2026年06月09日 05時15分 ソフトウェア

iPadOS 27では第8世代iPadや第5世代iPad miniがサポート対象から外れることが明らかに



2026年6月9日(火)に開催されたAppleの年次開発者会議「WWDC26」でiPadOSの次期バージョンとなる「iPadOS 27」が発表されました。同時に発表されたiOS 27はiOS 26と同様にiPhone 11以降をサポートすることが明らかにされた一方で、Appleが公開したiPadOS 27の対応機種リストにより、第8世代iPadや第5世代iPad miniがサポート対象から外れることが明らかになりました。



OS - iPadOS 27 - Apple

https://www.apple.com/os/ipados/





iPadOS 27ではSiri AIやApple Intelligenceを使ったアプリ連携、子ども向け安全機能、OS全体のパフォーマンス改善が予告されています。特にAppleはiPadOS 27について、外部ドライブへのブラウズや転送が最大5倍高速になるとも説明しました。



しかし、Appleが発表したiPadOS 27の対応機種リストによると、iPad Proは12.9インチモデルだと第4世代以降、11インチモデルだと第2世代以降がサポート対象となっています。





iPad AirではiPad Air(13インチ)がM2搭載以降、iPad Air 11インチはM2・M3・M4搭載モデル、またはA14 Pro搭載の第4世代以降がサポート対象となっています。つまり、M1搭載のiPad Airはサポート対象外となります。





標準モデルのiPadはiPad(A16)と第9世代以降が対象とのこと。これにより、第8世代iPadはiPadOS 27にアップデートすることができません。





iPad miniについては、A17 Pro搭載のiPad miniと第6世代以降がiPadOS 27の対応対象です。第5世代iPad miniはiPadOS 26に対応していましたが、iPadOS 27以降はサポートしなくなります。



なお、iPadOS 27でサポート対象外となるモデルをまとめると以下の通り。A12 BionicあるいはA12X Bionic搭載モデルがサポートから外れることになります。



iPad Pro 12.9インチ 第3世代(A12X Bionic 搭載) 11インチ 第1世代(A12X Bionic 搭載) iPad Air 第3世代(A12 Bionic 搭載) iPad 第8世代(A12 Bionic 搭載) iPad mini 第5世代(A12 Bionic搭載)



また、watchOS 27はApple Watch Series 10以降・Apple Watch Ultra 2以降・Apple Watch SE3がサポート対象となっており、Apple Watch Series 6～9・初代Apple Watch Ultra・Apple Watch SE2はサポート対象外に。特にApple Watch Series 9はわずか3年でOSメジャーアップデートのサポートが切られるという結果となりました。



OS - watchOS 27 - Apple

https://www.apple.com/os/watchos/

