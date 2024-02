自分がGoogle ChromeのサードパーティーCookie廃止テストに参加しているかどうかチェックする方法

Googleは サードパーティーCookie の段階的な廃止を予定しており、2024年からはGoogle Chromeユーザーの1%に当たる3000万人で廃止の実験を 行っています 。自分がこのテストに参加しているかどうか調べる方法を、IT系ニュースサイトのBleepingComputerがまとめました。 Chrome ユーザーの 1% に対して、デフォルトでサードパーティ Cookie の使用が制限されている | Privacy Sandbox | Google for Developers https://developers.google.com/privacy-sandbox/blog/cookie-countdown-2024jan?hl=ja Check if you're in Google Chrome's third-party cookie phaseout test https://www.bleepingcomputer.com/news/google/check-if-youre-in-google-chromes-third-party-cookie-phaseout-test/ ウェブページに掲載されている広告など、訪問しているサイトとは異なる第三者が保有しているサードパーティーCookieに対するプライバシー侵害の懸念から、FirefoxやSafariなどのブラウザが既にサードパーティーCookieをブロックしており、Chromeもこれに追随する方針をとっています。

