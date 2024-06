Chromeで広告ブロックを使い続ける方法

・関連記事

Microsoft EdgeがGoogleと同じ「広告ブロック無効化計画」を進める可能性 - GIGAZINE



「Firefoxでは広告ブロッカーを制限するような変更を加える予定はない」とMozillaが明言 - GIGAZINE



悪名高いChromeの拡張機能新仕様「Manifest V3」の移行スケジュール発表、広告ブロッカーや競合ブラウザの対応は? - GIGAZINE



AdGuardが世界初となるChromeの「Manifest V3」対応版広告ブロッカー「AdGuard Browser extension V3」をリリース - GIGAZINE



2024年06月16日 21時13分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.