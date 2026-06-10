2026年06月10日 10時56分 AI

ついに「Claude Mythos」の正式版が登場＆利用者制限撤廃版の「Claude Fable」も登場して誰でも使用可能に



AI企業のAnthropicが「Claude Mythos 5」と「Claude Fable 5」を現地時間の2026年6月9日にリリースしました。両モデルはどちらも同等の能力を有しおり、Claude Mythos 5が一部の組織を対象に限定公開されるセキュリティ対策解除版で、Claude Fable 5がセキュリティ対策を施したうえで一般公開される製品版です。



Claude Mythos \ Anthropic

https://www.anthropic.com/claude/mythos



Claude Fable \ Anthropic

https://www.anthropic.com/claude/fable



Claude Fable 5 and Claude Mythos 5 \ Anthropic

https://www.anthropic.com/news/claude-fable-5-mythos-5



Anthropicは高度なサイバー攻撃が可能なほどの高性能AIモデル「Claude Mythos Preview」を2026年4月7日に発表し、サイバー防御能力の強化を目的として一部の組織を対象に提供してきました。Claude Mythos 5とClaude Fable 5はClaude Mythos Previewのアップデート版として位置付けられており、AnthropicがリリースしてきたAIモデルの中で最高性能を備えていることがアピールされています。



Anthropicは消費者向けモデルとして軽量かつ高速な「Haiku」、バランスの取れた「Sonnet」、高性能な「Opus」をラインナップしており、そこに最高性能モデルとして「Fable」が加わった形です。ちなみに、Haikuは「俳句」、Sonnetは「14行詩」、Opusは「作品・大作」、Mythosは「神話・伝説」、Fableは「神話・伝説・寓話」などを意味する言葉です。



Claude Mythos 5とClaude Fable 5はセキュリティ制限の有無を除いて同一性能のモデルです。「Claude Mythos 5およびClaude Fable 5」「Claude Mythos Preview」「Claude Opus 4.8」「GPT-5.5」「Gemini 3.1 Pro」の各種ベンチマーク性能を並べた表が以下。Claude Mythos 5とClaude Fable 5はOpenAIやGoogleの高性能モデルを大きく上回るスコアを記録しています。





「Claude Fable 5」「Claude Opus 4.8」「GPT-5.5」のコーディングエージェントとしての性能を比べたグラフが以下。Claude Fable 5はClaude Opus 4.8を大きく上回り、GPT-5.5とはかなりの差がついています。





Claude Fable 5は特に長期間の自律タスクで性能を発揮します。初期テストに参加したStripeは「チーム全体で2カ月以上かけて実行する必要があった5000万行のRubyコードを扱うタスクにおいて、Claude Fable 5はタスクを1日で完了させることができた」と報告しています。また、AI研究者のEthan Mollick氏もClaude Fable 5を用いてゲームをほぼ自律的に開発できたことを報告しています。ゲーム内に含まれるUIやコインのデザインもClaude Fable 5が生成したものです。Claude Fable 5はGPT-Image-2のような画像生成機能を備えていませんが、コーディングによってアートワークを表現することに成功しています。





コストに対する性能の上昇率を示したグラフが以下。Claude Opus 4.8やGPT-5.5ではコストが上昇しても性能が頭打ちになっていましたが、Claude Fable 5ではコストをかけるほど性能が高くなりました。





Claude Fable 5 を用いて「ポケットモンスター ファイアレッド」をクリアする動画も公開されています。



Claude Fable 5 beats Pokémon FireRed only using vision - YouTube





Claude Fable 5にはサイバー攻撃に関連する指示を拒否するセキュリティ対策が施されており、一部のトピックについてはClaude Opus 4.8が代わりに応答する仕組みを採用しています。モデルの安全かつ迅速なリリースのために制限は厳しめに調整されており、セッション全体の約5％でClaude Opus 4.8による応答に切り替わるそうです。



以下のグラフは「Claude Opus 4.8」「Claude Mythos Preview」「Claude Mythos 5」「Claude Fable 5」のサイバー攻撃能力を比較したものです。この比較実験ではClaude Fable 5を「Claude Opus 4.8に任せるのではなく応答を中断するモード」で使用。その結果、同一性能のClaude Mythos 5では大量の攻撃を実行できたのに対して、Claude Fable 5の攻撃成功率は0％となりました。





Claude Mythos 5とClaude Fable 5のAPI料金は入力100万トークン当たり10ドル(約1600円)、出力100万トークン当たり50ドル(約8000円)です。Claude Mythos 5の提供は一部の組織に限られています。

