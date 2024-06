AnthropicがClaude 3.5 Sonnetを突如発表、ベンチマーク結果はGPT-4oに匹敵

・関連記事

ついにチャットAI「Claude」のiOSアプリをAI開発企業のAnthropicがリリース - GIGAZINE



AnthropicがAIの安全性とセキュリティ強化のためにOpenAIの元研究者を採用して「スーパーアライメントチーム」を新設 - GIGAZINE



「人類に壊滅的なリスクをもたらすAI」を安全に提供するためにAnthropicが既存ポリシーの反省点を公開 - GIGAZINE



IQ100超えを達成したAIモデルのClaude 3は「いい性格」を持つようにトレーニングされている - GIGAZINE



無料かつ匿名でブラウザからChatGPTやClaude 3などのAIが使える「AI Chat」をDuckDuckGoがリリースしたので使ってみた - GIGAZINE



ChatGPT、Claude、Perplexityという3つの競合AIが同時にシステム障害を起こし利用不可に - GIGAZINE

2024年06月21日 11時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.