2026年04月07日 14時00分 AI

日本は労働力不足を背景に「フィジカルAI」に注力しておりスタートアップと大企業のハイブリッドモデルが台頭しているとの海外報道



ロボットや自動車といったハードウェアとAIを組み合わせた「フィジカルAI」は、従来のデジタル空間だけでなく物理的な空間でもAIの性能を発揮し、工場やサービス業といった分野での生産性や効率性を向上させると見込まれます。海外のテクノロジー系メディアであるTechCrunchが、日本は労働力不足を背景にフィジカルAIに注力しており、スタートアップと大企業のハイブリッドモデルが構築されつつあると報じました。



In Japan, the robot isn't coming for your job; it's filling the one nobody wants | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/04/05/japan-is-proving-experimental-physical-ai-is-ready-for-the-real-world/



Japan bets on robots to sustain economy amid ageing population | Technology News - The Indian Express

https://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/japan-bets-on-robots-to-sustain-economy-amid-ageing-population-10621516/



Japan bets $6.3 billion on physical AI — not to replace workers, but because there are none left to replace - Silicon Canals

https://siliconcanals.com/sc-n-japan-bets-6-3-billion-on-physical-ai-not-to-replace-workers-but-because-there-are-none-left-to-replace/



長期的な少子化傾向と社会の高齢化が深刻化している日本では、長らく労働力不足が大きな課題とされてきました。人口は2024年まで12年連続で減少しており、15～64歳の生産年齢人口は総人口の60％を下回る状況が2018年から継続しているとのこと。



そんな中で注目を集めているのが、産業用ロボットや自動車などをAIと組み合わせたフィジカルAIです。高市早苗政権は2026年3月、官民投資を優先的に実施する製品・技術のひとつとしてフィジカルAIを選出し、世界シェアで3割を超え、20兆円相当の市場獲得を目標に掲げる方針を示しました。



すでに日本は産業用ロボット分野で強固な立場を築いているため、フィジカルAIは比較的有望な分野といえるかもしれません。しかしTechCrunchは、「日本におけるフィジカルAIの取り組みは、何よりも必要性に迫られたものです。労働力の減少と生産性維持に対する圧力の高まりを受け、企業は工場・倉庫・重要インフラなどにおいて、AI搭載ロボットの導入をますます進めています」と指摘。日本におけるフィジカルAIの導入には、労働力の減少に対応せざるを得ないという必然性もあるとしています。





日本のベンチャーキャピタルであるグローバル・ブレインでゼネラルパートナーを務める都虎吉氏は、「フィジカルAIは事業継続のためのツールとして導入されています。つまり、人員が減った状況で工場・倉庫・インフラ・サービス業務をどのように維持していくのかという問題です。私の見るところ、労働力不足が主な要因です」とコメントしました。



ベンチャーキャピタル・Salesforce Venturesの山中翔大郎氏は、「原動力は単なる効率化から、産業の存続へと変化しました。日本は労働力不足により、必要不可欠なサービスを維持できないという物理的な供給制約に直面しています。労働年齢人口の減少を考えると、産業水準と社会サービスを維持するためには、フィジカルAIの導入は国家的な緊急課題となっています」と述べています。





日本はロボット工学の物理的な構成要素について優れていますが、その優位性がAI時代にも通用するかどうかは不透明です。日本のベンチャーキャピタリストによると、日本はアクチュエータ・センサー・制御システムといったロボット工学の中核部品において引き続き強みを持っている一方、アメリカや中国はハードウェア・ソフトウェア・データを統合したフルスタックの開発を進めているとのこと。



山中氏は「高精度部品、つまりAIと現実世界をつなぐ重要な物理的インターフェースにおける日本の専門知識は、戦略的な強みとなります。この接点をコントロールすることで、グローバルサプライチェーンにおいて大きな競争優位性を得ることができます。現在の最優先事項は、AIモデルをこのハードウェアに深く統合することで、システムレベルの最適化を加速することです」と語りました。



また、ロボットや制御ソフトの開発を手がけるMujinの滝野一征CEOは、「ロボット工学、特にフィジカルAIにおいては、ハードウェアの物理的特性を深く理解することが極めて重要です。そのためにはソフトウェアの機能だけでなく、高度に専門化された制御技術も必要となります。これらの技術の開発には相当な時間がかかり、失敗した場合のコストも高額になります」と指摘しています。



すでに日本では自動化を進めるための産業ロボットの導入が進んでおり、特に自動車分野ではその傾向が顕著です。また、物流分野では自動フォークリフトや倉庫システムの導入が、データセンターや工業施設では検査ロボットの導入が進められているとのこと。



さらにソフトバンクと安川電機は2025年12月、ソフトバンクのAIと無線基地局を共存させる「AI-RAN」と安川電機のAIロボティクスを活用し、フィジカルAIの社会実装に向けた協業に合意しました。これにより、視覚言語モデルと制御システムを組み合わせることで、ロボットが環境を解釈し、複雑なタスクを自律的に実行できるようになることが期待されています。





TechCrunchが日本のフィジカルAIエコシステムの特徴として挙げているのが、「スタートアップと大手企業のハイブリッドモデル」が台頭しているという点です。トヨタ自動車や三菱電機といった大手企業は製造規模や展開能力において強みを持っている一方、スタートアップは自動化ソフトウェアや知覚システムといった新興分野で重要な役割を果たす可能性があります。



山中氏はTechCrunchに対し、「スタートアップと既存企業との関係は、相互補完的なエコシステムです。ロボット工学には高度なハードウェア開発や深い運用ノウハウ、そして多額の設備投資が必要となります。大手企業の膨大な資産と専門知識をスタートアップの破壊的イノベーションと融合させることで、業界全体のグローバル競争力を強化できるでしょう」と述べました。

