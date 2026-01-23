2026年01月23日 11時00分 ゲーム

Nintendo Switch 2は2025年にアメリカで最も売れたゲーム機



市場調査企業・Circanaでゲーム産業アドバイザーとして働くMat Piscatella氏が、2025年のアメリカのゲーム市場における売上などに関するデータをBlueskyで報告しました。



@matpiscatella.bsky.socialによる投稿 — Bluesky

https://bsky.app/profile/matpiscatella.bsky.social/post/3mczdup376s2b



Nintendo Switch 2 Was the Best-Selling Console of 2025 in the U.S. and Is Still Outpacing the Nintendo Switch - IGN

https://www.ign.com/articles/nintendo-switch-2-was-the-best-selling-console-of-2025-in-the-us-and-is-still-outpacing-the-nintendo-switch



Circanaが2025年12月のアメリカゲーム市場の売上データを公開しました。これによると、2025年12月のゲーム市場全体の売上は前年比で3％増の77億6500万ドル(約1兆2300億円)です。内訳はゲームコンテンツの売上が前年同月比で3％増の59億3300万ドル(約9400億円)、ゲームハードウェアの売上が前年同月比で6％増の12億700万ドル(1900億円)、ゲームアクセサリーの売上が前年同月比で7％減の6億2500万ドル(約990億円)でした。2025年の売上は前年比で1.4％増の606億8500万ドル(約9兆6200億円)です。





2025年12月のアメリカにおけるゲームの売上トップ20は以下の通り。なお、売上にはディスク版とデジタル版が含まれますが、ダウンロードコンテンツなどは含みません。



1：Call of Duty: Black Ops 7

2：NBA 2K26

3：Battlefield 6

4：Madden NFL 26

5：EA Sports FC 26

6：Pokémon LEGENDS Z-A

7：メトロイドプライム4 ビヨンド

8：マインクラフト

9：ドンキーコング バナンザ

10：Ghost of Yōtei

11：EA SPORTS College Football 26

12：Grand Theft Auto V

13：ソニックレーシング クロスワールド

14：Forza Horizon 5

15：レッド・デッド・リデンプション2

16：Flight Simulator 2024

17：キングダムカム・デリバランス II

18：カービィのエアライダー

19：スーパーマリオギャラクシー + スーパーマリオギャラクシー 2

20：Marvel's Spider-Man 2





アメリカで2025年12月および2025年通年で最も多くの販売台数および売上を記録したのがNintendo Switch 2でした。販売台数と売上の両方で、PlayStation 5は2位だったそうです。ゲームハードウェアの販売台数は前年同月比で8％減少しましたが、平均販売価格は18％も上昇しました。Nintendo Switch 2は発売から7カ月で、アメリカでのインストールベースが440万台にまで到達。



Piscatella氏は「Nintendo Switch 2は追跡調査史上最も売れているゲーム機であり続けています。発売から7カ月が経過した時点で、Nintendo Switch 2の販売台数はPlayStation 4の販売ペースを35％も上回っています」と語りました。

