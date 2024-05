OpenAIが教育機関向けチャットAI「ChatGPT Edu」を発表＆非営利団体向けの割引料金も発表

また、OpenAIが発表した「OpenAI for Nonprofits」は、非営利団体が抱える運用上の課題や資金難、人員不足などの問題から活動が制限されるという障壁を乗り越えるために、非営利団体向けに ChatGPT Team やChatGPT Enterpriseの使用料を割り引くというもの。 具体的には、OpenAI for Nonprofitsを使用するとChatGPT Teamの使用料が1ユーザー当たり月額30ドル(約4700円)から月額20ドル(約3100円)へと値下げされるほか、大規模な非営利団体はChatGPT Enterpriseの使用料が50%割り引かれるとのこと。

OpenAIが2024年5月30日に、大学の学生や教職員、研究者、キャンパス運営者向けに既存のChatGPTよりもメッセージ制限が緩く、マルチモーダルなAIモデル「 GPT-4o 」を備えた「 ChatGPT Edu 」を発表しました。また、OpenAIは非営利団体向けの料金体系である「 OpenAI for Nonprofits 」も発表しています。 OpenAI for Education | OpenAI https://openai.com/index/introducing-chatgpt-edu/

・関連記事

OpenAIがAIの安全性のために取り組んでいる10の実践例を公開 - GIGAZINE



OpenAIが「GPT-4o」を発表、人間と同等の速さでテキスト・音声・カメラ入力を処理可能で「周囲を見渡して状況判断」「数学の解き方を教える」「AI同士で会話して作曲」など多様な操作を実行可能 - GIGAZINE



GPT-4は財務諸表から将来の収益の伸びを予測する点で人間のアナリストよりも優れていることが研究により明らかに - GIGAZINE



OpenAIがサム・アルトマンCEOを含む「安全・セキュリティ委員会」を設置、さらにGPT-4後継モデルのトレーニングを開始 - GIGAZINE



OpenAIが128の報道機関にAI技術を提供することを発表&Vox MediaとThe Atlanticとのパートナーシップ提携も発表 - GIGAZINE

2024年05月31日 11時14分00秒 in ネットサービス, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.