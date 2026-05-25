2026年05月25日 11時31分 ゲーム

任天堂はパートナー企業やサプライヤーに対し2027年3月までに約2000万台のNintendo Switch 2本体を組み立てるよう要請、5月初旬に発表した1650万台の一般販売見通しを約20％上回る数字



任天堂がパートナー企業やサプライヤーに対し、2027年3月までの1年間で約2000万台のNintendo Switch 2本体を組み立てるよう要請したとBloombergが報じています。



Nintendo Seeks to Top Conservative Switch Forecast by About 20% - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-22/nintendo-seeks-to-top-conservative-switch-forecast-by-about-20



Nintendo Reportedly Producing 20 Million Switch 2 Consoles In FY2027 | Nintendo Life

https://www.nintendolife.com/news/2026/05/nintendo-reportedly-producing-20-million-switch-2-consoles-in-fy2027



任天堂は2026年5月に公開した2026年3月期の決算説明資料の中で、2027会計年度(2026年4～2027年3月)におけるNintendo Switch 2の予想販売数量を1650万台としました。





しかし、この数字を約20％上回る約2000万台のNintendo Switch 2を組み立てるよう、任天堂はパートナー企業およびサプライヤーに要請したことが関係者の証言により明らかになっています。



Bloombergに情報提供した関係者によると、任天堂のNintendo Switch 2生産計画は最終決定ではなく、需要に応じて変更される可能性があるそうです。任天堂は今後発売予定のNintendo Switch 2向けタイトルのラインナップから、Nintendo Switch 2の販売台数をより伸ばすことに自信を抱いているとBloombergは報じています。





Bloombergは「任天堂は会計年度の初めに控えめな業績予想を発表し、その後、それを上回る実績を出すという慣例をつづけています。これは日本の企業によく見られる手法です」と指摘。



任天堂は2025年5月に2026会計年度(2025年4～2026年3月)のNintendo Switch 2の予想販売数量を1500万台としましたが、最終的な販売台数は1986万台でした。





なお、Nintendo Switch 2は2025年6月に発売されて以来、数々の販売記録を打ち立てています。Nintendo Switch 2は発売から4カ月で1036万台の販売台数を記録し、2025年にはアメリカで最も売れたゲーム機となりました。



ただし、2026年にはアメリカ市場での需要低迷が報じられているだけでなく、任天堂は昨今の情勢を鑑みて値上げを実施したばかりです。



Nintendo Switch 2が1万円値上げ、有料サブスクのNintendo Switch Onlineも値上げ - GIGAZINE





Bloombergは、初代Nintendo Switchの発売当初ほどNintendo Switch 2は多くのゲームソフトを販売できておらず、Nintendo Switchにとっての「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」のような大ヒット作が必要と指摘しています。



ゲーム業界アナリストのセルカン・トト氏は、「消費者はいずれ価格上昇に慣れるでしょうし、任天堂にはバンドル販売など、消費者の負担を軽減するための創造的な方法があります。私の予測では、今年度のNintendo Switch 2の販売台数は1800万台ですが、実際の販売台数がこれより多くなっても驚きません」とコメントしています。

