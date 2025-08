中国当局が「NVIDIAのGPUにバックドアが仕込まれている」と主張

中国のサイバーセキュリティ規制当局がNVIDIAに対し、同社のAIチップに関するセキュリティ上の懸念を理由に説明を求めました。当局は、NVIDIAの中国市場向けチップ「 H20 」に、位置追跡や遠隔でのシャットダウンが可能な「バックドア」が存在し、「深刻なセキュリティ問題」があるとしています。 China questions Nvidia over H20 chip security risks | AP News https://apnews.com/article/h20-nvidia-china-chips-unitedstates-9cd8c6b29914c377d4961a78f1fa00b2 China claims Nvidia built backdoor into H20 chip designed for Chinese market - Ars Technica https://arstechnica.com/gadgets/2025/07/china-claims-nvidia-built-backdoor-into-h20-chip-designed-for-chinese-market/ 中国のサイバーセキュリティ規制当局(CAC)は、「アメリカのAI専門家が、NVIDIAのコンピューティングチップには位置追跡機能があり、遠隔で技術を停止できることを明らかにした」と主張しています。これに基づき、CACは「中国のユーザーのサイバーセキュリティとデータセキュリティを保護するため」として、NVIDIAに問題の説明と関連資料の提出を要求しました。

・関連記事

NVIDIAのジェンスン・フアンCEOがアメリカのチップ輸出制限政策を「失敗だった」と言及、中国でのシェアが4年間で95%から50%まで下落 - GIGAZINE



NVIDIAが輸出規制撤回を受けてサウジアラビアの国営AIデータセンターに1万8000台のAI GPUを出荷へ - GIGAZINE



「中国がGPUやCPUを偽妊婦に運ばせたり生きたロブスターに紛れ込ませたりして密輸している」というAI企業の主張にNVIDIAが作り話だと猛反発、しかしどちらも事実 - GIGAZINE



HuaweiがNVIDIAに匹敵する新AIアーキテクチャ「CloudMatrix 384 Supernode」をリリース、5倍のチップと4倍の消費電力で「NVL72」に対抗する力業 - GIGAZINE



NVIDIAが中国製AIの出力を元に追加学習した高性能AIモデル「Llama Nemotron Super 49B v1.5」をリリース、比較的小規模ながら高い性能を発揮 - GIGAZINE

2025年08月01日 12時36分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article Chinese authorities claim that NVIDIA GP….