2021年冬開始の新作アニメ一覧

・作品情報 「ドラえもん」や「クレヨンしんちゃん」シリーズの制作で知られるシンエイ動画と声優事務所・81プロデュースが共同企画したYouTube番組「What 声 You?」のメインコンテンツ「アイドールズプロジェクト」のアニメ企画。2019年から約1年かけて、養成所生84名がメインキャストの座をかけてオーディションを行い、留冬藍名、水野亜美、花岡志織、屋代瑠花の4名がメインキャストに選ばれた。 ・スタッフ 原作:シンエイ動画 監督:中野翔太 シリーズ構成:宮本武史 キャラクター原案:渡会けいじ 3DCGデザイン:久保田将司 制作:シンエイ動画 制作協力:Ray キャスティング:81プロデュース 音楽プロデューサー:木皿陽平 音楽制作:Stray Cats 音楽制作協力:APDREAM、HANO ダンス振り付け:新垣寿子 ・キャスト あいな:留冬藍名 あみ:水野亜美 しおり:花岡志織 るか:屋代瑠花 Twitter: @wsy_idolls ハッシュタグ: #アイドールズ # OP:アイドールズ!「WE ARE THE ONE」

・スタッフ 原作:安藤正基 総監督:ひらさわひさよし キャラクターデザイン:早坂皐月 美術監督:河上均 色彩設計:小山知子 撮影監督:林幸司 編集:上野勇輔(IMAGICA) 音響監督:ひらさわひさよし 音楽制作:LEVELS 音楽:阿部隆大 シリーズ構成:WORDS in STEREO 脚本:八木崇夫(QUALIA) アニメーション制作:サエッタ アニメーション制作協力:Creators in Pack、LEVELS ・キャスト 八十亀最中:戸松遥 陣界斗:市来光弘 只草舞衣:若井友希 笹津やん菜:小松未可子 初内ララ:南條愛乃 陣繁華:東城日沙子 雀田来鈴:松井恵理子 鉄平:赤羽根健治 一天前紫春:黒木ほの香 輿安七帆:伊藤彩沙 Twitter: @yatogame_chan ハッシュタグ: #八十亀ちゃん

人間の体内で活動する細胞を擬人化した「はたらく細胞」の公式スピンオフ作品。舞台である体内は「はたらく細胞」と大きく異なり、「外の人」の飲酒、喫煙、睡眠不足など不摂生が重なった結果、細胞たちにとってブラック企業にも等しい過酷な労働環境となっている。 ・スタッフ 原作:原田重光、初嘉屋一生、清水茜(講談社「モーニング」連載) 監督:山本秀世 シリーズ構成・脚本:森ハヤシ キャラクターデザイン:安彦英二 メカニックデザイン:氏家嘉宏 アクションエフェクト作画監督:神谷智大 美術監督:佐藤正浩、塚原千晶 美術監督補佐:大田麻友香 色彩設計:岡亮子 3DCGIディレクター:原一晃(旭プロダクション) 撮影監督:髙津純平 撮影監督補佐:高村真実 編集:長谷川舞 音響監督:田中亮 音響効果:北方将実 音響制作:スタジオマウス 音楽:菅野祐悟 音楽制作:アニプレックス アニメーション制作:ライデンフィルム 製作:アニプレックス、講談社、ネットイース、TOKYO MX ・キャスト 赤血球(AA2153):榎木淳弥 赤血球(AC1677):KENN 白血球(1196):日笠陽子 白血球(8787):Lynn 白血球(1212):内山夕実 主細胞:鳴海崇志 血小板:久保ユリカ ナレーション:津田健次郎 マクロファージ:椎名へきる 肝細胞:ブリドカット セーラ 恵美 脳細胞(司令):平川大輔 Twitter: @cellsatworkbla1 ハッシュタグ: #細胞BLACK OP:POLYSICS「走れ! with ヤマサキセイヤ(キュウソネコカミ)」 ED:POLYSICS「上を向いて運ぼう with 赤血球・白血球」 「はたらく細胞BLACK」第2弾PV│2021年1月9日放送開始

・これまでの新作アニメ一覧

2021:冬

2020:冬 - 春 - 夏 - 秋

2019:冬 - 春 - 夏 - 秋

2018:冬 - 春 - 夏 - 秋

2017:冬 - 春 - 夏 - 秋

2016:冬 - 春 - 夏 - 秋

2015:冬 - 春 - 夏 - 秋

2014:冬 - 春 - 夏 - 秋

2013:冬 - 春 - 夏 - 秋

2012:冬 - 春 - 夏 - 秋

2011:冬 - 春 - 夏 - 秋

2010:冬 - 春 - 夏 - 秋

2009:冬 - 春 - 夏 - 秋

2008:冬 - 春 - 夏 - 秋

2007:夏 - 秋



2020年12月07日 00時10分00秒 in 動画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.