2026年01月06日 17時40分 試食

濃厚なパイタンスープがもっちり麺とよく絡む明星の「麺神カップ 鴨だし白湯ラーメン」試食レビュー



明星のもっちり食感の麺が特徴な「麺神(めがみ)」シリーズから、鴨(かも)のうまみが詰まった白湯(パイタン)スープの新メニュー「麺神カップ鴨だし白湯ラーメン」が2026年1月5日に新登場しました。寒い時期にもぴったりな味わいになっているとのことなので、さっそく購入して食べてみました。



「明星 麺神カップ 鴨だし白湯ラーメン」(1月5日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ

https://www.nissin.com/jp/company/news/13568/



麺神カップ鴨だし白湯ラーメンを買ってきました。





フタの上には後入れのたれ袋が載っています。





原材料を見てみるとスープに「合鴨エキス」が含まれていることが分かります。内容量はめん70gの全体で95g。





1食当たりのカロリーはめんとスープを合わせて372kcalです。





「鴨の香り深まる特製たれ」を取り外してふたを半分開けます。ふたを開けると、かやくのねぎと鶏団子がたっぷり入っているのが分かります。





内側の線までお湯を入れたらふたをして、鴨の香り深まる特製たれをふたの上で温めながら5分待ちます。





5分たったらふたを開けて鴨の香り深まる特製たれを投入。よくかき混ぜたら完成です。





麺神カップ鴨だし白湯ラーメンのスープは少しとろっとした白湯スープで、濃厚な味わいです。香りや味わいには鴨の脂特有の風味が感じられました。





麺神カップの麺は生麺風のもちもち＆つるつるでかみ応えがあり、とろっとした白湯スープがよく絡みます。かやくの鶏団子は口に入れると崩れてしまうほど柔らかく、濃厚なスープに負けない鳥のうまみが広がりました。





麺神カップ鴨だし白湯ラーメンは2026年1月5日から全国のコンビニやスーパーで販売しており、希望小売価格は税別278円。Amazon.co.jpでも取扱いがあり、12個セットが税込3528円です。



Amazon.co.jp: 明星食品 麺神カップ 鴨だし白湯ラーメン 12個 : 食品・飲料・お酒

