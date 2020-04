【訃報】「クレヨンしんちゃん」野原ひろし役やロバート・ダウニー・Jr.の吹替で知られる声優の藤原啓治さん死去

・関連記事

【訃報】「サザエさん」のマスオさんや「それいけ!アンパンマン」ジャムおじさんを演じた増岡弘さん死去 - GIGAZINE



【訃報】「ルパン三世」石川五ェ門役などで知られる声優・井上真樹夫さん死去 - GIGAZINE



【訃報】「奥さまは魔女」のナレーションなどで知られる声優・中村正さん死去 - GIGAZINE



【訃報】パタリロや「機動戦士ガンダム」のミライ・「巨人の星」星明子などを演じた声優の白石冬美さん死去 - GIGAZINE



【訃報】「ワンピース」白ひげ役や「PSYCHO-PASS サイコパス」征陸智己役の声優・有本欽隆さん死去 - GIGAZINE



【訃報】「家政婦は見た!」「まんが日本昔ばなし」などで知られる女優・声優の市原悦子さん死去 - GIGAZINE



【訃報】一休さん・キテレツ・八神太一・マライヒなど数々のキャラクターを演じた藤田淑子さん死去 - GIGAZINE



【訃報】スパイダーマンやアイアンマンの生みの親スタン・リーさん死去 - GIGAZINE



