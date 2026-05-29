2026年05月29日 11時26分 ゲーム

ニンテンドーワールドチャンピオンシップの優勝賞品であるニンテンドー3DSがオークションに出品、既に320万円を突破



任天堂が不定期開催しているゲーム大会「ニンテンドーワールドチャンピオンシップ」の優勝賞品としてもらったマリオの生みの親である宮本茂さんのサイン入りニンテンドー3DSをインターネットオークションに出品した人物が登場しました。



Nintendo World Championships winner's 3DS is going for over $20,000 on eBay

https://www.polygon.com/nintendo-world-championships-winner-3ds-20k-auction-john-numbers/



2015年に開催されたニンテンドーワールドチャンピオンシップでは、任天堂のゲームの上手さを競うトーナメントを勝ち抜いたプレイヤーが、最終的に「スーパーマリオメーカー」の4つのコースをプレイしました。優勝賞品として宮本さんのサイン入りニンテンドー3DS LLが贈られ、これを勝ち取ったのがジョン・ゴールドバーグさんです。



ゴールドバーグさんはこの優勝賞品である「宮本さんのサイン入りニンテンドー3DS LL」を、eBayに出品しました。記事作成時点で2万100ドル(約320万円)で入札されていますが、オークションは2026年6月5日4時33分に終了するため、落札価格はより高額になる可能性が高いです。



1st Prize New Nintendo 3DS XL from NWC 2015, Signed by Shigeru Miyamoto | eBay

https://www.ebay.com/itm/377210625418





ゴールドバーグさんはオークションの出品物説明欄で、「2015年のNintendo World Championshipsから10年以上が経ったし、このゲーム機をオークションに出品してみるのも面白いかなと思いました」「箱は当然ながら何度か開封しているため、多少傷みがあります。ただし、ニンテンドー3DS本体はほぼ完ぺきな状態で、正常に動作しています。また、Nintendo World Championships終了後にウォルター・デイが制作した、私自身の『公式』トレーディングカードもあります。オークション落札者にはこのカードを数枚お付けします。希望があればサインも可能です。(そういうのが好きならですが)」などと記しています。





ゴールドバーグさんは「宮本さんのサイン入りニンテンドー3DS LL」の需要に驚いており、オークションの規模が予想をはるかに超えたため、配送中のトラブルのリスクを避けるために可能であれば落札者に直接システムを届けたいと書き込んでいます。



なお、ゴールドバーグさんが優勝したニンテンドーワールドチャンピオンシップの様子は以下の動画で確認可能です。



Nintendo World Championships 2015 - YouTube

