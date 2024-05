GUIだけで多数の設定が行える無料＆オープンソースのリバースプロキシ「Zoraxy」レビュー

待ち受けポートが443になり、httpsを使用してアクセスできるようになりました。「Enable HTTP server on port 80」を有効化することで引き続きHTTPでのアクセスも行う事ができ、「Force redirect HTTP request to HTTPS」を有効化することでHTTPでアクセスされた際にHTTPSにリダイレクトすることが可能です。

2024年05月25日 19時40分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ウェブアプリ, Posted by log1d_ts

