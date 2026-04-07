2026年04月07日 10時53分 AI

AppleがAIトレーニングのために数百万本のYouTube動画をスクレイピングしたとして複数のYouTubeチャンネルから訴えられる



Appleが自社のAIモデルをトレーニングするために、YouTubeから数百万本の動画を不正にスクレイピングしたとして、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に提訴されました。この訴訟は、Ted Entertainment、Matt Fisher、Golfholicsの3者が全米のコンテンツクリエイターを代表して提起した集団訴訟で、原告側は、AppleがYouTubeの技術的保護手段(TPM)を意図的に回避して著作権を侵害したと主張し、損害賠償と差し止めを求めています。



Ted Entertainment v. Apple | PDF

https://www.scribd.com/document/1022659389/Ted-Entertainment-v-Apple



Apple Sued by Three YouTube Channels - MacRumors

https://www.macrumors.com/2026/04/06/apple-sued-by-three-youtube-channels/



Apple accused of scraping millions of YouTube videos for AI training - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2026/04/06/proposed-class-action-accuses-apple-of-scraping-millions-of-youtube-videos-for-ai-training/



原告は訴状で、Appleの研究チームは2024年後半に発表した論文「STIV: Scalable Text and Image Conditioned Video Generation」において、動画生成モデルの訓練に「Panda-70M」というデータセットを使用したことを公言していると指摘しました。



このPanda-70Mは約7080万個のビデオクリップを含むデータセットですが、実態はYouTube上の動画を指し示すインデックスに過ぎません。Appleがこれを利用してAIを訓練するには、YouTubeのサーバーから直接動画ファイルをダウンロードする必要があり、その過程でYouTubeが施している複数のアクセス制御を突破したと指摘されています。





具体的に回避されたとされる技術的保護手段(TPM)には、5つの主要な仕組みが含まれています。



その1つが動画ファイルの真のURLを隠蔽する「ローリングサイファー」という暗号化措置です。そして、Appleは大量の自動アクセスを遮断するIPベースの監視システムで仮想マシンを用いてIPアドレスを次々と切り替えることでこれを無効化したと原告は主張しました。





また、短時間で失効するセッション限定URLの制限をプログラムで更新し続けた点や、ボット検知用のCAPTCHA認証の回避、そして承認されたプレーヤーからのリクエストであることを証明するトークンシステムの偽装もあったと指摘されています。



原告はAppleのこうした行為がYouTubeの利用規約に明確に違反していると指摘し、「Appleは自社の利益のために、クリエイターへの許可取得や正当な対価の支払いを拒み、数兆ドル(数百兆円)規模の生成AI産業を築くための『燃料』として、彼らの知的財産を不当に搾取した」と批判しています。





本訴訟において、原告はAppleに対し、法的上限までの法定損害賠償、侵害コンテンツの使用停止を命じる差し止め、および弁護士費用の支払いを求めています。



なお、原告はAppleに加えてAmazonやOpenAIに対しても、Panda-70Mを使用したとして同様の集団訴訟を提起しています。

