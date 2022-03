2022年春開始の新作アニメ一覧

2002年からアニメが放送されていて、シリーズ13作目の「デュエル・マスターズ VSRF」終盤で主人公が2代目・切札勝太から息子の切札ジョーに受け継がれて以降、約5年にわたりジョーの物語が続いてきたが、いよいよ本作がジョー編のクライマックスになるとのこと。 ・スタッフ 総監督:石踊宏 監督:鈴木裕輔 シリーズ構成:加藤陽一 キャラクターデザイン:越貴文 音楽:五十嵐“IGAO”淳一 音響監督:伊藤巧 アニメーション制作:ブレインズ・ベース、小学館ミュージック&デジタル エンタテイメント コピーライト表記:TM and © 2022, Wizards of the Coast, Shogakukan, Mitsui/Kids, ShoPro,TV TOKYO ・キャスト 切札ジョー:小林由美子 デッキー:佐藤せつじ キラ:豊永利行 ボルツ:白石稔 うららかもも:豊崎愛生 キャップ:市川太一 スマホン:渡辺久美子 ゼーロジュニア:森田成一 ハイド:土岐隼一 ヒミコ:諏訪彩花 アバク:木村良平 Twitter: @duema_anime ハッシュタグ: #デュエマアニメ #デュエマ

・スタッフ 原作:安藤正基 総監督:ひらさわひさよし キャラクターデザイン:早坂皐月 美術監督:河上均 色彩設計:小山知子 撮影監督:林幸司 編集:上野勇輔(IMAGICA) 音響監督:ひらさわひさよし 音楽制作:LEVELS 音楽:阿部隆大 シリーズ構成:WORDS in STEREO 脚本:八木崇夫(QUALIA) アニメーション制作:サエッタ アニメーション制作協力:Creators in Pack / LEVELS コピーライト表記:©安藤正基・一迅社/八十亀ちゃん3製作委員会 ・キャスト 八十亀最中:戸松遥 陣界斗:市来光弘 只草舞衣:若井友希 笹津やん菜:小松未可子 初内ララ:南條愛乃 陣繁華:東城日沙子 雀田来鈴:松井恵理子 鉄平:赤羽根健治 一天前紫春:黒木ほの香 輿安七帆:伊藤彩沙 土辺世瑠蘭:長縄まりあ 辻優秀:間島淳司 東風樫湘:上坂すみれ 青那寺恵:徳井青空 朝霞きぃな:倉知玲鳳 Twitter: @yatogame_chan ハッシュタグ: #八十亀ちゃん OP:逢瀬アキラ

2022年03月07日 20時30分00秒 in 動画, アニメ, Posted by logc_nt

