2026年05月24日 18時03分 レビュー

Android搭載小型ゲーム機「AYANEO Pocket S Mini」は重量級ゲームをプレイ可能なのか？フォートナイトとNTEをプレイしてみたよレビュー



「AYANEO Pocket S Mini」は2026年3月26日に国内発売したゲーム機です。SoCはSnapdragon G3x Gen 2を搭載しており、Android用のゲームアプリをインストールして物理コントローラーでプレイすることが可能。重量級な3DCGゲームをプレイするのに十分な性能があるのか気になったので、実際に「NTE(Neverness to Everness)」と「フォートナイト」をプレイしてみました。



AYANEO Pocket S Mini | AYANEO 日本公式サイト

https://www.ayaneo.jp/ayaneo-pocket-s-mini



AYANEOは数多くのAndroid搭載ゲーム機を開発している企業で、AYANEO Pocket S MiniはAYANEOのゲーム機の中でも小型なモデルです。小型ながらLRトリガーやアナログスティックなどのゲーム機として必要なボタンは完備しており、ボディもメタルフレームを採用して高級感のあるデバイスに仕上がっています。AYANEO Pocket S Miniの外観は以下の記事に詳しくまとめています。



Android搭載の小型ゲーム機「AYANEO Pocket S Mini」の外観はこんな感じ - GIGAZINE





AYANEO Pocket S MiniはQualcommの携帯ゲーム機向けSoCである「Snapdragon G3x Gen 2」を搭載しています。定番ベンチマークアプリの「AnTuTu Benchmark」を実行した結果が以下。総合スコアは144464で、ユーザーの35％を上回る性能と評価されました。ミドルレンジスマートフォン「Google Pixel 10a」の2026年5月時点のスコアは1558603だったので、AYANEO Pocket S Miniはミドルレンジスマートフォンより少し低いくらいの性能を備えていることが分かります。





実際にAYANEO Pocket S MiniでNTEをプレイする様子が以下。NTEはキャラクターが激しく動いてエフェクトも豪華なタイトルですが、フリーズが発生することなく滑らかにプレイできています。



NTEを小型ゲーム機「AYANEO Pocket S Mini」でプレイする様子 - YouTube





フォートナイトもプレイしてみました。動画開始から14秒前後で接敵した際に画面がカクカクになり、敵を見失ってしまう事態が発生。フォートナイトのような対人ゲームだと少しのフリーズが致命的なので、AYANEO Pocket S Miniはシングルプレイゲーム専用機として使うのがオススメです。



フォートナイトを小型ゲーム機「AYANEO Pocket S Mini」でプレイする様子 - YouTube





AYANEO Pocket S Miniはボディが小型なのが特徴なのですが、あまりにも画面が小さいのが気になりました。液晶ディスプレイの大きさは4.2インチで、解像度は1280×960ピクセル。画面サイズ6.27インチのiPhone 16 Proと比べるとかなり画面が小さいことが分かります。





NTEなどのアクションゲームでは画面の端に小さいボタンが表示されることが多く、AYANEO Pocket S Miniの小さい画面だとボタンの種類を見分けるのが困難です。





また、ボタンが小さすぎて指で押し分けるが難しいシーンもありました。AYANEO Pocket S Miniでゲームをプレイする際は、あらかじめ他のデバイスでボタン配置を覚えておくのがベターです。





AYANEO Pocket S Miniの面白い機能が、「AYAWindow」というクイックメニューです。AYAWindowは右スティックの左下にあるAYAボタンを押すことで呼び出せます。





AYAボタンを押すと画面の左側にAYAWindowがオーバーレイ表示されます。AYAWindowではフレームレート(FPS)やCPU使用率、CPU温度、GPU使用率、GPU温度、ファン回転数をリアルタイム表示することができます。





最後にゲームプレイ中のAYANEO Pocket S Miniの温度を赤外線カメラ「HIKMICRO Mini2Plus V2」で測定してみました。NTEをプレイ中の表面温度はこんな感じ。手が触れるアナログスティック周辺は36度です。





背面の通気孔は29.3度。





指が触れる部分は34.5度です。体温よりは低い温度なのですが、ゲームプレイ中はデバイス全体を常に握り続けるのでジワジワと手が熱くなってきます。





AYANEO Pocket S MiniはAmazon.co.jpなどで入手可能。記事作成時点の価格はメモリ8GB・ストレージ128GBモデルが8万3800円で、メモリ12GB・ストレージ256GBモデルが9万2800円です。



Amazon.co.jp: AYANEO Pocket S Mini 国内正規版 Androidゲーム機 4.2インチ（1280ｘ960）液晶 4700mAhバッテリー ホールトリガー＆ジョイスティック ゲーミングタブレット (Snapdragon G3X Gen2 8GB/128GB オブシディアンブラック) : おもちゃ





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