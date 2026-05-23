無料で簡単にLinuxサーバーのベンチマークができる「Yet-Another-Bench-Script」


Linuxサーバーのベンチマークスクリプトは数多く存在しますが、依存パッケージのインストールや管理者権限が不要で、fioiperf3Geekbenchという実績あるツールを一括実行できる「Yet-Another-Bench-Script」が公開されています。

masonr/yet-another-bench-script: YABS - a simple bash script to estimate Linux server performance using fio, iperf3, & Geekbench
https://github.com/masonr/yet-another-bench-script

◆ベンチマーク実行方法
LinuxサーバーにSSH接続し、以下のコマンドを実行するだけ。

curl -sL https://yabs.sh | bash


出力はまずCPUやメモリーの容量などサーバーの基本データを表示。

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 【REDACTED】
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz
CPU cores  : 40 @ 2157.075 MHz
AES-NI     : Enabled
VM-x/AMD-V : Enabled
RAM        : 62.2 GiB
Swap       : 4.0 GiB
Disk       : 1.8 TiB
Distro     : 【REDACTED】
Kernel     : 【REDACTED】
VM Type    : NONE
IPv4/IPv6  : Online / Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : 【REDACTED】
ASN        : 【REDACTED】
Host       : 【REDACTED】
Location   : Kyoto
Country    : Japan


fioによるディスク性能測定では、4k・64k・512k・1MBの4ブロックサイズでランダムリード・ライトを計測。

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/mapper/almalinux-root):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 7.56 MB/s     (1.8k) | 58.71 MB/s     (917)
Write      | 7.59 MB/s     (1.8k) | 59.23 MB/s     (925)
Total      | 15.15 MB/s    (3.7k) | 117.94 MB/s   (1.8k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 95.96 MB/s     (187) | 81.84 MB/s      (79)
Write      | 101.06 MB/s    (197) | 87.29 MB/s      (85)
Total      | 197.03 MB/s    (384) | 169.13 MB/s    (164)


iperf3による複数拠点間のネットワーク速度の測定結果。

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | busy            | 81.6 Mbits/sec  | 246 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 91.7 Mbits/sec  | 421 Mbits/sec   | 253 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 717 Mbits/sec   | 214 Mbits/sec   | 162 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 714 Mbits/sec   | 650 Mbits/sec   | 80.3 ms        
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 812 Mbits/sec   | 219 Mbits/sec   | 108 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 727 Mbits/sec   | 498 Mbits/sec   | 171 ms         
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 398 Mbits/sec   | 86.8 Mbits/sec  | 329 ms


Geekbenchによるベンチマーク結果ですが、今回は表示されませんでした。2026年4月頃からGeekbenchのベンチマーク結果が表示されない問題が発生しているとのこと。

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     |                               
Multi Core      |                               
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/18067275

YABS completed in 15 min 20 sec


◆オプション一覧
オプションは以下のコマンド内の「-flags」部分に表のフラグを指定します。

curl -sL https://yabs.sh | bash -s -- -flags


フラグ説明
-bローカルパッケージよりリポジトリのプリコンパイル済みバイナリを優先する
-f / -dfioによるディスクパフォーマンステストを無効化
-iiperfによるネットワークパフォーマンステストを無効化
-gGeekbenchによるシステムパフォーマンステストを無効化
-nネットワーク情報の取得・表示をスキップ
-hヘルプメッセージ・フラグ一覧・ローカルパッケージの検出状況を表示して終了
-riperf拠点数をScalewayとClouvider LON+NYCのみにし帯域使用量を抑える
-4Geekbench 6を無効化しGeekbench 4テストを実行
-5Geekbench 6を無効化しGeekbench 5テストを実行
-9Geekbench 6の代わりにGeekbench 4と5の両方を実行
-6-4・-5・-9 を使用した後にGeekbench 6を再有効化
-j結果をJSON形式で画面に出力
-w <filename>JSON結果を指定のファイル名で書き出す
-s <url>JSON結果を指定のURLへ送信


今回はGeekbenchの結果が表示できない状況でしたが、各種ベンチマークを簡単に測定できるのは便利で、VPSなどを借りた際にまず試したいコマンドです。また、出力結果をYABSdbVPSBenchmarksに送信し性能を比較することも可能です。

