2025年12月08日 16時23分 動画

キラウエア火山で巨大な溶岩が噴出しウェブカメラが破壊される瞬間が撮影される



現地時間の2025年12月6日(土)、ハワイ火山国立公園にあるキラウエア火山で巨大な溶岩が噴出しました。溶岩が噴出する瞬間はウェブカメラが撮影していたのですが、カメラに溶岩が直撃してしまい、破壊されるという貴重な映像を撮影することに成功しています。



Enormous Lava Fountain Erupts At Kilauea, Destroys Webcam (Dec. 6, 2025) - YouTube





ハワイ火山国立公園に設置されたウェブカメラが撮影した、キラウエア火山から溶岩が噴出する様子を収めた映像がコレ。撮影時間は2025年12月6日10時22分37秒です。





地表から巻き上がる溶岩





溶岩の噴出は6日の8時45分頃、サミットクレーター付近で始まりました。





その後、溶岩の噴出規模は徐々に拡大。1時間程度で3つの火口から溶岩が噴出するようになったとのこと。





9時45分頃、噴火の性質が突如変化。





溶岩などの噴出物が1000フィート(約300メートル)上空まで巻き上がったそうです。





火口から噴出する溶岩は南方向に伸びており、火山活動観測のために設置されたウェブカメラの1台を破壊しました。





破壊されたウェブカメラが最後に映した映像が以下。なお、ウェブカメラが設置されていたのは立ち入り禁止区域だそうです。





この他、アメリカ地質調査所(USGS)がキラウエア火山のハレマウマウ火口にウェブカメラを設置しており、火山の様子をライブ配信しています。



[V1cam] Kīlauea volcano, Hawaii (west Halemaʻumaʻu crater) - YouTube





・おまけ

2025年11月19日にはインドネシアのスメル山が噴火し、巨大な火砕流が発生しました。インドネシア地質局によると、この噴火で火口から7～8.5kmにもおよぶ火砕流が発生しており、数kmにおよぶ噴煙柱が発生しています。



Eerie Sound from Approaching Pyroclastic Flow at Semeru Volcano (Nov 19, 2025) - YouTube

