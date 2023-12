2023年12月19日 12時40分 サイエンス

アイスランドでついに火山が噴火、YouTubeではライブ配信で噴火の様子を視聴可能



現地時間の2023年12月18日22時17分頃、アイスランド南西部のレイキャネス半島で火山が噴火しました。噴火地点は沿岸部の町・グリンダビークから北東約4kmとみられており、記事作成時点では噴火の様子をYouTubeのライブ配信で見ることが可能です。



世界有数の火山大国であるアイスランドでは、これまでにもたびたび火山が噴火しています。2023年10月下旬以降はアイスランド南西部のレイキャネス半島でマグマの活動が活発になっており、火山活動に由来する地震が頻発したほか、道路に亀裂が走ったり地面が陥没したりする影響がみられました。





これを受けてアイスランド当局は11月10日に非常事態宣言を発令し、火山近郊のグリンダビークでは住人約4000人が町外に避難する事態となりました。その後、レイキャネス半島での地震活動は減少傾向がみられており、住民が持ち物を取りに戻ることも許可されていましたが、12月18日の22時17分頃に噴火が始まったことが確認されました。



噴火地点はグリンダビークの北東約4kmとみられており、噴火に先立って現地では群発地震が起きていたとのこと。火山噴火の様子は、以下のライブ配信で見ることができます。



Grindavik - YouTube





噴火が始まる少し前の時点では、カメラはグリンダビークの町を写していました。





ところが、群発地震などで噴火の予兆が高まったためか、噴火する直前にカメラの向きが火山の方に切り替わります。





その直後、画面の奥で火山が噴火。





すぐにカメラが噴火地点に寄り、勢いよく地面から噴き出すマグマをとらえます。





地面の亀裂は次第に広がっていき、マグマが亀裂全体から噴き出しているのがわかります。アイスランド気象庁によると、噴火が始まって最初の2時間は毎秒数百立方メートルの規模で溶岩が噴出していたとのこと。





航空観測などのデータからは、亀裂が沿岸部の南方面に向かって広がっていることが確認されているそうですが、開始時と比べると噴火の強度は弱まっていることが示唆されていると、アイスランド気象庁は報告しています。





アイスランド警察の国家長官は現地当局と合意して、レイキャネス半島の火山噴火に伴い国民保護・危機管理局の緊急対応プロトコルの実施を決定したとのこと。国民保護・危機管理局の情報担当官であるHjördís Guðmundsdóttir氏は、「私たちはまず、人々に現地へ行かないように求めることから始めたいのです。噴火がグリンダビークからどの程度離れているのかは、ヘリコプターが上空を飛んでみないとわかりません。一見したところ、レイキャネス半島で起きた前回の噴火よりも規模が大きいようなので、人々が現場に行かないことがとても重要なのです」と述べています。