2026年05月31日 17時20分 メモ

ソフトバンクが最大14兆円を投じてフランスで5GWのAIデータセンター構築へ



ソフトバンクグループがヨーロッパへのAIインフラ投資として最大となる750億ユーロ(14兆円)規模の投資を行い、フランスに5GWのAIデータセンターを構築することを発表しました。



ソフトバンクグループ、フランスで5GWのAIデータセンターを構築へ | ソフトバンクグループ株式会社

https://group.softbank/news/press/20260531_0





SoftBank Group to Build 5 GW of AI Data Center Capacity in France | SoftBank Group Corp.

https://group.softbank/en/news/press/20260531_0



SoftBank says it will invest up to €75 billion to build French data centers | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/05/30/softbank-says-it-will-invest-up-to-e75-billion-to-build-french-data-centers/



ソフトバンクによると、まずは450億ユーロ(約8兆3600億円)を投じて2031年までにフランスの北側・オー＝ド＝フランス地域でダンケルク、ボスケル、ブシャンに3.1GWのAIデータセンターを整備する計画だとのこと。その後、フランス国内の他地域にも追加拠点が開発される予定で、投資は最大で750億ユーロと目されています。





今回の計画による次世代AIデータセンターの大規模展開をサポートしていくため、ソフトバンクグループはフランスのシュナイダーエレクトリックと提携して、ダンケルク港に大規模な産業クラスターを開発することも予定しています。



取り組みについて、各関係者のコメントは以下の通りです。



ソフトバンクグループ会長兼社長 孫正義氏：

AIは新たな時代を迎えており、この変革を支えるインフラを構築する国々が、テクノロジー、産業、社会の未来を形作ることになるでしょう。ソフトバンクがフランスにこのような大規模なコミットメントを行えることを誇りに思います。産業基盤、豊富な人材、そして国家としての強い志を備えるフランスは、欧州を代表するAIインフラの拠点として、確固たる地位を築きつつあります。



フランス経済・財務・産業主権・エネルギー主権・デジタル主権大臣 ロラン・レスキュール氏：

ソフトバンクによるフランスでのAIデータセンターへの大規模投資の決定は、同社にとって欧州初の取り組みであり、フランスをAIのバリューチェーン全体にわたる主要な投資先として位置付けようとしているエマニュエル・マクロン大統領の取り組みの成果を示すものです。また、この決定は、欧州で最も信頼性の高い電力網への迅速なアクセス、高度な人材を擁する強固なデジタル・産業エコシステム、戦略的プロジェクトの手続きを迅速化するために政府が地方自治体や関係者と一体となって取り組む体制といった、フランスの大きな強みを反映しています。さらに、BouchainのデータセンターにおけるEDF、ロボット化工場建設におけるSchneider Electricといったフランスを代表する企業との提携は、ソフトバンクがフランスにおいて産業主導型AIの未来を築くことへの長期的なコミットメントを示すものです。私たちは、雇用を創出し、デジタルインフラを強化するとともに、デジタル主権の実現という我々の目標に貢献するこの投資をサポートできることを誇りに思います。



フランス電力CEO ベルナール・フォンタナ氏：

ブシャンのデータセンター向けに選定された本プロジェクトは、競争力があり、エネルギー主権を支える低炭素電力を背景に、フランスが大規模デジタルインフラの誘致に適した環境であることを示しています。本プロジェクトは、産業面での卓越性、高い環境基準、地域社会に対する長期的な価値創出を兼ね備えたプロジェクトを選定するとともに、かつての産業用地に新たな役割を与えるEDFの取り組みを反映しています。



ダンケルク港CEO モーリス・ジョルジュ氏＆ダンケルク都市共同体議長 パトリス・ヴェルグリエット氏：

ダンケルク都市共同体およびダンケルク港は、この大規模な産業プロジェクトを心より歓迎します。本プロジェクトは、ダンケルクの魅力を示すとともに、再工業化を支えるために行われてきた大規模な投資の成果を裏付けるものです。ダンケルク港湾公社、公共コンサルティング会社Business Franceおよび地域の関係者による緊密な連携のもと実現した本プロジェクトは、フランス政府および電気交通局による豊富で脱炭素化された電力供給への強力なコミットメントによって可能となりました。これは、ダンケルクをデジタルエコノミーの主要ハブへと発展させる戦略における重要な節目となります。また、本プロジェクトは、ダンケルク港西港地区での最先端のデータセンター建設に向けて現在進行中の公募プロセスと並行して進められるものです。オー＝ド＝フランス地域圏は、競争力、イノベーション、環境への責任を兼ね備えた持続可能な産業発展の最前線に立ち続けます。



シュナイダーエレクトリックCEO オリビエ・ブラム氏：

AIにおける課題は、スピードとエネルギー効率の双方を大規模に実現することです。そして、Schneider Electricの役割は、エネルギー技術パートナーとして、その変革を可能にし、加速することにあります。エネルギーとAIを結び付けることで、私たちは高性能かつ高効率で持続可能なインフラを実現するための電力およびデジタルの基盤を提供しています。当社のプレファブリケーション型電力モジュールは、迅速な導入、拡張性、エネルギー最適化を同時に実現するための重要な手段です。ソフトバンクとともに、次世代デジタルインフラ分野における欧州の主要ハブとしてのフランスの地位を強化するこの大規模投資に貢献できることを誇りに思います。

