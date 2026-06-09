iPadOS 27では第8世代iPadや第5世代iPad miniがサポート対象から外れることが明らかに
2026年6月9日(火)に開催されたAppleの年次開発者会議「WWDC26」でiPadOSの次期バージョンとなる「iPadOS 27」が発表されました。同時に発表されたiOS 27はiOS 26と同様にiPhone 11以降をサポートすることが明らかにされた一方で、Appleが公開したiPadOS 27の対応機種リストにより、第8世代iPadや第5世代iPad miniがサポート対象から外れることが明らかになりました。
OS - iPadOS 27 - Apple
https://www.apple.com/os/ipados/
iPadOS 27ではSiri AIやApple Intelligenceを使ったアプリ連携、子ども向け安全機能、OS全体のパフォーマンス改善が予告されています。特にAppleはiPadOS 27について、外部ドライブへのブラウズや転送が最大5倍高速になるとも説明しました。
しかし、Appleが発表したiPadOS 27の対応機種リストによると、iPad Proは12.9インチモデルだと第4世代以降、11インチモデルだと第2世代以降がサポート対象となっています。
iPad AirではiPad Air(13インチ)がM2搭載以降、iPad Air 11インチはM2・M3・M4搭載モデル、またはA14 Pro搭載の第4世代以降がサポート対象となっています。つまり、M1搭載のiPad Airはサポート対象外となります。
標準モデルのiPadはiPad(A16)と第9世代以降が対象とのこと。これにより、第8世代iPadはiPadOS 27にアップデートすることができません。
iPad miniについては、A17 Pro搭載のiPad miniと第6世代以降がiPadOS 27の対応対象です。第5世代iPad miniはiPadOS 26に対応していましたが、iPadOS 27以降はサポートしなくなります。
なお、iPadOS 27でサポート対象外となるモデルをまとめると以下の通り。A12 BionicあるいはA12X Bionic搭載モデルがサポートから外れることになります。
|iPad Pro
|12.9インチ
|第3世代(A12X Bionic 搭載)
|11インチ
|第1世代(A12X Bionic 搭載)
|iPad Air
|第3世代(A12 Bionic 搭載)
|iPad
|第8世代(A12 Bionic 搭載)
|iPad mini
|第5世代(A12 Bionic搭載)
また、watchOS 27はApple Watch Series 10以降・Apple Watch Ultra 2以降・Apple Watch SE3がサポート対象となっており、Apple Watch Series 6～9・初代Apple Watch Ultra・Apple Watch SE2はサポート対象外に。特にApple Watch Series 9はわずか3年でOSメジャーアップデートのサポートが切られるという結果となりました。
OS - watchOS 27 - Apple
https://www.apple.com/os/watchos/
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in ハードウェア, ソフトウェア, Posted by log1i_yk
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