル・ローズハート：花江夏樹

エース・トラッポラ：⼭下誠⼀郎

デュース・スペード：⼩林千晃

トレイ・クローバー：鈴⽊崚汰

ケイト・ダイヤモンド：⼩林⻯之

レオナ・キングスカラー：梅原裕⼀郎

ジャック・ハウル：坂泰⽃

ラギー・ブッチ：市川蒼

アズール・アーシェングロット：⽥丸篤志

ジェイド・リーチ：駒⽥航

フロイド・リーチ：岡本信彦

カリム・アルアジーム：古⽥⼀紀

ジャミル・バイパー：⼆葉要

ヴィル・シェーンハイト：相葉裕樹

エペル・フェルミエ：⼟屋神葉

ルーク・ハント：⽷川耀⼠郎

イデア・シュラウド：内⼭昂輝

オルト・シュラウド：蒼井翔太

マレウス・ドラコニア：加藤和樹

リリア・ヴァンルージュ：緑川光

シルバー：島﨑信⻑

セベク・ジグボルト：⽯⾕春貴

円満雄剣：阿座上洋平

グリム：杉⼭紀彰

ディア・クロウリー：宮本充

デイヴィス・クルーウェル：伊東健⼈

モーゼズ・トレイン：⼩⼭⼒也

アシュトン・バルガス：⽵内良太

サム：⽊村昴

闇の鏡：堀内賢雄

チェーニャ：濱健⼈



OP：Night Ravens「Piece of my world」



『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン１「エピソード オブ ハーツラビュル」｜ティザーPV｜Disney+ (ディズニープラス）









・作品情報



トレジャーハンターになろうぜ

目指すはただひとつ、世界最強の英雄だ

かつてそんな誓いを交わした六人の中でひとりだけ圧倒的に才能がなかった少年がいた。

ある日挫折を口にした彼に、幼馴染は言った。

「クライ、お前、特に役割ないんだからリーダーやれよ」

才能があり過ぎる怪物達（=幼馴染達）で結成されたパーティ《嘆きの亡霊（ストレンジ・グリーフ）》は数年にしてその名を帝都中に轟かせ、そのてっぺんに据えられた彼はあれよあれよという間に最強パーティのリーダーとして祭り上げられた。

跳ね上がる周囲からの期待により彼の言動はいつだって勘違いされ、事態は予想もしない展開に…。

これは、最強パーティのリーダーにして最強のクランマスターとして名を馳せるクライ・アンドリヒの栄光と苦悩に満ちた英雄譚である！



・スタッフ

原作：槻影

キャラクター原案：チーコ

監督：たかたまさひろ

シリーズ構成：白根秀樹

キャラクターデザイン：五十内裕輔、藤崎真吾

アニメーション制作：ゼロジー

コピーライト表記：©槻影・チーコ／マイクロマガジン社／「嘆きの亡霊」製作委員会



・キャスト

クライ・アンドリヒ：小野賢章

ティノ・シェイド：久保田未夢

リィズ・スマート：ファイルーズあい

シトリー・スマート：小原好美

ルーク・サイコル：天﨑滉平

アンセム・スマート：杉田智和

ルシア・ロジェ：古賀葵

エヴァ・レンフィード：大地葉

ルーダ・ルンベック：関根明良

グレッグ・ザンギフ：関幸司

ギルベルト・ブッシュ：前田誠二

アーク・ロダン：福山潤

ガーク・ヴェルター：大塚明夫

カイナ・ノス：道井悠

スヴェン・アンガー：木村良平

ノト・コクレア：松山鷹志

ソフィア・ブラック：上田麗奈

アーノルド・ヘイル：稲田徹

ラピス・フルゴル：白石晴香

クリュス・アルゲン：芹澤優

クロエ・ヴェルター：天野聡美

エクレール・グラディス：菱川花菜

ナレーション：杉田智和



主要公式SNS：@nageki_official

ハッシュタグ：#嘆きの亡霊



『嘆きの亡霊は引退したい』第2クール 超・ティザーPV【原撮】









・作品情報



マンチキン――それはルールを駆使し、時にはその穴をも意図的に利用して、自分に有利なプレイをするTRPG(テーブルトークRPG)プレイヤー。

TRPG好きのありふれた高校生「桐原行人(ユキト）」は、最愛の妹「佐奈」とTRPGに興じている最中、突然異世界より現れたモンスターに襲撃され、理不尽な死を迎えてしまう。

異世界〈エバーワールド〉の女神「ネフィリア」から転生の機会を与えられたユキトは、偶然にもネフィリアの所有する〈世界書（ワールド・マスターズ・ガイド）〉に佐奈の記述を発見。大切な妹を異世界で探すために〈世界書〉を奪って転生するのだった。

「マンチキンにならなければ、この世界では生き残れない」

マンチキン――それは過酷な異世界で生き残るための術。強靱な意志と〈ダイス〉が運命を決めるTRPG冒険譚、開幕！



・スタッフ

原作：志瑞祐

漫画：青桐良

総監督：横田守

監督：由水桂、福士直也

シリーズ構成：細川博司

キャラクターデザイン：横田守、加藤優依

サブキャラクターデザイン：迫由里香

総作画監督：加藤優依

プロップデザイン：天狗工房

クリーチャーデザイン：天狗工房

色彩設計:斎藤麻由

美術監督：三宅昌和

背景：クリープ

CG監督：堀内由偉、片山鮎喜

撮影監督：浅川茂輝

編集：牧信公（タバック）

音響監督：えびなやすのり

音響制作：ソニルード

音楽：橘麻美

音楽プロデュース：ランティス

制作協力：天狗工房

協力：ウィザーズ・オブ・ザ・コースト

アニメーション制作：デュランダル

コピーライト表記：©志瑞祐・青桐良・講談社／異世界マンチキン製作委員会



・キャスト

桐原ユキト：浦和希

シャルロッテ・R・ブラウニア：優木かな

ルミリア・シャーウッド：石川由依

リヴェルナ・ダーク：前田佳織里

桐原佐奈：月城日花

ロシナンテ：落合福嗣

マーナガルム：伊藤彩沙

ネフィリア・カース：日笠陽子

世界書／ナレーション：勝杏里



主要公式SNS：@isekai_munchkin

ハッシュタグ：#異世界マンチキン #



TVアニメ『異世界マンチキン ーHP1のままで最強最速ダンジョン攻略ー』PV第1弾│2025年10月放送!!

