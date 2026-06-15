2026年06月15日 10時34分 AI

アメリカ政府によるClaude Mythos 5とClaude Fable 5の提供停止命令は「中国と関係のあるグループがアクセスした疑いがあるため」との報道



アメリカ政府により提供停止命令が出されたAnthropicの最新AIモデル「Claude Mythos 5」および「Claude Fable 5」について、ニュースメディアのSemaforが「中国政府と関連するグループがアクセスした疑いがあるため」と、提供停止命令を出す原因の一端となった要素について報じました。



White House move to limit Anthropic linked to concerns about Chinese access to Mythos | Semafor

https://www.semafor.com/article/06/13/2026/white-house-move-to-limit-anthropic-linked-to-concerns-about-chinese-access-to-mythos





China may have accessed Mythos | The Verge

https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/949644/china-white-house-anthropic-mythos



2026年4月7日、AI企業のAnthropicは高度なサイバー攻撃が可能な高性能AIモデルとして「Claude Mythos Preview」を発表しました。Claude Mythos Previewは「ソフトウェアの脆弱(ぜいじゃく)性を発見して悪用する」能力が極めて高く、深刻度「高」以上と推定される脆弱性候補を6202件発見したり、ネットワーク完全乗っ取り攻撃を自律的に実行できてしまうことが判明したりと、その性能の高さを存分にアピールしてきました。



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その後、2026年6月10日にAnthropicはClaude Mythosの正式版となる「Claude Mythos 5」と、セキュリティ対策を施したうえであらゆるユーザーが利用できる「Claude Fable」をリリースしました。Claude Mythos 5とClaude Fable 5はClaude Mythos Previewのアップデート版として位置付けられており、AnthropicがリリースしてきたAIモデルの中で最高の性能を備えていることがアピールされています。



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しかし、リリースからわずか3日でAnthropicは「アメリカ政府の国家安全保障当局による指示」を理由に、Claude Mythos 5およびClaude Fable 5の提供を停止しました。



Anthropicがアメリカ政府の指示で「Claude Fable 5」と「Claude Mythos 5」の提供を停止 - GIGAZINE





ニュースメディアのSemaforは関係者からの情報として「アメリカ政府がAnthropicに対してClaude Mythos 5およびClaude Fable 5の提供停止を命じた理由は、中国政府と関係のあるグループがClaude Mythosにアクセスした疑いがあるため」と報じています。



ホワイトハウスが「中国政府と関係のあるグループがMythosにアクセスした」という情報をどのように入手したのか、アクセスした可能性があるグループはどのモデルにアクセスしたのか、そしてどのようにしてアクセス権を入手したのかなどは不明です。





Semaforは「中国政府がMythosにアクセスできればアメリカにとって国家安全保障上のリスクとなる可能性があります。また、中国企業が蒸留と呼ばれるプロセスで、このAIモデル(Mythos)をリバースエンジニアリングして複製しようとする可能性もあります」と報じています。



ドナルド・トランプ大統領の顧問を務めるデビッド・サックス氏は、X上でホワイトハウスがAnthropicに対してClaude Mythos 5およびClaude Fable 5の提供停止を命令した経緯を説明しています。



I’ve had a number of conversations with folks inside and outside government about the current situation with Anthropic, and here is what I believe to be true:



— As we know, Anthropic publicly released its Mythos class models earlier this week under the commercial name Fable.… — David Sacks (@DavidSacks) June 13, 2026



サックス氏は「Anthropicは今週初めに、Mythosクラスモデルを商業名Fableとして公開しました。 Fableはガードレール付きのMythosです。しかし、それらのガードレールが失敗した場合、Mythosとその高度なサイバー能力が、持つべきでない人々にさらされてしまう可能性があります」「Anthropicとアメリカ政府の両方の信頼できるパートナーで、Fableをテストしていた者が、そのガードレールのジェイルブレイクを公表しました。これを受け、政府はAnthropicに対してジェイルブレイクを修正するかモデルを非公開にするよう求めました」「Anthropicはジェイルブレイクは深刻ではないと主張しました。それは信頼できるパートナーやアメリカ政府の考えとは異なります。また、AI安全企業としてのAnthropicに合った言葉遣いでもないように思います。サイバー兵器の運用を可能にするジェイルブレイクが『深刻ではない』と定義できるとは到底思えません」「そのため、政府は輸出規制を発令し、Anthropicは渋々これに従いました」「アメリカ政府の希望は、Anthropicが安全問題を是正し、輸出規制が解除され、Claude Mythos 5とClaude Fable 5の提供停止が解除されることです」と語っています。



・つづき

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