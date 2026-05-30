2026年05月30日 21時00分 サイエンス

噴火中の火山の背後を鮮やかな緑色の火球が横切る瞬間が撮影される



フィリピン・ルソン島にあるマヨン山で現地時間2026年5月25日22時33分ごろ、噴火によって赤く光る溶岩の背後を鮮やかな緑色の火球が横切る様子が撮影されました。



Advisory on the May 25 meteor sighting over Mayon Volcano - Philippine Space Agency

https://philsa.gov.ph/news/advisory-on-the-may-25-meteor-sighting-over-mayon-volcano/





Suspected meteor explodes above glowing slopes of Mayon - Philippine Information Agency

https://pia.gov.ph/news/suspected-meteor-explodes-above-glowing-slopes-of-mayon/



Brilliant-green fireball meteor explodes over erupting volcano in the Philippines | Live Science

https://www.livescience.com/space/meteoroids/brilliant-green-fireball-meteor-explodes-over-erupting-volcano-in-the-philippines



火球が観測されたマヨン山は、フィリピン・ルソン島アルバイ州にある標高2463メートルの火山です。世界各地の火山活動を記録しているスミソニアン協会の火山データベースによると、マヨン山では2026年1月上旬から噴火が続いているとのことです。



フィリピン火山地震研究所は、観測地点であるリニョン・ヒル(Ligñon Hill)に設置しているIPカメラで記録されたモノクロ動画をFacebookに投稿しています。





フィリピン火山地震研究所はこの映像を現地時間2026年5月25日23時00分ごろにFacebookへ投稿した際、「2026年5月25日22時33分にマヨン山の北側斜面へ隕石が衝突する様子をLigñon Hill IP Cameraが記録した」と説明していました。このため、火球が実際にマヨン山の斜面へ衝突したかのように受け取られ、同様の説明を添えた動画や投稿がSNS上で広がったとのことです。





しかし、フィリピン火山地震研究所は現地時間2026年5月25日23時59分に行った投稿で、「地震・空振・追加カメラ映像を確認した結果、火球は大気中で崩壊しており、マヨン山の斜面には衝突していなかった」と訂正しました。Live Scienceは「仮に火球が発光した直後にマヨン山へ衝突していた場合、大規模な落石が発生し、火山周辺の地震計でも検知された可能性が高い」と説明しています。



フィリピン火山地震研究所がIPカメラで撮影していたモノクロ動画では、明るい光がマヨン山の斜面付近で消え、火球が火山に衝突したようにも見えます。しかし、フィリピン宇宙庁(PhilSA)はIPカメラが捉えた明るい光について「流星が大気圏に突入したことで生じた現象」だと説明しています。



宇宙から来た小さな岩石は、地球の大気圏に突入すると空気との摩擦で強く加熱されて蒸発します。この熱によって周囲の空気分子も電離し、いわゆる「流れ星」として見える明るい光の筋が発生。こうした流星の多くは通常、高度60～100キロメートルで燃え尽きて地表には到達しません。一方で大気圏突入を生き延びた破片が地面に到達した場合、その破片は「隕石」と呼ばれます。



火山や自然現象などのライブ配信を行うafarTVの動画では、火球が噴火中のマヨン山の背後を横切る様子をカラーで確認可能。暗闇の中で赤く光る溶岩がマヨン山の斜面を流れ、その背後を鮮やかな緑色の光が右上から左下へ走り、山の向こう側で爆発するように明るく弾けているのが分かります。



Meteor Fireball Plunges Behind Mayon Volcano During Eruption (May 25, 2026) - YouTube





フィリピン情報庁(PIA)は、マヨン山周辺の住民が車や自宅のポーチからこの現象を目撃したほか、複数の車載カメラや監視カメラにも、火球が空を横切って緑色の光を放つ様子が記録されたと報じています。



Live Scienceは過去の同様の観測記録を踏まえ、火球が緑色に見えた理由について「小惑星に含まれる高濃度のニッケルに由来した可能性がある」と述べています。ただし、今回の火球の成分が直接分析されたわけではないため、火球が緑色だった原因を断定することはできません。