2026年06月10日 11時34分 AI

Appleのプライバシー重視AIサーバーはNVIDIAのGPUで動いている



Appleはユーザーのプライバシーを保護しつつ高性能なサーバーでAIを実行するクラウドシステム「Private Cloud Compute(PCC)」を構築しています。このPCCで、新たにNVIDIAの機密性重視システム「Confidential Computing」が採用されることが明らかになりました。



NVIDIA Confidential Computing to Help Expand Apple’s Private Cloud Compute | NVIDIA Blog

https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-confidential-computing-apple-private-cloud-compute/





Expanding Private Cloud Compute - Apple Security Research

https://security.apple.com/blog/expanding-pcc/



PCCはAppleがプライベートAI処理専用に設計したシステムで、クラウド上でユーザーのデータを処理しつつ、ユーザーの個人データをエンドツーエンド暗号化で保護するものです。





Confidential Computingは「モデルの知的財産権を保護しながら、オンプレミス環境または国家環境において最先端の独自モデルを安全に展開し、コンピューティング性能を高速化するもの」と説明されたツールです。



2026年6月8日、AppleはGoogleのAI「Gemini」をベースにした次世代Apple Intelligenceを発表し、それに伴いPCCをAppleのデータセンター以外にも拡大することを明らかにしました。



Appleによると、AppleはGoogleと協力し、Geminiの基盤となる技術を活用してApple Intelligence機能のベースとなるモデル「Apple Foundation Models」を構築したとのこと。このモデルはデバイス内からクラウド上での処理まで複数の動作を網羅していますが、エージェントによるツールの使用や複雑な推論など最も要求の厳しいタスクについては、NVIDIA GPUを使用してPCCをGoogle Cloudシステムに拡張して実行するとのことです。





Appleは「当初はAppleシリコン上に構築され、世界最高水準のセキュリティ技術を駆使したPCCは、クラウドにおけるAIプライバシーの新たな基準を打ち立てました。それ以来、業界全体がPCCと同等のセキュリティレベルを達成できる機密推論システムの提供に取り組んできましたが、今日まで、これらのシステムはグローバル規模で運用可能なエンドツーエンドの機密推論システムに統合されたことはありませんでした。Google Cloud上のPCCは、まさにそれを実現しました」と述べました。



なお、Google Cloud上のPCCはNVIDIA Blackwell GPUで実行されます。





NVIDIAは「この規模でConfidential Computingが採用されたということは、AIインフラ全体に大きな変化が訪れていることを意味します。AI体験がデバイス上の処理とクラウドベースの処理を組み合わせるようになる中、高性能なサーバー側推論を実現しつつ、強力なプライバシーおよびセキュリティ保証を維持する必要性が高まっています」と述べました。

