2026年06月01日 13時32分 ハードウェア

ついにNVIDIAがノートPC向けSoC「NVIDIA RTX Spark」を発表、128GBメモリ＆NVIDIA製GPU＆ArmベースCPU搭載で高性能AIをローカル実行



NVIDIAの技術カンファレンス「NVIDIA GTC Taipei 2026」が日本時間の2026年6月1日に始まりました。日本時間の2026年6月1日12時からはジェンスン・フアンCEOによる基調講演が実施されており、基調講演の中でノートPC向けのSoC「NVIDIA RTX Spark」が発表されました。



NVIDIA and Microsoft Reinvent Windows PCs for the Age of Personal AI | NVIDIA Newsroom

https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-microsoft-windows-pcs-agents-rtx-spark



Introducing a powerful new chapter for Windows PCs, accelerated by NVIDIA RTX Spark | Windows Experience Blog

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2026/05/31/introducing-a-powerful-new-chapter-for-windows-pcs-accelerated-by-nvidia-rtx-spark/



Introducing Surface Laptop Ultra: Made for world makers | Microsoft Devices Blog

https://blogs.windows.com/devices/2026/05/31/introducing-surface-laptop-ultra-made-for-world-makers/



NVIDIA GTC Taipei 2026 Keynote | Live - YouTube





RTX Sparkは「1ペタフロップスのBlackwell GPU」「20コアのGrace CPU」「128GBのユニファイドメモリ」を搭載したSoCです。「CUDA」「TensorRT」「NVFP4」「RTX Ray Tracing」「DLSS」「Reflex」「G-SYNC」といったNVIDIAの各種技術に対応しています。





RTX Sparkは最大1200億パラメーターのAIモデルをローカル実行可能。また、ゲーム性能についてもAAA級タイトルを1440p・100fpsでプレイできることがアピールされています。





RTX SparkはWindowsの実行を念頭に設計されており、Windows用x86アプリをArmプロセッサーで動作させるためのエミュレーターである「Prism」もRTX Spark向けに最適化されています。





RTX Sparkを搭載したノートPCは「ASUS」「Dell」「HP」「Lenovo」「MSI」といったPCメーカーから2026年秋に登場予定です。





また、RTX Sparkを搭載したMicrosoft製ノートPC「Surface Laptop Ultra」も2026年に登場予定。Surface Laptop Ultraは15インチのミニLEDタッチスクリーンを搭載しているほか、Surfaceシリーズ史上最大の触覚フィードバック付きタッチパッドも搭載。HDMIポート・USB Type-Cポート・USB Type-Aポート、SDカードスロット、ヘッドホン端子も搭載した実用的なノートPCに仕上がっているとのことです。





さらに、NVIDIAは「NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip」を搭載したWindowsデスクトップPC「DGX Station」も発表しています。DGX Stationは最大748GBのメモリを搭載して1兆パラメーターAIモデルを実行することが可能。詳細情報は以下の記事で確認できます。



NVIDIAがGB300を内蔵したモンスター級WindowsデスクトップPC「DGX Station」を発表、メモリは最大748GBで最大1兆パラメーターのAIを実行可能 - GIGAZINE

