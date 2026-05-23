2026年05月23日 22時00分 レビュー

Windows XP風デスクトップでWikipediaをエクスプローラーのように探索できる「Wikipedia File Explorer」レビュー



Wikipediaの記事を調べる時は検索窓にキーワードを入力したり記事中のリンクをたどったりするのが一般的ですが、そんなWikipediaをWindows XP風のデスクトップ上でフォルダーを開くように探索できるウェブアプリ「Wikipedia File Explorer」が、デザイナーのSami Smith氏によって公開されています。懐かしいWindows XP風の見た目と操作感でどのようにWikipediaをたどれるのか、実際に使って確かめてみました。



Wikipedia File Explorer — Browse Wikipedia on a Windows XP desktop

https://explorer.samismith.com/



Wikipedia File Explorerにアクセスすると、Windows XPを思わせる青緑色のデスクトップが表示されました。デスクトップ上には「Wikipedia」「Media」「Geofile Explorer」「Readme.txt」というアイコンが並び、左下には「Start」、右下には現在時刻が表示されています。





画面左下の「start」ボタンをクリックすると、「Wikipedia」「Media」「Geofile Explorer」「Readme.txt」「All Programs」「My Documents」「My Pictures」「Control Panel」「Help and Support」「Search」「Run...」などの項目がWindows XPのスタートメニューのように表示されます。ただし、スタートメニュー上で実際に動作するのは「Wikipedia」「Media」「Geofile Explorer」「Readme.txt」の4つのみ。「Wikipedia」をクリックして開いてみます。





すると、Wikipediaのカテゴリがフォルダーのように並びました。





上部には「File」や「Edit」などのメニューが並んでいますが、クリックしても反応しません。





検索欄は使用可能です。ただし、下位フォルダーの中身までまとめて検索できるわけではなく、あくまで開かれている階層のみを対象とした検索でした。





赤枠部分のアイコンをクリックすると、フォルダーの表示方法を「Tile(タイル)」と「Details(詳細)」で切り替えることができます。





Details表示にするとこんな感じ。





通常のWikipediaでは記事中のリンクをたどっていきますが、Wikipedia File Explorerではエクスプローラーでフォルダーを開く感覚で項目を探していきます。「Entertainment」フォルダーをダブルクリック。





下位カテゴリのフォルダーがずらっと並んでいます。さらに「Entertainment by country」フォルダーを開いてみました。





日本関連の項目を見てみようということで、「Entertainment in Japan」フォルダーをダブルクリックして開きます。





「Emakimono(絵巻物)」ファイルをダブルクリックして開いてみます。





すると、英語版Wikipediaの「Emakimono」記事の本文がWindows XP風のウィンドウで表示されました。ウィンドウ内では記事本文を読めるほか、下部には通常のWikipediaページを開くリンクも用意されています。





複数のフォルダーや記事を開いていくと、デスクトップ上にウィンドウが重なっていきます。検索結果の一覧を上から順に読むのではなく、PCの中を探っているような見た目になるのがWikipedia File Explorerの面白いところ。





いったん開いたウィンドウをすべて閉じ、今度はデスクトップ上の「Media」アイコンをダブルクリックして開いてみます。





「Media」では、Wikipediaの記事で使われている画像などを収録するWikimedia Commonsの項目を同じようにフォルダー形式でたどることが可能。





表示されたフォルダーをいくつかダブルクリックして進んでいくと、画像ファイルが出てきました。「Ramen Vendor at Ocat.jpg」をダブルクリックして開いてみます。





すると、Windows XP風のビューワーに画像が表示されました。画面の右下には「Open on Commons」というリンクがあり、クリックするとWikimedia Commonsのページを開くことができます。





フォルダー上の画像ファイルを右クリックすると、メニューが表示されました。「Set as Desktop Background」をクリック。





このように画像をデスクトップ背景に設定して遊ぶこともできます。





ソーシャルニュースサイトのHacker NewsでもWikipedia File Explorerは話題になっており、「Windows 95時代のMicrosoft Networkを思い出す」という声や、「Wikipediaのカテゴリ分類は厳密な階層構造というより、ページごとに付けられたタグに近い」とする指摘が出ています。



Wikipedia File Explorerは特定の記事を素早く探すためのツールというより、WikipediaやWikimedia Commonsをフォルダーとしてたどりながら眺めて楽しめるウェブアプリになっていました。目的の記事を検索するなら通常のWikipediaの方が便利ですが、PCでフォルダーを開いていくようにWikipediaの中を歩き回る体験は新鮮です。