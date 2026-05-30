2026年05月30日 21時52分 レビュー

ジンバル一体型カメラ「Osmo Pocket 4」の見た目はこんな感じレビュー



手持ちで安定した動画を撮影できるジンバル一体型カメラ「Osmo Pocket 4」が2026年4月22日に登場しました。Osmo Pocket 4は1インチのセンサーを搭載しており、4K動画を撮影可能。さらに107GBのストレージを内蔵しておりmicroSDカードを用意せずとも長時間の動画を記録できます。そんなOsmo Pocket 4がGIGAZINE編集部に届いたので、まずは見た目を詳しくチェックしてみました。



Osmo Pocket 4 - 広がる世界、収まるポケット - DJI 日本

https://www.dji.com/jp/osmo-pocket-4



Osmo Pocket 4のパッケージはこんな感じ。今回は三脚や広角レンズなどがセットになったOsmo Pocket 4 クリエイターコンボを触ります。





箱の中には専用キャリーバッグ、キャリーポーチ、説明書類、ステッカーが入っていました。





キャリーバッグの中にOsmo Pocket 4本体や各種付属品が詰まっています。





中身はこんな感じ。左上から順にOsmo Pocket 4、ねじ穴つきハンドル、ミニ三脚、補助ライト、DJI Mic 3トランスミッター、USB Type-Cケーブル、DJI Mic 3 トランスミッターマグネティック充電ケーブル、DJI Mic 3 マグネティッククリップ、広角レンズ、ウィンドスクリーン(風防)、リストストラップです。





これがOsmo Pocket 4です。1545mAhのバッテリーを備えており、240分間連続稼働できます。





反対側にはタッチ画面やジョイスティック、録画開始ボタンを搭載。





側面にはmicroSDカードスロットカバーが見えています。





スロットカバーを外すとこんな感じ。





反対側の側面にはストラップ用の穴が設けられています。





底面にはUSB Type-Cポートがありました。





カメラ部分はジンバルクランプで固定されています。





電源を入れる際は最初にジンバルクランプを外します。





続いてタッチ画面を90度回転させると電源が入ります。





電源を入れて撮影開始するまでの流れを動画で記録してみました。画面をシャコッと回転させて電源を入れるスタイリッシュな作りです。



「Osmo Pocket 4」の起動＆終了の様子 - YouTube





画面を回転させるとズームボタンとカスタムボタンが現れます。





タッチ画面の大きさは2インチで、解像度は556×314ピクセルです。





カメラは1インチセンサーを搭載。35mm判換算の焦点距離は20mmで、絞りはf/2.0、フォーカス範囲は0.2m～無限遠です。動画は4K・60fpsで撮影可能。4K・240fpsでスローモーション撮影することもできます。





ジンバルによって、歩きながらでもブレのない安定した動画を撮影可能。ジョイスティックでカメラの角度を調整可能で、180度回転させて自撮りすることもできます。





Osmo Pocket 4にねじ穴つきハンドルとミニ三脚を装着してみます。





ねじ穴つきハンドルはUSB Type-C端子と両サイドのツメで固定する仕組み。





カチッとはめ込むとこんな感じ。グリップ部分が長くなって持ちやすくなりました。





ねじ穴にミニ三脚をはめ込みます。





これで自立するようになりました。





平らな机などの上ならミニ三脚を取り付けずとも自立は可能です。





Osmo Pocket 4は公式オンラインストアやAmazon.co.jpなどで入手可能。Amazon.co.jpではエッセンシャルコンボを税込7万7660円、クリエイターコンボを税込9万9880円で入手できます。



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Osmo Pocket 4で動画を撮影するレビュー記事は後日公開予定です。



＜つづく＞

