2026年05月31日 17時00分 試食

北海道産ほたてだしの冷製スープで暑い季節にも箸が進む「日清ラ王 冷しらぁめん 貝だし塩」を作ってみた



日清は「日清ラ王 袋麺」シリーズから冷水でスープを作る「冷しラーメン」の新商品「日清ラ王 冷しらぁめん 貝だし塩 2食パック」を2026年6月1日に発売します。発売に先駆けて日清から送られてきたので、実際に調理して味わってみました。



「日清ラ王 冷しらぁめん 貝だし塩 2食パック」(6月1日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ

https://www.nissin.com/jp/company/news/13751/



「日清ラ王 冷しらぁめん 貝だし塩 2食パック」のパッケージ。





原材料には食塩や植物油脂のほか、スープに「ほたてだし調味料」が入っています。





カロリーは1食当たり285kcal。





外袋から1食分の袋を取り出しました。





それでは調理をしていきます。まずは袋から液体スープの小袋を取り出します。





450mlのお湯を沸騰させたら麺を入れ、4分間ゆでます。





ゆでている間にスープ作成。まず器に液体スープを入れます。





冷水200mlを加えます。





よく混ぜるとスープの完成。黄色味がかった透明なスープで、油が少し浮いており、この時点でほのかにほたての香りが感じられます。





4分たったら麺をざるに出して氷水でしめます。





スープに麺を投入。





「日清ラ王 冷しらぁめん 貝だし塩」が完成しました。





まずはスープを飲んでみると、塩ベースでさっぱりした味わいながら、ほたてだしのうまみをしっかり感じます。





麺はゆでた後に氷水でしめたことでつるつるもっちり食感でのどごしもいい感じ。





パッケージに「レモンひと搾りで爽やか」とオススメされていたので、レモンの輪切りをトッピングしてみました。冷たい塩ベースのスープにレモンの酸味が溶け込んで麺をすすった際に爽やかさが広がるため、食欲が減退しがちな暑い季節にも箸がどんどん進む一杯になりました。





「日清ラ王 冷しらぁめん 貝だし塩 2食パック」は2026年6月1日発売で、メーカーの希望小売価格が税抜254円。Amazon.co.jpでは2食パック×9袋セットが取り扱われており、税込2469円です。



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