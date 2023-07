閲覧履歴を元に興味・関心をブラウザが推測して広告主と共有する機能など、プライバシーサンドボックスに含まれるAPIを段階的に有効化していくとGoogleが発表

あるサイトで商品を見た後に、全く別のサイトでその商品の広告が表示されたという経験を持つ人は多いはず。Googleはそうしたサイト間でのユーザーの追跡を防いでプライバシーを守る取り組みとして「プライバシーサンドボックス」を推し進めています。GoogleはChromeにおいて、プライバシーサンドボックスの取り組みの一環として「関連性と測定のAPI」を2023年7月24日の週から段階的に有効化していくと発表しました。閲覧履歴を元に興味・関心を推測する機能である「Topics API」を始め、合計6つのAPIが追加される予定です。 Shipping the Privacy Sandbox relevance and measurement APIs - Chrome Developers https://developer.chrome.com/en/blog/privacy-sandbox-launch/ 追加される予定のAPIは下記の通り。 ◆Topics API ただサードパーティーCookieを廃止するだけではユーザーにとって全く興味のない広告が表示されてしまうことになるため、プライバシーを守りつつユーザーの興味や関心に沿った広告を出すために考案されたのがTopics APIです。Topics APIでは閲覧履歴を元にブラウザ内でユーザーの興味や関心の対象を計算し、広告事業者には計算結果だけを伝えることで、従来の「広告事業者の追跡によって閲覧履歴が筒抜け」という状態を改善しつつ興味に沿った広告を表示し続けることが可能となっています。 ◆Protected Audience API Protected Audience APIは一度商品やサービスのサイトを訪れたことのあるユーザーを対象に、プライバシーを保護しつつリマーケティングを行うことを可能にするAPIです。最初にサイトにアクセスした時、ユーザーのブラウザの特定の「インタレストグループ」にドメインを登録することで、その後ユーザーが別のサイトにアクセスした際の広告枠の入札に参加できるようになります。

2023年07月21日 13時35分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

