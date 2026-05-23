無料で簡単にLinuxサーバーのベンチマークができる「Yet-Another-Bench-Script」
Linuxサーバーのベンチマークスクリプトは数多く存在しますが、依存パッケージのインストールや管理者権限が不要で、fio・iperf3・Geekbenchという実績あるツールを一括実行できる「Yet-Another-Bench-Script」が公開されています。
masonr/yet-another-bench-script: YABS - a simple bash script to estimate Linux server performance using fio, iperf3, & Geekbench
https://github.com/masonr/yet-another-bench-script
◆ベンチマーク実行方法
LinuxサーバーにSSH接続し、以下のコマンドを実行するだけ。
curl -sL https://yabs.sh | bash
出力はまずCPUやメモリーの容量などサーバーの基本データを表示。
Basic System Information: --------------------------------- Uptime : 【REDACTED】 Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz CPU cores : 40 @ 2157.075 MHz AES-NI : Enabled VM-x/AMD-V : Enabled RAM : 62.2 GiB Swap : 4.0 GiB Disk : 1.8 TiB Distro : 【REDACTED】 Kernel : 【REDACTED】 VM Type : NONE IPv4/IPv6 : Online / Offline IPv4 Network Information: --------------------------------- ISP : 【REDACTED】 ASN : 【REDACTED】 Host : 【REDACTED】 Location : Kyoto Country : Japan
fioによるディスク性能測定では、4k・64k・512k・1MBの4ブロックサイズでランダムリード・ライトを計測。
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/mapper/almalinux-root): --------------------------------- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 7.56 MB/s (1.8k) | 58.71 MB/s (917) Write | 7.59 MB/s (1.8k) | 59.23 MB/s (925) Total | 15.15 MB/s (3.7k) | 117.94 MB/s (1.8k) | | Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 95.96 MB/s (187) | 81.84 MB/s (79) Write | 101.06 MB/s (197) | 87.29 MB/s (85) Total | 197.03 MB/s (384) | 169.13 MB/s (164)
iperf3による複数拠点間のネットワーク速度の測定結果。
iperf3 Network Speed Tests (IPv4): --------------------------------- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping ----- | ----- | ---- | ---- | ---- Clouvider | London, UK (10G) | busy | 81.6 Mbits/sec | 246 ms Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 91.7 Mbits/sec | 421 Mbits/sec | 253 ms Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 717 Mbits/sec | 214 Mbits/sec | 162 ms Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 714 Mbits/sec | 650 Mbits/sec | 80.3 ms Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 812 Mbits/sec | 219 Mbits/sec | 108 ms Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 727 Mbits/sec | 498 Mbits/sec | 171 ms Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 398 Mbits/sec | 86.8 Mbits/sec | 329 ms
Geekbenchによるベンチマーク結果ですが、今回は表示されませんでした。2026年4月頃からGeekbenchのベンチマーク結果が表示されない問題が発生しているとのこと。
Geekbench 6 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | Multi Core | Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/18067275 YABS completed in 15 min 20 sec
◆オプション一覧
オプションは以下のコマンド内の「-flags」部分に表のフラグを指定します。
curl -sL https://yabs.sh | bash -s -- -flags
|フラグ
|説明
|-b
|ローカルパッケージよりリポジトリのプリコンパイル済みバイナリを優先する
|-f / -d
|fioによるディスクパフォーマンステストを無効化
|-i
|iperfによるネットワークパフォーマンステストを無効化
|-g
|Geekbenchによるシステムパフォーマンステストを無効化
|-n
|ネットワーク情報の取得・表示をスキップ
|-h
|ヘルプメッセージ・フラグ一覧・ローカルパッケージの検出状況を表示して終了
|-r
|iperf拠点数をScalewayとClouvider LON+NYCのみにし帯域使用量を抑える
|-4
|Geekbench 6を無効化しGeekbench 4テストを実行
|-5
|Geekbench 6を無効化しGeekbench 5テストを実行
|-9
|Geekbench 6の代わりにGeekbench 4と5の両方を実行
|-6
|-4・-5・-9 を使用した後にGeekbench 6を再有効化
|-j
|結果をJSON形式で画面に出力
|-w <filename>
|JSON結果を指定のファイル名で書き出す
|-s <url>
|JSON結果を指定のURLへ送信
今回はGeekbenchの結果が表示できない状況でしたが、各種ベンチマークを簡単に測定できるのは便利で、VPSなどを借りた際にまず試したいコマンドです。また、出力結果をYABSdbやVPSBenchmarksに送信し性能を比較することも可能です。
