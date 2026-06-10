2026年06月10日 10時57分 AI

Googleが即時翻訳を実現する「Gemini 3.5 Live Translate」を発表、iOSとAndroidのGoogle翻訳アプリにも実装へ



Googleは2026年6月9日、音声翻訳モデル「Gemini 3.5 Live Translate」を発表しました。日本語を含む70以上の言語に対応し、話者の抑揚、話す速さ、声の高さを保ちながら、ほぼリアルタイムで音声を別の言語に翻訳するモデルです。



Gemini 3.5 Live Translate is here

https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/gemini-live-3-5-translate/



Gemini 3.5 Live Translateは発話が終わるのを待ってから翻訳する従来型の方式ではなく、音声ストリームを継続的に処理するモデルです。文脈を考慮して翻訳するために発話から数秒遅れで翻訳音声を生成するのが特徴で、70以上の言語を自動検出し、話者のイントネーション、間、ピッチを保持した自然な音声を生成できます。





Gemini 3.5 Live Translateで英語を日本語にリアルタイム翻訳する様子を、Googleが公開した以下のムービーの1分39秒くらいから確認できます。



Introducing Gemini 3.5 Live Translate - YouTube





Gemini 3.5 Live Translateは開発者向けに、Gemini Live APIとGoogle AI Studioを通じてパブリックプレビューとして提供されます。多言語入力を手動設定なしで扱えるほか、騒がしく予測しにくい環境にも対応できるノイズ耐性を備えます。



Gemini Live APIを活用することで、開発者は多言語通話、会議、授業、配信などのライブ通訳機能を構築できるとGoogleはアピール。記事作成時点ですでにAgoraやFishjam、LiveKit、Pipecat、Vision Agentsなどの開発者向けプラットフォームで、Gemini Live APIがリアルタイムメディア配信の複雑な基盤を担っているとのこと。



配車サービスを提供するGrabは、乗車時のドライバーと旅行者の多言語コミュニケーションにGemini 3.5 Live Translateを試験利用しています。Grabの利用者は同社サービスを通じて毎月1000万件以上の音声通話を行っているそうで、Grabの最高製品責任者であるであるフィリップ・カンダール氏は複数言語の自動検出と低遅延での正確な音声翻訳を評価しています。



Fluid, natural voice translation with Gemini 3.5 live Translate - YouTube





また、音声会議ツールのGoogle MeetではGemini 3.5 Live Translateを使った音声翻訳が導入される予定。対応言語は従来の5言語から70言語以上に拡大し、英語との相互翻訳に限られていた状態から、1つの会議で2000以上の言語組み合わせに対応できるようになります。このGoogle Meet向け機能は2026年6月から一部の法人向けGoogle Workspaceユーザーを対象にプライベートプレビューとして開始されます。その後、2026年後半から広範な展開が予定されています。



Speech translation in Google Meet with Gemini 3.5 Live Translate - YouTube





Google翻訳アプリでは、AndroidとiOSの両方でGemini 3.5 Live Translateが実装されます。ライブ翻訳機能で任意のヘッドホンを接続すると、70以上の言語で話者のトーンを反映した翻訳を利用できるとのこと。さらにAndroid向けには、新しい「リスニングモード」も導入されます。これによりヘッドホンが手元にない場合でも、通常の通話のようにスマートフォンを耳に当てることで、翻訳音声を受話口から直接聞けます。



なお、Gemini 3.5 Live Translateで生成される音声にすべてSynthIDによる電子透かしが組み込まれます。これは音声出力に直接織り込まれる不可視の透かしで、AI生成コンテンツを検出可能にし、誤情報の防止に役立てる狙いがあるとGoogleは述べています。



Gemini 3.5 Live Translateは2026年6月9日から展開開始され、開発者向けにはGemini Live APIとGoogle AI Studioでパブリックプレビュー、企業向けにはGoogle Meetで一部のGoogle Workspace顧客を対象に同月からプライベートプレビュー、一般ユーザー向けにはGoogle翻訳アプリのAndroid版とiOS版でグローバルに提供されます。

